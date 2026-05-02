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1er Mai à Lyon : les syndicats dénoncent des "violences injustifiées" des forces de l’ordre

1er Mai à Lyon : les syndicats dénoncent des "violences injustifiées" des forces de l’ordre

Après une mobilisation revendiquée de 12 000 personnes selon l’intersyndicale pour le 1er mai à Lyon, la CGT, Solidaires et la FSU accusent la police d’interventions "sans discernement".

Tensions pendant et après la manifestation. À Lyon, les syndicats CGT, Solidaires et FSU dénoncent des violences policières en marge du défilé du 1er mai ce vendredi, qui a rassemblé environ 12 000 personnes selon eux, contre 6500 selon la préfecture.

Dans un communiqué, l’intersyndicale affirme que le cortège, présenté comme "pacifique et populaire", a été à plusieurs reprises pris pour cible par les forces de l’ordre. Des interventions "au contact du cortège […] sans aucun discernement", dénoncent les organisations.

Selon les syndicats, une première charge serait intervenue sans incident préalable. Ils évoquent notamment l’usage d’une grenade de désencerclement, la présence de balles en caoutchouc et des coups portés contre le service d’ordre.

À l’arrivée place Bellecour, "plus d’une dizaine de syndicalistes" auraient été visés par des coups de matraque.

Vers une plainte collective ?

Les organisations syndicales dénoncent une atteinte au droit de manifester et accusent les autorités de ne pas favoriser l’apaisement. Elles jugent ces violences "injustifiées" et "inacceptables", et évoquent la possibilité d’un dépôt de plainte collectif.  

Durant la manifestation, des dizaines d'antifas et de black blocs s'installaient devant le cortège officiel pour jeter des projectiles et effectuer des tirs de mortiers d'artifice. D'où la difficulté d'intervenir pour les forces de l'ordre sans inonder les autres manifestants de gaz lacrymogène.

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1er mai

40 commentaires
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123456 le 03/05/2026 à 09:43

La situation sociale se tend.

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caillou le 03/05/2026 à 09:21

La CGT ne maîtrise que les avantages de ses adhérents le reste .

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Confédération Générale des Tocards le 02/05/2026 à 23:29

Des tocards qui se foutent du monde !

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compréhension2 le 02/05/2026 à 18:02
Ex Précisions a écrit le 02/05/2026 à 07h47

Ça donne l'impression que la police macroniste fait tout dans toutes les manifs pour laisser s'infiltrer les casseurs et ainsi justifier les interventions musclées.
Au passage on tape et on gaze tout le monde pour dissuader les gens de manifester, c'est contraire au droit français.
Je ne suis pas syndicaliste ni de gauche mais ils ont raison de vouloir déposer plainte, les droits des français n'arrête pas de régresser depuis 10 ans...

C'est sur que si vous prenez ce que disent les syndicats pour argent comptant...

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Rlb le 02/05/2026 à 14:49

Des syndicalistes ou des fouteurs de merde.

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Victor H le 02/05/2026 à 14:14

Il faudrait quand même penser à recentrer le débat.
La police a pour mission de maintenir l'ordre, et non pas à servir de défouloir à des agités du bulbe de toutes les espèces.

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Eternels Raleurs! le 02/05/2026 à 13:41

C'est leur seule raison d'être! Alors!

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Jack001 le 02/05/2026 à 13:36
Henry Golant a écrit le 02/05/2026 à 07h24

Et un petit mot pour dénoncer les violences des Black bloc et autres antifas peut être ?

Avec ces lâches et irresponsables cagoules.es , et laxisme de nos politiques. Pas étonnant.

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Vous vous moquez de qui la CGT ? le 02/05/2026 à 13:06

Et l'arbalète ? Les images sont une fabrication de l'IA ?
https://www.lyonmag.com/article/151750/manifestation-du-1er-mai-a-lyon-ce-chariot-arbalete-digne-de-mad-max-tirait-des-mortiers-sur-les-forces-de-l-ordre

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Le roi du comptoir montre enfin un peu de lucidité le 02/05/2026 à 13:04
Ex Précisions a écrit le 02/05/2026 à 07h47

Ça donne l'impression que la police macroniste fait tout dans toutes les manifs pour laisser s'infiltrer les casseurs et ainsi justifier les interventions musclées.
Au passage on tape et on gaze tout le monde pour dissuader les gens de manifester, c'est contraire au droit français.
Je ne suis pas syndicaliste ni de gauche mais ils ont raison de vouloir déposer plainte, les droits des français n'arrête pas de régresser depuis 10 ans...

Un peu de bons sens, enfin !
"Je ne suis pas syndicaliste ni de gauche". Là tu es sur la bonne voie, tu n'es ni syndicaliste, tu n'es RIEN. Ta seule raison dans l'existence est de critiquer tout, tout le monde, tout le temps. Quel que soit le sujet tu la ramènes au lieu de faire ce que tu fais de mieux, buller sur ton croco.
Parce que je te rappelle qu'on attend toujours que tu donnes un nom pour 2027, puis qu'absolument personne ne trouve grâce à tes yeux.
Quand on cause comme toi, le minimum est d'être encarté ou militant MAIS dans les deux cas, en allant au charbon, et je doute que tu aies un jour tracté ou participer à des débats publics, pas vrai ?

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papyrebel le 02/05/2026 à 12:23
Ex Précisions a écrit le 02/05/2026 à 07h47

Ça donne l'impression que la police macroniste fait tout dans toutes les manifs pour laisser s'infiltrer les casseurs et ainsi justifier les interventions musclées.
Au passage on tape et on gaze tout le monde pour dissuader les gens de manifester, c'est contraire au droit français.
Je ne suis pas syndicaliste ni de gauche mais ils ont raison de vouloir déposer plainte, les droits des français n'arrête pas de régresser depuis 10 ans...

Je dirai que le droit des Français régressent depuis 2005 .

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papyrebel le 02/05/2026 à 12:19

Quel beau spectacle que ce premier mai ... Je me suis promené de la place Jean Macé jusqu'à la fin du cortège en photographiant de-ci de-là les panneaux , les drapeaux , les bannières ; Une vraie auberge espagnole où en dehors de trois syndicats , apparaissaient des drapeaux palestiniens ,des représentants d'Afrique du nord dont un camion qui diffusait la musique " orientale" , les femmes portaient la tenue du pays , des banderoles , une seule contre la casse sociale... Une contre la xénophobie , une bannière pro -ukrainienne , une bannière demandant de ratifier l'interdiction des armes nucléaires , Nous étions très loin des 12000 participants revendiqués , il était 10h 30 .

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rappelez moi le 02/05/2026 à 11:27

la cgt ; 2 % des salariés ? ah ...

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et bien le 02/05/2026 à 11:25
Trop drôle a écrit le 02/05/2026 à 09h57

C'est sûr que c'est pas le MEDEF qui va manifester pour défendre les droits et acquis des travailleurs...

devenez patrons et vous serez ainsi millionnaire ; non ?

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saco697 le 02/05/2026 à 10:42
Samlion a écrit le 02/05/2026 à 09h29

Une manifestation du 1mai sans violence, est une utopie, il faudrait peut-être que blacks Block, et jeune grade ,ne devrait pas être en tête de cortège, il y a un temps que les jeunes de moins de 20 ans ne connaissent pas a cette époque le service d ordre CGT, aucun trouble fête ne venait perturbé , une manifestation de ce 1mai.

c était le poque ou la CHT était représentative des travailleurs… aujourd’hui la CGT ne représente que des paresseux assistés…et son principe est « il est interdit de contraindre et d interdire » on voit le résultat…

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Et toujours le 02/05/2026 à 10:37
Ex Précisions a écrit le 02/05/2026 à 07h47

Ça donne l'impression que la police macroniste fait tout dans toutes les manifs pour laisser s'infiltrer les casseurs et ainsi justifier les interventions musclées.
Au passage on tape et on gaze tout le monde pour dissuader les gens de manifester, c'est contraire au droit français.
Je ne suis pas syndicaliste ni de gauche mais ils ont raison de vouloir déposer plainte, les droits des français n'arrête pas de régresser depuis 10 ans...

Pour une fois tu sembles sobre et tu dis quelque chose de censé.

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Nouvelle garde le 02/05/2026 à 10:34
Solidarité 69 a écrit le 02/05/2026 à 09h28

Et dénoncer les violences des antifas dont ils sont complices, non ?

Tu radottes

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Stakhanoviste le 02/05/2026 à 10:23

Les mêmes qu'on retrouve en masse dans les bureaux de vote ! La soupe est trop bonne.

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Pourquoi donc ? le 02/05/2026 à 10:14

Pourquoi ne dénoncent t'ils pas les violences des "jeunes" que l'on ne doit pas nommer et qui terrorisent les jeunes filles qui n'osent plus sortir seules la nuit ?

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Lina12 le 02/05/2026 à 09:58
Watt a écrit le 02/05/2026 à 09h52

Pourquoi ne dénoncent ils pas la présence d'un chariot arbalète ?

Parce que la gauche veut tuer du flic, rappelez vous de la pancarte appelant à tuer des flics sur laquelle melenchon avait dit : on peut rigoler non ?

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Trop drôle le 02/05/2026 à 09:57
verif a écrit le 02/05/2026 à 07h56

D'abord ce n'est pas tous les syndicats, ce sont la CGT et ses amis.
La CGT politise trop le syndicalisme

C'est sûr que c'est pas le MEDEF qui va manifester pour défendre les droits et acquis des travailleurs...

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Watt le 02/05/2026 à 09:52

Pourquoi ne dénoncent ils pas la présence d'un chariot arbalète ?

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Traveler le 02/05/2026 à 09:42

syndicats de M

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Samlion le 02/05/2026 à 09:29

Une manifestation du 1mai sans violence, est une utopie, il faudrait peut-être que blacks Block, et jeune grade ,ne devrait pas être en tête de cortège, il y a un temps que les jeunes de moins de 20 ans ne connaissent pas a cette époque le service d ordre CGT, aucun trouble fête ne venait perturbé , une manifestation de ce 1mai.

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Solidarité 69 le 02/05/2026 à 09:28

Et dénoncer les violences des antifas dont ils sont complices, non ?

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saco697 le 02/05/2026 à 09:12

visiblement à court d argument les syndicats obligés de reprendre les argument de Melenchon Doucet et la jeune garde … le seul argument qui uni la gauche ….. ça va pas faire un programme ça ! par contre la casse après le passage de la manif de gauche et les coûts engendrés pour les lyonnais ça on n en parle pas’

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Toujours les memes 2026 le 02/05/2026 à 08:59

Les syndicats prêts à défendre les ennemis de la république que de dénoncer les violences contre les FDO. Et ce char équipe d’une arbalète pour tirer des mortiers sur les policiers? Une honte ces syndicats ruinent la France et font le jeu des partis antirépublicains comme LFI. Au lieu de défendre l’ensemble des salariés, ces syndicats défendent leur pré carré de la fonction publique!

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kool le 02/05/2026 à 08:36
verif a écrit le 02/05/2026 à 07h56

D'abord ce n'est pas tous les syndicats, ce sont la CGT et ses amis.
La CGT politise trop le syndicalisme

Et avec binet qui se croit la déesse des syndicats,elle devrait plutôt bosser que de rester assise dans son bureau ,et d'envahir les réseaux sociaux

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J6 le 02/05/2026 à 08:29

Vivement l'ICE FR qu'on les climatise

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CGT du rire le 02/05/2026 à 08:13

Un char d'assaut, des tirs de mortiers, des destructions...

Non vraiment, on se demande pourquoi la police est intervenue?

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gentil mouton le 02/05/2026 à 08:03
mais bien sur !! a écrit le 02/05/2026 à 07h54

avec les tirs de mortiers de leurs chars …. qui a commencé

Les FDO sont trop gentilles en France! Regarde les flics qui se prennent des mortiers! Au lieu de riposter, ils se barrent!!!!!

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Hildegonde le 02/05/2026 à 08:00

Le rapport parlementaire interdit sur les syndicats estimait en 2011 que près de 4 milliards d’euros par an sont mobilisés pour financer l’activité syndicale en France. Les cotisations des syndiqués ne constituant qu’une part infime du financement des syndicats. Les adhésions baissent mais les subventions augmentent
"Contribuables associés "
Voilà un beau gisement d'économies !
Les syndicats ne devraient être financés que par leurs adhérents.
Les contribuables ne devraient pas payer pour des associations qui vivent grassement ( les châteaux de la CGT en sont un exemple)

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verif le 02/05/2026 à 07:56

D'abord ce n'est pas tous les syndicats, ce sont la CGT et ses amis.
La CGT politise trop le syndicalisme

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mais bien sur !! le 02/05/2026 à 07:54

avec les tirs de mortiers de leurs chars …. qui a commencé

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Ex Précisions le 02/05/2026 à 07:47

Ça donne l'impression que la police macroniste fait tout dans toutes les manifs pour laisser s'infiltrer les casseurs et ainsi justifier les interventions musclées.
Au passage on tape et on gaze tout le monde pour dissuader les gens de manifester, c'est contraire au droit français.
Je ne suis pas syndicaliste ni de gauche mais ils ont raison de vouloir déposer plainte, les droits des français n'arrête pas de régresser depuis 10 ans...

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lolive06 le 02/05/2026 à 07:31

les semeurs de chaos font ouin ouin

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French connection le 02/05/2026 à 07:24

Syndicat ca ca, comme tous ces brelots de LFIstes ne méritent qu'une bonne branlée, bravo aux forces de l'ordre pour remettre ces abrutis dans le droit chemin

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Henry Golant le 02/05/2026 à 07:24

Et un petit mot pour dénoncer les violences des Black bloc et autres antifas peut être ?

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LJD le 02/05/2026 à 07:13

les bons copains fachos des syndicats et du maire, alias la jeune garde tue.

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Mechant Long pur jus le 02/05/2026 à 06:31

La police tue, c’est leur credo !! La jeune garde aussi !

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