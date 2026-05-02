1er Mai à Lyon : les syndicats dénoncent des "violences injustifiées" des forces de l’ordre

Tensions pendant et après la manifestation. À Lyon, les syndicats CGT, Solidaires et FSU dénoncent des violences policières en marge du défilé du 1er mai ce vendredi, qui a rassemblé environ 12 000 personnes selon eux, contre 6500 selon la préfecture.
Dans un communiqué, l’intersyndicale affirme que le cortège, présenté comme "pacifique et populaire", a été à plusieurs reprises pris pour cible par les forces de l’ordre. Des interventions "au contact du cortège […] sans aucun discernement", dénoncent les organisations.
Selon les syndicats, une première charge serait intervenue sans incident préalable. Ils évoquent notamment l’usage d’une grenade de désencerclement, la présence de balles en caoutchouc et des coups portés contre le service d’ordre.
À l’arrivée place Bellecour, "plus d’une dizaine de syndicalistes" auraient été visés par des coups de matraque.
Vers une plainte collective ?
Les organisations syndicales dénoncent une atteinte au droit de manifester et accusent les autorités de ne pas favoriser l’apaisement. Elles jugent ces violences "injustifiées" et "inacceptables", et évoquent la possibilité d’un dépôt de plainte collectif.
Durant la manifestation, des dizaines d'antifas et de black blocs s'installaient devant le cortège officiel pour jeter des projectiles et effectuer des tirs de mortiers d'artifice. D'où la difficulté d'intervenir pour les forces de l'ordre sans inonder les autres manifestants de gaz lacrymogène.
Charge place Bellecour alors que les antifas tiraient au mortier d’artifice. Cela permet de disperser, pas d’interpellations pic.twitter.com/uf1ejZTJfq— Lyon Mag (@lyonmag) May 1, 2026
La situation sociale se tend.Signaler Répondre
La CGT ne maîtrise que les avantages de ses adhérents le reste .Signaler Répondre
Des tocards qui se foutent du monde !Signaler Répondre
C'est sur que si vous prenez ce que disent les syndicats pour argent comptant...Signaler Répondre
Des syndicalistes ou des fouteurs de merde.Signaler Répondre
Il faudrait quand même penser à recentrer le débat.Signaler Répondre
La police a pour mission de maintenir l'ordre, et non pas à servir de défouloir à des agités du bulbe de toutes les espèces.
C'est leur seule raison d'être! Alors!Signaler Répondre
Avec ces lâches et irresponsables cagoules.es , et laxisme de nos politiques. Pas étonnant.Signaler Répondre
Et l'arbalète ? Les images sont une fabrication de l'IA ?Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/151750/manifestation-du-1er-mai-a-lyon-ce-chariot-arbalete-digne-de-mad-max-tirait-des-mortiers-sur-les-forces-de-l-ordre
Un peu de bons sens, enfin !Signaler Répondre
"Je ne suis pas syndicaliste ni de gauche". Là tu es sur la bonne voie, tu n'es ni syndicaliste, tu n'es RIEN. Ta seule raison dans l'existence est de critiquer tout, tout le monde, tout le temps. Quel que soit le sujet tu la ramènes au lieu de faire ce que tu fais de mieux, buller sur ton croco.
Parce que je te rappelle qu'on attend toujours que tu donnes un nom pour 2027, puis qu'absolument personne ne trouve grâce à tes yeux.
Quand on cause comme toi, le minimum est d'être encarté ou militant MAIS dans les deux cas, en allant au charbon, et je doute que tu aies un jour tracté ou participer à des débats publics, pas vrai ?
Je dirai que le droit des Français régressent depuis 2005 .Signaler Répondre
Quel beau spectacle que ce premier mai ... Je me suis promené de la place Jean Macé jusqu'à la fin du cortège en photographiant de-ci de-là les panneaux , les drapeaux , les bannières ; Une vraie auberge espagnole où en dehors de trois syndicats , apparaissaient des drapeaux palestiniens ,des représentants d'Afrique du nord dont un camion qui diffusait la musique " orientale" , les femmes portaient la tenue du pays , des banderoles , une seule contre la casse sociale... Une contre la xénophobie , une bannière pro -ukrainienne , une bannière demandant de ratifier l'interdiction des armes nucléaires , Nous étions très loin des 12000 participants revendiqués , il était 10h 30 .Signaler Répondre
la cgt ; 2 % des salariés ? ah ...Signaler Répondre
devenez patrons et vous serez ainsi millionnaire ; non ?Signaler Répondre
c était le poque ou la CHT était représentative des travailleurs… aujourd’hui la CGT ne représente que des paresseux assistés…et son principe est « il est interdit de contraindre et d interdire » on voit le résultat…Signaler Répondre
Pour une fois tu sembles sobre et tu dis quelque chose de censé.Signaler Répondre
Tu radottesSignaler Répondre
Les mêmes qu'on retrouve en masse dans les bureaux de vote ! La soupe est trop bonne.Signaler Répondre
Pourquoi ne dénoncent t'ils pas les violences des "jeunes" que l'on ne doit pas nommer et qui terrorisent les jeunes filles qui n'osent plus sortir seules la nuit ?Signaler Répondre
Parce que la gauche veut tuer du flic, rappelez vous de la pancarte appelant à tuer des flics sur laquelle melenchon avait dit : on peut rigoler non ?Signaler Répondre
C'est sûr que c'est pas le MEDEF qui va manifester pour défendre les droits et acquis des travailleurs...Signaler Répondre
Pourquoi ne dénoncent ils pas la présence d'un chariot arbalète ?Signaler Répondre
syndicats de MSignaler Répondre
Une manifestation du 1mai sans violence, est une utopie, il faudrait peut-être que blacks Block, et jeune grade ,ne devrait pas être en tête de cortège, il y a un temps que les jeunes de moins de 20 ans ne connaissent pas a cette époque le service d ordre CGT, aucun trouble fête ne venait perturbé , une manifestation de ce 1mai.Signaler Répondre
Et dénoncer les violences des antifas dont ils sont complices, non ?Signaler Répondre
visiblement à court d argument les syndicats obligés de reprendre les argument de Melenchon Doucet et la jeune garde … le seul argument qui uni la gauche ….. ça va pas faire un programme ça ! par contre la casse après le passage de la manif de gauche et les coûts engendrés pour les lyonnais ça on n en parle pas’Signaler Répondre
Les syndicats prêts à défendre les ennemis de la république que de dénoncer les violences contre les FDO. Et ce char équipe d’une arbalète pour tirer des mortiers sur les policiers? Une honte ces syndicats ruinent la France et font le jeu des partis antirépublicains comme LFI. Au lieu de défendre l’ensemble des salariés, ces syndicats défendent leur pré carré de la fonction publique!Signaler Répondre
Et avec binet qui se croit la déesse des syndicats,elle devrait plutôt bosser que de rester assise dans son bureau ,et d'envahir les réseaux sociauxSignaler Répondre
Vivement l'ICE FR qu'on les climatiseSignaler Répondre
Un char d'assaut, des tirs de mortiers, des destructions...Signaler Répondre
Non vraiment, on se demande pourquoi la police est intervenue?
Les FDO sont trop gentilles en France! Regarde les flics qui se prennent des mortiers! Au lieu de riposter, ils se barrent!!!!!Signaler Répondre
Le rapport parlementaire interdit sur les syndicats estimait en 2011 que près de 4 milliards d’euros par an sont mobilisés pour financer l’activité syndicale en France. Les cotisations des syndiqués ne constituant qu’une part infime du financement des syndicats. Les adhésions baissent mais les subventions augmententSignaler Répondre
"Contribuables associés "
Voilà un beau gisement d'économies !
Les syndicats ne devraient être financés que par leurs adhérents.
Les contribuables ne devraient pas payer pour des associations qui vivent grassement ( les châteaux de la CGT en sont un exemple)
D'abord ce n'est pas tous les syndicats, ce sont la CGT et ses amis.Signaler Répondre
La CGT politise trop le syndicalisme
avec les tirs de mortiers de leurs chars …. qui a commencéSignaler Répondre
Ça donne l'impression que la police macroniste fait tout dans toutes les manifs pour laisser s'infiltrer les casseurs et ainsi justifier les interventions musclées.Signaler Répondre
Au passage on tape et on gaze tout le monde pour dissuader les gens de manifester, c'est contraire au droit français.
Je ne suis pas syndicaliste ni de gauche mais ils ont raison de vouloir déposer plainte, les droits des français n'arrête pas de régresser depuis 10 ans...
les semeurs de chaos font ouin ouinSignaler Répondre
Syndicat ca ca, comme tous ces brelots de LFIstes ne méritent qu'une bonne branlée, bravo aux forces de l'ordre pour remettre ces abrutis dans le droit cheminSignaler Répondre
Et un petit mot pour dénoncer les violences des Black bloc et autres antifas peut être ?Signaler Répondre
les bons copains fachos des syndicats et du maire, alias la jeune garde tue.Signaler Répondre
La police tue, c’est leur credo !! La jeune garde aussi !Signaler Répondre