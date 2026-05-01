Manifestation du 1er mai à Lyon : ce chariot-arbalète digne de Mad Max tirait des mortiers sur les forces de l'ordre

L'antifa ou le black bloc a un attirail classique : vêtu de noir, il peut porter un masque chirurgical, un masque de ski ou de plongée, des lunettes noires. Il peut aussi s'armer de marteau brise-vitre, ou plus simplement de projectiles trouvés sur le chemin comme des bouteilles en verre.
Mais ce vendredi matin, les membres de l'ultragauche qui ont participé au défilé du 1er-Mai à Lyon avaient innové. Un chariot "de guerre" tout droit sorti de Mad Max a été amené en tête du cortège. Fabriqué à partir de caddies de supermarché, il faisait office de base arrière pour les antifas.
Equipé d'une arbalète directionnelle, il pouvait servir de lanceur de projectiles. Des tirs de mortiers d'artifice ont également été réalisés depuis le chariot.
Ce dernier a finalement été saisi par les forces de l'ordre une fois le cortège arrivé place Bellecour.
La préfète Fabienne Buccio a remercié l'ensemble des effectifs de police et de gendarmerie mobilisés ce vendredi pour éviter des dégradations ou des débordements trop importants, comme cela avait été le cas l'an dernier avec le saccage des locaux de 6e Sens Immobilier.
Le chariot des antifas équipé d’une arbalète et qui permettait de tirer des projectiles et des mortiers a été saisi par les forces de l’ordre à Lyon pic.twitter.com/KXM3eOUGBc— Lyon Mag (@lyonmag) May 1, 2026
Une belle manif de fachos !Signaler Répondre
un manifestation doit être digne . les violences sont le panache des faibles .Il n’y a plus d’organisation syndicale crédible.Signaler Répondre
Quelle violence.Signaler Répondre
Heureusement qu'ils s'autorevendiquent pacifiques et adorateurs des droits de l'homme, des droits humains, du respect de la dignité humaine....
Peut-être cela ne plait-il pas que je précise que les fameux "antifas" fadas et fanatiques sont vraiment des fils et filles à papa qui rentrent sagement s'asseoir à la table familiale le soir après avoir cassé et tabassé ceux qui refusent de penser comme eux, les lobotomisés de Mélenchon. Ils se rebellent simplement contre leurs parents et leur milieux, comme tous les adolescents en crise. Ceux-là prolongent leur adolescence. Ils se rangeront lorsqu'ils auront hérité de leurs parents et se sentiront à l'abri du besoin. Entre temps, ils n'auront pas beaucoup travaillé, mais beaucoup bloqué les universités de sciences molles et Science po...Signaler Répondre
Vous avez raison ! Il y a 40 ans on avait les CRS attaqués depuis les toits avec des cocktails molotov par les SO de la LCR.Signaler Répondre
Les jeunes de maintenant, avec leur char d'assaut en caddys, sont des guignols !
pour répondre à j'ai tout vu il faisait des crêpes et la marmotte étalait le chocolat il nous prend pour des consSignaler Répondre
les gosses de bobos s'ennuient !Signaler Répondre
Pour écrire des sorneyyes et des articles mensongers sur un "caddie de combat a la Mad Max", faut être complètement givré, ou complètement menteur et corrompu..Signaler Répondre
Initiative personnelle du gratte papier, ou ordre du propriétaire ?
Étant de nature optimiste un jour viendra où toutes ces petites frappes sans envergure ni neuronesSignaler Répondre
Seront vite mises au pas , ce jour n'est d'ailleurs pas loin .
Une des rares idée de lfi, sacré programme, on les savait pas futé, pas intello, pas honnête mais il semblerait qu’ils ne sont pas non plus très manuelSignaler Répondre
Pour ceux qui étaient dans le défilé, vous savez que toutes ces allégations sont fausses. Ils faisaient des crêpes, dans ce char. Franchement pour écrire des sornettes pareilles faut être complètement givré.Signaler Répondre
De mieux en mieux !Signaler Répondre
Plus rien à voir avec les manifestations de 40 ans en arrière !!!!
Actuellement c'est simplement pour foutre la merde comme il y en a pas assez actuellement !!
Si ils pouvaient être aussi motivés pour bosser.Signaler Répondre
J'hallucine ! ils sont passés ce matin en bas de chez moi rue du lac dans le 3e, je me suis demandé c'était quoi ce truc, j'ai pensé à une décoration pour un spectacle, c'était des français françaises jeune, la vingtaine, classique, short, t-shirt, colorés,rien de provocateur, rien à voir avec des casseurs... vraiment pas des racailles...!Signaler Répondre
Ah ah trop bon !Signaler Répondre
La racaille à Lyon fait sa loi, la honteSignaler Répondre
Ces tarés ne sont que des racailles...Signaler Répondre
Remonte dans ton caddie le facho.Signaler Répondre
visiblement ce n est pas la police qui veut huer mais bien l ultra gauche et les écolos bobos copains du maire … ils faont tout pour qu on vote extrême droite pour les remettre à leur place et définitivement mettre les ZFE à la poubelleSignaler Répondre
Dans le descriptif de l'antifa vous avez omis, sale, haleine fétide, cheveux gras, dents ni blanches ni noires, dégage une odeur pestilentielle.Signaler Répondre
C'est important la précision.
Voilà le visage de l'extrême gauche défendu par LFISignaler Répondre
Tout petit budget visiblement pour le Mad Max tourné à Lyon !!!Signaler Répondre
J'adore le descriptif type d'un antifa ;-)Signaler Répondre
Ces lfistes ils font vraiment des "machins" moches avec ce char de chariots volés à un centre commercial et 2 bouts de bois en travers...
Ça vole, ça casse, ça se bat et ça tue récemment...
A la niche, le royaliste.Signaler Répondre
Couché panier
La campagne des gauches. En guise d’avenir la guerre la violence ça fait reverSignaler Répondre
Les antifas ne risquent rien. La république, c'est leur chef.Signaler Répondre
Mais vous attendez pas la PM? Vous demandez a être armé, et vous répliquez pas! Oups, désolé vous vous vous barrez!!!!!!!!Signaler Répondre