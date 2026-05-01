Manifestation du 1er mai à Lyon : ce chariot-arbalète digne de Mad Max tirait des mortiers sur les forces de l'ordre

L'antifa ou le black bloc a un attirail classique : vêtu de noir, il peut porter un masque chirurgical, un masque de ski ou de plongée, des lunettes noires. Il peut aussi s'armer de marteau brise-vitre, ou plus simplement de projectiles trouvés sur le chemin comme des bouteilles en verre.

Mais ce vendredi matin, les membres de l'ultragauche qui ont participé au défilé du 1er-Mai à Lyon avaient innové. Un chariot "de guerre" tout droit sorti de Mad Max a été amené en tête du cortège. Fabriqué à partir de caddies de supermarché, il faisait office de base arrière pour les antifas.

Equipé d'une arbalète directionnelle, il pouvait servir de lanceur de projectiles. Des tirs de mortiers d'artifice ont également été réalisés depuis le chariot.

Ce dernier a finalement été saisi par les forces de l'ordre une fois le cortège arrivé place Bellecour.

La préfète Fabienne Buccio a remercié l'ensemble des effectifs de police et de gendarmerie mobilisés ce vendredi pour éviter des dégradations ou des débordements trop importants, comme cela avait été le cas l'an dernier avec le saccage des locaux de 6e Sens Immobilier.