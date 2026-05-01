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Manifestation du 1er mai à Lyon : ce chariot-arbalète digne de Mad Max tirait des mortiers sur les forces de l'ordre

Manifestation du 1er mai à Lyon : ce chariot-arbalète digne de Mad Max tirait des mortiers sur les forces de l'ordre

Ce vendredi, à l'occasion du 1er mai, des dizaines d'antifas ont garni les rangs de la manifestation à Lyon. Un chariot fabriqué et servant de base a pu être saisi par les forces de l'ordre.

L'antifa ou le black bloc a un attirail classique : vêtu de noir, il peut porter un masque chirurgical, un masque de ski ou de plongée, des lunettes noires. Il peut aussi s'armer de marteau brise-vitre, ou plus simplement de projectiles trouvés sur le chemin comme des bouteilles en verre.

Mais ce vendredi matin, les membres de l'ultragauche qui ont participé au défilé du 1er-Mai à Lyon avaient innové.  Un chariot "de guerre" tout droit sorti de Mad Max a été amené en tête du cortège. Fabriqué à partir de caddies de supermarché, il faisait office de base arrière pour les antifas.

Equipé d'une arbalète directionnelle, il pouvait servir de lanceur de projectiles. Des tirs de mortiers d'artifice ont également été réalisés depuis le chariot.

Ce dernier a finalement été saisi par les forces de l'ordre une fois le cortège arrivé place Bellecour.

La préfète Fabienne Buccio a remercié l'ensemble des effectifs de police et de gendarmerie mobilisés ce vendredi pour éviter des dégradations ou des débordements trop importants, comme cela avait été le cas l'an dernier avec le saccage des locaux de 6e Sens Immobilier.

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1er mai

27 commentaires
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La Meute le 03/05/2026 à 07:51

Une belle manif de fachos !

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darius le 02/05/2026 à 18:45

un manifestation doit être digne . les violences sont le panache des faibles .Il n’y a plus d’organisation syndicale crédible.

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Chris6969699 le 02/05/2026 à 18:04

Quelle violence.

Heureusement qu'ils s'autorevendiquent pacifiques et adorateurs des droits de l'homme, des droits humains, du respect de la dignité humaine....

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Ma réponse est passée à la trappe... le 02/05/2026 à 17:00
moonlight36 a écrit le 01/05/2026 à 21h39

J'hallucine ! ils sont passés ce matin en bas de chez moi rue du lac dans le 3e, je me suis demandé c'était quoi ce truc, j'ai pensé à une décoration pour un spectacle, c'était des français françaises jeune, la vingtaine, classique, short, t-shirt, colorés,rien de provocateur, rien à voir avec des casseurs... vraiment pas des racailles...!

Peut-être cela ne plait-il pas que je précise que les fameux "antifas" fadas et fanatiques sont vraiment des fils et filles à papa qui rentrent sagement s'asseoir à la table familiale le soir après avoir cassé et tabassé ceux qui refusent de penser comme eux, les lobotomisés de Mélenchon. Ils se rebellent simplement contre leurs parents et leur milieux, comme tous les adolescents en crise. Ceux-là prolongent leur adolescence. Ils se rangeront lorsqu'ils auront hérité de leurs parents et se sentiront à l'abri du besoin. Entre temps, ils n'auront pas beaucoup travaillé, mais beaucoup bloqué les universités de sciences molles et Science po...

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bien d'accord le 02/05/2026 à 14:18
Quelle France a écrit le 01/05/2026 à 22h41

De mieux en mieux !
Plus rien à voir avec les manifestations de 40 ans en arrière !!!!
Actuellement c'est simplement pour foutre la merde comme il y en a pas assez actuellement !!

Vous avez raison ! Il y a 40 ans on avait les CRS attaqués depuis les toits avec des cocktails molotov par les SO de la LCR.
Les jeunes de maintenant, avec leur char d'assaut en caddys, sont des guignols !

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arkom le 02/05/2026 à 09:24

pour répondre à j'ai tout vu il faisait des crêpes et la marmotte étalait le chocolat il nous prend pour des cons

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bassta le 02/05/2026 à 09:20
Quelle France a écrit le 01/05/2026 à 22h41

De mieux en mieux !
Plus rien à voir avec les manifestations de 40 ans en arrière !!!!
Actuellement c'est simplement pour foutre la merde comme il y en a pas assez actuellement !!

les gosses de bobos s'ennuient !

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Général Salin le 02/05/2026 à 09:10
J'ai tout vu a écrit le 02/05/2026 à 08h03

Pour ceux qui étaient dans le défilé, vous savez que toutes ces allégations sont fausses. Ils faisaient des crêpes, dans ce char. Franchement pour écrire des sornettes pareilles faut être complètement givré.

Pour écrire des sorneyyes et des articles mensongers sur un "caddie de combat a la Mad Max", faut être complètement givré, ou complètement menteur et corrompu..
Initiative personnelle du gratte papier, ou ordre du propriétaire ?

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Gabrielle Marie le 02/05/2026 à 08:38

Étant de nature optimiste un jour viendra où toutes ces petites frappes sans envergure ni neurones
Seront vite mises au pas , ce jour n'est d'ailleurs pas loin .

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1ere idee le 02/05/2026 à 08:21

Une des rares idée de lfi, sacré programme, on les savait pas futé, pas intello, pas honnête mais il semblerait qu’ils ne sont pas non plus très manuel

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J'ai tout vu le 02/05/2026 à 08:03

Pour ceux qui étaient dans le défilé, vous savez que toutes ces allégations sont fausses. Ils faisaient des crêpes, dans ce char. Franchement pour écrire des sornettes pareilles faut être complètement givré.

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Quelle France le 01/05/2026 à 22:41

De mieux en mieux !
Plus rien à voir avec les manifestations de 40 ans en arrière !!!!
Actuellement c'est simplement pour foutre la merde comme il y en a pas assez actuellement !!

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Nos jeunes ont du talent le 01/05/2026 à 22:32

Si ils pouvaient être aussi motivés pour bosser.

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moonlight36 le 01/05/2026 à 21:39

J'hallucine ! ils sont passés ce matin en bas de chez moi rue du lac dans le 3e, je me suis demandé c'était quoi ce truc, j'ai pensé à une décoration pour un spectacle, c'était des français françaises jeune, la vingtaine, classique, short, t-shirt, colorés,rien de provocateur, rien à voir avec des casseurs... vraiment pas des racailles...!

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Hihi le 01/05/2026 à 20:57

Ah ah trop bon !

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Marc7255 le 01/05/2026 à 20:40

La racaille à Lyon fait sa loi, la honte

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Racailles de m... le 01/05/2026 à 20:15

Ces tarés ne sont que des racailles...

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8.6 le 01/05/2026 à 20:06
Tu Maurras pas a écrit le 01/05/2026 à 16h35

A la niche, le royaliste.
Couché panier

Remonte dans ton caddie le facho.

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saco697 le 01/05/2026 à 19:57

visiblement ce n est pas la police qui veut huer mais bien l ultra gauche et les écolos bobos copains du maire … ils faont tout pour qu on vote extrême droite pour les remettre à leur place et définitivement mettre les ZFE à la poubelle

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Solidarité 69 le 01/05/2026 à 19:50

Dans le descriptif de l'antifa vous avez omis, sale, haleine fétide, cheveux gras, dents ni blanches ni noires, dégage une odeur pestilentielle.
C'est important la précision.

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Vnl le 01/05/2026 à 19:12

Voilà le visage de l'extrême gauche défendu par LFI

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Pode le 01/05/2026 à 19:00

Tout petit budget visiblement pour le Mad Max tourné à Lyon !!!

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Ex Précisions le 01/05/2026 à 18:35

J'adore le descriptif type d'un antifa ;-)
Ces lfistes ils font vraiment des "machins" moches avec ce char de chariots volés à un centre commercial et 2 bouts de bois en travers...
Ça vole, ça casse, ça se bat et ça tue récemment...

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Tu Maurras pas le 01/05/2026 à 16:35
AntiLFI a écrit le 01/05/2026 à 15h21

Les antifas ne risquent rien. La république, c'est leur chef.

A la niche, le royaliste.
Couché panier

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Sympa tres tres sympa le 01/05/2026 à 16:24

La campagne des gauches. En guise d’avenir la guerre la violence ça fait rever

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AntiLFI le 01/05/2026 à 15:21

Les antifas ne risquent rien. La république, c'est leur chef.

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vous êtes comme votre carpette le 01/05/2026 à 15:20

Mais vous attendez pas la PM? Vous demandez a être armé, et vous répliquez pas! Oups, désolé vous vous vous barrez!!!!!!!!

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