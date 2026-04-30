"Une honte" : Idir Boumertit (LFI) dénonce des pressions après la polémique autour d'une salle Imane Khelif à Meyzieu

La polémique monte autour d’un projet scolaire dans l’est lyonnais. À Meyzieu, des élèves du lycée Beltrame ont choisi de donner le nom de la boxeuse Imane Khelif à une salle polyvalente, dans le cadre d’un travail sur l’égalité filles-garçons.

Mais cette initiative est désormais contestée, notamment par des élus du Rassemblement national et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Selon Idir Boumertit, le maire LFI de Vénissieux, toujours député de la 14e circonscription tant que les recours ne sont pas purgés, ces critiques ont conduit à un report de l’inauguration et à une remise en cause du projet.

Dans un communiqué, l’élu insoumis dénonce une instrumentalisation politique : "Depuis quand l’extrême droite dicte aux élèves et aux enseignants leurs choix pédagogiques ?"

Il accuse également ses opposants de brandir "le fantasme du wokisme" et de remettre en cause un projet éducatif porté par les élèves eux-mêmes.

Autre point de tension soulevé : la nationalité de la sportive. La Région aurait estimé qu’il faudrait privilégier des personnalités françaises, une position que le député conteste au nom des "valeurs du sport et de l’égalité femmes-hommes".

Idir Boumertit évoque enfin un climat plus large de critiques visant la boxeuse algérienne, qu’il qualifie de "harcèlement sexiste".