Politique

"Une honte" : Idir Boumertit (LFI) dénonce des pressions après la polémique autour d'une salle Imane Khelif à Meyzieu

"Une honte" : Idir Boumertit (LFI) dénonce des pressions après la polémique autour d'une salle Imane Khelif à Meyzieu

À Meyzieu, le projet de baptiser une salle polyvalente du lycée Arnaud Beltrame au nom de la boxeuse algérienne Imane Khelif suscite une polémique politique. Le député-maire LFI de Vénissieux prend position.

La polémique monte autour d’un projet scolaire dans l’est lyonnais. À Meyzieu, des élèves du lycée Beltrame ont choisi de donner le nom de la boxeuse Imane Khelif à une salle polyvalente, dans le cadre d’un travail sur l’égalité filles-garçons.

Mais cette initiative est désormais contestée, notamment par des élus du Rassemblement national et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Selon Idir Boumertit, le maire LFI de Vénissieux, toujours député de la 14e circonscription tant que les recours ne sont pas purgés, ces critiques ont conduit à un report de l’inauguration et à une remise en cause du projet.

Dans un communiqué, l’élu insoumis dénonce une instrumentalisation politique : "Depuis quand l’extrême droite dicte aux élèves et aux enseignants leurs choix pédagogiques ?"

Il accuse également ses opposants de brandir "le fantasme du wokisme" et de remettre en cause un projet éducatif porté par les élèves eux-mêmes.

Autre point de tension soulevé : la nationalité de la sportive. La Région aurait estimé qu’il faudrait privilégier des personnalités françaises, une position que le député conteste au nom des "valeurs du sport et de l’égalité femmes-hommes".

Idir Boumertit évoque enfin un climat plus large de critiques visant la boxeuse algérienne, qu’il qualifie de "harcèlement sexiste".

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Idir Boumertit

Imane Khelif

14 commentaires
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Joëlle 12 le 02/05/2026 à 03:00
Droit dans ses bottes a écrit le 01/05/2026 à 08h45

Ca, c'est vous qui le dites. Le RN augmente ses adhérents et la masse de gens qui pensent comme eux, lentement mais sûrement ... Il représente les gens qui aiment la France et défendent sa culture et ses lois. Et c'est très bien ainsi face à ceux qui " vendent " notre pays.

Il n'y a pas assez de sportives de renommée à Lyon rien que les footballeuses exemple Eugénie Lesemeur ou Wendy Renard.

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La Meute le 01/05/2026 à 20:26

LFI la honte !!!

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forcément le 01/05/2026 à 16:09
mdr 69 a écrit le 01/05/2026 à 09h41

Député et Maire ? C'est possible ça ?

En France oui car tout est permis !

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Ex Précisions le 01/05/2026 à 11:54
mine a écrit le 01/05/2026 à 07h54

" Il ne faudrait jamais jamais laisser des ados choisir "au hazard" un nom ".

Pour choisir il faut un minimum de connaissance et là sur le transgenrisme, ses sources, ses conséquences..

Justement c'est l'occasion de donner un cours instructif dans ce lycée !
En expliquant le pourquoi du comment, ces jeunes en ont bien besoin...

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mdr 69 le 01/05/2026 à 09:41

Député et Maire ? C'est possible ça ?

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Bouliboulo le 01/05/2026 à 08:52

Je trouve que c'est tres bien et raccord, Beltrame et Khelif en ont chacun une sacrée paire ....

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Droit dans ses bottes le 01/05/2026 à 08:45
Calahann a écrit le 30/04/2026 à 20h09

Comme d'hab, le RN est vraiment à vomir.
De quoi se mêlent-ils ces Pétainistes en puissance ?
Ce qui est sûr, c'est qu'aucun d'entre-eux aura son nom sur une plaque, sauf dans une porcherie !

Ca, c'est vous qui le dites. Le RN augmente ses adhérents et la masse de gens qui pensent comme eux, lentement mais sûrement ... Il représente les gens qui aiment la France et défendent sa culture et ses lois. Et c'est très bien ainsi face à ceux qui " vendent " notre pays.

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mine le 01/05/2026 à 07:54
Ex Précisions a écrit le 30/04/2026 à 19h44

D'abord c'est un homme, confirmé par la fédération internationale d'athlétisme. Donc déjà le choix est faux.
Ensuite dans un lycée qui porte le nom d'un gars qui s'est sacrifié pour la France ce n'est pas une sportive française, et dieu sait qu'il y en a qui ont eu de nombreux trophées.
Il ne faudrait jamais jamais laisser des ados choisir "au hazard" un nom, il aurait fallu leur proposer un choix dans une liste avec toutes les sportives françaises.

" Il ne faudrait jamais jamais laisser des ados choisir "au hazard" un nom ".

Pour choisir il faut un minimum de connaissance et là sur le transgenrisme, ses sources, ses conséquences..

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Titus69 le 01/05/2026 à 05:48

Cela étonne qui?
Je m'excuse de dire ce que tout le monde pense mais il y a des gens qui ne sont pas réellement pour la France mais au contraire sont officieusement au service d'un certain régime ...
La question est pourquoi? pour faire du clientélisme auprès de la communauté algérienne? Tout les algériens en France sont ils pour le régime de ce pays... non connaissant une algérienne lesbienne athée qui a fui son pays, certains savent parfaitement ce qu'il en est.

Mais bon si on écoute un certain E.Macron on est tous des "mabouls".... concernant ce personnage on évite de dire qu'il fait du Mélenchon détourné. Déjà sa sortie en 2017 durant la campagne présidentielle était très "surprenante" , puis on voit ses positions actuelles. Je ne crois pas du tout à une peur de la "rue arabe", je crois surtout à un clientélisme soutenu en vu d'un plan de carrière (peut être une campagne en 2032).

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Farce libre ! le 30/04/2026 à 23:33
Calahann a écrit le 30/04/2026 à 20h09

Comme d'hab, le RN est vraiment à vomir.
De quoi se mêlent-ils ces Pétainistes en puissance ?
Ce qui est sûr, c'est qu'aucun d'entre-eux aura son nom sur une plaque, sauf dans une porcherie !

Arnaud Beltrame sans défense a été assassiné par un islamiste à Trèbes. A gerber !

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C'est une provoc ..... le 30/04/2026 à 21:37

Pas de ça chez nous, il y a suffisamment d'autres noms de personnalités qui peuvent être choisis

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Calahann le 30/04/2026 à 20:09

Comme d'hab, le RN est vraiment à vomir.
De quoi se mêlent-ils ces Pétainistes en puissance ?
Ce qui est sûr, c'est qu'aucun d'entre-eux aura son nom sur une plaque, sauf dans une porcherie !

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Ex Précisions le 30/04/2026 à 19:44

D'abord c'est un homme, confirmé par la fédération internationale d'athlétisme. Donc déjà le choix est faux.
Ensuite dans un lycée qui porte le nom d'un gars qui s'est sacrifié pour la France ce n'est pas une sportive française, et dieu sait qu'il y en a qui ont eu de nombreux trophées.
Il ne faudrait jamais jamais laisser des ados choisir "au hazard" un nom, il aurait fallu leur proposer un choix dans une liste avec toutes les sportives françaises.

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Les Fachos Incultes le 30/04/2026 à 19:24

La seule et unique honte pour lui, c'est d'être LFI

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