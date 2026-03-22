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Le candidat LFI, Idir Boumertit, remporte Vénissieux

Le candidat LFI, Idir Boumertit, remporte Vénissieux
Le candidat LFI, Idir Boumertit, remporte Vénissieux - Lyon Mag

C'est un bastion communiste qui tombe aux mains de LFI.

Idir Boumertit, le candidat de la France Insoumise, a été élu maire de Vénissieux avec 34,11% des voix. Il devance la maire sortante communiste, Michèle Picard, qui a recueilli 33,9% des votes. 

Deux autres listes étaient en lice : Pascal Dureau a obtenu 20,44% des suffrages devant Quentin Taieb (11,55%).

Reste à savoir si un recours sera déposé dans cette commune, alors que seulement 25 voix séparent Idir Boumertit et Michèle Picard.

Tags :

Idir Boumertit

vénissieux

municipales 2026

12 commentaires
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KLF le 22/03/2026 à 23:51
Tabareau69004 a écrit le 22/03/2026 à 23h32

Tomber des mains d'une maire stalinienne comme on n'en fait plus dans celles d'un candidat LFI est une épreuve dont les pauvres Vénissians, qui croient au changement , vont vite déchanter. Il est vrai que sur le plan magouilles, ce sera difficile de faire pire. Il y a encore dans cette commune une avenue Lénine (quelques centaines de milliers de morts). Mais quand les habitants auront ouvert les yeux et qu'ils comprendront que le seul but de JL Mélenchon est les présidentielles, ils pourraient arriver à regretter les anciens élus. En somme, le choix entre la peste est le choléra. Bon courage aux Vénissians.

Les oppositions font 65 %. A voir ce que cela va donner au Conseil municipal.

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Tabareau69004 le 22/03/2026 à 23:32

Tomber des mains d'une maire stalinienne comme on n'en fait plus dans celles d'un candidat LFI est une épreuve dont les pauvres Vénissians, qui croient au changement , vont vite déchanter. Il est vrai que sur le plan magouilles, ce sera difficile de faire pire. Il y a encore dans cette commune une avenue Lénine (quelques centaines de milliers de morts). Mais quand les habitants auront ouvert les yeux et qu'ils comprendront que le seul but de JL Mélenchon est les présidentielles, ils pourraient arriver à regretter les anciens élus. En somme, le choix entre la peste est le choléra. Bon courage aux Vénissians.

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Gonne69 le 22/03/2026 à 23:09

Bien du courage, avec la maire PC au moins la ville de Vénissieux était décorée pour Noël et elle n'était pas anti-police.....

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Watt le 22/03/2026 à 23:06
gegène a écrit le 22/03/2026 à 22h33

Merci MR IDIR BOUMERTIT, merci depuis 81 ans j'attendais ce moment. Vous l'enfant des Minguettes et moi l'enfant du
vieux VENISSIEUX ce soir nous sommes heureux. Depuis 1945 , avec MR DUPIC, puis Mr HOUEL , puis Mr GERIN et pour
finir Mme PICARD nous avons vécu sous le joug des Communistes !!! Tu veux avoir un logement ?Prends ta carte au Parti.
Désormais je peux partir en paix, le dernier bastion Communiste de la Région Lyonnaise est tombée !!!!
Je vous souhaite toute la réussite possible pour votre mandat. Et faites que Vénissieux retrouve son âme de ville ou il
fait bon vivre . Et redynamiser toute ces friches industrielles avec des PME et PMI dans l'ancienne zone de l'entreprise
Vénillia ex Maréchal ,avec le quartier de l'ancienne gare qui se meurt .

C'est exactement la même chose...

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Stalino le 22/03/2026 à 22:55
gegène a écrit le 22/03/2026 à 22h33

Merci MR IDIR BOUMERTIT, merci depuis 81 ans j'attendais ce moment. Vous l'enfant des Minguettes et moi l'enfant du
vieux VENISSIEUX ce soir nous sommes heureux. Depuis 1945 , avec MR DUPIC, puis Mr HOUEL , puis Mr GERIN et pour
finir Mme PICARD nous avons vécu sous le joug des Communistes !!! Tu veux avoir un logement ?Prends ta carte au Parti.
Désormais je peux partir en paix, le dernier bastion Communiste de la Région Lyonnaise est tombée !!!!
Je vous souhaite toute la réussite possible pour votre mandat. Et faites que Vénissieux retrouve son âme de ville ou il
fait bon vivre . Et redynamiser toute ces friches industrielles avec des PME et PMI dans l'ancienne zone de l'entreprise
Vénillia ex Maréchal ,avec le quartier de l'ancienne gare qui se meurt .

LFI s'intéresse aux entreprises ? Première nouvelle !

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Ex Précisions le 22/03/2026 à 22:38

Il va falloir demander à Trump de nous passer un bout de son mur côté Mexique, on va en avoir besoin pour entourer une ville ;-)

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Une victoire est une victoire le 22/03/2026 à 22:35
Ddv a écrit le 22/03/2026 à 22h06

25 voix de différence, ca montre que ce n'est pas une grande victoire...

Les boules ?

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Ddv le 22/03/2026 à 22:35

Lyon , cest pas encore plié. En tout cas les verts et lfi ont perdu la métropole.
Il y aura cohabitation entre la ville et la métropole si doucet est maintenu.

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Les Fachos Incultes le 22/03/2026 à 22:34

Victoire des fachos antisémites dans l'indifférence générale...

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gegène le 22/03/2026 à 22:33

Merci MR IDIR BOUMERTIT, merci depuis 81 ans j'attendais ce moment. Vous l'enfant des Minguettes et moi l'enfant du
vieux VENISSIEUX ce soir nous sommes heureux. Depuis 1945 , avec MR DUPIC, puis Mr HOUEL , puis Mr GERIN et pour
finir Mme PICARD nous avons vécu sous le joug des Communistes !!! Tu veux avoir un logement ?Prends ta carte au Parti.
Désormais je peux partir en paix, le dernier bastion Communiste de la Région Lyonnaise est tombée !!!!
Je vous souhaite toute la réussite possible pour votre mandat. Et faites que Vénissieux retrouve son âme de ville ou il
fait bon vivre . Et redynamiser toute ces friches industrielles avec des PME et PMI dans l'ancienne zone de l'entreprise
Vénillia ex Maréchal ,avec le quartier de l'ancienne gare qui se meurt .

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Grand jour pour LFI le 22/03/2026 à 22:30

En plus de Lyon, LFI gagne Vénissieux

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Ddv le 22/03/2026 à 22:06

25 voix de différence, ca montre que ce n'est pas une grande victoire...

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