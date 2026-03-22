Le candidat LFI, Idir Boumertit, remporte Vénissieux

Idir Boumertit, le candidat de la France Insoumise, a été élu maire de Vénissieux avec 34,11% des voix. Il devance la maire sortante communiste, Michèle Picard, qui a recueilli 33,9% des votes.

Deux autres listes étaient en lice : Pascal Dureau a obtenu 20,44% des suffrages devant Quentin Taieb (11,55%).

Reste à savoir si un recours sera déposé dans cette commune, alors que seulement 25 voix séparent Idir Boumertit et Michèle Picard.