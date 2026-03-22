Le candidat LFI, Idir Boumertit, remporte Vénissieux

Idir Boumertit, le candidat de la France Insoumise, a été élu maire de Vénissieux avec 34,11% des voix. Il devance la maire sortante communiste, Michèle Picard, qui a recueilli 33,9% des votes.
Deux autres listes étaient en lice : Pascal Dureau a obtenu 20,44% des suffrages devant Quentin Taieb (11,55%).
Reste à savoir si un recours sera déposé dans cette commune, alors que seulement 25 voix séparent Idir Boumertit et Michèle Picard.
Les oppositions font 65 %. A voir ce que cela va donner au Conseil municipal.Signaler Répondre
Tomber des mains d'une maire stalinienne comme on n'en fait plus dans celles d'un candidat LFI est une épreuve dont les pauvres Vénissians, qui croient au changement , vont vite déchanter. Il est vrai que sur le plan magouilles, ce sera difficile de faire pire. Il y a encore dans cette commune une avenue Lénine (quelques centaines de milliers de morts). Mais quand les habitants auront ouvert les yeux et qu'ils comprendront que le seul but de JL Mélenchon est les présidentielles, ils pourraient arriver à regretter les anciens élus. En somme, le choix entre la peste est le choléra. Bon courage aux Vénissians.Signaler Répondre
Bien du courage, avec la maire PC au moins la ville de Vénissieux était décorée pour Noël et elle n'était pas anti-police.....Signaler Répondre
C'est exactement la même chose...Signaler Répondre
LFI s'intéresse aux entreprises ? Première nouvelle !Signaler Répondre
Il va falloir demander à Trump de nous passer un bout de son mur côté Mexique, on va en avoir besoin pour entourer une ville ;-)Signaler Répondre
Les boules ?Signaler Répondre
Lyon , cest pas encore plié. En tout cas les verts et lfi ont perdu la métropole.Signaler Répondre
Il y aura cohabitation entre la ville et la métropole si doucet est maintenu.
Victoire des fachos antisémites dans l'indifférence générale...Signaler Répondre
Merci MR IDIR BOUMERTIT, merci depuis 81 ans j'attendais ce moment. Vous l'enfant des Minguettes et moi l'enfant duSignaler Répondre
vieux VENISSIEUX ce soir nous sommes heureux. Depuis 1945 , avec MR DUPIC, puis Mr HOUEL , puis Mr GERIN et pour
finir Mme PICARD nous avons vécu sous le joug des Communistes !!! Tu veux avoir un logement ?Prends ta carte au Parti.
Désormais je peux partir en paix, le dernier bastion Communiste de la Région Lyonnaise est tombée !!!!
Je vous souhaite toute la réussite possible pour votre mandat. Et faites que Vénissieux retrouve son âme de ville ou il
fait bon vivre . Et redynamiser toute ces friches industrielles avec des PME et PMI dans l'ancienne zone de l'entreprise
Vénillia ex Maréchal ,avec le quartier de l'ancienne gare qui se meurt .
En plus de Lyon, LFI gagne VénissieuxSignaler Répondre
25 voix de différence, ca montre que ce n'est pas une grande victoire...Signaler Répondre