Fusillades à Vénissieux : un syndicat réclame 300 policiers supplémentaires pour "reprendre le contrôle des territoires"

Le ton monte après les récents incidents à Vénissieux, dont une nouvelle fusillade vendredi soir, faisant un blessé. Dans un communiqué, Alliance Police Nationale réagit à la suspension de la distribution du courrier dans certains quartiers, y voyant un signal fort.
Pour le syndicat, il ne s’agit pas d’un fait isolé mais d’un symptôme plus large. Alliance Police Nationale évoque une situation qui se dégrade dans l’agglomération lyonnaise, marquée selon lui par une montée des violences liées au trafic de stupéfiants.
"La suspension du courrier à Vénissieux n’est pas un incident isolé : c’est le symptôme d’un territoire où même les services publics ne sont plus en sécurité", alerte le syndicat.
Fusillades, règlements de comptes, climat de tension : le communiqué dresse un constat préoccupant. Face à cette situation, le syndicat policier réclame un renforcement significatif des effectifs.
Il demande l’envoi d’au moins 300 fonctionnaires supplémentaires, dont une centaine d’officiers de police judiciaire, pour "reprendre le contrôle des territoires".
Alliance Police Nationale estime que la situation dépasse le simple cadre local. "Quand un facteur ne peut plus exercer sans risquer sa vie, c’est la République qui recule", affirme le syndicat.
Et avec un maire maintenant qui a été relativement mutique sur le sujet de la sécurité, on peut craindre que les délinquants et criminels se sentent encouragés à multiplier les atteintes à autrui et à pourrir toujours plus la vie des gens.Signaler Répondre
2027!!!!le miracle!!!!Signaler Répondre
Des milliers de soldats au Moyen Orient! Il font quoi la bas Monsieur Mozart? Depuis 40 ans, vous êtes responsables de la situation de la France!Signaler Répondre
Heureusement, vous allez bientôt dégagé!
Mais en 2027, il faudra pas voter pour les mêmes!!!!
classement des 10 pays les moins surs d Europe selon le GPI( indice mondial de la paix) 1 France, 2 Chypre,3 Grèce 4 Roumanie,5 Pologne,6 Suede 7: Italie,8 Norvège 9 Angleterre 10 Bulgarie ,la France 1,ère pour l insécurité,les autres en raison de la situation geo politique avec la Russie ou le proche orient Top 10 des villes le plus dangereuses d Europe, 1 Coventry 2 Marseille 3 Birmingham 4 Naples 5 Montpellier 6 liege 7 Grenoble 8 Nantes 9 Paris 10 Lyon,,,,soit 6 villes françaises dans les 10 ,,,,,mais tout va bien.Signaler Répondre
La tendance c'est plutôt les policiers qui fuient les villes LFI pour des cieux plus cléments.Signaler Répondre
LFI a été élu ,LFI sera aux ordres.Signaler Répondre
300 bénévoles alorsSignaler Répondre
le tabac 61.000 morts par anSignaler Répondre
l'alcool 49.000 (sans compter les accidents de la route)
?
Dis moi les policiers (nationaux) de ta ville sont payés par les impôts de ta ville?Signaler Répondre
Fausse bonne idée.Signaler Répondre
Faut juste déclencher un article de la Constitution prévu pour ce genre de situation car en effet ses quartiers sont en sédition et les mafias sont réellement des ennemis (parfois de pays étrangers).
Juste un peu de courage pour accepter le vraie situation et prendre la vraie bonne mesure au lieu de paroles et légers saupoudrage de policiers.
En vous lisant , j'ai l'impression d'entendre Mélenchon.Signaler Répondre
A croire que vous ignorez les ravages du Cabanis sur les adolescents !
A croire que vous ignorez les ravages du Cabanis dans les accidents routiers.
Le Canabis au volant et les conducteurs de cars scolaires cela vous parle comme exemple !
Ou vous êtes dans le déni le plus total J.M
Des policiers mal payés finiront tôt ou tard par faire partie du trafic.Signaler Répondre
Chiffres officiels consultables sur internet. France 74 ème rang mondial pour la sécurité,l un des plus mauvais d Europe, au niveau économique désormais 7eme après l Inde et 11 ème pour la performance économique en 2025 , au niveau scolaire 26 ème , si l on rajoute 3500 milliards de dette ,des services publics sans moyens , un taux de chômage en hausse puisque beaucoup d usines délocalisent a l étranger ou ferme comme Stellantis, ,,,,mais tout va bien, le Boss est content de lui et il n arrête pas de dire que le monde entier nous envie pour notre culture,notre savoir faire,,,,ça doit faire un moment qu après tous ses voyages il n est pas revenu a la maison.Signaler Répondre
Prisons à la Mukiele, peine capitale, déchéance de nationalité (avec expulsion ou cercueil), police de l'immigration façon ICE...sans ça point de salutSignaler Répondre
ils ont les noms et les lieux d'habitation mais ne font rien alors instaurer une brigade motorisée et faire feu car ils comprendront qu'il y a sécurité des citoyens mais pas la sécurité des délinquantsSignaler Répondre
autoriser la police à faire leurs boulot, donner leur le droit d’acceder à ce qu'on appel la lois. ne pas aboyer mais agir.Signaler Répondre
le problmème c'est que la loi n'est pas du bon coté, c'est tout a revoir et a mettre dans le bon sens.Signaler Répondre
Encore faut il que la justice suive....la plupart sont sous contrôle judiciaire ou en sursis ou sous bracelet...Signaler Répondre
Il faut une réelle sévérité et de lourdes amendes avec saisie des biens.
le problé&=me c'est que la police n'a pas le droit de tirer.Signaler Répondre
300... Ca serait aussi interessant de connaitre le coût. Ca devrait être à la ville seule de payer/rembourser l'état pour le déploiement CRS supplémentaire. Que le maire prennent sur les impôts.Signaler Répondre
Ce n'est pas le nombre de policiers qui changera quelque chose,il faudrait simplement qu'ils aient l'autorisation de faire leur boulot pour nous débarrasser de ces individus.Mais la gauche criera au scandale!Signaler Répondre
l'État aurait pu reprendre le marché en légalisant le cannabis encadré depuis longtemps.Signaler Répondre
Mais maintenant il y a trop d'autres drogues qui circulent, le mal est fait...
Reprendre les territoires ou Reprendre le marché ?Signaler Répondre
Il faudra créer des unités militaires inspirées de l'ICE américain.Signaler Répondre
Merci LFI , merci les Écolos.Quand les uns veulent désarmer la police et les autres pas de caméras , ça donne ce que l on voit désormais tous les jours.les uns ne voulant pas de limites ,les autres évidemment n ont plus aucunes limites.Signaler Répondre
Au mieux ils vont avoir un troupeau de CRS pendant 2 semaines et après ça recommencera.Signaler Répondre
Ça fait des années qu'ils réclament et toujours rien malgré les promesses de darmanin et consœurs...
Il va falloir attendre l'après élections 2027 pour espérer avoir quelque chose.