Fusillades à Vénissieux : un syndicat réclame 300 policiers supplémentaires pour "reprendre le contrôle des territoires"

Le ton monte après les récents incidents à Vénissieux, dont une nouvelle fusillade vendredi soir, faisant un blessé. Dans un communiqué, Alliance Police Nationale réagit à la suspension de la distribution du courrier dans certains quartiers, y voyant un signal fort.

Pour le syndicat, il ne s’agit pas d’un fait isolé mais d’un symptôme plus large. Alliance Police Nationale évoque une situation qui se dégrade dans l’agglomération lyonnaise, marquée selon lui par une montée des violences liées au trafic de stupéfiants.

"La suspension du courrier à Vénissieux n’est pas un incident isolé : c’est le symptôme d’un territoire où même les services publics ne sont plus en sécurité", alerte le syndicat.

Fusillades, règlements de comptes, climat de tension : le communiqué dresse un constat préoccupant. Face à cette situation, le syndicat policier réclame un renforcement significatif des effectifs.

Il demande l’envoi d’au moins 300 fonctionnaires supplémentaires, dont une centaine d’officiers de police judiciaire, pour "reprendre le contrôle des territoires".

Alliance Police Nationale estime que la situation dépasse le simple cadre local. "Quand un facteur ne peut plus exercer sans risquer sa vie, c’est la République qui recule", affirme le syndicat.