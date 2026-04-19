Sécurité

Fusillades à Vénissieux : un syndicat réclame 300 policiers supplémentaires pour "reprendre le contrôle des territoires"

Fusillades à Vénissieux : un syndicat réclame 300 policiers supplémentaires pour "reprendre le contrôle des territoires"

Après la suspension de la distribution du courrier dans certains immeubles à Vénissieux, le syndicat Alliance Police Nationale alerte sur une dégradation de la situation sécuritaire et réclame des moyens supplémentaires.

Le ton monte après les récents incidents à Vénissieux, dont une nouvelle fusillade vendredi soir, faisant un blessé. Dans un communiqué, Alliance Police Nationale réagit à la suspension de la distribution du courrier dans certains quartiers, y voyant un signal fort.

Pour le syndicat, il ne s’agit pas d’un fait isolé mais d’un symptôme plus large. Alliance Police Nationale évoque une situation qui se dégrade dans l’agglomération lyonnaise, marquée selon lui par une montée des violences liées au trafic de stupéfiants.

"La suspension du courrier à Vénissieux n’est pas un incident isolé : c’est le symptôme d’un territoire où même les services publics ne sont plus en sécurité", alerte le syndicat.  

Fusillades, règlements de comptes, climat de tension : le communiqué dresse un constat préoccupant. Face à cette situation, le syndicat policier réclame un renforcement significatif des effectifs.

Il demande l’envoi d’au moins 300 fonctionnaires supplémentaires, dont une centaine d’officiers de police judiciaire, pour "reprendre le contrôle des territoires".

Alliance Police Nationale estime que la situation dépasse le simple cadre local. "Quand un facteur ne peut plus exercer sans risquer sa vie, c’est la République qui recule", affirme le syndicat.

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Alliance police nationale

26 commentaires
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Les habitants ont voté pour LFI le 19/04/2026 à 11:53

Et avec un maire maintenant qui a été relativement mutique sur le sujet de la sécurité, on peut craindre que les délinquants et criminels se sentent encouragés à multiplier les atteintes à autrui et à pourrir toujours plus la vie des gens.

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Babette le 19/04/2026 à 11:40
Ex Précisions a écrit le 19/04/2026 à 07h21

Au mieux ils vont avoir un troupeau de CRS pendant 2 semaines et après ça recommencera.
Ça fait des années qu'ils réclament et toujours rien malgré les promesses de darmanin et consœurs...
Il va falloir attendre l'après élections 2027 pour espérer avoir quelque chose.

2027!!!!le miracle!!!!

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aux JO, alors pourquoi pas maintenant? le 19/04/2026 à 11:31

Des milliers de soldats au Moyen Orient! Il font quoi la bas Monsieur Mozart? Depuis 40 ans, vous êtes responsables de la situation de la France!
Heureusement, vous allez bientôt dégagé!
Mais en 2027, il faudra pas voter pour les mêmes!!!!

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Catalan le 19/04/2026 à 11:25

classement des 10 pays les moins surs d Europe selon le GPI( indice mondial de la paix) 1 France, 2 Chypre,3 Grèce 4 Roumanie,5 Pologne,6 Suede 7: Italie,8 Norvège 9 Angleterre 10 Bulgarie ,la France 1,ère pour l insécurité,les autres en raison de la situation geo politique avec la Russie ou le proche orient Top 10 des villes le plus dangereuses d Europe, 1 Coventry 2 Marseille 3 Birmingham 4 Naples 5 Montpellier 6 liege 7 Grenoble 8 Nantes 9 Paris 10 Lyon,,,,soit 6 villes françaises dans les 10 ,,,,,mais tout va bien.

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Les gens ont voté, laissez les dans leur m.. le 19/04/2026 à 11:12

La tendance c'est plutôt les policiers qui fuient les villes LFI pour des cieux plus cléments.

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Catalan le 19/04/2026 à 10:58

LFI a été élu ,LFI sera aux ordres.

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Oui mais le 19/04/2026 à 10:47

300 bénévoles alors

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tu milites contre le 19/04/2026 à 10:19
Jolie Môme a écrit le 19/04/2026 à 09h51

En vous lisant , j'ai l'impression d'entendre Mélenchon.
A croire que vous ignorez les ravages du Cabanis sur les adolescents !
A croire que vous ignorez les ravages du Cabanis dans les accidents routiers.
Le Canabis au volant et les conducteurs de cars scolaires cela vous parle comme exemple !
Ou vous êtes dans le déni le plus total J.M

le tabac 61.000 morts par an
l'alcool 49.000 (sans compter les accidents de la route)
?

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chiche tu fais pareil chez toi le 19/04/2026 à 10:07
kalrak a écrit le 19/04/2026 à 08h23

300... Ca serait aussi interessant de connaitre le coût. Ca devrait être à la ville seule de payer/rembourser l'état pour le déploiement CRS supplémentaire. Que le maire prennent sur les impôts.

Dis moi les policiers (nationaux) de ta ville sont payés par les impôts de ta ville?

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Titus69 le 19/04/2026 à 10:01

Fausse bonne idée.

Faut juste déclencher un article de la Constitution prévu pour ce genre de situation car en effet ses quartiers sont en sédition et les mafias sont réellement des ennemis (parfois de pays étrangers).

Juste un peu de courage pour accepter le vraie situation et prendre la vraie bonne mesure au lieu de paroles et légers saupoudrage de policiers.

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Jolie Môme le 19/04/2026 à 09:51
Ex Précisions a écrit le 19/04/2026 à 08h19

l'État aurait pu reprendre le marché en légalisant le cannabis encadré depuis longtemps.
Mais maintenant il y a trop d'autres drogues qui circulent, le mal est fait...

En vous lisant , j'ai l'impression d'entendre Mélenchon.
A croire que vous ignorez les ravages du Cabanis sur les adolescents !
A croire que vous ignorez les ravages du Cabanis dans les accidents routiers.
Le Canabis au volant et les conducteurs de cars scolaires cela vous parle comme exemple !
Ou vous êtes dans le déni le plus total J.M

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bolkian le 19/04/2026 à 09:46

Des policiers mal payés finiront tôt ou tard par faire partie du trafic.

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Catalan le 19/04/2026 à 09:11

Chiffres officiels consultables sur internet. France 74 ème rang mondial pour la sécurité,l un des plus mauvais d Europe, au niveau économique désormais 7eme après l Inde et 11 ème pour la performance économique en 2025 , au niveau scolaire 26 ème , si l on rajoute 3500 milliards de dette ,des services publics sans moyens , un taux de chômage en hausse puisque beaucoup d usines délocalisent a l étranger ou ferme comme Stellantis, ,,,,mais tout va bien, le Boss est content de lui et il n arrête pas de dire que le monde entier nous envie pour notre culture,notre savoir faire,,,,ça doit faire un moment qu après tous ses voyages il n est pas revenu a la maison.

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J6 le 19/04/2026 à 09:10

Prisons à la Mukiele, peine capitale, déchéance de nationalité (avec expulsion ou cercueil), police de l'immigration façon ICE...sans ça point de salut

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arkom le 19/04/2026 à 09:02

ils ont les noms et les lieux d'habitation mais ne font rien alors instaurer une brigade motorisée et faire feu car ils comprendront qu'il y a sécurité des citoyens mais pas la sécurité des délinquants

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neutre04 le 19/04/2026 à 09:00

autoriser la police à faire leurs boulot, donner leur le droit d’acceder à ce qu'on appel la lois. ne pas aboyer mais agir.

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Danielus6 le 19/04/2026 à 08:41

le problmème c'est que la loi n'est pas du bon coté, c'est tout a revoir et a mettre dans le bon sens.

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Bribri2 le 19/04/2026 à 08:40

Encore faut il que la justice suive....la plupart sont sous contrôle judiciaire ou en sursis ou sous bracelet...
Il faut une réelle sévérité et de lourdes amendes avec saisie des biens.

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Danielus6 le 19/04/2026 à 08:24

le problé&=me c'est que la police n'a pas le droit de tirer.

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kalrak le 19/04/2026 à 08:23

300... Ca serait aussi interessant de connaitre le coût. Ca devrait être à la ville seule de payer/rembourser l'état pour le déploiement CRS supplémentaire. Que le maire prennent sur les impôts.

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Flo48 le 19/04/2026 à 08:22

Ce n'est pas le nombre de policiers qui changera quelque chose,il faudrait simplement qu'ils aient l'autorisation de faire leur boulot pour nous débarrasser de ces individus.Mais la gauche criera au scandale!

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Ex Précisions le 19/04/2026 à 08:19
Free Lyon a écrit le 19/04/2026 à 07h50

Reprendre les territoires ou Reprendre le marché ?

l'État aurait pu reprendre le marché en légalisant le cannabis encadré depuis longtemps.
Mais maintenant il y a trop d'autres drogues qui circulent, le mal est fait...

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Free Lyon le 19/04/2026 à 07:50

Reprendre les territoires ou Reprendre le marché ?

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Badge et baton le 19/04/2026 à 07:48

Il faudra créer des unités militaires inspirées de l'ICE américain.

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Catalan le 19/04/2026 à 07:25

Merci LFI , merci les Écolos.Quand les uns veulent désarmer la police et les autres pas de caméras , ça donne ce que l on voit désormais tous les jours.les uns ne voulant pas de limites ,les autres évidemment n ont plus aucunes limites.

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Ex Précisions le 19/04/2026 à 07:21

Au mieux ils vont avoir un troupeau de CRS pendant 2 semaines et après ça recommencera.
Ça fait des années qu'ils réclament et toujours rien malgré les promesses de darmanin et consœurs...
Il va falloir attendre l'après élections 2027 pour espérer avoir quelque chose.

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