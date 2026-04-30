Vénissieux : la BAC surgit sur un point de deal, un homme interpellé avec un sac rempli de stupéfiants

Ce mercredi 29 avril 2026, vers 11h20, une opération de police a conduit à l’interpellation d’un homme de 27 ans au 25 boulevard Lénine à Vénissieux.
Dans ce secteur identifié comme abritant plusieurs points de deal, les effectifs de la brigade anticriminalité (BAC) ont mis en place une surveillance discrète. D'après nos informations, les policiers sont parvenus à pénétrer à l’intérieur de l’immeuble ciblé.
Sur place, ils ont découvert un individu assis dans un fauteuil, avec à ses pieds un sac de sport noir de grande capacité. À l’intérieur, les fonctionnaires ont mis la main sur des centaines de conditionnements de stupéfiants, ainsi que des billets de banque et un téléphone portable.
La saisie s’élève à 2,8 kg de résine de cannabis, 1,1 kg d’herbe et 140 grammes de cocaïne. Pris en flagrant délit, l’homme a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue.
Cette intervention s’inscrit dans un contexte tendu à Vénissieux. La commune a récemment été marquée par plusieurs épisodes de violences, dont des fusillades liées à une guerre de territoire entre trafiquants au cours du mois d’avril.
Le marché pas très affecté par le détroit d'Ormuz. Un signe de plus de sa croissance.Signaler Répondre
Oui. L'offre se raréfie à cause des saisies, et la demande reste en principe constante.Signaler Répondre
Forcément les prix montent, et les gains des dealers encore en liberté aussi.
Bonjour LyonMagSignaler Répondre
Dites moi, pas d'article sur le fait divers sordide de monsieur tout le monde et les enfants de Lucenay????
C'est quoi le souci, pas d'OQTF ds l'affaire??? C'est ds le Beaujolais pas la banlieue Lyonnaise??? C'est la culture française taboo??? Ou peut-être certain de LM se sentent concernés???
Bizarre que quand un fait divers extrême qui concerne nos enfants, pas d'articles en vue mdrrr!!
2poids 2mesures comme d'hab n'est ce pas, surtout quand on sait aujourd'hui que la France et Paris surtout est la capitale mondiale de la pédophilie,
Non au contraire c'est des journées payé double!!!Signaler Répondre
Avec un plus grand nombre de client week end et jours fériés 🤣🤣🤣
Comme dis le proverbe dans le deal "un de trouvé 10 de perdus"Signaler Répondre
Perdu pour la bonne causeSignaler Répondre
C'est dommage, il venait te livrerSignaler Répondre
WAOH ! Le nouveau Pablo Escobar est sous les verrous.Signaler Répondre
Ce dealer avait pour objet de faire une très longue journée de travail car 2m1 c'est férié 🤔Signaler Répondre
Les tarifs des vendeurs vont augmenter .Signaler Répondre