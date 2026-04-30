Vénissieux : la BAC surgit sur un point de deal, un homme interpellé avec un sac rempli de stupéfiants

Ce mercredi 29 avril 2026, vers 11h20, une opération de police a conduit à l’interpellation d’un homme de 27 ans au 25 boulevard Lénine à Vénissieux.

Dans ce secteur identifié comme abritant plusieurs points de deal, les effectifs de la brigade anticriminalité (BAC) ont mis en place une surveillance discrète. D'après nos informations, les policiers sont parvenus à pénétrer à l’intérieur de l’immeuble ciblé.

Sur place, ils ont découvert un individu assis dans un fauteuil, avec à ses pieds un sac de sport noir de grande capacité. À l’intérieur, les fonctionnaires ont mis la main sur des centaines de conditionnements de stupéfiants, ainsi que des billets de banque et un téléphone portable.

La saisie s’élève à 2,8 kg de résine de cannabis, 1,1 kg d’herbe et 140 grammes de cocaïne. Pris en flagrant délit, l’homme a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue.

Cette intervention s’inscrit dans un contexte tendu à Vénissieux. La commune a récemment été marquée par plusieurs épisodes de violences, dont des fusillades liées à une guerre de territoire entre trafiquants au cours du mois d’avril.