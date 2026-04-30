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Vénissieux : la BAC surgit sur un point de deal, un homme interpellé avec un sac rempli de stupéfiants

Vénissieux : la BAC surgit sur un point de deal, un homme interpellé avec un sac rempli de stupéfiants
Vénissieux : la BAC surgit sur un point de deal, un homme interpellé avec un sac rempli de stupéfiants - LyonMag

La pression policière se poursuit dans les quartiers sensibles de la métropole lyonnaise.

Ce mercredi 29 avril 2026, vers 11h20, une opération de police a conduit à l’interpellation d’un homme de 27 ans au 25 boulevard Lénine à Vénissieux.

Dans ce secteur identifié comme abritant plusieurs points de deal, les effectifs de la brigade anticriminalité (BAC) ont mis en place une surveillance discrète. D'après nos informations, les policiers sont parvenus à pénétrer à l’intérieur de l’immeuble ciblé.

Sur place, ils ont découvert un individu assis dans un fauteuil, avec à ses pieds un sac de sport noir de grande capacité. À l’intérieur, les fonctionnaires ont mis la main sur des centaines de conditionnements de stupéfiants, ainsi que des billets de banque et un téléphone portable.

La saisie s’élève à 2,8 kg de résine de cannabis, 1,1 kg d’herbe et 140 grammes de cocaïne. Pris en flagrant délit, l’homme a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue.

Cette intervention s’inscrit dans un contexte tendu à Vénissieux. La commune a récemment été marquée par plusieurs épisodes de violences, dont des fusillades liées à une guerre de territoire entre trafiquants au cours du mois d’avril.

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10 commentaires
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123456 le 01/05/2026 à 16:09

Le marché pas très affecté par le détroit d'Ormuz. Un signe de plus de sa croissance.

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roulette russe le 01/05/2026 à 13:05
Forcément a écrit le 30/04/2026 à 18h03

Les tarifs des vendeurs vont augmenter .

Oui. L'offre se raréfie à cause des saisies, et la demande reste en principe constante.
Forcément les prix montent, et les gains des dealers encore en liberté aussi.

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Dz69 le 01/05/2026 à 10:41

Bonjour LyonMag
Dites moi, pas d'article sur le fait divers sordide de monsieur tout le monde et les enfants de Lucenay????
C'est quoi le souci, pas d'OQTF ds l'affaire??? C'est ds le Beaujolais pas la banlieue Lyonnaise??? C'est la culture française taboo??? Ou peut-être certain de LM se sentent concernés???
Bizarre que quand un fait divers extrême qui concerne nos enfants, pas d'articles en vue mdrrr!!
2poids 2mesures comme d'hab n'est ce pas, surtout quand on sait aujourd'hui que la France et Paris surtout est la capitale mondiale de la pédophilie,

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Dz69 le 01/05/2026 à 10:15
Calahann a écrit le 30/04/2026 à 18h36

Ce dealer avait pour objet de faire une très longue journée de travail car 2m1 c'est férié 🤔

Non au contraire c'est des journées payé double!!!
Avec un plus grand nombre de client week end et jours fériés 🤣🤣🤣

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Narco le 01/05/2026 à 09:47

Comme dis le proverbe dans le deal "un de trouvé 10 de perdus"

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caillou le 01/05/2026 à 09:24

Perdu pour la bonne cause

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Calahaine le 01/05/2026 à 07:30
Calahann a écrit le 30/04/2026 à 18h36

Ce dealer avait pour objet de faire une très longue journée de travail car 2m1 c'est férié 🤔

C'est dommage, il venait te livrer

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bolkian le 01/05/2026 à 00:52

WAOH ! Le nouveau Pablo Escobar est sous les verrous.

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Calahann le 30/04/2026 à 18:36

Ce dealer avait pour objet de faire une très longue journée de travail car 2m1 c'est férié 🤔

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Forcément le 30/04/2026 à 18:03

Les tarifs des vendeurs vont augmenter .

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