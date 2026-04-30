Rue Grenette : la Ville de Lyon lance une consultation face au possible retour des voitures

Nouveau bras de fer en Presqu’île. À Lyon, la Ville lance ce jeudi 30 avril une concertation citoyenne sur l’avenir de la rue Grenette, dans un contexte de désaccord avec la Métropole de Véronique Sarselli sur la place de la voiture en centre-ville.

Depuis juin 2025, cet axe a été profondément transformé dans le cadre du projet Presqu’île à vivre et de la ZTL, avec une voie réservée aux transports en commun, taxis et mobilités douces. Résultat : près de 90 000 usagers quotidiens en bus, contre environ 10 000 voitures auparavant selon la mairie écologiste.

Mais la donne pourrait changer, puisque le nouvel exécutif de la Métropole de Lyon étudie actuellement une réouverture à la circulation automobile, une perspective qui pourrait bouleverser l’équilibre des déplacements dans le centre-ville.

Face à cette hypothèse, Grégory Doucet veut disposer de cartouches à opposer à Véronique Sarselli en consultant largement pour "permettre à tous de donner son avis" sur le maintien ou non de la rue transversale sans voitures.

Un questionnaire en ligne est ouvert jusqu’au 30 mai, afin de recueillir les usages, les préférences de mobilité et l’évaluation des aménagements actuels.

Derrière cette consultation, c’est bien l’avenir de la place de la voiture à Lyon qui se joue, sur fond de tensions politiques entre la Ville et la Métropole. Même si cette dernière restera décisionnaire, quel que soit le résultat de cette étude d'opinions.