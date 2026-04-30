Rue Grenette : la Ville de Lyon lance une consultation face au possible retour des voitures

Nouveau bras de fer en Presqu’île. À Lyon, la Ville lance ce jeudi 30 avril une concertation citoyenne sur l’avenir de la rue Grenette, dans un contexte de désaccord avec la Métropole de Véronique Sarselli sur la place de la voiture en centre-ville.
Depuis juin 2025, cet axe a été profondément transformé dans le cadre du projet Presqu’île à vivre et de la ZTL, avec une voie réservée aux transports en commun, taxis et mobilités douces. Résultat : près de 90 000 usagers quotidiens en bus, contre environ 10 000 voitures auparavant selon la mairie écologiste.
Mais la donne pourrait changer, puisque le nouvel exécutif de la Métropole de Lyon étudie actuellement une réouverture à la circulation automobile, une perspective qui pourrait bouleverser l’équilibre des déplacements dans le centre-ville.
Face à cette hypothèse, Grégory Doucet veut disposer de cartouches à opposer à Véronique Sarselli en consultant largement pour "permettre à tous de donner son avis" sur le maintien ou non de la rue transversale sans voitures.
Un questionnaire en ligne est ouvert jusqu’au 30 mai, afin de recueillir les usages, les préférences de mobilité et l’évaluation des aménagements actuels.
Derrière cette consultation, c’est bien l’avenir de la place de la voiture à Lyon qui se joue, sur fond de tensions politiques entre la Ville et la Métropole. Même si cette dernière restera décisionnaire, quel que soit le résultat de cette étude d'opinions.
Comme d'habitude avec Doucet, absence de réelle concertation, comme, par exemple, ce questionnaire sans identification du questionné, qui ouvre la porte aux abus comme, par exemple, des personnes (militants, sympathisants) répondant plusieurs fois grâce à l'anonymat pour fausser la consultation !Signaler Répondre
Si chaque militant/sympathisant vote une dizaine de fois, la consultation devient complétement faussée !
C'est une méthode très utilisée depuis plusieurs années sur Lyon !
Le lien est dans l’article que tu n'as pas lu, tout le monde peut s'exprimer, et c'est d'ailleurs bien ça le problème, tu peux répondre plusieurs fois, alors que ça devrait s’appuyer sur une vérification d'identité (un seul vote) et de lieu de résidence (parce que l'avis du mec qui habite Sainté, on s'en fout).Signaler Répondre
Tu commentes SANS avoir lu, bravo champion !
Bonjour le blocage de la rue Grenette à la circulation asphyxie complètement la presqu'île, et les bus devrait revenir rue de la République cela perturbe complètement le fonctionnement des transports publics et les connexions entre les différentes lignes, de plus les arrêts qui ont été déplacés posent des problèmes pour les personnes à mobilité réduite et les seniors.Signaler Répondre
Compétence Voirie: 5 Mairie/95 MétropoleSignaler Répondre
C’est l’une des compétences historiques de la Métropole : l’entretien des routes. Cette dernière s’occupe des périphériques lyonnais et des tunnels comme celui de Fourvière. Les travaux de requalification de l’autoroute A6-A7 sont actuellement portés par les services de la rue du Lac. La Métropole est aussi en charge de la création de nouvelles voiries. C’est pour cette raison que l’Anneau des Sciences est au cœur des débats dans cette campagne. Les municipalités gèrent l’éclairage public et notamment des voiries ainsi que des autorisations d’aménagement du domaine public comme les terrasses estivales ou les marchés.
Si les verts ne consultent que les verts, la réponse est connue d'avance.Non il faut sonder tout le monde y compris les commerçantsSignaler Répondre
précisément les riverains n’avaient rien demandé quand le khmaire a décidé de fermer la rue aux autosSignaler Répondre
Y chopent ou les 90 milles l'autre mdr comme le passage vélo a certains endroits y as personne et lui nous sort des chiffres 😂Signaler Répondre
Oui donc il faut faire de la place aux autres modes de transports, rerooter les investissements qui ont trop longtemps étaient à usage unique (la sainte bagnole).Signaler Répondre
Oui enfin on parle de Lyon là, pas de la banlieue merci de respecter les riverains. On vient pas vous embêter dans votre cambrousse.Signaler Répondre
J'ai rempli le questionnaire en soutenant au contraire la fermeture de la rue Grenette aux automobiles, mais je n'ai pas pu valider non plus.Signaler Répondre
1 sur 2 seulement, pour un sortant ce n est pas un plébiscite 🤣🤣🤣, juste de quoi lui assurer le gîte et le couvert aux frais du contribuable.....humanitaire,maire, la prochaine fonction subventionnee, donc sans création de richesse ce sera quoi ? Allez il y a le choix des fonctions bien rémunérées qui ne demandent pas trop de compétences.......de risques et de sueur......Signaler Répondre
Vous aimez la gauche divisée , elle a su éviter le pire et je m 'en réjouis.Signaler Répondre
Pour ce qui est de la division regardez plutôt des partisans d 'Aulas et leurs réglements de compte d 'après campagne .
Il a fait la courte échelle à la droite la plus réactionnaire et a déjà disparu .
par exemple et , encore une fois comme dit l 'autre, malgré les avantages que devaient représenter les publi reportages sur les chaines nationales , ce n 'est pas Aulas qui a été élu , vous en déplaise .Signaler Répondre
il faut juste valider à la fin , je ne l 'avais pas fait et il ne retenait pas mes commentaires , c'est tout !Signaler Répondre
La rue grenette est une rue (espace) publique pas privée. Elle appartient donc à tous les français Donc la métropole n'a pas à tenir compte de l'avis de qui que ce soit. On n'a rien à faire de la consultation du maire de Lyon.Signaler Répondre
La rue grenette est une rue publique pas privée par conséquent la riverains n'ont pas d'avis à donner. C'est à la metropole de deciderSignaler Répondre
Ce questionnaire ne sert évidemment à rien, chacun bord politique campe sur ses positions, c'est à celui qui aura le plus de pouvoir.Signaler Répondre
Demandez aux commerçants! Ils vont vous parler du pays!!!!!!!!Signaler Répondre
Grâce à SarvelliSignaler Répondre
Doucet se mets à écouter les lyonnais, après 6 ans à la mairie il lance des pseudos consultations aux avis anonymes.
Et le choix des métropolitains, c'est Sarselli.Signaler Répondre
impossible de valider ce questionnaire car j'ai critiqué ces catastrophes de fermetures de rueSignaler Répondre
les ecolos sont des fascistes ils vomissent la liberté de pensée quelle honte
toi pas avoir compris ce qu'a dit le monsieur. toi pas comprendre un texte. 🤣Signaler Répondre
Le choix des LYONNAIS c'est Doucet pas AulasSignaler Répondre
Consultation = piège à c.ns !Signaler Répondre
Comme les promesses qui n'engagent que ceux qui y croient
les verts se rebellent dans leur réalité un parti anti démocratique qui refuse d admettre les choix exprimés par les urnes …Signaler Répondre
On peut "voter" autant de fois que l'on veut, c’est n'importe quoi. Et ça parle de "sérieux" dans la gestion ???...Signaler Répondre
Il faudrait aussi faire une consultation à Vaise je crois...Signaler Répondre
vous souffrez peut être d'un AVC, vous tenez des propos confus et incohérents.Signaler Répondre
Pas de vertiges ? d'affaissement de la paupière? pertes d'équilibre ? Propos Quentinistes ? Changement de personnalité ?
Allez consulter, le temps est crucial en cas d'AVC.
Si on refuse de consulter, on peut marcher 2 kilomètres en se sentant bien, puis soudain s'effondrer quand il est trop tard..
Les riverains c'est vous ? Vous voulez dire que votre avis personnel s'impose à tout le monde comme le font les militants écolos ?Signaler Répondre
Questionnaire (volontairement ?) biaisé et exclusif : la deuxième question "Vous venez en presqu'île pour: " exclut les personnes qui traversent la presqu'île pour aller travailler, se rendre à la gare, .... Et il est lassez légitime de penser que ceux qui viennent se promener dans la presqu'île et ceux qui doivent la traverser ne répondront pas de la même façon.Signaler Répondre
Accessoirement, il est possible de répondre autant de fois que possible à ce questionnaire (un petit robot pour créer plus de réponses que de grand-lyonnais ?)
Bref, un contre feu mal conçu !
il faut répondre massivement à ces bobos pseudos écolos anti démocrates qui considèrent « La Jeune Garde » comme des partenaires privilégiés et pour lesquels Doucet a toujours activement milité contre leur interdiction … sans leur accord avec leurs opposants LFI ils auraient été balayés de Lyon comme les Verts l ont été partout en France… Affirmont que Lyon était une belle ville avant qu ils en fassent la capitale de encombrements qui génèrent une grosse pollution…rien d écologique c est sur … a lui. on aime les bouchons mais pas ceux que les Verts pseudos écolos ont crééSignaler Répondre
Exact questionnaire orienté ne questionne pas sur les problèmes de déplacement . Totalement hors sujet.Signaler Répondre
Surtout rouvrir la rue de la république aux busSignaler Répondre
Très bonne initiative ,Signaler Répondre
j’ai répondu au questionnaire, mais il est manifestement tendancieux.A éviter.Signaler Répondre
les riverains préféreront que la rue reste interdite aux voitures c est évident et les riverains qui ont pris le surplus de trafic suite à la fermeture seront pour la réouverture. La solution est ailleurs. des transports en communs fiables métro tram etc.. et surtout très "secure" . Le vélo ou le TC ne se décrète pas il se choisit par sa qualité sa sécurité sa fréquence. c est à dire l opposé du transport à bestiaux. il est urgent de réconcilier les voitures et les autres moyens de transport. tout le monde n a pas les mêmes contraintes et besoins. mais les zecolos sont des décroissants il haïssent la voiture comme ils ont haï le nucléaire et les mega bassines. nous decroissons les autres croissent.Signaler Répondre
les bobos pseudos écolos sont mauvais perdants … sans leur accord « technique » avec leurs opposants LFI ils étaient balayés hors de la mairie … un geste anti démocratique de la part du maire bobo capricieux magouilleurs …les Verts qui font détester l écologie politique aux français … ils ont pris une claque aux municipales et ne le digèrent pas …Signaler Répondre
c’est étonnant, quand ils ont modifié la rue Grenette les écolos n’ont pas consulté les lyonnais !!!!Signaler Répondre
Pourquoi ne pas avoir lancé de consultation avant de la fermer?Signaler Répondre
Après 6 ans de prises de décisions dirigistes et dogmatiques monsieur Doucet découvre la concertation !Signaler Répondre
Une enquête c est bien….mais ce qui est mieux c est de tenir compte des réponses…..ce qui n a pas été le cas par le passéSignaler Répondre
OUI il faut que les bus passent à nouveau rue de la république entre hôtel de ville et cordeliers…RÉPONDEZ a l enquête
Non …l autoroute a bus qu est devenue la rue de grenette n est pas un progrès …RÉPONDEZ A l enquête
C'est la compétence de la Métropole ce choix, c'est la Métropole des écolos du précédent mandat qui a imposé cette option sans consulter véritablement les lyonnais...Signaler Répondre
Tiens, une nouvelle consultation.Signaler Répondre
Sera t'elle semblables à toutes les précédentes style, je consulte mais je m'en tape de vos avis, car j'ai déjà décidé ?
Les militants écolos auraient du consulter les citoyens au départ au lieu d'imposer leurs dogmes comme des intégristes sectaires et méprisants.Signaler Répondre
Si LE problème des lyonnais c'est la réouverture ou non de la rue Grenette aux automobiles alors c'est à désespérer d'attendre quoi que ce soit des élus tels qu'ils soient.Signaler Répondre
C'est la dernière phrase de l'article qui compte. Le reste c'est un coup d'épée dans l'eauSignaler Répondre
Doucet ouvre les yeux sur les méthodes qu'il utilisait allègrement pendant le dernier mandat. La vérité se prend en pleine face ..
pas du genre de celles des ecolos!Signaler Répondre