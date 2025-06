Municipales à Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert promet un bilan de la ZTL en 2026 pour éviter d'en faire "une cicatrice douloureuse"

Avec l'entrée en vigueur de la Zone à trafic limité (ZTL), le centre-ville n'est désormais plus accessible qu'aux véhicules motorisés des riverains, commerçants, taxis et livreurs.

Pour Nathalie Perrin-Gilbert, candidate à la mairie de Lyon en 2026, "le choix du jour poste question". L'ancienne maire du 1er arrondissement pointe du doigt le fait que la Presqu'île devrait être "pleine à craquer" ce samedi puisque se cumulent la Fête de la Musique, les demi-finales de Top 14 organisées au Groupama Stadium et une météo propice à la flânerie en ville. Ce qui ne facilitera pas la tâche des agents censés faire respecter la ZTL.

Nathalie Perrin-Gilbert promet "un bilan de fonctionnement" de la mesure si elle venait à être élue maire de Lyon. "La ZTL sera entrée en vigueur depuis un an : nous pourrons, avec toutes les parties prenantes de la ville, tirer des enseignements de ce qui a été mis en place par l’exécutif précédent", poursuit-elle.

Et NPG n'hésitera pas à "prendre toutes les mesures (réglementation, aménagements, travaux,…) qui résulteront de ce bilan" qu'elle souhaite "véritablement concerté pour faire de l'adaptation de notre centre-ville aux enjeux climatiques et de santé publique, non pas une cicatrice douloureuse, mais un objectif qui nous porte et nous relie".

Il apparaît clair que les mobilités seront la question centrale de ces élections municipales 2026 à Lyon.