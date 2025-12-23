Neige possible à Lyon et dans le Rhône pour Noël, un coup de froid attendu

La semaine de Noël s’annonce bien plus froide dans le Rhône après plusieurs jours de températures clémentes pour un mois de décembre.

Un flux d’air venu du nord-est devrait provoquer un net refroidissement, avec des températures chutant progressivement dans le département et à Lyon.

Dès ce mardi, le mercure doit redescendre, allant de 5 à 7°C l’après-midi.

Pour le réveillon, le 24 décembre, la matinée et l’après-midi seront froides, avec 1 à 4°C, et la nuit verra l’arrivée de gelées dans les Monts du Lyonnais.

Le jour de Noël, jeudi 25 décembre, les températures varieront de -1°C à 2°C le matin et 3 ou 4°C l’après-midi, avec des valeurs négatives dans le nord du département et sur les hauteurs.

De plus, Météo-France prévoit de faibles chutes de neige. Des flocons sont attendus dès mercredi matin dans le secteur de Saint-Symphorien-sur-Coize, avant de se généraliser en soirée à Lyon, Pusignan et L’Arbresle, même si elle ne tiendra pas sur les routes en ville. Lors de la nuit de Noël, la neige pourrait également toucher Thizy, Soucieu-en-Jarrest et Vienne.

Un Noël qui pourrait donc être blanc dans de nombreuses zones du Rhône.