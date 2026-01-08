La neige tient sur la route, le réseau TCL perturbé : prudence à Lyon et dans son agglomération

La chute de neige de mercredi après-midi a été renforcée par une nouvelle salve de flocons tenaces jeudi peu après 4h du matin.
La neige tient sur la route et les trottoirs, provoquant une belle pagaille.
"Le risque de verglas et de chaussée glissante est important ce matin", reconnaît la préfecture du Rhône.
Le territoire, placé en vigilance jaune neige-verglas jeudi, attend donc la mobilisation des collectivités locales et des opérateurs pour couvrir le territoire et procéder aux opérations de salage et de déneigement. Les voies rapides ont été dégagées mais le réseau secondaire, notamment dans les communes en dehors de Lyon et Villeurbanne, est encore à risques.
Conséquence également, le site Internet des TCL a été longtemps indisponible, le serveur n'ayant pas supporté le trop grand nombre de connexions d'usagers souhaitant savoir si son bus allait passer ou non. Finalement rétabli, il annonce que les lignes de trambus, bus chrono et bus, ainsi que les lignes scolaires Junior Direct ne circulent plus dans les zones 1 et 2. Et que de nombreuses lignes ne circulent pas dans les zones 3, 4 et 5 du réseau TCL.
Une fois de plus après un épisode neigeux relativement modeste et annoncé depuis plusieurs jours, le plateau du 5e et ses habitants sont pénalisés par une absence de bus TCL ! Sans compter un site TCL hors service ! Nouvel échec de @brunobernard_fr et de ses équipes. pic.twitter.com/1zPMDelSQd— Thomas Rudigoz (@trudigoz) January 8, 2026
Beaucoup de personnes vont donc arriver en retard au travail. Surtout que la ligne TER Lyon-Saint-Etienne est à l'arrêt, après une collision entre une voiture et un train à hauteur de Saint-Romain-en-Gier.
4h45, il neige à gros flocons à Lyon ❄️#neige #Lyon pic.twitter.com/a1h4BSCdvM— Mathieu 🔻 (@mxthieu_pr) January 8, 2026
le site TCL d'une totale inutilité ; vous cliquez sur l'état du trafic puis sur une ligne de bus précise et cela vous indique qu'il y a des perturbations et qu'il faut cliquer sur état du trafic pour se renseigner ... a l'image de la gestion générale de nos administrations locales ; c'est compliqué , très couteux et inefficaceSignaler Répondre
Un conseil : va déneiger toute la voirie de la métropole puisque tu considères que ça relève du privé. Pourquoi paie t on des impôts alors ?Signaler Répondre
Et dans mon souvenir, c'est le cas depuis des décennies.Signaler Répondre
Au point que chaque fois que je vois paraître l'article "tout est prêt contre la neige" (un vrai "marronnier") dans le journal,
je ne peux m'empêcher de penser "ça va encore coincer".
Je ne suis pas fan des écolos, mais c'est pareil tous les ans. Je pense à une épisode similaire de décembre 2018: 2 cm de neige qui ont fondu en 2 heures ont été un bon prétexte pour les TCL pour ne pas circuler.Signaler Répondre
Je ne comprends pas pourquoi les bus ne circulent pas. Les chaussées sont dans un état correct.Signaler Répondre
Ne vendez surtout pas votre voiture pour du tout Transports en commun. A Lyon, ils ne sont pas fiables.
Vous avez tout à fait raison , à Lyon, c'est peut-être une tradition , dès que quelques flocons de neige apparaissent c'est la panique au niveaux des transports en commun et on rentre prudemment au garage ...Finis les Foudres de guerre bravant les intempéries et conduisant les passagers vers leurs destinations .....Signaler Répondre
Effectivement il faut que chacun déneige devant chez soi, il faut que chacun équipe sa voiture avec des pneus neige (ou ne roule pas sinon).
Mais on préfère souvent remettre la faute sur l'Etat, les autorités, les municipalités...
3cm de neige, parfaitement annoncés à l'avance par Météo France, et tout est à l'arrêt. C'est un summum d'incompétence aux TCL. Je réclame des sanctions.Signaler Répondre
Combien sont ceux qui râlent auprès des services municipaux ont le courage de déneiger devant leur porte.Signaler Répondre
Faut arrêter de raconter n’importe quoi. Les routes étaient hyper salées depuis des jours. Sauf que ça a pas suffi.Signaler Répondre
Jean-Michel Aulas et son entourage sont toujours prêt à raconter tout, et n’importe quoi pour dénigrer les services de la métropole et de Lyon
Le fameux plan neige TCL 😂😂😂Signaler Répondre
Au premier prétexte, les bus ne circulent plus et abandonnent les usagers.Signaler Répondre
Il y a encore 20 ans, on ne voyait pas ça, les gens avaient un minimum de conscience professionnelle !!
Il ne neige pas ce matin et les voitures circulaient sans problème…
Hahaha, j'ai l'impression de lire que les parisiens fraichement installés en Rhone-Alpes découvrent que le salage à ses limites. Qaund le sol est très froid et à partir d'une quantité même légère de neige, le sel n'a plus aucun effet.Signaler Répondre
Vous pourrez constater que dans les départements alpins, à part sur les autoroutes, les routes secondaires ne sont pas salées.
Encore une belle réussite de Bernard et sa cliqueSignaler Répondre
3cm de neige. Tout était annoncé. En 2026 : plus de tcl et plus de train.Signaler Répondre
il y a des pays qui vivent avec ça des mois et tout fonctionne
Je vous recommande d'éviter les pistes cyclables qui sont complètement verglacées. Freinage impossible dans ces conditions.Signaler Répondre
A la limite, les cyclistes doivent rouler sur les voies de voiture qui sont utilisables
Et pourtant, il y a deux jours, tout était prêt, ça pouvait venir !!!Signaler Répondre
Pas de bus et piste cyclable non dégagé. Bravo les experts de la mobilité de la mairie et métropole. Dans une entreprise privé ils auraient dégagé en en rien de temps.Signaler Répondre
Une poudrée de neige et c'est la grosse pagaille ! rien ne change et c'est l'inaction complète !Signaler Répondre
La ville la Metrople ne veulent pas salée nos route par soucis écologique !Signaler Répondre
Les TCL toujours à la pointe du progrès: c'est quand on a le plus besoin d'être renseigné sur les horaires vu les conditions climatiques que leur site tombe opportunément en panne. Fallait oser. A l'image des divers ascenseurs et escalators en panne depuis des semaines voire des mois genre à Charpennes ou aux Cordeliers. Comme le métro B rénové et hop avarie sur avarie. On peut dire que les TCL cumulent et brillent dans le genre "farces multiples". Par contre changer le logo, refaire des stations de métro encore flambant neuves, installer de nouveaux monnayeurs, ça ils savent faire et sans aucune panne. Y'a-t-il encore des informaticiens compétents dans ce bourbier sans nom? ils se familiarisent avec Internet depuis une semaine, ou quoi? La-men-ta-ble!Signaler Répondre
Certes avec 1cm un bus peu glisser mais ça fait 2hr qu’il ne neige plus. Ça aurait été salé, les routes seraient okSignaler Répondre
Même pas 1 cm de neige et le réseau TCL est paralysé, et le site bug....waouh quel pays moderne...et ça veut manger a la table des grandes nationsSignaler Répondre
Et les agents de la métropole,où sont ils ? Ah,c'est vrai qu'ils sont dirigés par un incapableSignaler Répondre
Disons qu'ils n'ont pas fait grand chose pour que cela ne tienne pas.Signaler Répondre
