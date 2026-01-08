La neige tient sur la route, le réseau TCL perturbé : prudence à Lyon et dans son agglomération

La chute de neige de mercredi après-midi a été renforcée par une nouvelle salve de flocons tenaces jeudi peu après 4h du matin.

La neige tient sur la route et les trottoirs, provoquant une belle pagaille.

"Le risque de verglas et de chaussée glissante est important ce matin", reconnaît la préfecture du Rhône.

Le territoire, placé en vigilance jaune neige-verglas jeudi, attend donc la mobilisation des collectivités locales et des opérateurs pour couvrir le territoire et procéder aux opérations de salage et de déneigement. Les voies rapides ont été dégagées mais le réseau secondaire, notamment dans les communes en dehors de Lyon et Villeurbanne, est encore à risques.

Conséquence également, le site Internet des TCL a été longtemps indisponible, le serveur n'ayant pas supporté le trop grand nombre de connexions d'usagers souhaitant savoir si son bus allait passer ou non. Finalement rétabli, il annonce que les lignes de trambus, bus chrono et bus, ainsi que les lignes scolaires Junior Direct ne circulent plus dans les zones 1 et 2. Et que de nombreuses lignes ne circulent pas dans les zones 3, 4 et 5 du réseau TCL.

Une fois de plus après un épisode neigeux relativement modeste et annoncé depuis plusieurs jours, le plateau du 5e et ses habitants sont pénalisés par une absence de bus TCL ! Sans compter un site TCL hors service ! Nouvel échec de @brunobernard_fr et de ses équipes. pic.twitter.com/1zPMDelSQd — Thomas Rudigoz (@trudigoz) January 8, 2026

Beaucoup de personnes vont donc arriver en retard au travail. Surtout que la ligne TER Lyon-Saint-Etienne est à l'arrêt, après une collision entre une voiture et un train à hauteur de Saint-Romain-en-Gier.