La neige tient sur la route, le réseau TCL perturbé : prudence à Lyon et dans son agglomération

Tous les modes de transports sont logés à la même enseigne ce jeudi matin dans le Rhône et la Métropole de Lyon.

La chute de neige de mercredi après-midi a été renforcée par une nouvelle salve de flocons tenaces jeudi peu après 4h du matin.

La neige tient sur la route et les trottoirs, provoquant une belle pagaille.

"Le risque de verglas et de chaussée glissante est important ce matin", reconnaît la préfecture du Rhône.

Le territoire, placé en vigilance jaune neige-verglas jeudi, attend donc la mobilisation des collectivités locales et des opérateurs pour couvrir le territoire et procéder aux opérations de salage et de déneigement. Les voies rapides ont été dégagées mais le réseau secondaire, notamment dans les communes en dehors de Lyon et Villeurbanne, est encore à risques.

Conséquence également, le site Internet des TCL a été longtemps indisponible, le serveur n'ayant pas supporté le trop grand nombre de connexions d'usagers souhaitant savoir si son bus allait passer ou non. Finalement rétabli, il annonce que les lignes de trambus, bus chrono et bus, ainsi que les lignes scolaires Junior Direct ne circulent plus dans les zones 1 et 2. Et que de nombreuses lignes ne circulent pas dans les zones 3, 4 et 5 du réseau TCL.

Beaucoup de personnes vont donc arriver en retard au travail. Surtout que la ligne TER Lyon-Saint-Etienne est à l'arrêt, après une collision entre une voiture et un train à hauteur de Saint-Romain-en-Gier.

Grosse feignasse le 08/01/2026 à 13:25

Travailler fatigue, surtout quand il y a de la neige ! Pas la peine d'aller au boulot aujourd'hui…

Enfin, demain, c'est vendredi, je vais poser ma journée !! Vive les longs week-ends, surtout juste après les vacance de Noël !!

et comme dab le 08/01/2026 à 12:37

le site TCL d'une totale inutilité ; vous cliquez sur l'état du trafic puis sur une ligne de bus précise et cela vous indique qu'il y a des perturbations et qu'il faut cliquer sur état du trafic pour se renseigner ... a l'image de la gestion générale de nos administrations locales ; c'est compliqué , très couteux et inefficace

Cours d'économie pour les nuls le 08/01/2026 à 11:54
Les autres a écrit le 08/01/2026 à 10h01

C'est vrai que c'est toujours la faute des autres comme on dit...

Effectivement il faut que chacun déneige devant chez soi, il faut que chacun équipe sa voiture avec des pneus neige (ou ne roule pas sinon).

Mais on préfère souvent remettre la faute sur l'Etat, les autorités, les municipalités...

Un conseil : va déneiger toute la voirie de la métropole puisque tu considères que ça relève du privé. Pourquoi paie t on des impôts alors ?

Gras double le 08/01/2026 à 11:50
velotaf a écrit le 08/01/2026 à 11h38

20 km ca n'a jamais tué personne!
bouges ton gras un peu!

Dixit le gars derrière son écran, cheveux gras, corps gras, qui n'a peut être jamais fait de vélo.....encore un troll

velotaf le 08/01/2026 à 11:38
chamouleau a écrit le 08/01/2026 à 11h09

viens me chercher lissieu, on fera la route ensemble jusqu' a la part dieu, on aura le temps en marchant. ou alors apporte to velo cargo, il n'y a jamais personne sur la LV4.. Peut être le ski de fond ?

20 km ca n'a jamais tué personne!
bouges ton gras un peu!

roulette russe le 08/01/2026 à 11:27
Alouf1959 a écrit le 08/01/2026 à 08h40

Et pourtant, il y a deux jours, tout était prêt, ça pouvait venir !!!
On est plus fort pour les discours que pour les actes dans notre beau pays ...

Et dans mon souvenir, c'est le cas depuis des décennies.
Au point que chaque fois que je vois paraître l'article "tout est prêt contre la neige" (un vrai "marronnier") dans le journal,
je ne peux m'empêcher de penser "ça va encore coincer".

Lyonnaise du 7 le 08/01/2026 à 11:21

Je ne suis pas fan des écolos, mais c'est pareil tous les ans. Je pense à une épisode similaire de décembre 2018: 2 cm de neige qui ont fondu en 2 heures ont été un bon prétexte pour les TCL pour ne pas circuler.

chamouleau le 08/01/2026 à 11:09
Velotaf a écrit le 08/01/2026 à 08h33

Ça y est les pleureuses viennent se plaindre et critiquer !
Vous êtes des comiques quand même ! 😂
Lèves toi plus tôt et marches!

viens me chercher lissieu, on fera la route ensemble jusqu' a la part dieu, on aura le temps en marchant. ou alors apporte to velo cargo, il n'y a jamais personne sur la LV4.. Peut être le ski de fond ?

Pas trop fatigués le 08/01/2026 à 10:11
Bjou a écrit le 08/01/2026 à 09h57

3cm de neige, parfaitement annoncés à l'avance par Météo France, et tout est à l'arrêt. C'est un summum d'incompétence aux TCL. Je réclame des sanctions.

Ce n'est pas de l'incompétence !

C'est une absence de conscience professionnelle et de la fainéantise !!

De pire en pire le 08/01/2026 à 10:10

Rodigoz est pire que son pote pierre oliver

Cyrielle69 le 08/01/2026 à 10:10

Je ne comprends pas pourquoi les bus ne circulent pas. Les chaussées sont dans un état correct.
Ne vendez surtout pas votre voiture pour du tout Transports en commun. A Lyon, ils ne sont pas fiables.

papyrebel le 08/01/2026 à 10:08
Bjou a écrit le 08/01/2026 à 09h57

3cm de neige, parfaitement annoncés à l'avance par Météo France, et tout est à l'arrêt. C'est un summum d'incompétence aux TCL. Je réclame des sanctions.

Vous avez tout à fait raison , à Lyon, c'est peut-être une tradition , dès que quelques flocons de neige apparaissent c'est la panique au niveaux des transports en commun et on rentre prudemment au garage ...Finis les Foudres de guerre bravant les intempéries et conduisant les passagers vers leurs destinations .....

LFI 69 le 08/01/2026 à 10:04

Merci les écolos, grâce à vos actions on as enfin de la neige à Lyon, notre ville apaisée et dégenrée

Les autres le 08/01/2026 à 10:01
Rlb a écrit le 08/01/2026 à 09h53

Combien sont ceux qui râlent auprès des services municipaux ont le courage de déneiger devant leur porte.
Il y a des droits mais aussi des devoirs. Les râleurs sont souvent les assistés

C'est vrai que c'est toujours la faute des autres comme on dit...

Effectivement il faut que chacun déneige devant chez soi, il faut que chacun équipe sa voiture avec des pneus neige (ou ne roule pas sinon).

Mais on préfère souvent remettre la faute sur l'Etat, les autorités, les municipalités...

Bjou le 08/01/2026 à 09:57

3cm de neige, parfaitement annoncés à l'avance par Météo France, et tout est à l'arrêt. C'est un summum d'incompétence aux TCL. Je réclame des sanctions.

Rlb le 08/01/2026 à 09:53

Combien sont ceux qui râlent auprès des services municipaux ont le courage de déneiger devant leur porte.
Il y a des droits mais aussi des devoirs. Les râleurs sont souvent les assistés

La blague du jour le 08/01/2026 à 09:48
Velotaf a écrit le 08/01/2026 à 08h33

Ça y est les pleureuses viennent se plaindre et critiquer !
Vous êtes des comiques quand même ! 😂
Lèves toi plus tôt et marches!

Un cyclo dogmatique qui conseille de marcher , tellement en surchauffe de lui même qu il en perd la boussole de ses convictions ^^

Aulas Rudigoz et Sarselli: toujours plus de populisme le 08/01/2026 à 09:48

Faut arrêter de raconter n’importe quoi. Les routes étaient hyper salées depuis des jours. Sauf que ça a pas suffi.

Jean-Michel Aulas et son entourage sont toujours prêt à raconter tout, et n’importe quoi pour dénigrer les services de la métropole et de Lyon

boubouhh le 08/01/2026 à 09:47

Le fameux plan neige TCL 😂😂😂

Conscience pro = 0 le 08/01/2026 à 09:40

Au premier prétexte, les bus ne circulent plus et abandonnent les usagers.

Il y a encore 20 ans, on ne voyait pas ça, les gens avaient un minimum de conscience professionnelle !!

Il ne neige pas ce matin et les voitures circulaient sans problème…

TCL = feignants !!!

Ritchie le 08/01/2026 à 09:35

2700 agents de la Métropolole sont mobilisé pour le déneigement ... 2698 sont derrière leur écran ... 2 sur le terrain ... ah ... l'un est coincé par le neige ... l'autre est malade ...

Grossefatigue le 08/01/2026 à 09:24
Velotaf a écrit le 08/01/2026 à 08h33

Ça y est les pleureuses viennent se plaindre et critiquer !
Vous êtes des comiques quand même ! 😂
Lèves toi plus tôt et marches!

j'ai essayé de faire un itineraire a pied de la rue joliot curie a gorge de loup sur le site TCL
apres plusieurs essais et des reponses totalement idiotes ( passage a craponne) j'ai utilisé mappy.Même ça , pas capables

ecolopipo le 08/01/2026 à 09:15
Inadmissible a écrit le 08/01/2026 à 08h21

La ville la Metrople ne veulent pas salée nos route par soucis écologique !
En attendant les gens galèrent ..

Hahaha, j'ai l'impression de lire que les parisiens fraichement installés en Rhone-Alpes découvrent que le salage à ses limites. Qaund le sol est très froid et à partir d'une quantité même légère de neige, le sel n'a plus aucun effet.
Vous pourrez constater que dans les départements alpins, à part sur les autoroutes, les routes secondaires ne sont pas salées.
Les véhicules ont des pneus adaptés et les utilisateurs ne sont pas effrayés pour conduire sur une route enneigée, voilà tout...Maintenant les parigots vous savez tout, comme toujours...

Alouf1959 le 08/01/2026 à 09:08
pistes cyclables a écrit le 08/01/2026 à 08h50

Je vous recommande d'éviter les pistes cyclables qui sont complètement verglacées. Freinage impossible dans ces conditions.
A la limite, les cyclistes doivent rouler sur les voies de voiture qui sont utilisables

En fait, ils (pas tous, certains respectent le code de la route et heureusement) font comme d'habitude.
C'est à dire, rouler à l'endroit le plus dégagé, trottoirs, voies de bus, sens interdits, la liste est longue !!!

Évidemment le 08/01/2026 à 09:02

Encore une belle réussite de Bernard et sa clique
Qu'ils dégagent vite en mars....

Morientes69 le 08/01/2026 à 09:00

3cm de neige. Tout était annoncé. En 2026 : plus de tcl et plus de train.
On rêve non ?!
il y a des pays qui vivent avec ça des mois et tout fonctionne

Anti verts le 08/01/2026 à 08:59

Quelle bande de baltringues !!

le pédalard le 08/01/2026 à 08:51
Velotaf a écrit le 08/01/2026 à 08h33

Ça y est les pleureuses viennent se plaindre et critiquer !
Vous êtes des comiques quand même ! 😂
Lèves toi plus tôt et marches!

se fait rare ce matin ; on se demande pourquoi ...

raleur le 08/01/2026 à 08:50

la ex RN 86 dégagée mais le 88 reste au chaud !!! vive les TCL quand ils marchent c’est à dire quand on n’a pas besoin d’eux

pas grave le 08/01/2026 à 08:50
kool a écrit le 08/01/2026 à 07h42

Et les agents de la métropole,où sont ils ? Ah,c'est vrai qu'ils sont dirigés par un incapable

on va en embaucher 1000 de plus ; on a les moyens et c'est d'une grande efficacité ...

pistes cyclables le 08/01/2026 à 08:50

Je vous recommande d'éviter les pistes cyclables qui sont complètement verglacées. Freinage impossible dans ces conditions.
A la limite, les cyclistes doivent rouler sur les voies de voiture qui sont utilisables

guy thomas le 08/01/2026 à 08:46
Alouf1959 a écrit le 08/01/2026 à 08h40

Et pourtant, il y a deux jours, tout était prêt, ça pouvait venir !!!
On est plus fort pour les discours que pour les actes dans notre beau pays ...

votez Contre six

Alouf1959 le 08/01/2026 à 08:40

Et pourtant, il y a deux jours, tout était prêt, ça pouvait venir !!!
On est plus fort pour les discours que pour les actes dans notre beau pays ...

Velotaf le 08/01/2026 à 08:33

Ça y est les pleureuses viennent se plaindre et critiquer !
Vous êtes des comiques quand même ! 😂
Lèves toi plus tôt et marches!

Gui le 08/01/2026 à 08:31

Pas de bus et piste cyclable non dégagé. Bravo les experts de la mobilité de la mairie et métropole. Dans une entreprise privé ils auraient dégagé en en rien de temps.

comme d'habitude le 08/01/2026 à 08:31

Une poudrée de neige et c'est la grosse pagaille ! rien ne change et c'est l'inaction complète !

Inadmissible le 08/01/2026 à 08:21

La ville la Metrople ne veulent pas salée nos route par soucis écologique !
En attendant les gens galèrent ..

Marco691 le 08/01/2026 à 07:53

Les TCL toujours à la pointe du progrès: c'est quand on a le plus besoin d'être renseigné sur les horaires vu les conditions climatiques que leur site tombe opportunément en panne. Fallait oser. A l'image des divers ascenseurs et escalators en panne depuis des semaines voire des mois genre à Charpennes ou aux Cordeliers. Comme le métro B rénové et hop avarie sur avarie. On peut dire que les TCL cumulent et brillent dans le genre "farces multiples". Par contre changer le logo, refaire des stations de métro encore flambant neuves, installer de nouveaux monnayeurs, ça ils savent faire et sans aucune panne. Y'a-t-il encore des informaticiens compétents dans ce bourbier sans nom? ils se familiarisent avec Internet depuis une semaine, ou quoi? La-men-ta-ble!

Klein le 08/01/2026 à 07:52

Certes avec 1cm un bus peu glisser mais ça fait 2hr qu’il ne neige plus. Ça aurait été salé, les routes seraient ok

Electeur EELV,., le 08/01/2026 à 07:48

On a mis tout l'argent pour loger les mineurs dans leur tentes, bande de fachos.

Guillome30 le 08/01/2026 à 07:46

Même pas 1 cm de neige et le réseau TCL est paralysé, et le site bug....waouh quel pays moderne...et ça veut manger a la table des grandes nations

kool le 08/01/2026 à 07:42

Et les agents de la métropole,où sont ils ? Ah,c'est vrai qu'ils sont dirigés par un incapable

cbalokanmeme le 08/01/2026 à 07:40

Disons qu'ils n'ont pas fait grand chose pour que cela ne tienne pas.

Des inactifs à la métropole...

