Faits Divers

Il attaque un radar avec du fumier : un agriculteur interpellé en flagrant délit dans le Rhône

Ce vendredi 20 février, un agriculteur a été surpris par les gendarmes en train de recouvrir un radar au Breuil avec du fumier et des pneus. Il a été interpellé.

Le passage opportun des gendarmes sur la RD385 au Breuil a permis l'interpellation d'un agriculteur ce vendredi soir. Ce dernier était en train de recouvrir le radar qui flashe à l'entrée de la commune en direction de Légny avec du fumier et des pneus. Syndicalisé, l'homme avait également installé une banderole "Les normes nous tuent".

Interpellé en flagrant délit, l'agriculteur a été auditionné.

Son action n'a pas occasionné de dégâts sur le radar, mais l'appareil a tout de même été retiré durant le week-end. On ignore si la préfecture du Rhône compte le remettre au même endroit.

réalité le 23/02/2026 à 10:38
Stakhanoviste a écrit le 23/02/2026 à 09h09

Je persiste, ce type est malade...j'ai un radar feu rouge juste en bas de chez-moi, je me suis fait attraper deux fois au feu orange, et pourtant jamais il ne me serait venu à l'idée d'aller le vandaliser, allons !

mais t'es un gros malade de griller un feu !!!! 🤣🤣

Nood le 23/02/2026 à 10:33

Bravo, vive la résistance, raz le bol de tout ces radars pompes a fric.

Vous avez dit .. le 23/02/2026 à 10:10

Vous avez dit syndicaliste ? oh ben alors on est pas étonné du tout du tout du tout .
Con a bêché de l eau .
Le pire , c est q uil y en a beaucoup des comme ça

marco 69400 le 23/02/2026 à 09:52

il mérite une médaille raz le bol de se faire piller par l'état

D.K le 23/02/2026 à 09:38

Bravo ! Médaille pour la résistance citoyenne contre du racket !

Stakhanoviste le 23/02/2026 à 09:09
Dupon a écrit le 23/02/2026 à 08h56

Non, il faut le féliciter.
Marre du racket

Je persiste, ce type est malade...j'ai un radar feu rouge juste en bas de chez-moi, je me suis fait attraper deux fois au feu orange, et pourtant jamais il ne me serait venu à l'idée d'aller le vandaliser, allons !

Dupon le 23/02/2026 à 08:56
Stakhanoviste a écrit le 23/02/2026 à 08h37

Ça mérite un internement d'office, ce type est un gros malade !

Non, il faut le féliciter.
Marre du racket

Stakhanoviste le 23/02/2026 à 08:37

Ça mérite un internement d'office, ce type est un gros malade !

Sami69 le 23/02/2026 à 08:05

Bfavo

