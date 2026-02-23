Il attaque un radar avec du fumier : un agriculteur interpellé en flagrant délit dans le Rhône

Le passage opportun des gendarmes sur la RD385 au Breuil a permis l'interpellation d'un agriculteur ce vendredi soir. Ce dernier était en train de recouvrir le radar qui flashe à l'entrée de la commune en direction de Légny avec du fumier et des pneus. Syndicalisé, l'homme avait également installé une banderole "Les normes nous tuent".

Interpellé en flagrant délit, l'agriculteur a été auditionné.

Son action n'a pas occasionné de dégâts sur le radar, mais l'appareil a tout de même été retiré durant le week-end. On ignore si la préfecture du Rhône compte le remettre au même endroit.