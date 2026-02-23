Il attaque un radar avec du fumier : un agriculteur interpellé en flagrant délit dans le Rhône

Le passage opportun des gendarmes sur la RD385 au Breuil a permis l'interpellation d'un agriculteur ce vendredi soir. Ce dernier était en train de recouvrir le radar qui flashe à l'entrée de la commune en direction de Légny avec du fumier et des pneus. Syndicalisé, l'homme avait également installé une banderole "Les normes nous tuent".
Interpellé en flagrant délit, l'agriculteur a été auditionné.
Son action n'a pas occasionné de dégâts sur le radar, mais l'appareil a tout de même été retiré durant le week-end. On ignore si la préfecture du Rhône compte le remettre au même endroit.
mais t'es un gros malade de griller un feu !!!! 🤣🤣Signaler Répondre
Bravo, vive la résistance, raz le bol de tout ces radars pompes a fric.Signaler Répondre
Vous avez dit syndicaliste ? oh ben alors on est pas étonné du tout du tout du tout .Signaler Répondre
Con a bêché de l eau .
Le pire , c est q uil y en a beaucoup des comme ça
il mérite une médaille raz le bol de se faire piller par l'étatSignaler Répondre
Bravo ! Médaille pour la résistance citoyenne contre du racket !Signaler Répondre
Je persiste, ce type est malade...j'ai un radar feu rouge juste en bas de chez-moi, je me suis fait attraper deux fois au feu orange, et pourtant jamais il ne me serait venu à l'idée d'aller le vandaliser, allons !Signaler Répondre
Non, il faut le féliciter.Signaler Répondre
Marre du racket
Ça mérite un internement d'office, ce type est un gros malade !Signaler Répondre
BfavoSignaler Répondre