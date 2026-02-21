Saluts nazis et chants racistes lors de la marche pour Quentin à Lyon : Grégory Doucet "collabore pour que chaque auteur soit identifié"

Si la plupart des 3200 participants à la marche pour Quentin Deranque ont défilé dans le calme ce samedi à Lyon, une poignée de membres de l'ultradroite a été filmée en train de réaliser des saluts nazis, ou de scander des chants racistes.

Des incidents à la marge que la préfète du Rhône a signalé au procureur de la République, et que Grégory Doucet condamne ce samedi soir.

"Des saluts nazis, des insultes racistes et homophobes ont été scandées en plein cœur de notre ville. Ces actes sont contraires aux valeurs humanistes de Lyon, capitale de la Résistance", s'émeut le maire de Lyon qui avait réclamé l'interdiction de la marche.

Grégory Doucet dit aussi soutenir "l'action de la préfecture visant à signaler au procureur de la République ces gestes et paroles abjectes" et entend "collaborer" avec les autorités via la vidéoprotection de la Ville de Lyon "pour que chaque auteur soit identifié et traduit en justice".