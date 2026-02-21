Saluts nazis et chants racistes lors de la marche pour Quentin à Lyon : Grégory Doucet "collabore pour que chaque auteur soit identifié"

Si la plupart des 3200 participants à la marche pour Quentin Deranque ont défilé dans le calme ce samedi à Lyon, une poignée de membres de l'ultradroite a été filmée en train de réaliser des saluts nazis, ou de scander des chants racistes.
Des incidents à la marge que la préfète du Rhône a signalé au procureur de la République, et que Grégory Doucet condamne ce samedi soir.
"Des saluts nazis, des insultes racistes et homophobes ont été scandées en plein cœur de notre ville. Ces actes sont contraires aux valeurs humanistes de Lyon, capitale de la Résistance", s'émeut le maire de Lyon qui avait réclamé l'interdiction de la marche.
Grégory Doucet dit aussi soutenir "l'action de la préfecture visant à signaler au procureur de la République ces gestes et paroles abjectes" et entend "collaborer" avec les autorités via la vidéoprotection de la Ville de Lyon "pour que chaque auteur soit identifié et traduit en justice".
Faux. Vous êtes vraiment indécents. On voit des personnes applaudir, vous parlez de saluts n*zi.— Aliette Espieux (@Aliette_Espieux) February 21, 2026
Je savais déjà que vous n’aviez pas d’intelligence, je vous sais maintenant dépourvu d’âme. https://t.co/exnNtvGi6t
La parade à Lyon des groupuscules fascistes, dont certains venus de toute l'Europe, promue par les media et le gouvernement, a été un flop sur le plan du nombre. Et ils n'ont pas réussi à cacher ce qu'ils sont.Signaler Répondre
Mais politiquement, leur banalisation a fait un bond en avant
Lepen et Zemmour ont montré leur vrai visage l’extrême droite soutenue par des puissances étrangères et des médias veut à tout prix faire gagner l’extrême droite pour garder leurs intérêt mais les français ne sont pas bête le calendrier politique sera très favorable à la gauche en mois de Mars car l’enquête plus elle avance plus en apprendrez des choses