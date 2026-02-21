Politique

Saluts nazis et chants racistes lors de la marche pour Quentin à Lyon : Grégory Doucet "collabore pour que chaque auteur soit identifié"

Saluts nazis et chants racistes lors de la marche pour Quentin à Lyon : Grégory Doucet "collabore pour que chaque auteur soit identifié"
Saluts nazis et chants racistes lors de la marche pour Quentin à Lyon : Grégory Doucet "collabore pour que chaque auteur soit identifié" - LyonMag

Ce samedi 21 février, des saluts nazis et des chants racistes ont été constatés au sein du cortège de la marche pour Quentin Deranque. Le maire de Lyon Grégory Doucet veut agir contre les auteurs de "ces gestes et paroles abjectes".

Si la plupart des 3200 participants à la marche pour Quentin Deranque ont défilé dans le calme ce samedi à Lyon, une poignée de membres de l'ultradroite a été filmée en train de réaliser des saluts nazis, ou de scander des chants racistes.

Des incidents à la marge que la préfète du Rhône a signalé au procureur de la République, et que Grégory Doucet condamne ce samedi soir.

"Des saluts nazis, des insultes racistes et homophobes ont été scandées en plein cœur de notre ville. Ces actes sont contraires aux valeurs humanistes de Lyon, capitale de la Résistance", s'émeut le maire de Lyon qui avait réclamé l'interdiction de la marche.

Grégory Doucet dit aussi soutenir "l'action de la préfecture visant à signaler au procureur de la République ces gestes et paroles abjectes" et entend "collaborer" avec les autorités via la vidéoprotection de la Ville de Lyon "pour que chaque auteur soit identifié et traduit en justice".

Tags :

Grégory Doucet

Lynchage de Quentin

Quentin Deranque

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Un samedi noir à lyon le 21/02/2026 à 21:25

La parade à Lyon des groupuscules fascistes, dont certains venus de toute l'Europe, promue par les media et le gouvernement, a été un flop sur le plan du nombre. Et ils n'ont pas réussi à cacher ce qu'ils sont.
Mais politiquement, leur banalisation a fait un bond en avant
Lepen et Zemmour ont montré leur vrai visage l’extrême droite soutenue par des puissances étrangères et des médias veut à tout prix faire gagner l’extrême droite pour garder leurs intérêt mais les français ne sont pas bête le calendrier politique sera très favorable à la gauche en mois de Mars car l’enquête plus elle avance plus en apprendrez des choses

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.