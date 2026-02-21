Culture

Nouvel An chinois : une grande fête dans le quartier asiatique de Lyon ce dimanche, découvrez le programme

La communauté chinoise de la métropole lyonnaise donne rendez-vous au public le dimanche 22 février, dans le quartier asiatique du 7e arrondissement, pour célébrer le Nouvel An chinois.

L’événement est organisé par l’Association des Chinois de Lyon et région Auvergne-Rhône-Alpes (ACLYR), créée en 2016 et installée au Centre Berthelot.  

Temps fort de la journée, la danse traditionnelle des lions est programmée à 15 heures à la Guillotière. Ce spectacle emblématique du Nouvel An chinois, porté par des percussions et des acrobaties, symbolise selon la tradition la prospérité, la protection et la chance. Les lions iront ensuite à la rencontre des commerçants du quartier dès 15h15, perpétuant un rituel destiné à chasser les mauvais esprits et attirer la bonne fortune.  

Dès 11h30 et jusqu’à 18 heures, des stands tenus par les commerçants animeront le quartier asiatique. Les vœux officiels du Nouvel An chinois seront prononcés à 14h30, avant le lancement des festivités. Cette édition marque l’entrée dans l’Année du Cheval, symbole de liberté, d’énergie et de persévérance dans la culture chinoise.  

À travers cette célébration, l’ACLYR entend rappeler son rôle de passerelle culturelle entre la communauté chinoise et les habitants de la région, en favorisant le dialogue interculturel et le partage des traditions au cœur de la vie lyonnaise.

1 commentaire
La Meute le 21/02/2026 à 17:04

C'est Mélenchon en tête de cortège ? 😂

