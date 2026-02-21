Politique

Alice Cordier (collectif Némésis) à la marche pour Quentin à Lyon : "Je sais qu'il y a un certain nombre de militants antifascistes qui ont prévu de venir perturber l'hommage"

La manifestation du collectif Némésis avait été l'élément déclencheur le 12 février dernier devant Sciences Po Lyon. Ce samedi, Alice Cordier est venue participer à la marche pour Quentin Deranque, lynché en marge de son action.

Ce samedi, Alice Cordier est présente à Lyon dans le cortège de la marche pour Quentin Deranque. La militante féministe identitaire du collectif Némésis avait organisé une action le 12 février dernier pour protester contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Membre de son service d'ordre, Quentin avait été lynché dans une rue parallèle par des membres de l'ultra-gauche.

"Il y a une présence policière colossale. Je sais qu'il y a un certain nombre de militants antifascistes qui ont prévu de venir perturber l'hommage, comme ça a été le cas à Rennes. C'est dommage et même hallucinant, on parle d'un hommage à un mort. Même ça on n'a pas le droit de le faire. Je les crains eux, surtout ce soir", déplore Alice Cordier.

Le collectif Némésis va-t-il changer sa manière d'opérer sur le terrain désormais ? "Comment faire autrement ?, reconnaît Alice Cordier. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. Qu'il y ait des accrochages avec des militants de l'extrême-gauche, ça on était habituées. Qu'ils en viennent à tuer, à lyncher au sol un garçon venu faire notre protection, c'est une première. Forcément ça aura des impacts".

velobobo le 21/02/2026 à 16:22

Bravo madame de vous impliquer et vous mettre en danger pour la défense de toutes les femmes et en particulier contre la violence de l’islamogauchisme !

Ehuiiii le 21/02/2026 à 16:18

Un certain nombre de fascistes étaient venus perturber la conférence également

opb69 le 21/02/2026 à 16:04

Courage mesdames de soutenir la mémoire de Quentin … Vous êtes dans le bon chemin.

Nous le 21/02/2026 à 15:44

Font chier avec Quentin !

Courage Némésis.. le 21/02/2026 à 15:33
pompom01 a écrit le 21/02/2026 à 15h25

ce sont des filles courageuses qui en ont marre de ce qui se passe.

Exactement de vrais féministes elles, pas a géométrie variable.
Merci Mesdames...

pompom01 le 21/02/2026 à 15:25

ce sont des filles courageuses qui en ont marre de ce qui se passe.

sans crier gare le 21/02/2026 à 15:06

le collectif Némésis c'est quoi encore cette secte, ils faut qu'ils arrête avec tout ça, nous ne sommes pas dans un pays sous développer et sauvage.

