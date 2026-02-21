Parcours, dispositif de sécurité, profil des participants : ce qu'il faut savoir sur la marche pour Quentin à Lyon

Le rendez-vous est fixé ce samedi à 15h place Jean-Jaurès dans le 7e arrondissement de Lyon, à la sortie éponyme du métro B. Organisée par la militante pro-vie Aliette Espieux en lien avec la famille de la victime, la marche pour Quentin Deranque doit s'étaler sur 1,4 kilomètre, avec une arrivée rue Victor-Lagrange, où le militant nationaliste a été lynché le 12 février dernier.
Le parcours, déposé en préfecture, sera très largement encadré par les services de l'Etat : effectifs importants de la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône, renforts de compagnies républicaines de sécurité – dont la CRS 83 –, escadrons de gendarmerie mobile et policiers venus d’autres départements. Des patrouilles seront également présentes dans les transports en commun, avec l’appui de la sûreté ferroviaire et de la police municipale.
#OrdrePublic— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 20, 2026
Une manifestation dite « Marche en hommage à Quentin » aura lieu demain samedi 21 février à #Lyon à partir de 15h00.
⚠️ La circulation et le stationnement seront perturbés sur l'ensemble du parcours. Nous vous recommandons d’anticiper vos déplacements !
✅ La… pic.twitter.com/j2oMmouEHl
L'objectif est clair : éviter à tout prix que des membres du cortège soient attaqués, mais aussi que certains participants à la marche ne débordent.
Car avec la gauche vent debout contre cette marche, et les relais de groupes nationalistes, beaucoup de personnes souhaitant rejoindre la mobilisation peuvent légitimement se poser la question du profil de ses participants.
Si près de 3000 personnes sont attendues ce samedi, les services de renseignement s'attendraient à la présence de groupes européens d'ultradroite. Selon nos informations, ces derniers seront placés sous haute surveillance. Pour respecter la demande de la mère de Quentin, aucun slogan ne devrait être scandé pendant la marche, la consigne a aussi été passée de masquer les tatouages.
"C'est surtout ce qu'ils feront ce samedi soir qui nous inquiètent", nous glisse une source policière, craignant des représailles alors que sept individus ont été mis en examen dans cette affaire.
De leur côté, les antifas appellent à se réunir à la Guillotière.
Rares seront les élus à se rendre à la marche pour Quentin. Jean-Michel Aulas a prévenu qu'il n'y participerait pas, pas plus que le maire de Lyon Grégory Doucet qui a réclamé l'interdiction de la marche. Jordan Bardella a également demandé aux membres du RN de ne pas y aller. A Lyon, le cortège devrait notamment comprendre Alice Cordier, figure de Némésis, présente devant Sciences Po Lyon le 12 février pour dénoncer la venue de Rima Hassan, tandis que Quentin Deranque était pris à partie par des membres de la Jeune Garde.
Vos sources proviennent de la jeune garde ou LFI ? Des médias proches d'eux ?Signaler Répondre
Pas de problème, je suis un vrai démocrate, je n impose rien, je dis simplement mon point de vue et je respecte celui des autres même si nous ne pensons pas la même chose ...Signaler Répondre
Vous devez préciser Néonazi socialiste, ce sera plus clairSignaler Répondre
Marché et commerces ouverts, plein de mmonde malgré la pluie fine.Signaler Répondre
Étant un participants aux manifestations contre la réforme des retraites, j'ai été témoin de la violence(envers les policiers en particulier) et de la casse des magasins et il me semble pas qu'il était d'ultra droite mais plutôt du bord inverse… .Signaler Répondre
Quand les extrêmes sont de plus en plus présents et violents c est que ceux qui gouvernent ou ont gouverne sont responsables de n avoir pas écouté, compris ou fait le nécessaire. Macron en 8 ans n a réglé aucun problème, au contraire il les a amplifié et ca donne l état actuel du pays.Signaler Répondre
1000 néonazis européens attendus..Lyon capitale du nazismeSignaler Répondre
"la présence de groupes européens d'ultradroite"Signaler Répondre
Il y a aussi des appelles sur les sites de l'ultra gauche pour venir semer la zizane et en découdre avec les personnes se rendant a l'hommage (facile à vérifier sur internet).
Aimez vous au lieu de vous battre comme des primates.
Elle a un sacré pedigree cette dame.Signaler Répondre
Certains disent ici que ce n'est pas un jour pour faire de la politique mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés et instrumentalisés par ce genre de personne.
Ultra gauche en sueur, qui va aller se cacher dans sa Croix-Rousse.Signaler Répondre
Les pauvres... je les comprends, à force de parler...
Bien content d'habiter à la campagne! Loin de tout ça
Lyonnais intramuros, je ne sors pas ce jour, non par peur, mais c est ma façon de marquer le deuil pour cet enfant de 23 ans mort assassiné.Signaler Répondre
Chacun sa façon de vivre ce jour. Certains valides pourront marcher, d autres feront de Lyon une ville morte en restant chez eux, en pensées avec la famille et les amis de Quentin.
La décence voudrait que les autres se taisent....au minimum.
Oui, il parait que la manifestation sera bien encadrée ! Quand c'est l'ultra gauche, on casse, on brule, on saccage! On arrête personne et les braves contribuables paient!!!!!!Signaler Répondre
Petite pensé pour Grégory. Ses copains en prison, insulté par Elon Musk, une marche blanche identitaire avec un écho international, tout ça à 1 mois de se faire battre par Aulas aux municipales. 🏆Signaler Répondre
"Il faut lire les vrais chiffres l’extrême droite représente un vrai danger pour l’Europe"Signaler Répondre
Merci de ne pas manipuler les chiffres (ca devient une manie à gauche), tout ce que tu avance c'est que les gens d'extreme droite se font plus facilement arreter alors que les gens d'extreme gauche passent entre les mailles du filet.
Extreme gauche 71 attaques 28 arrestatations, ca veut dire qu'une tres grande majorité de ces gens n'ont pas été arretés ni retrouvés. L'extreme droite y a peu d'attaques et au vu des chiffres ils se font tous chopper.
Ca change rien au fait qu'il y a largement plus d'actes d'extreme gauche perpetrés (et c'est ca qui est à noter) sans que les terrroristes ne soient arretés (trop bonne organisation, justice complaisante on saura pas).
On se promenent se matin à Lyon l’ambiance est tendue pas mal de magasins sont restés fermés et sur les marchés certains commerçants n’ont même pas pris le risque d’ouvrir. Les gens ont clairement peur Alors que ce week-end de chassé-croisé devait ramener du monde normalement, la ville est pleine de touristes qui font une pause à Lyon avant de filer vers les stations de ski.Franchement ça fait un sacré coup pour le tourisme lyonnais merci l’extrême droite de lepen et zemmour et Aulas qui a demandé de mettre une banderole sur la façade de la mairieSignaler Répondre
lundi on risque d’entendre certains commerçants aller voir Doucet pour dire qu’ils sont au bord de la faillite à cause des travaux Ce qui est étrange c’est qu’on n’a pas entendu grand monde demander l’interdiction de la manifestation Par contre pour les manifs contre la réforme des retraites là on avait droit à des dizaines d’articles dans les médias
Ça seum fort à gauche. Rdv pour le tea timeSignaler Répondre
La place Jean Jaures n'existe pas. Où peut elle bien etre?Signaler Répondre
Ceux qui ont tué ce jeune ce n'étaient pas des haineux ? oh ben non ! juste des dingues !Signaler Répondre
Ce sont vraiment deux très gros problèmes pour la ville et notre pays !Signaler Répondre
Il faut préciser quand vous écrivez : "Le fachisme, le neonazisme ne se cache plus.." celui de gauche ou celui de droite ?Signaler Répondre
Le ministre de l'intérieur veut que des citoyens rendent hommage à Quentin, point. Après il y a des gens comme vous, aveuglés soit par la haine soit par l'idéologie (soit part les deux) qui "voient" les choses comme vous...Signaler Répondre
Avec une telle affiche c'est le gourou qui ne va pas ètre content !Signaler Répondre
Terrorisme d’extrême droite 47 arrestationsSignaler Répondre
Extrême gauche & anarchiste 28 arrestations
Ethno-nationalistes & séparatistes 27 arrestations
Autres / non spécifiés 58 arrestations
Il faut lire les vrais chiffres l’extrême droite représente un vrai danger pour l’Europe
On connaît la mentalité des groupuscules d’extrême droite.Signaler Répondre
Mais grâce à cette affaire on connaît aussi celle des milices d’ultra gauche.
Et ils sont autant à gerber.
Le plus grand retournement de situation merci pour se grand moment de rigolade.
Lfi s’enterrer chaque jour un peu plus.
Oui aujourd hui le problème c'est LFI et des complices.Signaler Répondre
Aujourd hui Lyon va pleurer un de ces enfants, ne vous en déplaise.
Il y a une valeur essentielle que chaque être humain digne de ce nom doit avoir, c est le respect devant un mort.
Quentin était un enfant de 23 ans...,personne ne devrait mourir de cette façon à cet âge.
Faire de la politique a ce moment est indécent et irrespectueux pour les parents qui ont appelé au calme,...Eux pleureront toute leur vie...
Quentin repose en paix🙏
Europol a publié des chiffres sur le terrorisme en Europe sur ces 3 dernieres années:Signaler Répondre
-extreme gauche en tete avec 71 attaques perpetrées
-djihadisme 44 attaques
-extreme droite 7 attaques
Voila les chiffres issus d'un organisme officiel, et voila pourquoi il ne faut plus laisser l'extreme gauche terroriser nos facs ni semer la violence dans les rues, il faut s'opposer à eux, la mort de Quentin est juste une alerte de plus à nos democraties.
Le rapport est disponible ici: https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2025-eu-te-sat
Lol !Signaler Répondre
Ne venez pas cagoulés, cachez vos tatouages nazis et signes fascistes, évitez de taper des gens, ne soyez pas mort-saoul, ne répondez pas aux journalistes"Signaler Répondre
Vous sentez "la droiture de leur camp" s’ils sont obligés de donner de telles consignes pour UN HOMMAGE À UN MORT ?
Les médias on voulu la mort de LFI mais je pense que sa sera le plus grand retournement d’histoire
Sur des chaînes d’info continue on donne des consignes pour la manifestation pour passer comme des personnes sympathiques
On peut s'attendre à ce que les blacks blacks et autres groupuscules gauchistes viennent foutre la m..... et piller nos magasinsSignaler Répondre
On a vu ces images combien de fois ces dernières années...
Dites-vous que ces médias et ces responsables politiques(Macronie, LR, RN..) sont prêts à faire basculer la France dans ses pires heures de l’histoire, pour protéger une poignée de milliardaires et protéger l’état genocidaireSignaler Répondre
Quelle honte !Signaler Répondre
Le fachisme, le neonazisme ne se cache plus il devient même fréquentable voir une victime…
On croit rêver et ça n’inquiète personne!
Donc aujourd'huiSignaler Répondre
jour anniversaire de la mort de Missak Manouchian,
dans la ville de Lyon où a été torturé Jean Moulin,
nous allons voir défiler des milliers de nazis sous la protection de la police de Nunez Laurent
Mais il paraît que le problème c'est LFI et Doucet
Il faut que la police et les personnes participantes à la marche soient vigilante aux groupes d'extrême gauche qui vont tenter d'infiltrer le cortège afin d'y semer la zizanie.Signaler Répondre
Cadette de 13 enfants, bénévole à la fondation Jérôme-Lejeune, beau pédigrée Militante anti-avortement, mariée à un néonazi : qui est Aliette Espieux, l’organisatrice de la marche pour Quentin Deranque à Lyon ?Signaler Répondre
Bizarre cette histoire on fait une minute de silence dans le parlement français mais personne ne veut descendre dans la rue la marche ni lepen ni zemmour ni Aulas ni wauguiez
qui veut monter un groupe de black metal ? avec toute ces conneries je pense qu'il y a moyen d'écrire de bon texte bien désespérantSignaler Répondre
Lyon Mag, ce n'est pas gentil... À la troisième ligne de l'article, vous dites que le rendez-vous est fixé à la sortie de la station éponyme. Certains députés LFI sont en train de scruter leur plan de métro pour trouver l'endroit...Signaler Répondre
Que cherche Nunez en laissant ces néo nazis apporter leur haine ?Signaler Répondre