Et aussi à Lyon

Parcours, dispositif de sécurité, profil des participants : ce qu'il faut savoir sur la marche pour Quentin à Lyon

Ce samedi 21 février, un hommage va être rendu à Lyon à Quentin Deranque, militant nationaliste décédé après avoir été lynché par des membres de l'ultragauche. Une marche sous haute tension.

Le rendez-vous est fixé ce samedi à 15h place Jean-Jaurès dans le 7e arrondissement de Lyon, à la sortie éponyme du métro B. Organisée par la militante pro-vie Aliette Espieux en lien avec la famille de la victime, la marche pour Quentin Deranque doit s'étaler sur 1,4 kilomètre, avec une arrivée rue Victor-Lagrange, où le militant nationaliste a été lynché le 12 février dernier.

Le parcours, déposé en préfecture, sera très largement encadré par les services de l'Etat : effectifs importants de la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône, renforts de compagnies républicaines de sécurité – dont la CRS 83 –, escadrons de gendarmerie mobile et policiers venus d’autres départements. Des patrouilles seront également présentes dans les transports en commun, avec l’appui de la sûreté ferroviaire et de la police municipale.

L'objectif est clair : éviter à tout prix que des membres du cortège soient attaqués, mais aussi que certains participants à la marche ne débordent.

Car avec la gauche vent debout contre cette marche, et les relais de groupes nationalistes, beaucoup de personnes souhaitant rejoindre la mobilisation peuvent légitimement se poser la question du profil de ses participants.

Si près de 3000 personnes sont attendues ce samedi, les services de renseignement s'attendraient à la présence de groupes européens d'ultradroite. Selon nos informations, ces derniers seront placés sous haute surveillance. Pour respecter la demande de la mère de Quentin, aucun slogan ne devrait être scandé pendant la marche, la consigne a aussi été passée de masquer les tatouages.

"C'est surtout ce qu'ils feront ce samedi soir qui nous inquiètent", nous glisse une source policière, craignant des représailles alors que sept individus ont été mis en examen dans cette affaire.

De leur côté, les antifas appellent à se réunir à la Guillotière.

Rares seront les élus à se rendre à la marche pour Quentin. Jean-Michel Aulas a prévenu qu'il n'y participerait pas, pas plus que le maire de Lyon Grégory Doucet qui a réclamé l'interdiction de la marche. Jordan Bardella a également demandé aux membres du RN de ne pas y aller. A Lyon, le cortège devrait notamment comprendre Alice Cordier, figure de Némésis, présente devant Sciences Po Lyon le 12 février pour dénoncer la venue de Rima Hassan, tandis que Quentin Deranque était pris à partie par des membres de la Jeune Garde.

Lynchage de Quentin

Concrètement ? le 21/02/2026 à 10:40
Changement de paradigme a écrit le 21/02/2026 à 10h20

1000 néonazis européens attendus..Lyon capitale du nazisme

Vos sources proviennent de la jeune garde ou LFI ? Des médias proches d'eux ?

Lyonintramuros le 21/02/2026 à 10:35
vieux-lyonnais a écrit le 21/02/2026 à 10h27

Marché et commerces ouverts, plein de mmonde malgré la pluie fine.

Pas de problème, je suis un vrai démocrate, je n impose rien, je dis simplement mon point de vue et je respecte celui des autres même si nous ne pensons pas la même chose ...

Petite précision le 21/02/2026 à 10:27
Changement de paradigme a écrit le 21/02/2026 à 10h20

1000 néonazis européens attendus..Lyon capitale du nazisme

Vous devez préciser Néonazi socialiste, ce sera plus clair

vieux-lyonnais le 21/02/2026 à 10:27
Lyonintramuros a écrit le 21/02/2026 à 09h57

Lyonnais intramuros, je ne sors pas ce jour, non par peur, mais c est ma façon de marquer le deuil pour cet enfant de 23 ans mort assassiné.
Chacun sa façon de vivre ce jour. Certains valides pourront marcher, d autres feront de Lyon une ville morte en restant chez eux, en pensées avec la famille et les amis de Quentin.
La décence voudrait que les autres se taisent....au minimum.

Marché et commerces ouverts, plein de mmonde malgré la pluie fine.

Bill Out le 21/02/2026 à 10:25
La ville est vide a écrit le 21/02/2026 à 09h39

On se promenent se matin à Lyon l’ambiance est tendue pas mal de magasins sont restés fermés et sur les marchés certains commerçants n’ont même pas pris le risque d’ouvrir. Les gens ont clairement peur Alors que ce week-end de chassé-croisé devait ramener du monde normalement, la ville est pleine de touristes qui font une pause à Lyon avant de filer vers les stations de ski.Franchement ça fait un sacré coup pour le tourisme lyonnais merci l’extrême droite de lepen et zemmour et Aulas qui a demandé de mettre une banderole sur la façade de la mairie
lundi on risque d’entendre certains commerçants aller voir Doucet pour dire qu’ils sont au bord de la faillite à cause des travaux Ce qui est étrange c’est qu’on n’a pas entendu grand monde demander l’interdiction de la manifestation Par contre pour les manifs contre la réforme des retraites là on avait droit à des dizaines d’articles dans les médias

Étant un participants aux manifestations contre la réforme des retraites, j'ai été témoin de la violence(envers les policiers en particulier) et de la casse des magasins et il me semble pas qu'il était d'ultra droite mais plutôt du bord inverse… .

Catalan le 21/02/2026 à 10:23

Quand les extrêmes sont de plus en plus présents et violents c est que ceux qui gouvernent ou ont gouverne sont responsables de n avoir pas écouté, compris ou fait le nécessaire. Macron en 8 ans n a réglé aucun problème, au contraire il les a amplifié et ca donne l état actuel du pays.

Changement de paradigme le 21/02/2026 à 10:20

1000 néonazis européens attendus..Lyon capitale du nazisme

Bill Out le 21/02/2026 à 10:15

"la présence de groupes européens d'ultradroite"
Il y a aussi des appelles sur les sites de l'ultra gauche pour venir semer la zizane et en découdre avec les personnes se rendant a l'hommage (facile à vérifier sur internet).
Aimez vous au lieu de vous battre comme des primates.

Exactement le 21/02/2026 à 10:06
Il manque une info importante l’organisateur a écrit le 21/02/2026 à 07h38

Cadette de 13 enfants, bénévole à la fondation Jérôme-Lejeune, beau pédigrée Militante anti-avortement, mariée à un néonazi : qui est Aliette Espieux, l’organisatrice de la marche pour Quentin Deranque à Lyon ?
Bizarre cette histoire on fait une minute de silence dans le parlement français mais personne ne veut descendre dans la rue la marche ni lepen ni zemmour ni Aulas ni wauguiez

Elle a un sacré pedigree cette dame.
Certains disent ici que ce n'est pas un jour pour faire de la politique mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés et instrumentalisés par ce genre de personne.

Denisse le 21/02/2026 à 10:02

Ultra gauche en sueur, qui va aller se cacher dans sa Croix-Rousse.
Les pauvres... je les comprends, à force de parler...

Bien content d'habiter à la campagne! Loin de tout ça

Lyonintramuros le 21/02/2026 à 09:57
La ville est vide a écrit le 21/02/2026 à 09h39

On se promenent se matin à Lyon l’ambiance est tendue pas mal de magasins sont restés fermés et sur les marchés certains commerçants n’ont même pas pris le risque d’ouvrir. Les gens ont clairement peur Alors que ce week-end de chassé-croisé devait ramener du monde normalement, la ville est pleine de touristes qui font une pause à Lyon avant de filer vers les stations de ski.Franchement ça fait un sacré coup pour le tourisme lyonnais merci l’extrême droite de lepen et zemmour et Aulas qui a demandé de mettre une banderole sur la façade de la mairie
lundi on risque d’entendre certains commerçants aller voir Doucet pour dire qu’ils sont au bord de la faillite à cause des travaux Ce qui est étrange c’est qu’on n’a pas entendu grand monde demander l’interdiction de la manifestation Par contre pour les manifs contre la réforme des retraites là on avait droit à des dizaines d’articles dans les médias

Lyonnais intramuros, je ne sors pas ce jour, non par peur, mais c est ma façon de marquer le deuil pour cet enfant de 23 ans mort assassiné.
Chacun sa façon de vivre ce jour. Certains valides pourront marcher, d autres feront de Lyon une ville morte en restant chez eux, en pensées avec la famille et les amis de Quentin.
La décence voudrait que les autres se taisent....au minimum.

alenv le 21/02/2026 à 09:55

Oui, il parait que la manifestation sera bien encadrée ! Quand c'est l'ultra gauche, on casse, on brule, on saccage! On arrête personne et les braves contribuables paient!!!!!!

Autocat le 21/02/2026 à 09:49

Petite pensé pour Grégory. Ses copains en prison, insulté par Elon Musk, une marche blanche identitaire avec un écho international, tout ça à 1 mois de se faire battre par Aulas aux municipales. 🏆

Moon88 le 21/02/2026 à 09:42

"Il faut lire les vrais chiffres l’extrême droite représente un vrai danger pour l’Europe"


Merci de ne pas manipuler les chiffres (ca devient une manie à gauche), tout ce que tu avance c'est que les gens d'extreme droite se font plus facilement arreter alors que les gens d'extreme gauche passent entre les mailles du filet.

Extreme gauche 71 attaques 28 arrestatations, ca veut dire qu'une tres grande majorité de ces gens n'ont pas été arretés ni retrouvés. L'extreme droite y a peu d'attaques et au vu des chiffres ils se font tous chopper.

Ca change rien au fait qu'il y a largement plus d'actes d'extreme gauche perpetrés (et c'est ca qui est à noter) sans que les terrroristes ne soient arretés (trop bonne organisation, justice complaisante on saura pas).

La ville est vide le 21/02/2026 à 09:39

On se promenent se matin à Lyon l’ambiance est tendue pas mal de magasins sont restés fermés et sur les marchés certains commerçants n’ont même pas pris le risque d’ouvrir. Les gens ont clairement peur Alors que ce week-end de chassé-croisé devait ramener du monde normalement, la ville est pleine de touristes qui font une pause à Lyon avant de filer vers les stations de ski.Franchement ça fait un sacré coup pour le tourisme lyonnais merci l’extrême droite de lepen et zemmour et Aulas qui a demandé de mettre une banderole sur la façade de la mairie
lundi on risque d’entendre certains commerçants aller voir Doucet pour dire qu’ils sont au bord de la faillite à cause des travaux Ce qui est étrange c’est qu’on n’a pas entendu grand monde demander l’interdiction de la manifestation Par contre pour les manifs contre la réforme des retraites là on avait droit à des dizaines d’articles dans les médias

J6 le 21/02/2026 à 09:39

Ça seum fort à gauche. Rdv pour le tea time

guil7 le 21/02/2026 à 09:38

La place Jean Jaures n'existe pas. Où peut elle bien etre?

parce que le 21/02/2026 à 09:34
Jo la douille a écrit le 21/02/2026 à 07h18

Que cherche Nunez en laissant ces néo nazis apporter leur haine ?

Ceux qui ont tué ce jeune ce n'étaient pas des haineux ? oh ben non ! juste des dingues !

alors là c'est sur le 21/02/2026 à 09:32
On touche le fond a écrit le 21/02/2026 à 07h53

Donc aujourd'hui
jour anniversaire de la mort de Missak Manouchian,
dans la ville de Lyon où a été torturé Jean Moulin,
nous allons voir défiler des milliers de nazis sous la protection de la police de Nunez Laurent

Mais il paraît que le problème c'est LFI et Doucet

Ce sont vraiment deux très gros problèmes pour la ville et notre pays !

Sémantique tic le 21/02/2026 à 09:26
Velotaf a écrit le 21/02/2026 à 07h58

Quelle honte !
Le fachisme, le neonazisme ne se cache plus il devient même fréquentable voir une victime…
On croit rêver et ça n’inquiète personne!

Il faut préciser quand vous écrivez : "Le fachisme, le neonazisme ne se cache plus.." celui de gauche ou celui de droite ?

Indicateur idéologique le 21/02/2026 à 09:15
Jo la douille a écrit le 21/02/2026 à 07h18

Que cherche Nunez en laissant ces néo nazis apporter leur haine ?

Le ministre de l'intérieur veut que des citoyens rendent hommage à Quentin, point. Après il y a des gens comme vous, aveuglés soit par la haine soit par l'idéologie (soit part les deux) qui "voient" les choses comme vous...

oh ben alors là le 21/02/2026 à 09:15

Avec une telle affiche c'est le gourou qui ne va pas ètre content !

Voici les chiffres d’europole le 21/02/2026 à 09:13
Moon88 a écrit le 21/02/2026 à 08h48

Europol a publié des chiffres sur le terrorisme en Europe sur ces 3 dernieres années:

-extreme gauche en tete avec 71 attaques perpetrées
-djihadisme 44 attaques
-extreme droite 7 attaques

Voila les chiffres issus d'un organisme officiel, et voila pourquoi il ne faut plus laisser l'extreme gauche terroriser nos facs ni semer la violence dans les rues, il faut s'opposer à eux, la mort de Quentin est juste une alerte de plus à nos democraties.

Le rapport est disponible ici: https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2025-eu-te-sat

Terrorisme d’extrême droite 47 arrestations
Extrême gauche & anarchiste 28 arrestations
Ethno-nationalistes & séparatistes 27 arrestations
Autres / non spécifiés 58 arrestations
Il faut lire les vrais chiffres l’extrême droite représente un vrai danger pour l’Europe

Mdr le 21/02/2026 à 09:02
Les français on compris a écrit le 21/02/2026 à 08h10

Ne venez pas cagoulés, cachez vos tatouages nazis et signes fascistes, évitez de taper des gens, ne soyez pas mort-saoul, ne répondez pas aux journalistes"

Vous sentez "la droiture de leur camp" s’ils sont obligés de donner de telles consignes pour UN HOMMAGE À UN MORT ?

Les médias on voulu la mort de LFI mais je pense que sa sera le plus grand retournement d’histoire
Sur des chaînes d’info continue on donne des consignes pour la manifestation pour passer comme des personnes sympathiques

On connaît la mentalité des groupuscules d’extrême droite.
Mais grâce à cette affaire on connaît aussi celle des milices d’ultra gauche.
Et ils sont autant à gerber.
Le plus grand retournement de situation merci pour se grand moment de rigolade.
Lfi s’enterrer chaque jour un peu plus.

Lyontoujours le 21/02/2026 à 09:00
On touche le fond a écrit le 21/02/2026 à 07h53

Donc aujourd'hui
jour anniversaire de la mort de Missak Manouchian,
dans la ville de Lyon où a été torturé Jean Moulin,
nous allons voir défiler des milliers de nazis sous la protection de la police de Nunez Laurent

Mais il paraît que le problème c'est LFI et Doucet

Oui aujourd hui le problème c'est LFI et des complices.
Aujourd hui Lyon va pleurer un de ces enfants, ne vous en déplaise.
Il y a une valeur essentielle que chaque être humain digne de ce nom doit avoir, c est le respect devant un mort.
Quentin était un enfant de 23 ans...,personne ne devrait mourir de cette façon à cet âge.
Faire de la politique a ce moment est indécent et irrespectueux pour les parents qui ont appelé au calme,...Eux pleureront toute leur vie...
Quentin repose en paix🙏

Moon88 le 21/02/2026 à 08:48

Europol a publié des chiffres sur le terrorisme en Europe sur ces 3 dernieres années:

-extreme gauche en tete avec 71 attaques perpetrées
-djihadisme 44 attaques
-extreme droite 7 attaques

Voila les chiffres issus d'un organisme officiel, et voila pourquoi il ne faut plus laisser l'extreme gauche terroriser nos facs ni semer la violence dans les rues, il faut s'opposer à eux, la mort de Quentin est juste une alerte de plus à nos democraties.

Le rapport est disponible ici: https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2025-eu-te-sat

Merci pour ce moment le 21/02/2026 à 08:45
mdr 69 a écrit le 21/02/2026 à 07h22

Lyon Mag, ce n'est pas gentil... À la troisième ligne de l'article, vous dites que le rendez-vous est fixé à la sortie de la station éponyme. Certains députés LFI sont en train de scruter leur plan de métro pour trouver l'endroit...

Lol !

Les français on compris le 21/02/2026 à 08:10

Ne venez pas cagoulés, cachez vos tatouages nazis et signes fascistes, évitez de taper des gens, ne soyez pas mort-saoul, ne répondez pas aux journalistes"

Vous sentez "la droiture de leur camp" s’ils sont obligés de donner de telles consignes pour UN HOMMAGE À UN MORT ?

Les médias on voulu la mort de LFI mais je pense que sa sera le plus grand retournement d’histoire
Sur des chaînes d’info continue on donne des consignes pour la manifestation pour passer comme des personnes sympathiques

Black blacks ??? le 21/02/2026 à 08:09

On peut s'attendre à ce que les blacks blacks et autres groupuscules gauchistes viennent foutre la m..... et piller nos magasins
On a vu ces images combien de fois ces dernières années...

Mon beau pays le 21/02/2026 à 08:01

Dites-vous que ces médias et ces responsables politiques(Macronie, LR, RN..) sont prêts à faire basculer la France dans ses pires heures de l’histoire, pour protéger une poignée de milliardaires et protéger l’état genocidaire

Velotaf le 21/02/2026 à 07:58

Quelle honte !
Le fachisme, le neonazisme ne se cache plus il devient même fréquentable voir une victime…
On croit rêver et ça n’inquiète personne!

On touche le fond le 21/02/2026 à 07:53

Donc aujourd'hui
jour anniversaire de la mort de Missak Manouchian,
dans la ville de Lyon où a été torturé Jean Moulin,
nous allons voir défiler des milliers de nazis sous la protection de la police de Nunez Laurent

Mais il paraît que le problème c'est LFI et Doucet

Vigilance ! le 21/02/2026 à 07:46

Il faut que la police et les personnes participantes à la marche soient vigilante aux groupes d'extrême gauche qui vont tenter d'infiltrer le cortège afin d'y semer la zizanie.

Il manque une info importante l’organisateur le 21/02/2026 à 07:38

Cadette de 13 enfants, bénévole à la fondation Jérôme-Lejeune, beau pédigrée Militante anti-avortement, mariée à un néonazi : qui est Aliette Espieux, l’organisatrice de la marche pour Quentin Deranque à Lyon ?
Bizarre cette histoire on fait une minute de silence dans le parlement français mais personne ne veut descendre dans la rue la marche ni lepen ni zemmour ni Aulas ni wauguiez

freezing_moon le 21/02/2026 à 07:37

qui veut monter un groupe de black metal ? avec toute ces conneries je pense qu'il y a moyen d'écrire de bon texte bien désespérant

mdr 69 le 21/02/2026 à 07:22

Lyon Mag, ce n'est pas gentil... À la troisième ligne de l'article, vous dites que le rendez-vous est fixé à la sortie de la station éponyme. Certains députés LFI sont en train de scruter leur plan de métro pour trouver l'endroit...

Jo la douille le 21/02/2026 à 07:18

Que cherche Nunez en laissant ces néo nazis apporter leur haine ?

