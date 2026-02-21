Parcours, dispositif de sécurité, profil des participants : ce qu'il faut savoir sur la marche pour Quentin à Lyon

Le rendez-vous est fixé ce samedi à 15h place Jean-Jaurès dans le 7e arrondissement de Lyon, à la sortie éponyme du métro B. Organisée par la militante pro-vie Aliette Espieux en lien avec la famille de la victime, la marche pour Quentin Deranque doit s'étaler sur 1,4 kilomètre, avec une arrivée rue Victor-Lagrange, où le militant nationaliste a été lynché le 12 février dernier.

Le parcours, déposé en préfecture, sera très largement encadré par les services de l'Etat : effectifs importants de la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône, renforts de compagnies républicaines de sécurité – dont la CRS 83 –, escadrons de gendarmerie mobile et policiers venus d’autres départements. Des patrouilles seront également présentes dans les transports en commun, avec l’appui de la sûreté ferroviaire et de la police municipale.

#OrdrePublic



Une manifestation dite « Marche en hommage à Quentin » aura lieu demain samedi 21 février à #Lyon à partir de 15h00.



⚠️ La circulation et le stationnement seront perturbés sur l'ensemble du parcours. Nous vous recommandons d’anticiper vos déplacements !



✅ La… pic.twitter.com/j2oMmouEHl — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 20, 2026

L'objectif est clair : éviter à tout prix que des membres du cortège soient attaqués, mais aussi que certains participants à la marche ne débordent.

Car avec la gauche vent debout contre cette marche, et les relais de groupes nationalistes, beaucoup de personnes souhaitant rejoindre la mobilisation peuvent légitimement se poser la question du profil de ses participants.

Si près de 3000 personnes sont attendues ce samedi, les services de renseignement s'attendraient à la présence de groupes européens d'ultradroite. Selon nos informations, ces derniers seront placés sous haute surveillance. Pour respecter la demande de la mère de Quentin, aucun slogan ne devrait être scandé pendant la marche, la consigne a aussi été passée de masquer les tatouages.

"C'est surtout ce qu'ils feront ce samedi soir qui nous inquiètent", nous glisse une source policière, craignant des représailles alors que sept individus ont été mis en examen dans cette affaire.

De leur côté, les antifas appellent à se réunir à la Guillotière.

Rares seront les élus à se rendre à la marche pour Quentin. Jean-Michel Aulas a prévenu qu'il n'y participerait pas, pas plus que le maire de Lyon Grégory Doucet qui a réclamé l'interdiction de la marche. Jordan Bardella a également demandé aux membres du RN de ne pas y aller. A Lyon, le cortège devrait notamment comprendre Alice Cordier, figure de Némésis, présente devant Sciences Po Lyon le 12 février pour dénoncer la venue de Rima Hassan, tandis que Quentin Deranque était pris à partie par des membres de la Jeune Garde.