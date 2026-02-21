Près de 30 000 euros détournés : il dilapide l'argent de sa soeur placée sous tutelle, un homme condamné à Villefranche-sur-Saône

Cet homme de 66 ans a fauté. Sa femme de 72 ans également.

Ces habitants de Blacé, chargés de gérer les comptes de la soeur de monsieur, placée sous tutelle à cause d'un retard psychomoteur génétique, ont pioché allègrement dans ses économies.

En l'espace de deux ans, entre 2021 et 2022, ils ont détourné 29 000 euros. D'abord avec de petits achats sur Amazon. Puis en multipliant les cadeaux : friteuse, places pour un concert de Michel Sardou, billets de train…

Si 19 000 euros ont déjà été remboursés, le couple entend s'arrêter à 22 000, contestant un certain nombre de détournements.

Face au tribunal de Villefranche-sur-Saône, le sexagénaire et la septuagénaire ont écopé de 6 mois de prison avec sursis. Ils devront également verser à leur victime 1500 euros au titre du préjudice moral et 960 euros au titre des frais de justice.

Quant à la somme totale à rembourser, ce sera la justice qui tranchera ultérieurement.