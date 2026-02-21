Sécurité

“Éviter un nouveau cycle de violences” : SOS Racisme interpelle la préfète sur la marche pour Quentin à Lyon

“Éviter un nouveau cycle de violences” : SOS Racisme interpelle la préfète sur la marche pour Quentin à Lyon

Alors qu'une marche pour Quentin aura lieu ce samedi 21 février, SOS Racisme Lyon appelle à son interdiction. L’association craint des débordements et alerte sur la présence de groupuscules d’extrême droite dans la ville.

À l’approche de la marche organisée samedi à Lyon en hommage à Quentin Deranque, SOS Racisme Lyon prend position. L'association affirme son "refus de la violence" et demande à la préfète du Rhône d’interdire le rassemblement.

L’organisation commence par condamner "avec la plus grande fermeté" les faits ayant conduit à la mort du jeune militant. "Aucun jeune ne devrait mourir pour ses idées", écrit-elle, rappelant que "la violence ne peut en aucun cas constituer un moyen politique", hors légitime défense.

Malgré cette condamnation, SOS Racisme Lyon dit éprouver "de vives inquiétudes" face à l’organisation de la marche annoncée pour samedi. L’association estime que "le profil des organisateurs" laisse supposer la venue "d’individus radicalisés et violents".

Elle souligne également que la famille de Quentin Deranque, qui a multiplié les appels au calme depuis le drame, sera absente de cette manifestation.

Pour SOS Racisme, le contexte lyonnais renforce les risques de tensions. L’association affirme que la ville est devenue "un terrain de jeu des groupuscules d’extrême droite" et évoque des violences commises dans le Vieux-Lyon ces dernières années.

"Nous n’avons cessé d’alerter"

Kyllian Abdelli, président de SOS Racisme Lyon, déclare : "Nous n’avons cessé d’alerter sur la présence, dans la région, de groupuscules d’extrême droite et néonazis qui font de la violence un mode d’action assumé, nourri par une idéologie de reconquête du territoire."

Le communiqué cite notamment la condamnation, en 2024, de Sinisha Milinov, ancien porte-parole du groupe identitaire Les Remparts, à six mois de prison ferme pour une agression au couteau après avoir été pris à partie dans un bar de la Presqu'île.

Selon l’association, "lutter contre ces violences, c’est avant tout lutter contre ces groupes d’extrême droite qui instrumentalisent et embrigadent la jeunesse".

Afin "d’éviter que le cycle de la violence se poursuive", SOS Racisme Lyon demande explicitement à la préfecture d’interdire la marche prévue samedi. À défaut, l’association réclame que "toutes les mesures nécessaires" soient prises pour empêcher d’éventuelles exactions, "notamment racistes", dans la ville.

Tags :

Lynchage de Quentin

SOS racisme

13 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
caillou le 21/02/2026 à 10:36

Petit rappel la famille Traoré a perdu sa millieme tentative pour réhabiliter son rejeton

Signaler Répondre
avatar
Droit dans ses bottes le 21/02/2026 à 10:18
les revoilou a écrit le 21/02/2026 à 09h49

Tiens SOS racisme qui se réveille! Bizarre on les entends pas quand c'est un OQTF qui agresse une Jeune femme 👌👌

Entièrement d'accord. Ces gens sont les pires racistes au monde !

Signaler Répondre
avatar
SOS le 21/02/2026 à 10:15

Plus de racisme.. cette organisation politique de gauche est a virer, ils font honte avec leur geometrie NON variable mais clairement orientée.

Signaler Répondre
avatar
Moon88 le 21/02/2026 à 10:14

SOS Racisme ils en pensent quoi d'Alexis C membre de la Jeune Garde et déféré devant le juge pour le meurtre de Quentin, le meme Alexis qui etait deja sous controle judiciaire pour avoir agressé un jeune juif de 15 ans à Paris en lui demandant si il etait juif, puis le deshabillant de force avec ses 3 autres potes de la Jeune Garde et l'obligeant de crier "vive la Palestine" ?

Ils en pensent quoi de Raphael Arnault (condamné en justice pour ca) qui passe à tabac en bande organisée un mec juste parce qu'il est blond (je sais pas mais le critere de la couleur des cheveux c'est quand meme connoté racialement) ?

Allo SOS Racisme voue en pensez quoi ? C'est vos amis la Jeune Garde il me semble ? Allo ? Allo ? Ah ca a raccroché, mince.

Signaler Répondre
avatar
Bill Out le 21/02/2026 à 10:04

"Selon l’association, "lutter contre ces violences, c’est avant tout lutter contre ces groupes d’extrême droite qui instrumentalisent et embrigadent la jeunesse"".
Et les groupes d' ultra Gauche sont des Saints???. Ils sont pacifistes… j' ai un gros doute.
Au lieu de mettre de l'huile sur le feux les associations de droite ou de gauche devraient rendre hommage à ce jeune homme qui à été lynché par des sauvages cela serait mieux pour calmer les ardeurs de ses minorités extrémistes de droite ou de gauche.

Signaler Répondre
avatar
Le ménage du printemps le 21/02/2026 à 10:04

On interroge le positionnement de JM Aulas qui annonce ne pas se rendre à la marche d’un côté mais de l’autre demande à afficher le portrait d’un militant d’extrême droite sur la mairie. Il a par ailleurs laissé prospérer des mouvances racistes à l’OL
Macron a demandé pour lundi de publier toutes les listes des groupes violents proches des partis politiques et sportifs et des cultes
Les masques font tomber Macron veut faire un strick comme au bowling mais il va prendre des amis à lui dans la tempête

Signaler Répondre
avatar
GAD le 21/02/2026 à 10:04

Comme l'a dit Pierre Desproges il y a fort longtemps " J'adhérerai à SOS-racisme quand ils mettront un S à racisme. Il y a des racistes noirs, arabes, juifs, chinois et même des ocre-crème et des anthracite-argenté. Mais à SOS-Machin, ils ne fustigent que le Berrichon de base ou le Parisien-baguette "
Et ça n'a pas changé ...

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 21/02/2026 à 10:01

SOS Racisme , toujours à sens unique et au service de la "gauchiasserie" , avide de " pognon" apparaît toujours quand l'extrême gauche est en difficulté et tente de détourner l'attention d'un assassinat par lynchage et en réunion , peut-être prémédité !...d'un jeune " Blanc", Catholique fervent , ne ménageant pas son temps , s'impliquant dans " les maraudes" et prêt à aider autrui . Il faut se débarrasser d'une telle association , gavée de subventions et partiale .

Signaler Répondre
avatar
Fleur bleu le 21/02/2026 à 09:54

SOS Racisme a perdu tte credibilité en choisissant la couleur des gens a défendre. Ça tombe bien, on ne compte plus sur elle. Cette association qui a réussi à nous diviser au lieu de nous rassembler.

Personnellement je serai à la marche en mémoire cet après-midi, je serai très loin d'être seul.

Signaler Répondre
avatar
La France de Macron 2026 le 21/02/2026 à 09:52

En France, la même semaine :
Mardi, un hommage à l'assemblée nationale pour un néonazi d’extrême droite mort dans une bagarre
Jeudi, une candidate revendique le slogan de Pétain.
Samedi, une marche néonazi autorisée par l'état.
Miloni et trump des leader d’extrême droite font de l’ingérence en France
Musck avec son réseau social Twitter à boosté l’algorithme des idées d’extrême droite
Les médias en français part à la chasse à l’homme de JLM et LFI
Le fachisme a 10 ans d'avance, ce siècle

Signaler Répondre
avatar
les revoilou le 21/02/2026 à 09:49

Tiens SOS racisme qui se réveille! Bizarre on les entends pas quand c'est un OQTF qui agresse une Jeune femme 👌👌

Signaler Répondre
avatar
1789 le 21/02/2026 à 09:43

Touche pas mon pote. Merci.

Signaler Répondre
avatar
J6 le 21/02/2026 à 09:42

Le jour où ils reconnaîtront le racisme anti blanc et se battront contre ce racisme aussi...on pourra faire cause commune...en attendant c'est non

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 21/02/2026 à 09:37

SOS Racisme ça existe toujours ?
Racisme anti-blancs ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.