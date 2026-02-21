“Éviter un nouveau cycle de violences” : SOS Racisme interpelle la préfète sur la marche pour Quentin à Lyon

À l’approche de la marche organisée samedi à Lyon en hommage à Quentin Deranque, SOS Racisme Lyon prend position. L'association affirme son "refus de la violence" et demande à la préfète du Rhône d’interdire le rassemblement.

L’organisation commence par condamner "avec la plus grande fermeté" les faits ayant conduit à la mort du jeune militant. "Aucun jeune ne devrait mourir pour ses idées", écrit-elle, rappelant que "la violence ne peut en aucun cas constituer un moyen politique", hors légitime défense.

Malgré cette condamnation, SOS Racisme Lyon dit éprouver "de vives inquiétudes" face à l’organisation de la marche annoncée pour samedi. L’association estime que "le profil des organisateurs" laisse supposer la venue "d’individus radicalisés et violents".

Elle souligne également que la famille de Quentin Deranque, qui a multiplié les appels au calme depuis le drame, sera absente de cette manifestation.

Pour SOS Racisme, le contexte lyonnais renforce les risques de tensions. L’association affirme que la ville est devenue "un terrain de jeu des groupuscules d’extrême droite" et évoque des violences commises dans le Vieux-Lyon ces dernières années.

"Nous n’avons cessé d’alerter"

Kyllian Abdelli, président de SOS Racisme Lyon, déclare : "Nous n’avons cessé d’alerter sur la présence, dans la région, de groupuscules d’extrême droite et néonazis qui font de la violence un mode d’action assumé, nourri par une idéologie de reconquête du territoire."

Le communiqué cite notamment la condamnation, en 2024, de Sinisha Milinov, ancien porte-parole du groupe identitaire Les Remparts, à six mois de prison ferme pour une agression au couteau après avoir été pris à partie dans un bar de la Presqu'île.

Selon l’association, "lutter contre ces violences, c’est avant tout lutter contre ces groupes d’extrême droite qui instrumentalisent et embrigadent la jeunesse".

Afin "d’éviter que le cycle de la violence se poursuive", SOS Racisme Lyon demande explicitement à la préfecture d’interdire la marche prévue samedi. À défaut, l’association réclame que "toutes les mesures nécessaires" soient prises pour empêcher d’éventuelles exactions, "notamment racistes", dans la ville.