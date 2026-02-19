Marche en mémoire de Quentin à Lyon : une députée et un sénateur du Rhône saisissent Beauvau

Après Grégory Doucet, c'est au tour des parlementaires de son union de la gauche de réclamer l'interdiction de la marche pour Quentin Deranque prévue samedi 21 février à Lyon.
Dans un courrier adressé au ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, la députée PS du Rhône Sandrine Runel et le sénateur écologiste Thomas Dossus demandent l’examen d’une éventuelle interdiction du rassemblement.
Cette lettre officielle alerte Beauvau ce jeudi sur un "contexte local extrêmement tendu" et sur la présence annoncée de militants d’extrême droite venus "de l’Europe entière". Les deux parlementaires estiment que la manifestation "fait peser un risque sérieux de débordements majeurs" et s’inquiètent des appels relayés sur les réseaux sociaux, susceptibles selon eux d’aggraver la situation.
Dans leur courrier, ils rappellent que si "la liberté de manifester est un principe fondamental", celle-ci ne saurait s’exercer "au détriment de la sécurité des personnes et des biens" lorsque des "risques avérés de débordements, de violences et d’appels à la haine" sont identifiés.
Les deux parlementaires soulignent également que plusieurs signaux concordants laissent craindre des affrontements et des dégradations susceptibles de mettre en danger les participants, les forces de l’ordre ainsi que les commerçants et associations. Au regard de ces éléments, ils demandent au ministre d’"examiner avec la plus grande attention l’opportunité d’interdire cette marche, afin de prévenir tous les troubles graves susceptibles de survenir".
À ce stade, aucune décision d’interdiction n’a été annoncée. La préfecture du Rhône pourrait être amenée à se prononcer dans les prochaines heures sur les conditions d’organisation ou non de ce rassemblement, dans un climat particulièrement sensible à Lyon depuis le décès de Quentin Deranque.
Ah oui…et donc c est pour ça qu il fallait le massacrer a mort a coup de pieds dans la tête ? InsupportableSignaler Répondre
Cette marche blanche doit avoir lieu, n'eu déplaise à EELV. L'extrême gauche ne va tout de même pas semer la terreur dans notre ville. Montrons leur que nous sortons dans la rue malgré leur présence dans leur ville. Nous avons de droit de vivre quand même. On ne va pas rester cloîtré chez soi sous prétexte que des milices de gauche gangrène nos rues.Signaler Répondre
J'espère de tout ❤️ que les filles de Némésis viendront avec la tenue traditionnelle d'un veuvage traditionaliste chrétienne pour parfaire le deuil religieux !Signaler Répondre
Autant de bêtises racontées sur Lyon Mag, et avec autant de fautes d’orthographe, c’est du jamais-vu….Signaler Répondre
D origine maghrébine, je soutiens Némésis et ses combats pour les femmes.Signaler Répondre
Je suis raciste ?
Une socialo et un écolo... On a compris. Monsieur Hollande tout comme Monsieur Doucet, vient tout récemment de prendre ses distances avec le fondateur de feue la Jeune Garde, voyant l'ampleur des répercussions du lynchage et de la mort de Quentin ...sur les partis de gauche qui adoraient cette " Jeune Garde" qui faisait le travail pour eux ... Il faut assumer maintenant les conséquences ! C'est à double tranchant , le Ministre de l'Intérieur regardera à deux fois avant d'interdire cet hommage à Quentin .Signaler Répondre
Regarde les faits et tu verras que l'extrême droite tue bien plus.... Et si tu veux pas de violence défend pas l'extrême droite et les ultras, il te reste le PS, UDI LR renaissance. .. mais peut être que ce que tu aimes c'est la violence, si c'est ça tu vaux pas plus que les gudard ou les type qui ont tué ce facho de Quentin....Signaler Répondre
la gauche dans la provocation jusqu’au bout ! ils n ont aucun respect du deuil et de la peine des lyonnais… le problème c est que la gauche est incapable de tenir ses milices violente que le maire de Lyon considère comme des « partenaires privilégiés » dans sa lutte contre la droite … c est là le vrai problème le maire a fait rentrer la haine et la violence dans la politique lyonnaise en choisissant la jeune garde comme interlocuteur privilégié comme l a confirmé son adjoint à la sécurité de la villeSignaler Répondre
L'union de "l'ultra gauche" plutôt...Signaler Répondre
""Immondes et abjects"" le premier ministre avait raison pour la poissonnière Panot , maintenant il a raison pour le PS (Runel) et les écolos (Dossus)Signaler Répondre
Faire une marche pour honorer la " Mémoire " d'un jeune identitaire est clairement un non-sens dans ces conditions.Signaler Répondre
Le Quentin, qui à malheureusement prit la responsabilité d'assurer la sécurité d'un groupe de filles ultra racistes, n'avait pas la qualité et la qualification d'agent de sécurité 🤔
Il n'était pas à ça place en vrai .
C'était la "conférence" de Rima Rien qu'il fallait interdire !!Signaler Répondre
Pour ces deux politiques le peuple n' a pas le droit de rendre hommage à un jeune assassiné pour ses idées.Signaler Répondre
Inadmissible.
Ils ce sont tous acoquiné avec LFI pour les élections et aujourd'hui ils sont mal à l'aise et dans le pétrin !Signaler Répondre
Tout mensonge est bon quand on ne veut pas affronter ses responsabilités et on fait flèches de tout bois auprès de compères ayant des influences particulières , pour obtenir l'interdiction de cet hommage à Quentin qui dérange beaucoup et porte un coup à la respectabilité d'élus ...Les participants qui seront à cette manifestation ne sont pas des casseurs comme le sont les Gauchistes, mais simplement des personnes venues se recueillir et rendre un hommage à cette jeune victime d'assassins organisés en bande . Il faut arrêtez de manipuler les gens.Signaler Répondre
... en 2023 lors des émeutes contre les méga-bassines de Sainte-Soline, où ont convergé des convois d'activistes gauchanarchistes de Belgique, d'Allemagne et d'Italie (250 blessés dont 50 gendarmes)Signaler Répondre
Madame runel et ses associés sont moins prudents et attentifs à l ordre public et aux risques de débordement quand il y a des manifs de l ultra gauche, les black blocs et autres soulèvements de la terre….le risque c est la confrontation entre ultra droite et antifas….madame runel doit appeler ces militants à la retenue….surtout en ce moment d hommage à celui qui a été massacre par la jeune gardeSignaler Répondre
Ceux qui foutent le bordel c’est l’ultra gauche.Signaler Répondre
Les salopes en Noirs cotre les nazillons en violet 😈 quel programme politique., les deux extrêmes veulent une révolution et chasser du pouvoir la démocratie, comment feront ils quand les rues seront détruites par des gens incontrôlables ?Signaler Répondre
Aucun partie politique aujourd’hui n’a la majorité et je vois même une guerre civile entre les deux extrêmes qui fera perdre le pouvoir à l’extrême droite pour être récupérer par les Militaires qui prendront le pays en main .
Si doute il y avait encore, je crois qu’il est complètement levéSignaler Répondre
Ce parti dit socialiste doit se fondre définitivement dans LFI, si tant est que cette extrême gauche soit encore longtemps acceptée comme faisant partie du « front républicain »
Doucet et sa clique doivent vraiment être virés
En attendant vive l’hommage à Quentin samedi
chronique d un parti ordinaireSignaler Répondre
Ceux qui défilent tous les 6 mois dans Lyon en cassant les commerces sont les mêmes qui ont le toupet de vouloir interdire une marche pacifique de leurs opposantsSignaler Répondre
toute la gauche pour sauver le maire de Lyon qui considérait la jeune garde comme un partenaire privilégié contre la droite lyonnaise… pour la gauche la mort de Quentin est à classer dans les pertes et profits de la campagne… la seule chose qui compte sauver le soldat Doucet … le maire qui était en garde à vue pour ses magouilles après le président de la métropole rappelé à la loi par le tribunal comme un jeune dealer de banlieue pas terrible l ex Nouveau Front populaire .Signaler Répondre
C'est exactement ça, ces gauchos, tout pour eux et les autres doivent la fermer. L'état qui leur dit de ne pas hisser le drapeau palestinien, ils ne l'écotent pas mais le saisissent pour cette marche blanche.Signaler Répondre
" lorsque des "risques avérés de débordements, de violences et d’appels à la haine" sont identifiés " !!! Sont ils vraiment identifiés ? Non, et qui dit que ces appels ne viennent pas de la gauche pour semer le trouble ? Ils sont capables de tout.
Très bon commentaire! C'est bizarre, ils en arrêtent jamais! Et qui paie les dégâts? Toujours les mêmes! on vote même une surprime sur tous les contrats d'assurance!Signaler Répondre
des affrontements ??? entre « manisfestants » ?? je ne pense pas, leur seule crainte ce sont la présence d’antifa/blackblocks cherchant la bagarre et l’affrontement ils n’ont qu’à mettre les moyens pour protéger les « manifestants ». c’est une marche en hommage à un jeune lâchement assassiné, on a autorisé celle pour Nael malgré les multiples jours de violences urbaines et scènes de quasi guerre civile donc aucune raison d’annuler cette marche là !!Signaler Répondre
bien dit!!Signaler Répondre
Ce n'était pas un acccident, mais un assinat avec lynchageSignaler Répondre
Les coupables physiquement sont identifiés, les commanditaires par subtitution aussi
Je ne suis ni de gauche , ni de droite, mais une action, pour qu'unetelle idiotie ne se reproduise pas
La Gauche a peur de quoi, que des plus connards qu'eux viennent faire pire qu'eux ? c'est malheureusement possible
Les dirigeants des différents politique sont placés devant leur responsabilités
Quand on forme des fauves , faut savoir les maitriser
Bande d'idiots
De quoi ont-ils le front de se mêler ? Après avoir contribué à plonger notre pays dans le chaos, les voilà subitement soucieux de l'ordre public ! Et quelle est leur légitimité à adresser des sommations au ministre de l'intérieur ? Ont-il oublié quelle est l'origine même de cette tragédie, qu'une interdiction administrative aurait pu opportunément éviter ?Signaler Répondre
Pour la gauche, il est urgent d'étouffer l'affaire.Signaler Répondre
Minables !
Si leurs potes de gauche n'envoyaient pas 1000 abrutis pour se battre et casser samedi il n'y aurait aucun problème...Signaler Répondre
Ils feraient mieux de calmer leur troupeau.
Si l affaire n était pas aussi grave, ils seraient simplement ridicules.Signaler Répondre
PS, EElV alliés de LFI n ont jamais condamnés les exactions de cette milice, ni dénoncer leurs agissements a l assemblée, par exemple quand Raphael ARCHENAUT a fait entrer a l assemblée nationale le CCIF, dissous en France mais reconstitué en Belgique. J ai souvenir de parlementaires de ces groupes s en prendre physiquement a une journaliste dans l enceinte de l assemblée
Ils constituaient le NFP, laissant monter cette violence, et maintenant ils poussent le cynisme a vouloir faire croire qu une marche à la memoire d' un jeune lynche pour ces idées serait dangereuse
Ils sont sérieux la !!!!! Qu ils aient au moins la décence de se taire comme ils l ont toujours fait face aux propos haineux de LFI
Ni oubli, ni pardon
Ils étaient pas autant motivé pour interdire les manifestations quand la France était en feu pour le petit ange Nahel.Signaler Répondre
Plus d'un millards d'euros de dégâts, sans parler du bilan humain, un risque de trouble à l'ordre public XXL, chiffré, documenté.
L'extême gauche tue mais ne veut surtout qu'on en parle, la famille de Quentin et tous les humains solidaires ont juste le droit de se taire et de se cacher.
Honte à vous la gauche! Défenseurs de meurtriers! Traîtres de vos valeurs humanistes!
Même réaction de cette gauche sectaire si cela concernait un membre de la jeune garde de leur allié LFI ?Signaler Répondre
Et les blacks blocks pourquoi vous ne demandez pas d'interdiction ? Alors qu'ils sèment le chaos et le désordre dans la ville à chaque manifestation....Signaler Répondre
La gauchosphere et sa "démocratie" à géométrie variable....Signaler Répondre
On les a connus moins prompts a demander des interdictions de manifestations sainte Soline par exempleSignaler Répondre
Ou bien le PS et EELV seraient les alliés objectifs de la jeune garde et de LFI.....