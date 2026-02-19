Marche en mémoire de Quentin à Lyon : une députée et un sénateur du Rhône saisissent Beauvau

Après Grégory Doucet, c'est au tour des parlementaires de son union de la gauche de réclamer l'interdiction de la marche pour Quentin Deranque prévue samedi 21 février à Lyon.

Dans un courrier adressé au ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, la députée PS du Rhône Sandrine Runel et le sénateur écologiste Thomas Dossus demandent l’examen d’une éventuelle interdiction du rassemblement.

Cette lettre officielle alerte Beauvau ce jeudi sur un "contexte local extrêmement tendu" et sur la présence annoncée de militants d’extrême droite venus "de l’Europe entière". Les deux parlementaires estiment que la manifestation "fait peser un risque sérieux de débordements majeurs" et s’inquiètent des appels relayés sur les réseaux sociaux, susceptibles selon eux d’aggraver la situation.

Dans leur courrier, ils rappellent que si "la liberté de manifester est un principe fondamental", celle-ci ne saurait s’exercer "au détriment de la sécurité des personnes et des biens" lorsque des "risques avérés de débordements, de violences et d’appels à la haine" sont identifiés.

Les deux parlementaires soulignent également que plusieurs signaux concordants laissent craindre des affrontements et des dégradations susceptibles de mettre en danger les participants, les forces de l’ordre ainsi que les commerçants et associations. Au regard de ces éléments, ils demandent au ministre d’"examiner avec la plus grande attention l’opportunité d’interdire cette marche, afin de prévenir tous les troubles graves susceptibles de survenir".

À ce stade, aucune décision d’interdiction n’a été annoncée. La préfecture du Rhône pourrait être amenée à se prononcer dans les prochaines heures sur les conditions d’organisation ou non de ce rassemblement, dans un climat particulièrement sensible à Lyon depuis le décès de Quentin Deranque.