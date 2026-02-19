Politique

Un tramway entre Rillieux et la Part-Dieu : Bruno Bernard propose deux scénarios à plusieurs centaines de millions d’euros

Un tramway pour relier Rillieux-la-Pape et Caluire-et-Cuire à la Part-Dieu en moins de 30 minutes : Bruno Bernard propose un projet de 8 kilomètres, estimé entre 300 et 850 millions d’euros selon le tracé retenu.

L’union de la gauche et des écologistes, emmenée par le président sortant de la Métropole Bruno Bernard, propose de franchir une nouvelle étape dans le développement des transports en commun avec la création d’un tramway reliant le Plateau Nord aux grandes centralités métropolitaines.

Pas question de lancer un projet de métro, les écologistes préfèrent le tramway, plus rapide à sortir de terre. Leur projet présenté ce jeudi 19 février permettrait de connecter Caluire-et-Cuire et Rillieux-la-Pape à la Part-Dieu, à la Doua ou encore à la Cité Internationale. Le Plateau Nord, qui compte 85 000 habitants et 26 000 emplois, est présenté comme un bassin de vie stratégique encore insuffisamment desservi par des transports structurants.

Le projet prévoit la création de 8 kilomètres de voies nouvelles, raccordées au T1 à Condorcet, afin de relier directement la Part-Dieu à Rillieux-la-Pape Ostérode en 25 à 30 minutes.

Selon Bruno Bernard, ce tramway permettrait de doubler la fréquentation actuelle sur l’axe concerné et de gagner en capacité et en fiabilité. Il desservirait notamment les centres-villes, les quartiers en renouvellement urbain, la zone d’activités de Périca, le centre commercial Caluire 2 ainsi que le Transbordeur.

Le candidat à un second mandat à la tête de la Métropole défend un "projet d’égalité territoriale" et de "cohérence entre développement urbain et transports", estimant qu’après le renforcement de l’offre de bus depuis 2020 (restructuration des lignes C4 et C5, création de la ligne 59, aménagements de voirie), il est désormais temps de passer à une infrastructure plus structurante.

Deux scénarios, deux calendriers

Deux options sont mises sur la table pour franchir la colline entre Saint-Clair et le Plateau Nord.

Le premier scénario repose sur un tracé entièrement en surface, via la montée des Soldats ou la route de Strasbourg. Plus rapide à réaliser malgré les expropriations qui feraient nécessairement polémique, il viserait une mise en service à l’horizon 2034 pour un coût estimé entre 300 et 350 millions d’euros.

Le second prévoit un aménagement partiellement en tunnel, sur environ 2,4 kilomètres. Cette solution, plus lourde techniquement, repousserait la mise en service à 2040, pour un coût compris entre 700 et 850 millions d’euros.

En cas de victoire, les deux hypothèses seraient étudiées et soumises à la consultation des habitants afin de déterminer la solution la plus adaptée aux enjeux techniques, financiers et environnementaux.

A noter que les trois maires concernés de Rillieux, Caluire et Sathonay-Camp sont opposés à ce projet, réclamant un métro à la place.

Fabrice Matteucci, tête de liste PS de Bruno Bernard pour la circonscription Plateau Nord-Caluire, évoque de son côté "une attente forte des habitantes et des habitants du Plateau Nord", estimant que le tramway "renforcera l’attractivité" des communes concernées tout en améliorant le quotidien des usagers.

avatar
bob le 19/02/2026 à 15:54
mdr, même a écrit le 19/02/2026 à 15h34

C'est vrai qu'à budget égal il vaut mieux une seule ligne de métro dispo dans +20 ans, plutôt que 4-5 lignes de tramway dispo dans 5-10 ans max.

Avec ce raisonnement on ne fait jamais de métro... la vérité est plus complexe... il y a des axes pour faire du métro et d'autres du tram (dans le cas présent le tram est sans doute plus pertinent). Mais il est tellement plus simple de voir le monde en noir et blanc...

avatar
avatar
Ex Précisions le 19/02/2026 à 15:47
J’aime pas a écrit le 19/02/2026 à 14h26

Ça été déjà annoncé il y a 1 mois … mais bon plus facile de critiquer devant son n’ordinateur

Ça été déjà annoncé il y a plus longtemps son départ ;-)

avatar
avatar
Caluirard le 19/02/2026 à 15:36
Evidence a écrit le 19/02/2026 à 15h16

Je ne comprends pas l'intérêt d'un tram alors qu'il y a déjà le C2 et le C5 qui montent a Rillieux et qui mettent 30mn...
Ah oui......supprimer des voies de circulation...

Tu as déjà pris un C2 en heure de pointe? Ou le deuxième qui passe faute de place dans le premier...

avatar
avatar
RN69 le 19/02/2026 à 15:35

Si seulement ça pouvait dégager au premier tour avec l’autre gaucho..

avatar
avatar
En couverture le 19/02/2026 à 15:35

Bernard fait de la com ou sa campagne au frais du Sytral et du contribuable ? Comme il fait avec son journal de propagande Met' depuis 2020.

avatar
avatar
mdr, même le 19/02/2026 à 15:34
Overdose a écrit le 19/02/2026 à 13h42

C'est l'overdose ces tramways.
Vivement la prochaine équipe qui pensera long terme et écologie avec la construction de nouvelles lignes de métro.

C'est vrai qu'à budget égal il vaut mieux une seule ligne de métro dispo dans +20 ans, plutôt que 4-5 lignes de tramway dispo dans 5-10 ans max.

avatar
avatar
lol le 19/02/2026 à 15:32
STOP ESCROLOGISTES a écrit le 19/02/2026 à 14h28

Tous les jours des promesses !Avec quel fric ? Les caisses sont archi vides

Par contre le tunnel et le métro à plusieurs milliards la y'a l'argent pour dans les caisses, n'est-ce pas?

avatar
avatar
Cela a été fait le 19/02/2026 à 15:32
LauredeLyon a écrit le 19/02/2026 à 13h39

Et son tonton, il n'a pas proposé un trajet en calèche éco-responsables avec des chevaux baignant dans le respect du bien être animal.
Il n'ont honte de rien les éscrolos

pour le ramassage des poubelles à Quimper et à donner satisfaction au petits comme au grands .

Renseigne toi avant de dire des bêtises . D 'ailleurs les chevaux passent même dans les laures , alors ?

avatar
avatar
Autre idée le 19/02/2026 à 15:27
1789 a écrit le 19/02/2026 à 14h26

Pourquoi pas un téléphérique partant la gare de Crépieux?

une catapulte rue du Lac pour éjecter Bruno Bobard et sa clique ?

avatar
avatar
Combien le Métro B ? le 19/02/2026 à 15:24
gab a écrit le 19/02/2026 à 15h13

Le prolongement du Metro B de Charpennes à Rillieux, serait de prolonger le MERO B de 10,2Km à 19Km, de 12 arrêts à 20 arrêts, avec un temps de parcours passant de 17 minutes à 31 minutes.
Le temps de parcours supplémentaire de 14 minutes au lieu de 30 minutes pour le Tram serait 2 fois plus pertinent.
Les ecolos sont encore incompetent.

Tu dis ça comme si c'était l'achat d'une voiture,
Mais tu connais le budget sur un mandat du SYTRAL et le prix d'un Métro B ?

Spoiler : On va manger des patates pendant facilement 20 ans, et on rénove pas les métros A C et D qui en ont besoin car ils arrivent en fin de vie donc encore plus de panne. Ah oui et exit le Métro E évidemment, ou tout autre tram d'ailleurs.

Moi aussi je veux un métro en bas de chez moi qui m'emmène à Part-Dieu en fait
Comment on contente tout le monde si tout le monde veut un Métro et que j'ai pas l'argent ?

avatar
avatar
Citoyen1 le 19/02/2026 à 15:22

Si déjà il arrivait à faire fonctionner correctement les transports actuels....

avatar
avatar
Evidence le 19/02/2026 à 15:16

Je ne comprends pas l'intérêt d'un tram alors qu'il y a déjà le C2 et le C5 qui montent a Rillieux et qui mettent 30mn...
Ah oui......supprimer des voies de circulation...

avatar
avatar
gab le 19/02/2026 à 15:13

Le prolongement du Metro B de Charpennes à Rillieux, serait de prolonger le MERO B de 10,2Km à 19Km, de 12 arrêts à 20 arrêts, avec un temps de parcours passant de 17 minutes à 31 minutes.
Le temps de parcours supplémentaire de 14 minutes au lieu de 30 minutes pour le Tram serait 2 fois plus pertinent.
Les ecolos sont encore incompetent.

avatar
avatar
Yves Botton le 19/02/2026 à 14:58

Un bus en site propre n'est-il pas déjà un "tramway sur pneus" ?
Sur cette ligne nous avons déjà plusieurs lignes de Bus.
La solution actuelle me parait plus souple.

avatar
avatar
J'allucine le 19/02/2026 à 14:36

j´ai un troisième scénario beaucoup plus visionnaire pour lui le soir du 15 mars

avatar
avatar
aimelyon le 19/02/2026 à 14:35

Faite déja bien fonctionner ce qui existe.

avatar
avatar
STOP ESCROLOGISTES le 19/02/2026 à 14:28

Tous les jours des promesses !Avec quel fric ? Les caisses sont archi vides

avatar
avatar
J’aime pas le 19/02/2026 à 14:26
Ex Précisions a écrit le 19/02/2026 à 14h16

Il nous saoule avec ses annonces tous les jours, alors qu'il va se faire éjecter dans 3 semaines.

Ça été déjà annoncé il y a 1 mois … mais bon plus facile de critiquer devant son n’ordinateur

avatar
avatar
1789 le 19/02/2026 à 14:26

Pourquoi pas un téléphérique partant la gare de Crépieux?

avatar
avatar
Ex Précisions le 19/02/2026 à 14:16

Il nous saoule avec ses annonces tous les jours, alors qu'il va se faire éjecter dans 3 semaines.

avatar
avatar
FEELV le 19/02/2026 à 14:07

Il devrait arrêter de faire des propositions comme cela.
Et la sécurité ? Il n'en parle pas
Ils pensent qu'à ses sbires

avatar
avatar
Lyonnaise du 7 le 19/02/2026 à 14:03

Les trams lyonnais sont tellement inconfortables. Le passage au milieu est étroit, si les gens se croisent ils sont obligés de se frotter l'un contre l'autre.
Les carrés 4 places sont conçus pour les gnomes aussi: les personnes de taille normales ne peuvent pas y être assises sans toucher les genoux du passager en face. Très peu de place pour les bagages ou les poussettes.
Et ils continuent à proposer de nouvelles lignes.

avatar
avatar
Alors le 19/02/2026 à 13:58
Aulas vite a écrit le 19/02/2026 à 13h29

Nous on veut un métro et pas autre chose

"Nous" n'aurons jamais rien
Le Métro à Caluire et Rillieux, ça sera jamais, peu importe les élus en place.

avatar
avatar
Caluirard le 19/02/2026 à 13:49

Un tramway Montée des Soldats ! N'importe quoi ...

avatar
avatar
Amusé le 19/02/2026 à 13:44
Bianca a écrit le 19/02/2026 à 13h30

Le tramway est plus intéressant pour ces sectaires car il réduit la place de la voiture et c'est leur unique but...
Ensuite ce tram nécessiterait la pose de rails mais où ? Sur les voies existantes ? Il n'y en a qu'une montée des soldats. On fait comment ? On la met en sens unique ?
Encore du vent, un projet mal ficelé.
Pensez y en votant car s'ils passent, on a pour a minima 2/3 ans de travaux et d'emmerdes...

Ils se sont précipités en donnant la priorité à leurs pistes cyclables. Ce sera leur cadeau d'adieu.

avatar
avatar
Pour mémoire le 19/02/2026 à 13:43
Bianca a écrit le 19/02/2026 à 13h30

Le tramway est plus intéressant pour ces sectaires car il réduit la place de la voiture et c'est leur unique but...
Ensuite ce tram nécessiterait la pose de rails mais où ? Sur les voies existantes ? Il n'y en a qu'une montée des soldats. On fait comment ? On la met en sens unique ?
Encore du vent, un projet mal ficelé.
Pensez y en votant car s'ils passent, on a pour a minima 2/3 ans de travaux et d'emmerdes...

C'était déjà le cas à l'époque de Collomb qui roulait avec les écolo' depuis plusieurs années...

avatar
avatar
Overdose le 19/02/2026 à 13:42

C'est l'overdose ces tramways.
Vivement la prochaine équipe qui pensera long terme et écologie avec la construction de nouvelles lignes de métro.

avatar
avatar
LauredeLyon le 19/02/2026 à 13:39

Et son tonton, il n'a pas proposé un trajet en calèche éco-responsables avec des chevaux baignant dans le respect du bien être animal.
Il n'ont honte de rien les éscrolos

avatar
avatar
Brian le 19/02/2026 à 13:36

Avant c'était 1 idée tout les 2 jours maintenant c'est 2 idées par jour
Pathétique...... ils sont prêt à tout a 1 mois des élections mais surtout BON A RIEN après avoir été élus

avatar
avatar
Venvedit le 19/02/2026 à 13:35

Dans la liste des inepties des municipales, je crois qu'on a un beau vainqueur aujourd'hui (et pourtant le niveau était déjà haut).
Un tramway en montée ? Sur la montée des Soldats, en plus ? Il en a d'autres, comme ça, en réserve ? On ne parle pas de la petite pente entre Grange Blanche et Desgenettes, là, mais d'une vraie montée...
Tellement affligeant qu'il n'y a plus de mots. En fait, les journalistes devraient arrêter de rapporter les élucubrations des candidats, ça ferait du bien à tous le monde, et on aurait moins l'impression d'être pris pour des débiles...

avatar
avatar
Tram ? le 19/02/2026 à 13:33

Et un tramway pour virer Bobard de la métro, c'est possible ?

avatar
avatar
Autocat le 19/02/2026 à 13:30

On va arrêter là Bruno.

avatar
avatar
Bianca le 19/02/2026 à 13:30

Le tramway est plus intéressant pour ces sectaires car il réduit la place de la voiture et c'est leur unique but...
Ensuite ce tram nécessiterait la pose de rails mais où ? Sur les voies existantes ? Il n'y en a qu'une montée des soldats. On fait comment ? On la met en sens unique ?
Encore du vent, un projet mal ficelé.
Pensez y en votant car s'ils passent, on a pour a minima 2/3 ans de travaux et d'emmerdes...

avatar
avatar
Aulas vite le 19/02/2026 à 13:29

Nous on veut un métro et pas autre chose

avatar

