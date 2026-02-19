Un tramway entre Rillieux et la Part-Dieu : Bruno Bernard propose deux scénarios à plusieurs centaines de millions d’euros

L’union de la gauche et des écologistes, emmenée par le président sortant de la Métropole Bruno Bernard, propose de franchir une nouvelle étape dans le développement des transports en commun avec la création d’un tramway reliant le Plateau Nord aux grandes centralités métropolitaines.
Pas question de lancer un projet de métro, les écologistes préfèrent le tramway, plus rapide à sortir de terre. Leur projet présenté ce jeudi 19 février permettrait de connecter Caluire-et-Cuire et Rillieux-la-Pape à la Part-Dieu, à la Doua ou encore à la Cité Internationale. Le Plateau Nord, qui compte 85 000 habitants et 26 000 emplois, est présenté comme un bassin de vie stratégique encore insuffisamment desservi par des transports structurants.
Le projet prévoit la création de 8 kilomètres de voies nouvelles, raccordées au T1 à Condorcet, afin de relier directement la Part-Dieu à Rillieux-la-Pape Ostérode en 25 à 30 minutes.
Selon Bruno Bernard, ce tramway permettrait de doubler la fréquentation actuelle sur l’axe concerné et de gagner en capacité et en fiabilité. Il desservirait notamment les centres-villes, les quartiers en renouvellement urbain, la zone d’activités de Périca, le centre commercial Caluire 2 ainsi que le Transbordeur.
Le candidat à un second mandat à la tête de la Métropole défend un "projet d’égalité territoriale" et de "cohérence entre développement urbain et transports", estimant qu’après le renforcement de l’offre de bus depuis 2020 (restructuration des lignes C4 et C5, création de la ligne 59, aménagements de voirie), il est désormais temps de passer à une infrastructure plus structurante.
Deux scénarios, deux calendriers
Deux options sont mises sur la table pour franchir la colline entre Saint-Clair et le Plateau Nord.
Le premier scénario repose sur un tracé entièrement en surface, via la montée des Soldats ou la route de Strasbourg. Plus rapide à réaliser malgré les expropriations qui feraient nécessairement polémique, il viserait une mise en service à l’horizon 2034 pour un coût estimé entre 300 et 350 millions d’euros.
Le second prévoit un aménagement partiellement en tunnel, sur environ 2,4 kilomètres. Cette solution, plus lourde techniquement, repousserait la mise en service à 2040, pour un coût compris entre 700 et 850 millions d’euros.
En cas de victoire, les deux hypothèses seraient étudiées et soumises à la consultation des habitants afin de déterminer la solution la plus adaptée aux enjeux techniques, financiers et environnementaux.
A noter que les trois maires concernés de Rillieux, Caluire et Sathonay-Camp sont opposés à ce projet, réclamant un métro à la place.
Fabrice Matteucci, tête de liste PS de Bruno Bernard pour la circonscription Plateau Nord-Caluire, évoque de son côté "une attente forte des habitantes et des habitants du Plateau Nord", estimant que le tramway "renforcera l’attractivité" des communes concernées tout en améliorant le quotidien des usagers.
