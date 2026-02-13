Municipales : coup de théâtre à Rillieux, le nouveau candidat de la gauche jette à son tour l’éponge

Nouvelle secousse dans la campagne des municipales à Rillieux-la-Pape. Dans un communiqué diffusé ce vendredi 13 février, Christian Combier annonce qu’il se retire finalement de la liste qu’il contribuait à construire depuis plus d’un an, dans l’optique de rassembler la gauche face au maire sortant Alexandre Vincendet.

Dans ce texte, l’élu communiste explique s’être engagé dès janvier 2025 "dans la construction d’une liste ancrée à gauche la plus large possible, indépendamment des postures nationales des organisations politiques", avec l’objectif de bâtir "un projet municipal porté par une gauche locale".

Le processus de désignation de la tête de liste a toutefois été mouvementé. Christian Combier rappelle que le choix initial d’une personnalité "non encartée" – Édouard Raffin – devait permettre d’éviter "les concurrences" entre partis et de préserver la place de la société civile. Mais cette option a rapidement suscité des tensions internes.

Le retrait d’Édouard Raffin, le 8 février dernier suite aux révélations de LyonMag sur son placement en garde à vue consécutif à la plainte de son ex-compagne pour violences conjugales, a encore fragilisé l’équilibre de la liste.

Christian Combier indique alors avoir accepté de devenir tête de liste dans le cadre d’un accord avec le groupe d’action La France insoumise et les colistiers issus de la société civile.

Le vote de la rupture

La rupture intervient à l’occasion du conseil municipal de ce jeudi 12 février. Deux délibérations portant sur des dépôts de plainte pour diffamation ont provoqué un désaccord au sein de la liste.

Dans son communiqué, Christian Combier assume son choix : il a voté en faveur des délibérations portées par son adversaire, estimant que, "même si sur le fond je suis en désaccord complet avec la politique sécuritaire d’Alexandre Vincendet", il ne pouvait "cautionner une quelconque mise en cause de la ville [et] des fonctionnaires territoriaux" dans son rôle d’élu.

Ce vote aurait entraîné une perte de confiance d’une partie de ses colistiers, rendant selon lui impossible la poursuite de la campagne dans ces conditions.

Christian Combier conclut en annonçant se retirer "de la liste et de la campagne électorale municipale", tout en remerciant celles et ceux qui lui ont accordé leur confiance.

Ce retrait ouvre une nouvelle phase d’incertitude pour la gauche rilliarde à quelques semaines du premier tour. Ouvrant un boulevard au maire Horizons sortant.