Municipales à Lyon : Francis Lalanne maintient sa candidature et dénonce une "erreur de l’administration" concernant son inéligibilité

Ce vendredi 13 février, Francis Lalanne a tenu une conférence de presse pour "clarifier les choses" concernant son inéligibilité. Le candidat annonce maintenir sa candidature non seulement à la mairie du 8e arrondissement, mais aussi à la mairie centrale de Lyon et à la Métropole, en tant que tête de liste du mouvement Spartacus.

Quelques jours après l’annonce de sa candidature à la mairie du 8e arrondissement, Francis Lalanne affirme que la situation relève d’ "une erreur de l’administration. Les journalistes ont répété des informations de l’administration qui était erroné." Il insiste : "Je suis éligible".

Le candidat assure n’avoir jamais été officiellement informé d’une décision le concernant. "Je n’ai jamais été au courant qu’il circulait un document me conférant l’inégalité, je l’ai appris par la presse, mon avocat a reçu le document par un journaliste."

Et d’insister : "Nous avons donc appris par la presse que je serai frappé d’une inéligibilité. Je n’ai jamais été convoqué par la commission électorale. Aujourd’hui, je serai inéligible sur la base d’un document fourni à mon avocat par un journaliste. Je n’ai jamais reçu un document signifiant que je suis inéligible."

Francis Lalanne explique être "obligé de parler de cette inéligibilité au conditionnel" puisqu’il affirme ne jamais en avoir eu connaissance officielle. "Il faut que la presse sache que cette inéligibilité existe peut-être dans la tête du Conseil d'État et de la commission électoral, mais elle n’existe pas dans les faits."

Selon lui, "en l’absence de notification, elle ne peut être exécutoire." Un courrier doit être déposé en préfecture dès ce samedi 14 février afin de "saisir la préfète" et contester ce qu’il considère comme une erreur. "Ma candidature à la mairie est donc maintenue. Je suis toujours candidat à la mairie du 8e, à la mairie de Lyon et je suis également candidat à la métropole. La campagne pour Spartacus commence ainsi aujourd’hui."

"Nous sommes d’extrême démocratie"

Francis Lalanne se présente comme tête de liste du mouvement Spartacus pour la mairie centrale et la Métropole de Lyon. Si le mouvement est ancré à l’extrême droite au vu du parcours de ses représentants ces derniers insistent "Nous sommes n’est ni à gauche ni à droite, mais en face. Nous ne sommes pas d’extrême droite, nous sommes d’extrême démocratie."

Comparé ces derniers jours à Marine Le Pen, il répond : "Il n’y a aucune raison de comparer l'inéligibilité. Ce n’est pas du tout comme madame Le Pen. On me compare souvent une comparaison qui n’est pas flatteuse ni à moi ni à elle. Madame Le Pen a été déclaré inéligible pour des raisons pénales. Moi, c'est la commission électorale qui estimerait que j’ai mal déclaré mes comptes."

Il affirme avoir respecté les règles : "C’est ma 7e élections. Je sais très bien qu’il faut rendre ses frais de campagne en fin d’élections. Nous, on est autour de 2k."

Sécurité, pouvoir d’achat, circulation : ses trois priorités

Francis Lalanne présente trois axes majeurs pour Lyon : la sécurité, le pouvoir d’achat et la circulation.

Sur le budget municipal : "On veut de l’argent utile sur le budget de Lyon. Et que l’argent aille en priorité sur ce qui préoccupe le plus les lyonnais : la sécurité, le pouvoir d’achat et les questions de circulation et mobilité et la circulation, on ne peut pas continuer des voies de 8 m à des trottinettes et de 1m50 à des voitures."

Concernant le pouvoir d’achat : "Pour certain profil, nous souhaitons la gratuité des crèches, de la cantine gratuite, du stationnement. La gratuité, c'est un de nos axes fondamentaux et ça se finance."

Sur la sécurité : "Le rôle de la sécurité dans une municipalité doit être assuré par l’état, pas par la ville. Mais il y a un tel abandon de l’état entre les coupes budgétaires et les fermetures de commissariat." Il ajoute : "On va mettre des îlotiers partout. On va aller jusqu’à employé des vigiles des sociétés privé de sécurité pour surveiller ce qu’il se passe."

Enfin, sur la circulation, il critique la politique actuelle : "Monsieur Doucet prêtant être écologiste, mais il fabrique des bouchons, il n'y a pas pire que les bouchons pour la pollution. Aujourd’hui la politique lyonnaise de la circulation a abouti à plus d’embouteillage donc à plus de pollution. C’est embêtant pour un idéologiste écologiste (sic). Fabriquer des systèmes de circulation pour créer des bouchons, ça va à l’encontre de l’écologie."

Il conclut : "Lyon va devenir la capitale de la démocratie. Le grand laboratoire de la démocratie réel. C’est cette démocratie réelle que nous allons apporter."