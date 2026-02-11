100 000 seniors concernés : Grégory Doucet dévoile son grand plan pour “bien vieillir” à Lyon

À Lyon, un habitant sur cinq a plus de 60 ans. D’ici 2030, un Français sur trois sera concerné par cette tranche d’âge. C’est dans ce contexte démographique que la liste Pour vivre Lyon de Grégory Doucet a dévoilé ce mercredi 11 février son Pacte Lyon des aînés, une feuille de route dédiée au “bien vieillir” dans la capitale des Gaules.

Pour le maire sortant, l’enjeu est structurant : "Une ville juste est une ville qui permet de se déplacer, se loger, se soigner et participer à la vie collective à tous les âges. Avec le Pacte Lyon des aînés, nous faisons du bien vieillir une priorité politique".

Parmi les annonces, la liste promet l’installation de 1000 nouveaux bancs sur les trajets du quotidien d’ici 2032 ainsi qu’une augmentation du nombre de toilettes publiques.

Les cheminements piétons devront être garantis “100 % accessibles” pendant les travaux, davantage de places de stationnement pour personnes à mobilité réduite seront créées et des marches exploratoires avec des seniors sont envisagées pour identifier les aménagements prioritaires.

Le pacte prévoit également 10 nouvelles maisons de santé à Lyon.

Autre mesure annoncée : la création d’une mutuelle municipale, sans critères discriminants liés à l’âge ou à l’historique de santé.

Côté habitat, la liste propose, avec la Métropole, une aide dédiée à l’adaptation des logements à la perte d’autonomie via le dispositif Éco-Adapt-Rénov.

Elle prévoit également la construction de davantage de logements sociaux accessibles et la mise en place d’une bourse d’échange pour les logements devenus trop grands.

Lutte contre l’isolement et participation citoyenne

Le pacte inclut un volet social et démocratique avec le doublement des “sorties seniors” dès l’été 2026, le développement d’activités culturelles et sportives dédiées, des repas partagés le dimanche et visites à domicile dans le cadre d’un plan de lutte contre l’isolement.

La liste s’engage aussi à rendre 100% des bâtiments municipaux accessibles d’ici 2032 et à créer un Conseil des aînés dès 2026.

Pour Adrien Drioli, conseiller municipal délégué, "les seniors ne sont pas un public à part : ils sont une force pour Lyon. Ce pacte vise à lutter contre l’isolement, sécuriser les parcours de vie et reconnaître pleinement leur rôle dans la cité".