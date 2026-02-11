100 000 seniors concernés : Grégory Doucet dévoile son grand plan pour “bien vieillir” à Lyon

À Lyon, un habitant sur cinq a plus de 60 ans. D’ici 2030, un Français sur trois sera concerné par cette tranche d’âge. C’est dans ce contexte démographique que la liste Pour vivre Lyon de Grégory Doucet a dévoilé ce mercredi 11 février son Pacte Lyon des aînés, une feuille de route dédiée au “bien vieillir” dans la capitale des Gaules.
Pour le maire sortant, l’enjeu est structurant : "Une ville juste est une ville qui permet de se déplacer, se loger, se soigner et participer à la vie collective à tous les âges. Avec le Pacte Lyon des aînés, nous faisons du bien vieillir une priorité politique".
Parmi les annonces, la liste promet l’installation de 1000 nouveaux bancs sur les trajets du quotidien d’ici 2032 ainsi qu’une augmentation du nombre de toilettes publiques.
Les cheminements piétons devront être garantis “100 % accessibles” pendant les travaux, davantage de places de stationnement pour personnes à mobilité réduite seront créées et des marches exploratoires avec des seniors sont envisagées pour identifier les aménagements prioritaires.
Le pacte prévoit également 10 nouvelles maisons de santé à Lyon.
Autre mesure annoncée : la création d’une mutuelle municipale, sans critères discriminants liés à l’âge ou à l’historique de santé.
Côté habitat, la liste propose, avec la Métropole, une aide dédiée à l’adaptation des logements à la perte d’autonomie via le dispositif Éco-Adapt-Rénov.
Elle prévoit également la construction de davantage de logements sociaux accessibles et la mise en place d’une bourse d’échange pour les logements devenus trop grands.
Lutte contre l’isolement et participation citoyenne
Le pacte inclut un volet social et démocratique avec le doublement des “sorties seniors” dès l’été 2026, le développement d’activités culturelles et sportives dédiées, des repas partagés le dimanche et visites à domicile dans le cadre d’un plan de lutte contre l’isolement.
La liste s’engage aussi à rendre 100% des bâtiments municipaux accessibles d’ici 2032 et à créer un Conseil des aînés dès 2026.
Pour Adrien Drioli, conseiller municipal délégué, "les seniors ne sont pas un public à part : ils sont une force pour Lyon. Ce pacte vise à lutter contre l’isolement, sécuriser les parcours de vie et reconnaître pleinement leur rôle dans la cité".
Pourquoi il n'a rien fait avant ?Signaler Répondre
A 1 mois des élections
Lamentable ....
les têtes blanches pensent à toi mon petit Doucet, tu nous as bien pourri le quotidien durant ton mandat, nous allons bien te le rendre au mois de mars.Signaler Répondre
Bref il a des idées avant et des solutions après.Signaler Répondre
S'il fallait faire quelque chose pour les personnes âgées, ce serait :Signaler Répondre
— assurer la sécurité la plus élémentaire, les malfaiteurs, étant par nature particulièrement lâches, s'en prenant de préférence aux personnes vulnérables.
— faire respecter le code de la route par les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes agressifs et irresponsables, qui constituent un danger considérable et créent un climat permanent de danger.
— entretenir la voirie et les trottoirs, le risque de chute s'accroissant.
— mettre en place des transports en commun fiables, à cadence suffisante, au maillage commode, sécurisés.
— essayer de comprendre que, même en aimant la bicyclette, il vient un âge où son emploi devient impossible.
C'est vraiment prendre les électeurs pour des imbéciles ! A moins qu'il ne s'agisse plus benoîtement que de tester un beau bouquet de promesses qui pourrait être recyclé ailleurs et plus tard.
C'est dès le début du mandat qu'il fallait s'engager pour les séniors, pour les commerçants et le plus grand nombre de lyonnais au lieu d'être dans l'idéologie, le dogmatisme en gérant Lyon comme un militant pour ses militants. Cette tentative pour reconquérir ces lyonnais de la part de ce militant écolo à un mois des élections sonne faux après un mandat de mépris et d'arrogance.Signaler Répondre
Est ce que le pacte inclus qu´il ne sera plus le maire de Lyon ?Signaler Répondre
Et maintenant il caresse les seniors dans le sens du poil car il sait que cet électorat ne lui est pas acquisSignaler Répondre
Ce bonhomme est aux abois. Pathétique.
Fin de règne bientôt......et je trouve que le 23/03 c'est loin, très loin, trop loin .
C’est bien comme ça aulas pourra en profiterSignaler Répondre
Si ce sont les mêmes bancs que les horribles cacas installés rue de la République il peut se les mettre où je penseSignaler Répondre
Je vivais dans un T4 depuis plus de 30 ans, j'ai demandé à mon bailleur social, si je pouvais avoir un appartement plus petit. T2, il m'a répondu que je n'étais pas prioritaire, ou que je devis changer de quartier.Signaler Répondre
Par contre, au niveau du loyer, le montant était plus cher pour le loyer de base, car je devenais "nouveau locataire" malgré mon passé chez ce bailleur.
Je suis donc parti de Lyon, à la campagne.
J'ai trouvé un T3 ; moins cher au loyer de base et surtout avec moins de charges collectives
Le. plus gros montant dans un loyer social, ce sont les CHARGES LOCATIVES
Il s'occupe des petits vieux maintenant ? Lui qui les a toujours ignoré...Signaler Répondre
Je me disais aussi pas d'annonce bidon pendant 24h ça ne lui ressemblait pas ;-)
Cet homme fourmille d'idées à un mois des élections. Les séniors, il les méprise d'habitude.Signaler Répondre
Petit politicard de 25ème zone...!Signaler Répondre
Durant toutes ces années, il ne s'est occupé que de ses vélos et de son étendage à Bellecour. C'est maintenant que tout ça lui vient.Signaler Répondre
Je viens de m'inscrire à la Bibliothèque Municipale et j'ai une carte séniors délivrée par la commune qui ne m'a servi à rien jusque là. Je demande si la bibliothèque en tient compte pour le paiement de la cotisation : "ben non", c'est pourtant la même administration, ils auraient pu y penser.
C'est au moment de partir qu'il a des idées ? ? ? il n'est pas crédible !Signaler Répondre