Egorgée et poignardée à cinquante reprises : l'ex-compagnon de Nathalie Ducrot devant les assises de Lyon

Ce mercredi, et jusqu'à vendredi soir, la cour d'assises du Rhône doit juger un homme de 50 ans, soupçonné d'avoir brutalement ôté la vie à celle qui avait partagé son quotidien.
Le 8 mai 2022, à Grézieu-la-Varenne, Mourad B. s'était rendu au domicile de Nathalie Ducrot au 27 voie Nouvelle de Ferrières, puis l'avait attaqué devant chez elle à l'aide d'un couteau et d'un marteau.
Poignardée à 50 reprises, égorgée, rouée de coups de marteau, la victime de 33 ans s'était effondrée sous les yeux de trois de leurs quatre enfants, horrifiés.
L'ex-compagnon s'était finalement rendu de lui-même, plaidant l'amnésie totale concernant les faits. Vivant à Vaulx-en-Velin chez sa mère depuis leur séparation, il devait être jugé à l'été 2022 pour des violences commises sur Nathalie Ducrot. Cette dernière avait d'ailleurs obtenu un Téléphone Grave Danger quelques jours avant son meurtre, mais n'avait pas pu l'activer. Elle n'avait pas pu non plus se rendre jusqu'à sa voiture où elle conservait un couteau pour se défendre.
Tu sais il y a des cons et des mauvaises personnes dans toutes les communautés !n’oublie pas Daval, jubilard , etc etc …….Signaler Répondre
Tout le monde saitSignaler Répondre
J’habite dans les quartiersSignaler Répondre
C’est bizzzrre je ne vois jamais de féministe porter leur combat légitime dans les quartiers où le femme est une sous merd… et surtout un objet
Pareil pour les ecolos ou on jette les couches bb et les machine à laver du 3 eme étage !!!
Toujours chez les bobo
Rien ou 80% des pb sont dans la cité
Mourad ,il n'est pas de Dijon (moutarde de Dijon ) 😂Signaler Répondre
La barbarie comme toujours avec une certaine typologie d’individus. Il ne s’agit jamais d’un hasard lorsqu’une telle violence inhumaine déferle : usage de couteaux, gorge tranchée etc. Ouvrons les yeux.Signaler Répondre
Attention avec qui vous souhaitez avoir des enfants ..Signaler Répondre