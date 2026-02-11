Egorgée et poignardée à cinquante reprises : l'ex-compagnon de Nathalie Ducrot devant les assises de Lyon

Ce mercredi, et jusqu'à vendredi soir, la cour d'assises du Rhône doit juger un homme de 50 ans, soupçonné d'avoir brutalement ôté la vie à celle qui avait partagé son quotidien.

Le 8 mai 2022, à Grézieu-la-Varenne, Mourad B. s'était rendu au domicile de Nathalie Ducrot au 27 voie Nouvelle de Ferrières, puis l'avait attaqué devant chez elle à l'aide d'un couteau et d'un marteau.

Poignardée à 50 reprises, égorgée, rouée de coups de marteau, la victime de 33 ans s'était effondrée sous les yeux de trois de leurs quatre enfants, horrifiés.

L'ex-compagnon s'était finalement rendu de lui-même, plaidant l'amnésie totale concernant les faits. Vivant à Vaulx-en-Velin chez sa mère depuis leur séparation, il devait être jugé à l'été 2022 pour des violences commises sur Nathalie Ducrot. Cette dernière avait d'ailleurs obtenu un Téléphone Grave Danger quelques jours avant son meurtre, mais n'avait pas pu l'activer. Elle n'avait pas pu non plus se rendre jusqu'à sa voiture où elle conservait un couteau pour se défendre.