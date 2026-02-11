Judiciaire

Egorgée et poignardée à cinquante reprises : l'ex-compagnon de Nathalie Ducrot devant les assises de Lyon

Un nouveau procès de l'horreur s'ouvre à Lyon ce mercredi 11 février. La cour d'assises du Rhône doit juger Mourad B., soupçonné d'avoir tué son ex-compagnon Nathalie Ducrot à Grézieu-la-Varenne en 2022 dans des conditions glaçantes.

Ce mercredi, et jusqu'à vendredi soir, la cour d'assises du Rhône doit juger un homme de 50 ans, soupçonné d'avoir brutalement ôté la vie à celle qui avait partagé son quotidien.

Le 8 mai 2022, à Grézieu-la-Varenne, Mourad B. s'était rendu au domicile de Nathalie Ducrot au 27 voie Nouvelle de Ferrières, puis l'avait attaqué devant chez elle à l'aide d'un couteau et d'un marteau.

Poignardée à 50 reprises, égorgée, rouée de coups de marteau, la victime de 33 ans s'était effondrée sous les yeux de trois de leurs quatre enfants, horrifiés.

L'ex-compagnon s'était finalement rendu de lui-même, plaidant l'amnésie totale concernant les faits. Vivant à Vaulx-en-Velin chez sa mère depuis leur séparation, il devait être jugé à l'été 2022 pour des violences commises sur Nathalie Ducrot. Cette dernière avait d'ailleurs obtenu un Téléphone Grave Danger quelques jours avant son meurtre, mais n'avait pas pu l'activer. Elle n'avait pas pu non plus se rendre jusqu'à sa voiture où elle conservait un couteau pour se défendre.

Ont est tous les mêmes ! le 11/02/2026 à 10:21
Wallah',. a écrit le 11/02/2026 à 09h59

Tout le monde sait

Tu sais il y a des cons et des mauvaises personnes dans toutes les communautés !n’oublie pas Daval, jubilard , etc etc …….

Wallah',. le 11/02/2026 à 09:59

Tout le monde sait

Elles sont où les féministes le 11/02/2026 à 09:43

J’habite dans les quartiers
C’est bizzzrre je ne vois jamais de féministe porter leur combat légitime dans les quartiers où le femme est une sous merd… et surtout un objet
Pareil pour les ecolos ou on jette les couches bb et les machine à laver du 3 eme étage !!!
Toujours chez les bobo
Rien ou 80% des pb sont dans la cité

kool le 11/02/2026 à 08:42

Mourad ,il n'est pas de Dijon (moutarde de Dijon ) 😂

Lyonnais07 le 11/02/2026 à 08:42

La barbarie comme toujours avec une certaine typologie d’individus. Il ne s’agit jamais d’un hasard lorsqu’une telle violence inhumaine déferle : usage de couteaux, gorge tranchée etc. Ouvrons les yeux.

le gone de Lyon le 11/02/2026 à 08:24

Attention avec qui vous souhaitez avoir des enfants ..

