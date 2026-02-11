Cambrioleur abattu par un habitant de Genas : une pétition de soutien recueille des milliers de signatures

Pour beaucoup de commentateurs, le septuagénaire qui a abattu un cambrioleur armé qui s'était introduit à son domicile de Genas dans la nuit de dimanche à lundi ne mérite pas d'être poursuivi.
"Unisson-nous pour soutenir notre voisin de Genas, qui victime d’un cambriolage, n’a eu d’autre choix que de se défendre dans un moment de panique face à des intrus menaçant la sécurité de son foyer. Cet acte de légitime défense, bien qu'émotionnellement et physiquement difficile, mérite notre compréhension et notre appui", indiquent les auteurs d'une pétition en ligne qui recueille plus de 13 000 signatures moins de 48 heures après sa création.
"Aujourd’hui, son épouse et ses deux filles se mobilisent pour demander notre solidarité et notre soutien. Cet homme, un pilier pour sa famille, mérite que chacun d'entre nous se mobilise pour lui témoigner son soutien dans cette épreuve. En tant que communauté, nous devons nous unir pour manifester notre humanité et notre bienveillance. Il est crucial de reconnaître que la défense de soi et de sa famille est un droit fondamental. Face à des circonstances extrêmes, cet homme a agi sous contrainte et il est essentiel que nous, en tant que société, lui offrions notre soutien pour traverser cette période difficile", poursuivent-ils.
Le septuagénaire, bijoutier de profession, devrait être déféré devant le parquet de Lyon ce mercredi. Soupçonné d'homicide volontaire sur le cambrioleur de 19 ans, il doit prouver que ce dernier l'a menacé dans des proportions qui légitimerait de tirer pour donner la mort. On ignore encore si le cambrioleur était effectivement armé ou non.
A noter que la gendarmerie cherche encore activement le ou les complices du malfaiteur abattu, ces derniers ayant pris la fuite après avoir tenté de pénétrer dans le pavillon du quartier de Revolère par le toit.
On espère qu'un jour ils iront chez toi ( bien qu'il n'y ait pas grand chose) , un peu comme dans ton cerveau !Signaler Répondre
Intéressant d'entendre votre conception de :Signaler Répondre
* Respect de la présomption d'innocence,
* Temps de décence,
* Laissez l'enquête suivre son cours.....
D'autant plus intéressant que vous le claironnez matin, midi et soir des qu'il s'agit de certains profils...
L' État de droit est contre les honnêtes citoyens ?Signaler Répondre
Je soutiens entièrement le bijoutier de genas il avait rien a faire sur un toit 1000 pourcent avec lui il a bien fait la faute n’est pas au bijoutier la justice n’a qu’à faire son boulot correctement et ces incidents seraient evitesSignaler Répondre
c'est écrit en rouge dans le texteSignaler Répondre
Je suis avec ce monsieur , je le soutiens, inadmissible que l'on agresse en pleine nuit dans son domicible une personne agée, moi, j'aurais fais la la même chose!!!! je le soutient, et sa famille aussi, battez- vous pour que la justice soit avec vous, je le serai , croyez-moi !!!Signaler Répondre
Moi, je suis armer légalement, le premier qui se pésente la nuit, ou le jour, il est mort direct....j'ai 66 ans, pas peur de la prison!!
Soutien total à ce propriétaire , qu’il y est une justice pour les cambrioleurs et non pour le fait qu’on ce fasse agresse dans sa maison il sait défendu qu’on rende une justice à ce Monsieur il ne serait pas venu cambriolé il serait tjrs la…c’est comme remonter un sens interdit ou des refus d obtempérer il faut punir l’infraction de base et pas les policiers qui sont juger qui font leur travail, ce monsieur a rien demander il c’est défendu soutient à 10 000 pour-cent.Signaler Répondre
Je crois que le monsieur qui a tiré n'avait pas reconnu le Père NoêlSignaler Répondre
déposer une arme dans la main du voleur abattu :conseil de la maréchaussée !à tout entendeur ,salutSignaler Répondre
Je suis tout à fait solidaire du maire et du bijoutier de genas ,le malfrat n’avait rien à faire dans cette maison en passant par le toit ,sans contestation il y a effraction et atteinte à la vie des occupants justice à été faiteSignaler Répondre
Conseil des gendarmes à mes beaux-parents dévalisés chez eux en leur absence alors que mon beau-père leur signalait qu'il utiliserait son fusil de chasse si besoin:mettre une arme dans la main du voleur abattu- légitime défense accordéSignaler Répondre
vous n’y connaissez rien visiblement mieux vaut vous taire, une arme de catégorie C comme un fusil de chasse n’a nullement besoin d’être entreposé dans une armoire forte. la détention d’arme est totalement légale et une licence de tir ou un permis de chasse est suffisant pour les catégories C, pour les catégories B, il faut une autorisation préalable à l’acquisition en plus de la licence de tir, bref vous parlez d’u sujet que vous méconnaissez totalement. Vousnne connaissez visiblement pas non plus les régimes spécifiques pour certaines professions comme par exemple… les bijoutiers, bref vous êtes un 🤡🤡Signaler Répondre
C’est bien une réaction d’escroloSignaler Répondre
peut on poster le lien pour signer la pétition svp ?Signaler Répondre
Francais vs maghrébin, l'ancien na aucune chance en justice et finira sa vie en taul .Signaler Répondre
Vous confondez les anges et les démons!Signaler Répondre
Si la connerie avait un Acronyme cela serait La France Islamique comment mais comment est fait leur cerveau ? ce refus systématique de la vérité même devant l'évidence !Signaler Répondre
Surtout que si le cambrioleur n'était pas armé.. par déduction.. au conditionnel..Signaler Répondre
C'est donc qu'une arme non déclarée était déjà sur place, à quoi s'ajouterait la tentative de maquillage, en plus d'un homicide.. ça ferait une belle ardoise effectivement. Ce serait rocambolesque..
Cela dit, ça semble aller assez vite, ce qui laisse penser que les gendarmes sont parvenus à certaines conclusions assez simplement, et ne trouvent pas nécessaire d'investiguer plus avant.. faudra voir à quel titre il est déféré.
Total soutien à cet homme en légitime défense.Signaler Répondre
moi j ai ete place en garde a vue simplement pour avoir fait un bruit de culasse derrier ma porte sans ouvrir la porte ni menace quel qu un.Signaler Répondre
voila ou on est aujlurd hui.
il y avait un abruti qui tappait dans ma porte depuis 45 minutes.
bravo aux forces de l ordre qui m ont courageusement interpelle
Donc je peux débarquer chez toi tranquille et cambrioler sous tes yeux tu vas rien faire ?Signaler Répondre
Cool, si tu pouvais laisser ton adresse ici..
Merci d'avance
Soutien au papy si pour chaque agression les victimes réagissait de cette manière la peur changerait de camp de toutes manières les prisons sont pleines les juges ne pourront pas envoyer toutes les victimes qui se défendent.Signaler Répondre
C'est ce que disent les gens qui n'ont aucub bien à défendre!Signaler Répondre
Un petit ange a perdu la vie quand même.Signaler Répondre
Qui n'a jamais fait de bêtise.
Votez pour EELV/LFI aux municipales.
Légion d'honneur pour le vieux monsieur menacé par cette ordure.Signaler Répondre
Et le jeune, pépite pour la France bien sûr, pourquoi il était dans la maison, entré par le toit, ...Signaler Répondre
Oui, je pense qu'il s'est juste trompé de maison en voulant rentré chez lui ou alors il cherchait juste un abris car il pleuvait ...
Si le cambrioleur n'était pas armé, je pense qu'il va être condamné à une peine assez longue... Pétitions ou pas.Signaler Répondre
La détention d'arme à feu est interdite en France sauf dérogation et en cas de dérogation la détention est soumise à des procédures strictes (arme enfermée à clé, arme non chargé e, etc....).Signaler Répondre
Du coup rien ne va dans le récit de cet homme.
Entre surprise mais à le temps de prendre son arme et l'absence d'arme du défunt, il semblerait que nous sommes plus en présence d'un dangereux justicier que d'un cas de légitime défense.
Pétition signée.Signaler Répondre
Il faudra bien dans la continuité aller voter, et bien.
Déféré mercredi...ça va bien plus vite que pour Crepol.. la justice doit reconnaître le droit inaliénable à se défendre et l'inscrire dans la constitution et la ddhcSignaler Répondre
Les victimes tuent partout !Signaler Répondre
Je vais signer la pétition pour défendre les cambrioleursSignaler Répondre
Total soutien à ce monsieur qui était tranquillement chez lui. Grande pensée à sa famille. La peur doit changer de camp. La justice ne doit pas le condamner. Je suis prêt à contribuer à ses frais d'avocat si une cagnotte est lancée.Signaler Répondre
Ils vont le garder 96h en GAV. C'est un terroriste vous comprenez. Ils vont lui faire avouer n'importe quoi en le privanr de sommeil. Ensuite un juge rouge va lui faire la totale. C'est un bon petit Français solvable vous comprenez.Signaler Répondre