Judiciaire

Cambrioleur abattu par un habitant de Genas : une pétition de soutien recueille des milliers de signatures

Alors que sa garde à vue se poursuit pour avoir abattu chez lui un cambrioleur, un habitant de Genas obtient un soutien de plus en plus fort. Une pétition en ligne, lancée par des Genassiens, récolte des milliers de signatures de soutien.

Pour beaucoup de commentateurs, le septuagénaire qui a abattu un cambrioleur armé qui s'était introduit à son domicile de Genas dans la nuit de dimanche à lundi ne mérite pas d'être poursuivi.

"Unisson-nous pour soutenir notre voisin de Genas, qui victime d’un cambriolage, n’a eu d’autre choix que de se défendre dans un moment de panique face à des intrus menaçant la sécurité de son foyer. Cet acte de légitime défense, bien qu'émotionnellement et physiquement difficile, mérite notre compréhension et notre appui", indiquent les auteurs d'une pétition en ligne qui recueille plus de 13 000 signatures moins de 48 heures après sa création.

"Aujourd’hui, son épouse et ses deux filles se mobilisent pour demander notre solidarité et notre soutien. Cet homme, un pilier pour sa famille, mérite que chacun d'entre nous se mobilise pour lui témoigner son soutien dans cette épreuve. En tant que communauté, nous devons nous unir pour manifester notre humanité et notre bienveillance. Il est crucial de reconnaître que la défense de soi et de sa famille est un droit fondamental. Face à des circonstances extrêmes, cet homme a agi sous contrainte et il est essentiel que nous, en tant que société, lui offrions notre soutien pour traverser cette période difficile", poursuivent-ils.

Le septuagénaire, bijoutier de profession, devrait être déféré devant le parquet de Lyon ce mercredi. Soupçonné d'homicide volontaire sur le cambrioleur de 19 ans, il doit prouver que ce dernier l'a menacé dans des proportions qui légitimerait de tirer pour donner la mort. On ignore encore si le cambrioleur était effectivement armé ou non.

A noter que la gendarmerie cherche encore activement le ou les complices du malfaiteur abattu, ces derniers ayant pris la fuite après avoir tenté de pénétrer dans le pavillon du quartier de Revolère par le toit.

à vrai dire le 11/02/2026 à 10:38
LFI 69 a écrit le 11/02/2026 à 07h35

La détention d'arme à feu est interdite en France sauf dérogation et en cas de dérogation la détention est soumise à des procédures strictes (arme enfermée à clé, arme non chargé e, etc....).
Du coup rien ne va dans le récit de cet homme.
Entre surprise mais à le temps de prendre son arme et l'absence d'arme du défunt, il semblerait que nous sommes plus en présence d'un dangereux justicier que d'un cas de légitime défense.

On espère qu'un jour ils iront chez toi ( bien qu'il n'y ait pas grand chose) , un peu comme dans ton cerveau !

Chris6968699 le 11/02/2026 à 10:33
LFI 69 a écrit le 11/02/2026 à 07h35

La détention d'arme à feu est interdite en France sauf dérogation et en cas de dérogation la détention est soumise à des procédures strictes (arme enfermée à clé, arme non chargé e, etc....).
Du coup rien ne va dans le récit de cet homme.
Entre surprise mais à le temps de prendre son arme et l'absence d'arme du défunt, il semblerait que nous sommes plus en présence d'un dangereux justicier que d'un cas de légitime défense.

Intéressant d'entendre votre conception de :
* Respect de la présomption d'innocence,
* Temps de décence,
* Laissez l'enquête suivre son cours.....

D'autant plus intéressant que vous le claironnez matin, midi et soir des qu'il s'agit de certains profils...

oui-oui le 11/02/2026 à 10:32

L' État de droit est contre les honnêtes citoyens ?

Kiki la verp le 11/02/2026 à 10:18

Je soutiens entièrement le bijoutier de genas il avait rien a faire sur un toit 1000 pourcent avec lui il a bien fait la faute n’est pas au bijoutier la justice n’a qu’à faire son boulot correctement et ces incidents seraient evites

Biensûr le 11/02/2026 à 10:11
Bourdon31 a écrit le 11/02/2026 à 09h18

peut on poster le lien pour signer la pétition svp ?

c'est écrit en rouge dans le texte

TITI ile de france le 11/02/2026 à 10:06

Je suis avec ce monsieur , je le soutiens, inadmissible que l'on agresse en pleine nuit dans son domicible une personne agée, moi, j'aurais fais la la même chose!!!! je le soutient, et sa famille aussi, battez- vous pour que la justice soit avec vous, je le serai , croyez-moi !!!
Moi, je suis armer légalement, le premier qui se pésente la nuit, ou le jour, il est mort direct....j'ai 66 ans, pas peur de la prison!!

Pokémon le 11/02/2026 à 10:00

Soutien total à ce propriétaire , qu’il y est une justice pour les cambrioleurs et non pour le fait qu’on ce fasse agresse dans sa maison il sait défendu qu’on rende une justice à ce Monsieur il ne serait pas venu cambriolé il serait tjrs la…c’est comme remonter un sens interdit ou des refus d obtempérer il faut punir l’infraction de base et pas les policiers qui sont juger qui font leur travail, ce monsieur a rien demander il c’est défendu soutient à 10 000 pour-cent.

Guy 29 le 11/02/2026 à 09:52

Je crois que le monsieur qui a tiré n'avait pas reconnu le Père Noêl

Papyves06 le 11/02/2026 à 09:47
rachid6973 a écrit le 11/02/2026 à 06h22

Total soutien à ce monsieur qui était tranquillement chez lui. Grande pensée à sa famille. La peur doit changer de camp. La justice ne doit pas le condamner. Je suis prêt à contribuer à ses frais d'avocat si une cagnotte est lancée.

déposer une arme dans la main du voleur abattu :conseil de la maréchaussée !à tout entendeur ,salut

J c 38 le 11/02/2026 à 09:45

Je suis tout à fait solidaire du maire et du bijoutier de genas ,le malfrat n’avait rien à faire dans cette maison en passant par le toit ,sans contestation il y a effraction et atteinte à la vie des occupants justice à été faite

Papyves06 le 11/02/2026 à 09:44

Conseil des gendarmes à mes beaux-parents dévalisés chez eux en leur absence alors que mon beau-père leur signalait qu'il utiliserait son fusil de chasse si besoin:mettre une arme dans la main du voleur abattu- légitime défense accordé

lyyooonnn le 11/02/2026 à 09:37
LFI 69 a écrit le 11/02/2026 à 07h35

La détention d'arme à feu est interdite en France sauf dérogation et en cas de dérogation la détention est soumise à des procédures strictes (arme enfermée à clé, arme non chargé e, etc....).
Du coup rien ne va dans le récit de cet homme.
Entre surprise mais à le temps de prendre son arme et l'absence d'arme du défunt, il semblerait que nous sommes plus en présence d'un dangereux justicier que d'un cas de légitime défense.

vous n’y connaissez rien visiblement mieux vaut vous taire, une arme de catégorie C comme un fusil de chasse n’a nullement besoin d’être entreposé dans une armoire forte. la détention d’arme est totalement légale et une licence de tir ou un permis de chasse est suffisant pour les catégories C, pour les catégories B, il faut une autorisation préalable à l’acquisition en plus de la licence de tir, bref vous parlez d’u sujet que vous méconnaissez totalement. Vousnne connaissez visiblement pas non plus les régimes spécifiques pour certaines professions comme par exemple… les bijoutiers, bref vous êtes un 🤡🤡

mirou69 le 11/02/2026 à 09:25
Electeur EELV,., a écrit le 11/02/2026 à 08h22

Un petit ange a perdu la vie quand même.
Qui n'a jamais fait de bêtise.

Votez pour EELV/LFI aux municipales.

C’est bien une réaction d’escrolo

Bourdon31 le 11/02/2026 à 09:18

peut on poster le lien pour signer la pétition svp ?

Nono50 le 11/02/2026 à 09:18

Francais vs maghrébin, l'ancien na aucune chance en justice et finira sa vie en taul .

Flo48 le 11/02/2026 à 09:17
Electeur EELV,., a écrit le 11/02/2026 à 08h22

Un petit ange a perdu la vie quand même.
Qui n'a jamais fait de bêtise.

Votez pour EELV/LFI aux municipales.

Vous confondez les anges et les démons!

Bourdon31 le 11/02/2026 à 09:14
Ok a écrit le 11/02/2026 à 08h40

Donc je peux débarquer chez toi tranquille et cambrioler sous tes yeux tu vas rien faire ?
Cool, si tu pouvais laisser ton adresse ici..
Merci d'avance

Si la connerie avait un Acronyme cela serait La France Islamique comment mais comment est fait leur cerveau ? ce refus systématique de la vérité même devant l'évidence !

Mdr ! le 11/02/2026 à 09:09
123456 a écrit le 11/02/2026 à 07h55

Si le cambrioleur n'était pas armé, je pense qu'il va être condamné à une peine assez longue... Pétitions ou pas.

Surtout que si le cambrioleur n'était pas armé.. par déduction.. au conditionnel..
C'est donc qu'une arme non déclarée était déjà sur place, à quoi s'ajouterait la tentative de maquillage, en plus d'un homicide.. ça ferait une belle ardoise effectivement. Ce serait rocambolesque..

Cela dit, ça semble aller assez vite, ce qui laisse penser que les gendarmes sont parvenus à certaines conclusions assez simplement, et ne trouvent pas nécessaire d'investiguer plus avant.. faudra voir à quel titre il est déféré.

Cachalot le 11/02/2026 à 08:55

Total soutien à cet homme en légitime défense.

dede51 le 11/02/2026 à 08:46

moi j ai ete place en garde a vue simplement pour avoir fait un bruit de culasse derrier ma porte sans ouvrir la porte ni menace quel qu un.
voila ou on est aujlurd hui.
il y avait un abruti qui tappait dans ma porte depuis 45 minutes.
bravo aux forces de l ordre qui m ont courageusement interpelle

Ok le 11/02/2026 à 08:40
LFI 69 a écrit le 11/02/2026 à 07h35

La détention d'arme à feu est interdite en France sauf dérogation et en cas de dérogation la détention est soumise à des procédures strictes (arme enfermée à clé, arme non chargé e, etc....).
Du coup rien ne va dans le récit de cet homme.
Entre surprise mais à le temps de prendre son arme et l'absence d'arme du défunt, il semblerait que nous sommes plus en présence d'un dangereux justicier que d'un cas de légitime défense.

Donc je peux débarquer chez toi tranquille et cambrioler sous tes yeux tu vas rien faire ?
Cool, si tu pouvais laisser ton adresse ici..
Merci d'avance

Général Salan le 11/02/2026 à 08:38

Soutien au papy si pour chaque agression les victimes réagissait de cette manière la peur changerait de camp de toutes manières les prisons sont pleines les juges ne pourront pas envoyer toutes les victimes qui se défendent.

Flo48 le 11/02/2026 à 08:29
LFI 69 a écrit le 11/02/2026 à 06h43

Je vais signer la pétition pour défendre les cambrioleurs

C'est ce que disent les gens qui n'ont aucub bien à défendre!

Electeur EELV,., le 11/02/2026 à 08:22

Un petit ange a perdu la vie quand même.
Qui n'a jamais fait de bêtise.

Votez pour EELV/LFI aux municipales.

Le Parti de Loi et d'Ordre le 11/02/2026 à 08:16

Légion d'honneur pour le vieux monsieur menacé par cette ordure.

Ras-le-bol le 11/02/2026 à 08:00
LFI 69 a écrit le 11/02/2026 à 07h35

La détention d'arme à feu est interdite en France sauf dérogation et en cas de dérogation la détention est soumise à des procédures strictes (arme enfermée à clé, arme non chargé e, etc....).
Du coup rien ne va dans le récit de cet homme.
Entre surprise mais à le temps de prendre son arme et l'absence d'arme du défunt, il semblerait que nous sommes plus en présence d'un dangereux justicier que d'un cas de légitime défense.

Et le jeune, pépite pour la France bien sûr, pourquoi il était dans la maison, entré par le toit, ...
Oui, je pense qu'il s'est juste trompé de maison en voulant rentré chez lui ou alors il cherchait juste un abris car il pleuvait ...

123456 le 11/02/2026 à 07:55

Si le cambrioleur n'était pas armé, je pense qu'il va être condamné à une peine assez longue... Pétitions ou pas.

LFI 69 le 11/02/2026 à 07:35

La détention d'arme à feu est interdite en France sauf dérogation et en cas de dérogation la détention est soumise à des procédures strictes (arme enfermée à clé, arme non chargé e, etc....).
Du coup rien ne va dans le récit de cet homme.
Entre surprise mais à le temps de prendre son arme et l'absence d'arme du défunt, il semblerait que nous sommes plus en présence d'un dangereux justicier que d'un cas de légitime défense.

Ex Précisions le 11/02/2026 à 07:23

Pétition signée.
Il faudra bien dans la continuité aller voter, et bien.

J6 le 11/02/2026 à 06:56

Déféré mercredi...ça va bien plus vite que pour Crepol.. la justice doit reconnaître le droit inaliénable à se défendre et l'inscrire dans la constitution et la ddhc

Aurélien Taschié le 11/02/2026 à 06:45

Les victimes tuent partout !

LFI 69 le 11/02/2026 à 06:43

Je vais signer la pétition pour défendre les cambrioleurs

rachid6973 le 11/02/2026 à 06:22

Total soutien à ce monsieur qui était tranquillement chez lui. Grande pensée à sa famille. La peur doit changer de camp. La justice ne doit pas le condamner. Je suis prêt à contribuer à ses frais d'avocat si une cagnotte est lancée.

Autocat le 11/02/2026 à 06:18

Ils vont le garder 96h en GAV. C'est un terroriste vous comprenez. Ils vont lui faire avouer n'importe quoi en le privanr de sommeil. Ensuite un juge rouge va lui faire la totale. C'est un bon petit Français solvable vous comprenez.

