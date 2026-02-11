Cambrioleur abattu par un habitant de Genas : une pétition de soutien recueille des milliers de signatures

Pour beaucoup de commentateurs, le septuagénaire qui a abattu un cambrioleur armé qui s'était introduit à son domicile de Genas dans la nuit de dimanche à lundi ne mérite pas d'être poursuivi.

"Unisson-nous pour soutenir notre voisin de Genas, qui victime d’un cambriolage, n’a eu d’autre choix que de se défendre dans un moment de panique face à des intrus menaçant la sécurité de son foyer. Cet acte de légitime défense, bien qu'émotionnellement et physiquement difficile, mérite notre compréhension et notre appui", indiquent les auteurs d'une pétition en ligne qui recueille plus de 13 000 signatures moins de 48 heures après sa création.

"Aujourd’hui, son épouse et ses deux filles se mobilisent pour demander notre solidarité et notre soutien. Cet homme, un pilier pour sa famille, mérite que chacun d'entre nous se mobilise pour lui témoigner son soutien dans cette épreuve. En tant que communauté, nous devons nous unir pour manifester notre humanité et notre bienveillance. Il est crucial de reconnaître que la défense de soi et de sa famille est un droit fondamental. Face à des circonstances extrêmes, cet homme a agi sous contrainte et il est essentiel que nous, en tant que société, lui offrions notre soutien pour traverser cette période difficile", poursuivent-ils.

Le septuagénaire, bijoutier de profession, devrait être déféré devant le parquet de Lyon ce mercredi. Soupçonné d'homicide volontaire sur le cambrioleur de 19 ans, il doit prouver que ce dernier l'a menacé dans des proportions qui légitimerait de tirer pour donner la mort. On ignore encore si le cambrioleur était effectivement armé ou non.

A noter que la gendarmerie cherche encore activement le ou les complices du malfaiteur abattu, ces derniers ayant pris la fuite après avoir tenté de pénétrer dans le pavillon du quartier de Revolère par le toit.