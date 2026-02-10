Sécurité

"Ne laissons pas la peur nous détruire" : 200 personnes marchent à Lyon après l’agression de Théo

"Ne laissons pas la peur nous détruire" : 200 personnes marchent à Lyon après l’agression de Théo
“Ne laissons pas la peur nous détruire” : 200 personnes marchent à Lyon après l’agression de Théo - LyonMag

Ce mardi 10 février de nombreux lyonnais ont participé à une marche citoyenne entre Debourg et la mairie du 7e arrondissement de Lyon, après l’agression violente de Théo fin janvier.

Le rendez-vous était fixé à 15h devant la station de métro Debourg, à Gerland. Environ 200 personnes ont déambulé sur l’avenue Jean-Jaurès en direction de la mairie du 7e arrondissement, où la marche s’est achevée vers 16 heures, place Jean-Macé.

En tête de cortège, une pancarte affichait le message : "Ne laissons pas la peur et l’indifférence nous détruire". Parmi les participants, de nombreuses victimes ou proches de victimes d’actes de violences similaires étaient présentes.

Pour rappel, cette mobilisation fait suite à l’agression de Théo, 20 ans, survenue le 31 janvier dans le 7e arrondissement de Lyon. Le jeune homme avait été roué de coups et dépouillé dans le hall d’un immeuble alors qu’il rentrait de son travail.

Depuis novembre, plus d’une dizaine de vols avec violences similaires ont été recensés dans le secteur. Les cinq mineurs interpellés, âgés de 14 à 17 ans, ont été placés sous contrôle judiciaire, une décision contestée par la famille de la victime.

Côté élus, seuls Tiffany Joncour, députée RN, et Alexandre Dupalais, candidat UDR/RN, ont pris part à la déambulation. Présente en tête de cortège, la mère de Théo a tenu à souligner qu’elle ne souhaitait aucune récupération politique autour de cette mobilisation. 

La marche s’est déroulée dans le calme, sans incident, avant de se conclure sur le parvis de la mairie du 7e arrondissement.

Tags :

marche

théo

agression

13 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Éclairant le 10/02/2026 à 19:34

L’absence totale d’Aulas qui n’a même pas daigné dire un mot de soutien à Théo ou à sa maman est éclairante
C’est un naufrage sa campagne de gauchiste a promettre des stades de foot à la duchere
J’hésitais encore mais je vais voter pour le candidat UDR qui mouille la chemise

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 10/02/2026 à 19:33

Ce qui me frappe c’est le nombre de participants : 200 ?
Sur une agglomération de plus de 1 million ?
Ah mais ils sont en vacances ou ils s’en foutent ou c’est la pluie
Quel courage

Signaler Répondre
avatar
Front Sanitaire mars 2026 le 10/02/2026 à 19:20

La marche s'est terminé devant le mairie du 7ème, la maire écolo même pas capable d'apporter son soutien, à gerber ces militants. 🤮

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 10/02/2026 à 19:19

Aucun représentant de cette gauche nauséabonde écolo lfiste...?
A part les pistes cyclables, emmerder les automobilistes, qu'est ce qui les intéresse ?????
A vomir ces militants.
Vivement le 23 mars...

Signaler Répondre
avatar
Jérémy le 10/02/2026 à 19:10

Et dire que des lyonnais vont voter Aulas le représentant de Macron à Lyon et après ils viendront se plaindre.
Aulas et Doucet c'est la même chose mis à part savoir quel nombre de voitures et de vélos et quel type de transports en commun faut-il dans l'agglomération.

Signaler Répondre
avatar
RN69 le 10/02/2026 à 18:52

Dans le cortège étaient présent des élus UDR et RN..Seuls partis ayant une volonté politique de changement...Avec les autres il ne se passera rien..

Signaler Répondre
avatar
J6 le 10/02/2026 à 18:42
pas lui a écrit le 10/02/2026 à 18h20

Bah non, parce que au 2eme tour les électeurs vont faire barrage, et après ils viendront pleurer!!!!

Pas sûr la prochaine fois...

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 10/02/2026 à 18:42
Vote utile 2026 a écrit le 10/02/2026 à 18h13

Aucun élus écolos.....merci d'indiquer vos priorités les militants écolos !

La diversité et le vélo...

Signaler Répondre
avatar
pas lui le 10/02/2026 à 18:20
Le RN va monter! a écrit le 10/02/2026 à 17h45

Le RN n'a même pas besoin de faire campagne, l'actualité quotidienne lui donne des ailes. C'est la faillite totale de ceux qui nous gouvernent depuis 40 ans.

Bah non, parce que au 2eme tour les électeurs vont faire barrage, et après ils viendront pleurer!!!!

Signaler Répondre
avatar
allons bon le 10/02/2026 à 18:18
Petite Ortie a écrit le 10/02/2026 à 17h57

Le profil des participants va vous surprendre...
Tout le monde sait qui agresse qui.

encore des vikings du sud ...

Signaler Répondre
avatar
Vote utile 2026 le 10/02/2026 à 18:13

Aucun élus écolos.....merci d'indiquer vos priorités les militants écolos !

Signaler Répondre
avatar
Petite Ortie le 10/02/2026 à 17:57

Le profil des participants va vous surprendre...
Tout le monde sait qui agresse qui.

Signaler Répondre
avatar
Le RN va monter! le 10/02/2026 à 17:45

Le RN n'a même pas besoin de faire campagne, l'actualité quotidienne lui donne des ailes. C'est la faillite totale de ceux qui nous gouvernent depuis 40 ans.

Signaler Répondre

