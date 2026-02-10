"Ne laissons pas la peur nous détruire" : 200 personnes marchent à Lyon après l’agression de Théo

Le rendez-vous était fixé à 15h devant la station de métro Debourg, à Gerland. Environ 200 personnes ont déambulé sur l’avenue Jean-Jaurès en direction de la mairie du 7e arrondissement, où la marche s’est achevée vers 16 heures, place Jean-Macé.
En tête de cortège, une pancarte affichait le message : "Ne laissons pas la peur et l’indifférence nous détruire". Parmi les participants, de nombreuses victimes ou proches de victimes d’actes de violences similaires étaient présentes.
Pour rappel, cette mobilisation fait suite à l’agression de Théo, 20 ans, survenue le 31 janvier dans le 7e arrondissement de Lyon. Le jeune homme avait été roué de coups et dépouillé dans le hall d’un immeuble alors qu’il rentrait de son travail.
Depuis novembre, plus d’une dizaine de vols avec violences similaires ont été recensés dans le secteur. Les cinq mineurs interpellés, âgés de 14 à 17 ans, ont été placés sous contrôle judiciaire, une décision contestée par la famille de la victime.
Côté élus, seuls Tiffany Joncour, députée RN, et Alexandre Dupalais, candidat UDR/RN, ont pris part à la déambulation. Présente en tête de cortège, la mère de Théo a tenu à souligner qu’elle ne souhaitait aucune récupération politique autour de cette mobilisation.
La marche s’est déroulée dans le calme, sans incident, avant de se conclure sur le parvis de la mairie du 7e arrondissement.
L’absence totale d’Aulas qui n’a même pas daigné dire un mot de soutien à Théo ou à sa maman est éclairanteSignaler Répondre
C’est un naufrage sa campagne de gauchiste a promettre des stades de foot à la duchere
J’hésitais encore mais je vais voter pour le candidat UDR qui mouille la chemise
Ce qui me frappe c’est le nombre de participants : 200 ?Signaler Répondre
Sur une agglomération de plus de 1 million ?
Ah mais ils sont en vacances ou ils s’en foutent ou c’est la pluie
Quel courage
La marche s'est terminé devant le mairie du 7ème, la maire écolo même pas capable d'apporter son soutien, à gerber ces militants. 🤮Signaler Répondre
Aucun représentant de cette gauche nauséabonde écolo lfiste...?Signaler Répondre
A part les pistes cyclables, emmerder les automobilistes, qu'est ce qui les intéresse ?????
A vomir ces militants.
Vivement le 23 mars...
Et dire que des lyonnais vont voter Aulas le représentant de Macron à Lyon et après ils viendront se plaindre.Signaler Répondre
Aulas et Doucet c'est la même chose mis à part savoir quel nombre de voitures et de vélos et quel type de transports en commun faut-il dans l'agglomération.
Dans le cortège étaient présent des élus UDR et RN..Seuls partis ayant une volonté politique de changement...Avec les autres il ne se passera rien..Signaler Répondre
Pas sûr la prochaine fois...Signaler Répondre
La diversité et le vélo...Signaler Répondre
Bah non, parce que au 2eme tour les électeurs vont faire barrage, et après ils viendront pleurer!!!!Signaler Répondre
encore des vikings du sud ...Signaler Répondre
Aucun élus écolos.....merci d'indiquer vos priorités les militants écolos !Signaler Répondre
Le profil des participants va vous surprendre...Signaler Répondre
Tout le monde sait qui agresse qui.
Le RN n'a même pas besoin de faire campagne, l'actualité quotidienne lui donne des ailes. C'est la faillite totale de ceux qui nous gouvernent depuis 40 ans.Signaler Répondre