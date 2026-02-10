"Ne laissons pas la peur nous détruire" : 200 personnes marchent à Lyon après l’agression de Théo

Le rendez-vous était fixé à 15h devant la station de métro Debourg, à Gerland. Environ 200 personnes ont déambulé sur l’avenue Jean-Jaurès en direction de la mairie du 7e arrondissement, où la marche s’est achevée vers 16 heures, place Jean-Macé.

En tête de cortège, une pancarte affichait le message : "Ne laissons pas la peur et l’indifférence nous détruire". Parmi les participants, de nombreuses victimes ou proches de victimes d’actes de violences similaires étaient présentes.

Pour rappel, cette mobilisation fait suite à l’agression de Théo, 20 ans, survenue le 31 janvier dans le 7e arrondissement de Lyon. Le jeune homme avait été roué de coups et dépouillé dans le hall d’un immeuble alors qu’il rentrait de son travail.

Depuis novembre, plus d’une dizaine de vols avec violences similaires ont été recensés dans le secteur. Les cinq mineurs interpellés, âgés de 14 à 17 ans, ont été placés sous contrôle judiciaire, une décision contestée par la famille de la victime.

Côté élus, seuls Tiffany Joncour, députée RN, et Alexandre Dupalais, candidat UDR/RN, ont pris part à la déambulation. Présente en tête de cortège, la mère de Théo a tenu à souligner qu’elle ne souhaitait aucune récupération politique autour de cette mobilisation.

La marche s’est déroulée dans le calme, sans incident, avant de se conclure sur le parvis de la mairie du 7e arrondissement.