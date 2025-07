"Je vais vous égorger" : un homme sème la panique devant une boulangerie à Vénissieux

Peu avant 11 heures, un homme visiblement dans un état second a semé la panique en terrasse de l’établissement, situé place Léon-Sublet. "Il a été très menaçant," témoigne Sarah (prénom modifié), une habituée des lieux. "Il s’est approché de nous en disant de façon agressive : 'je veux une cigarette'. Quand on a refusé, il a pris une chaise pour essayer de nous la jeter dessus."

Le groupe de clients tente alors de s’éloigner. L’homme les insulte, et profère des menaces de mort : "Je vais revenir, je vais vous égorger", rapporte Sarah, encore sous le choc. Il entre ensuite dans la boulangerie et s’en prend à la gérante. "Il a voulu se servir dans les rayons, a bu dans la bouteille d’une de mes amies, sans aucune gêne," poursuit-elle.

Prévenue, la police municipale intervient une première fois. L’homme, habillé d’un costume noir et d’une chemise blanche, est contrôlé. Il a sur lui une bouteille d’alcool... et un tournevis. Les agents confisquent l’outil, mais le laissent repartir.

Quelques minutes plus tard, il revient à la charge. Une nouvelle altercation éclate avec trois autres personnes. Cette fois, la police municipale l’interpelle et l’embarque. L’homme n’était ainsi déjà plus sur place lorsque deux véhicules de la police nationale sont arrivés à leur tour, une dizaine de minutes plus tard.

Sarah déplore : "Dans notre ville, on a un vrai problème de sécurité, ça devient vraiment grave." Elle soupçonne que l’homme "vienne de la salle de shoot à Vénissieux centre, la municipalité l'a ouverte à côté d’une école. Depuis, les problèmes ne font qu’empirer. Ça devient dangereux."

Selon nos informations, sept plaintes devraient être déposées dans les prochains jours.