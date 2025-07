Infirmière passée à tabac à Vénissieux : l’agresseur condamné à un an ferme

C’est la peine infligée mardi 22 juillet à Aid-Ouissem Said, l’auteur de la violente agression d’une infirmière libérale survenue le 17 mai dernier au niveau de la tour 8 de l'avenue Vladimir Komarov à Vénissieux.

Ce matin-là, la soignante avait été rouée de coups au pied d’une tour de l’avenue Vladimir-Komarov, après une visite à domicile. Prétendument en train de surveiller un point de deal bien connu, l’homme qui bloquait l’entrée de l’immeuble, l’avait d’abord insultée, avant de la suivre puis de l’attaquer violemment sur le parking.

Frappée à coups de poing et de pied, traînée par les cheveux, elle avait été secourue par le fils d’une patiente, lui aussi passé à tabac.

En garde à vue, Aid-Ouissem Said — déjà très connu de la justice avec 19 mentions sur son casier judiciaire — a déclaré avoir consommé du protoxyde d’azote, de l’alcool et des médicaments toute la nuit. Son état avait nécessité l’usage du taser par les forces de l’ordre lors de son interpellation.

L’agression de cette soignante, révélée par LyonMag en mai dernier, avait suscité une vive émotion dans le milieu médical. Si le parquet avait requis 30 mois de prison dont 24 mois ferme, le tribunal correctionnel de Lyon l'a seulement condamné à deux ans de prison, dont un an ferme avec maintien en détention et un an assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans.