"Sale juif" : trois ans de prison ferme pour avoir insulté et agressé un sexagénaire à Villeurbanne

Un homme de 45 ans était jugé ce lundi devant le tribunal correctionnel de Lyon pour violence "commise en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion". Le 8 mars dernier, il s’en était pris à un sexagénaire, témoin de l’accident qu’il venait de provoquer à Villeurbanne. L’individu avait en effet percuté un autre véhicule en stationnement avec sa voiture.

Après avoir ramassé les dégâts du choc, la victime avait notamment été insultée de "sale juif" et de "sioniste" avant d’être violemment frappée. Bilan : 45 jours d’ITT et une triple fracture du bras.

Déjà connu de la justice pour des faits de violences et niant les faits du 8 mars dernier, le prévenu a été condamné à une peine de trois ans de prison ferme. Il devra également verser 100 euros pour préjudice moral et 200 euros pour les frais de justice aux parties civiles que sont SOS racisme, la Licra et le Crif Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi 1000 euros à la victime en attendant de connaître le préjudice exact à son encontre après une expertise ordonnée par le tribunal.