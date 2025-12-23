Faits Divers

Villeurbanne : surpris en plein cambriolage, ils foncent sur le véhicule de la BAC

Villeurbanne : surpris en plein cambriolage, ils foncent sur le véhicule de la BAC
Villeurbanne : surpris en plein cambriolage, ils foncent sur le véhicule de la BAC - LyonMag

Dans la nuit de dimanche à lundi, le propriétaire d'une moto a surpris le petit manège de deux individus qui avaient ciblé son box à Villeurbanne.

Prévenues, les forces de l'ordre ont donc convergé vers la rue Professeur Galtier. C'est un équipage de la BAC qui est arrivé en premier, surprenant en flagrant délit les cambrioleurs. Ces derniers prenaient la fuite à bord d'une voiture, percutant celle des policiers avant de l'abandonner pour poursuivre à pied.

Alors que l'un des individus était rattrapé, il bousculait un fonctionnaire qui chutait, se blessant légèrement.

Le duo a finalement été arrêté et placé en garde à vue.

Tags :

villeurbanne

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ouarrffff !!! le 23/12/2025 à 13:35
Jeanlaville a écrit le 23/12/2025 à 13h08

Ce plié a l'autorité c'est être un faible seule les plus forts défi l'autorité ce n'est pa ton cas faible imposteure

quand on écrit avec une orthographe pareille, on est encore plus faible. On la boucle, on apprend, on bosse et on ne fait pas le kéké.

Signaler Répondre
avatar
on dirait bien le 23/12/2025 à 13:34
Jeanlaville a écrit le 23/12/2025 à 13h08

Ce plié a l'autorité c'est être un faible seule les plus forts défi l'autorité ce n'est pa ton cas faible imposteure

Que toi tu es faible du cerveau non ?

Signaler Répondre
avatar
Lucie4 le 23/12/2025 à 13:19

L'arme de service est là pour contrer ce genre de problème!

#Pasdepitiépourlaracaille

Signaler Répondre
avatar
Jeanlaville le 23/12/2025 à 13:08
French connection a écrit le 23/12/2025 à 11h54

Et dire qu'il fut un temps résolu où le simple fait de parler un soi trop outrageusement à un agent était verbalisable, on rêve ou quoi ?

Ce plié a l'autorité c'est être un faible seule les plus forts défi l'autorité ce n'est pa ton cas faible imposteure

Signaler Répondre
avatar
et alors le 23/12/2025 à 12:57

Ils venaient d'ou ces deux malfrats ?

Signaler Répondre
avatar
French connection le 23/12/2025 à 11:54

Et dire qu'il fut un temps résolu où le simple fait de parler un soi trop outrageusement à un agent était verbalisable, on rêve ou quoi ?

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 23/12/2025 à 11:46
mightor69 a écrit le 23/12/2025 à 11h01

Et on peut savoir où tu a lu leurs situation irrégulière et leurs OQTF à part dans ton esprits tordu rempli de haine . Et je suis sur que tu voté RN et que tu te dis être un bon chrétien !...
On revient à la pauvre France de Pétain avec la haine de son prochain et la délation car le voisin a fait quelque chose de pas bien... 😰
Pauvre France 😭
Laisse moi

C'est marrant, vous parlez de son esprit tordu pour avoir sorti ça sans preuve, mais vous faites exactement la même chose en le catégorisant comme électeur RN et bon chrétien.
Un peu de cohérence svp.

Signaler Répondre
avatar
Gisèle le 23/12/2025 à 11:11

Je voterai pour celui qui donnera l'ordre de tirer sur ceux qui mettent la vie des FDO en danger

Signaler Répondre
avatar
mightor69 le 23/12/2025 à 11:01

Et on peut savoir où tu a lu leurs situation irrégulière et leurs OQTF à part dans ton esprits tordu rempli de haine . Et je suis sur que tu voté RN et que tu te dis être un bon chrétien !...
On revient à la pauvre France de Pétain avec la haine de son prochain et la délation car le voisin a fait quelque chose de pas bien... 😰
Pauvre France 😭
Laisse moi

Signaler Répondre
avatar
RN6 le 23/12/2025 à 10:54

En garde à vue, des députés de gauche vont certainement passer pour vpir si ces racailles ne manque de rien et sont bien traité .

Signaler Répondre
avatar
arko le 23/12/2025 à 10:41

on prend les mêmes et ont recommencent car il n'y a pas de justice vive la France

Signaler Répondre
avatar
Flair le 23/12/2025 à 09:27

Encore un vélo sans foi ni loi

Signaler Répondre
avatar
Et le refrain habituel... le 23/12/2025 à 09:22

Connus des services de police (voire en situation irrégulière et sous OQTF), les deux individus ont été relâchés dans la nature sous contrôle judiciaire (ils doivent pointer au maximum une fois par mois au commissariat de police)... sous peine que nos islamogauchiste, soutenus par la LDH ne cassent tout dans les rues. Vive la France !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.