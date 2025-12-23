Villeurbanne : surpris en plein cambriolage, ils foncent sur le véhicule de la BAC

Prévenues, les forces de l'ordre ont donc convergé vers la rue Professeur Galtier. C'est un équipage de la BAC qui est arrivé en premier, surprenant en flagrant délit les cambrioleurs. Ces derniers prenaient la fuite à bord d'une voiture, percutant celle des policiers avant de l'abandonner pour poursuivre à pied.
Alors que l'un des individus était rattrapé, il bousculait un fonctionnaire qui chutait, se blessant légèrement.
Le duo a finalement été arrêté et placé en garde à vue.
