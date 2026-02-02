Classement des villes où il fait bon vivre : Lyon et Villeurbanne progressent, l'Est et l'Ouest lyonnais décrochent

Si Lyon gagne plusieurs places au classement national, de fortes disparités persistent entre les communes de la métropole.

Avec une 74e place nationale, Lyon gagne cinq rangs par rapport à l’an dernier. Une amélioration notable, même si la capitale des Gaules reste loin du trio de tête, occupé par Biarritz, Annecy et Angers.

Dans l’agglomération, Villeurbanne réalise l’une des progressions les plus spectaculaires, passant à la 83e place, soit 29 positions gagnées. Bron (118e, +21) et Caluire-et-Cuire (125e, +1) confirment également une dynamique positive.

Autre progression marquante, Oullins-Pierre-Bénite, désormais 144e, gagne 64 places, tandis que Saint-Priest poursuit sa remontée (149e, +15). Tassin-la-Demi-Lune progresse plus modestement (207e, +10).

Reculs marqués dans l’est et l’ouest lyonnais

À l’inverse, plusieurs communes enregistrent de fortes chutes. Vénissieux perd 48 places (312e), Vaulx-en-Velin recule de 51 rangs (391e), et Écully subit l’un des décrochages les plus importants du classement avec 105 places perdues (373e).

Francheville (-31) et Rillieux-la-Pape (-3) stagnent ou reculent légèrement, tandis que Sainte-Foy-lès-Lyon gagne dix positions mais reste au-delà du top 400.

Deux communes font leur entrée dans le palmarès 2026 : Saint-Genis-Laval (432e) et Villefranche-sur-Saône (455e).

Les villages des Monts d’Or tirent leur épingle du jeu

Côté villages, le Rhône s’illustre davantage. Rochetaillée-sur-Saône grimpe à la 77e place (+51). Saint-Romain-au-Mont-d’Or (139e, +63) et Civrieux-d’Azergues, auteur d’une envolée spectaculaire de 211 places, confirment l’attractivité du secteur.

D’autres communes comme Fleurieu-sur-Saône, Marennes, Poleymieux-au-Mont-d’Or ou Curis-au-Mont-d’Or affichent également de fortes progressions.

Au niveau national, les trois villages les mieux classés sont Épron, Guéthary et Martinvast.

Ce palmarès, piloté par l’association Villes et villages où il fait bon vivre, analyse 34 727 communes à partir de 197 critères, répartis en onze catégories allant de la qualité de vie à la sécurité, en passant par la santé, les transports ou l’attractivité immobilière.

Les données reposent exclusivement sur des sources officielles, complétées par un sondage OpinionWay réalisé en octobre 2025. Celui-ci confirme que la qualité de vie reste le premier critère pour 80 % des Français, devant la sécurité (74 %) et la santé (50 %).