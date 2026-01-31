Social

Lyon : environ 1500 personnes défilent avec la police à l'appel d'Alliance, plusieurs élus et candidats présents dans le cortège

Ce samedi à la mi-journée, environ 1500 personnes ont défilé avec la police à Lyon, à l'appel du syndicat Alliance Police Nationale.

Sous un ciel d’hiver, le centre de Lyon a été le théâtre, samedi, d’une mobilisation d’ampleur en faveur des forces de l’ordre. Environ 1500 personnes ont répondu à l’appel du syndicat Alliance Police Nationale, en soutien à leurs demandes de moyens pour faire face à la montée de l'insécurité.

Organisée simultanément dans une vingtaine de villes en France, cette mobilisation lyonnaise s’inscrivait dans une démarche nationale visant à dénoncer le manque de moyens dont souffrent les forces de sécurité : effectifs insuffisants, équipements jugés inadaptés et cadre juridique considéré comme trop contraignant face à la délinquance.

En pleine campagne des élections municipales et métropolitaines, de nombreux élus et candidats étaient dans le cortège. A commencer par Jean-Michel Aulas, candidat Coeur lyonnais à la mairie de Lyon, entouré de membres de son équipe, et de Véronique Sarselli, sa pendante à la Métropole. Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, était également présent.

À l’inverse, aucun représentant de la majorité écologiste lyonnaise, ni des formations de gauche ou d’extrême gauche, n’a été aperçu dans le cortège. Ce qui a été plutôt mal pris par les forces de l'ordre qui défilaient.

Du côté syndical, le message s’est voulu sans détour. Alain Barberis, secrétaire départemental d’Alliance Police Nationale, a dressé un état des lieux sévère de la situation lyonnaise, évoquant un déficit important de gardiens de la paix, notamment parmi les officiers de police judiciaire. Selon lui, la capitale des Gaules ferait désormais face à une dégradation inédite du climat sécuritaire, avec des niveaux de violences qu’il estime comparables, voire supérieurs, à ceux d’autres grandes métropoles françaises.

avatar
Cerveau de poule le 31/01/2026 à 19:40
Poulaga a écrit le 31/01/2026 à 18h34

La mobilisation est restée limitée : 1 500 personnes seulement se sont déplacées dans une ville de 527 794 habitants, un chiffre qui illustre l’échec des Poulagas à attirer le public. »

C’est marrant parce que quand ça manifeste à gauche tu n'as pas le même raisonnement. Étonnant, non ?

Signaler Répondre
avatar
quinoa le 31/01/2026 à 19:36

Y a pas doudou ni bb sur la photo

Signaler Répondre
avatar
Muche le 31/01/2026 à 19:36

Je suis très déçu de la façon dont les candidats des listes Jm Aulas se sont jetés dans les bras de ce syndicat alliance proche des idées du rn….par pur opportunisme ….merci de mieux choisir vos copains…sinon je ne pourrais pas voter pour vous….

Signaler Répondre
avatar
J6 le 31/01/2026 à 19:26
Civilisée a écrit le 31/01/2026 à 17h41

Une manifestation de droite: calme, civilisée et sans violence.

Je confirme j'en étais...la France qui la fait encore tenir debout

Signaler Répondre
avatar
Bilan de la manif le 31/01/2026 à 19:25

Pas d'odeur d'urine ni de 8.6, pas d'éborgné, 0 euros de casse, 0 interpellation, des riverains joviaux. Bravo

Signaler Répondre
avatar
chaqu’un sa priorite le 31/01/2026 à 19:21

il y avait une manifestation pour Gaza aujourd’hui à 15h il y avait plus de 3200 personnes dans le calme pour dénoncer le génocide avec 80 000morts chiffres communiquer par Israël Bien qu'une bonne partie de la presse n'en parle plus
le génocide des Palestiniennes et des palestiniens continue

Signaler Répondre
avatar
MEXX1999 le 31/01/2026 à 19:20
Poulaga a écrit le 31/01/2026 à 18h34

La mobilisation est restée limitée : 1 500 personnes seulement se sont déplacées dans une ville de 527 794 habitants, un chiffre qui illustre l’échec des Poulagas à attirer le public. »

Vous avez déjà vu une manif avec 100 % des habitants ? Les prochaines élections seront un indicateur.

Signaler Répondre
avatar
Doucet un incompetent securitaire le 31/01/2026 à 19:15

Comment Mohamed Chihi a pu rester 6 ans au sein de la sécurité d’une ville comme lyon ?
avec zéro résultat et une médiocrité d’action, Doucet ne voyait pas son incompétence?

Signaler Répondre
avatar
Manifestation récupérée !! le 31/01/2026 à 19:13

Le camp aulasien à récupérer cette manifestation !!!

Ils sont restés quelques minutes, pour faire des photos derrière la banderole, pour faire croire...
Pitoyables manipulateurs.

Leur chef en juin 2023, a déclaré " c'est inexcusable, inexplicable" à propos de l'acte de légitime défense, d'un policier causant la mort d'un individu.

Probablement pour ne pas s'exposer à une plainte du camp aulasien...mdr
Lyonmag, ne cite que ces derniers...

Mais dans le monde réel, tous les élus RN et dirigeants UDR étaient présents à cette manifestation et partout en France !!
Il faut dire que le RN, n'a jamais joué un double jeu envers les FDO, contrairement aux maconistes et lr !!

Les pastèques islamogauchistes, sont honnêtes intellectuellement, contrairement aux aulasiens et lr !

Ouvrez les yeux, avant de voter pour n'importe qui !!!!

Signaler Répondre
avatar
il faut les comprendre le 31/01/2026 à 18:47
Ex Précisions a écrit le 31/01/2026 à 18h10

Je reviens de Lyon, j'ai suivi le cortège.
Pas de panne de tram ni de métro, ça allait, merci Bernard d'aider par ce biais à montrer ta contribution à ce que tu n'as pas su gérer.
Quelques élus pas tant que ça, dont 0 de gauche évidemment ou alors ils étaient bien cachés...

Des le mois d avril et l ouverture "des affaires" certains risquent voir débouler la police de bien plus près .
Alors ils ne sont pas presser.

Signaler Répondre
avatar
Reponse simple le 31/01/2026 à 18:44
1500 selon qui a écrit le 31/01/2026 à 18h16

Le comptage est effectué par qui ? On parle de 1 500. La police doit être alignée sur le modèle de l’armée, avec une interdiction de manifester. En pleine année électorale, tout est fait pour influencer les résultats. Et pendant que l’extrême droite réclame un « ICE à la française », on se dirige tout droit vers une situation de guerre civile en France, comme se passe maintenant aux États-Unis

Le comptage a ete fait avec les compteurs a vélos.

Signaler Répondre
avatar
hohoh le 31/01/2026 à 18:38

et l'extrème gauche n'était pas là pour casser

Signaler Répondre
avatar
Hillo le 31/01/2026 à 18:37
1500 selon qui a écrit le 31/01/2026 à 18h16

Le comptage est effectué par qui ? On parle de 1 500. La police doit être alignée sur le modèle de l’armée, avec une interdiction de manifester. En pleine année électorale, tout est fait pour influencer les résultats. Et pendant que l’extrême droite réclame un « ICE à la française », on se dirige tout droit vers une situation de guerre civile en France, comme se passe maintenant aux États-Unis

Il n’y a pas de guerre civile aux états unis. Il y a quelques excités dans les rues parce qu’ils ont neutralisé un Nahël…

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 31/01/2026 à 18:37
1500 selon qui a écrit le 31/01/2026 à 18h16

Le comptage est effectué par qui ? On parle de 1 500. La police doit être alignée sur le modèle de l’armée, avec une interdiction de manifester. En pleine année électorale, tout est fait pour influencer les résultats. Et pendant que l’extrême droite réclame un « ICE à la française », on se dirige tout droit vers une situation de guerre civile en France, comme se passe maintenant aux États-Unis

Vu la photo il doivent bien être 1500 . Ce n'est qu'un carré d'environ 39 !

Signaler Répondre
avatar
Ahahah le 31/01/2026 à 18:34
1500 selon qui a écrit le 31/01/2026 à 18h16

Le comptage est effectué par qui ? On parle de 1 500. La police doit être alignée sur le modèle de l’armée, avec une interdiction de manifester. En pleine année électorale, tout est fait pour influencer les résultats. Et pendant que l’extrême droite réclame un « ICE à la française », on se dirige tout droit vers une situation de guerre civile en France, comme se passe maintenant aux États-Unis

oui, on sait … C’est la faute aux médias, c’est un sentiment, bla-bla-bla. Discours gauchiste, qui ne pèse plus. Rdv aux prochains scrutins.

Signaler Répondre
avatar
Poulaga le 31/01/2026 à 18:34

La mobilisation est restée limitée : 1 500 personnes seulement se sont déplacées dans une ville de 527 794 habitants, un chiffre qui illustre l’échec des Poulagas à attirer le public. »

Signaler Répondre
avatar
Coeur de Lyon le 31/01/2026 à 18:33

Doucet, Bernard......? Ces militants écolos ne se sentent pas concerné en tant qu'élus ? c'est vrai qu'ils sont avant tout militant écolo avant d'être des responsables publics : c'est leur fonctionnement et le triste constat de leur mandat...

Signaler Répondre
avatar
fermer les yeux le 31/01/2026 à 18:33

Le Medef propose un CDI spécial jeunes qui peut être rompu sans motif et payé moins que le Smic je propose ce salaire chez les policiers le MEDEF doit gérer la police

Signaler Répondre
avatar
Ils sont malins le 31/01/2026 à 18:31

Super le candidat de la macronie : qui est au pouvoir et gère la police nationale ?

Signaler Répondre
avatar
Désinformation... le 31/01/2026 à 18:29

L'auteur de cet article est de parti pris.

Il cite, ses patrons du camp aulasien, mais ne cite pas tous les élus et dirigeants du RN et de l'UDR !!!
Ces derniers sont restés de bout en bout de cette manifestation de soutien !!!

Le camp aulasien, est resté quelques minutes pour prendre des photos derrière la banderole !!
Voilà la réalité des faits !!!!!

Les macronistes, lr et une partie des islamogauchistes, qui composent le camp aulasien, n'ont vraiment pas de figure !!

Pour rappel leur chef, monsieur macron a déclaré ceci, envers le policier mis en cause dans l'affaire nael :

" ...c'est inexcusable, inexplicable..."

Et maintenant, ils viennent se la jouer du côté des FDO ??

D'ailleurs, comment se fait-il, que le syndicat organisateur, les ait laissé récupérer leur manifestation ?????

Signaler Répondre
avatar
Les gauchistes sont respectueux quoiqu'on en dise le 31/01/2026 à 18:27

J'imagine bien l'inverse avec le GUD venu comme d'habitude provoquer les manifestants de gauche ...

Signaler Répondre
avatar
Pas de gauchos pour venir provoquer votre manif ! le 31/01/2026 à 18:22
Civilisée a écrit le 31/01/2026 à 17h41

Une manifestation de droite: calme, civilisée et sans violence.

Contrairement aux fachos décerebrés qui adorent venir provoquer les manifestations de gauche. Qui sont les plus civilisés selon vous ?
A bon entendeur ...

Signaler Répondre
avatar
1500 selon qui le 31/01/2026 à 18:16

Le comptage est effectué par qui ? On parle de 1 500. La police doit être alignée sur le modèle de l’armée, avec une interdiction de manifester. En pleine année électorale, tout est fait pour influencer les résultats. Et pendant que l’extrême droite réclame un « ICE à la française », on se dirige tout droit vers une situation de guerre civile en France, comme se passe maintenant aux États-Unis

Signaler Répondre
avatar
supertatan le 31/01/2026 à 18:14
SuperTonton a écrit le 31/01/2026 à 17h53

Une manif sans CRS qui provoquent la violence, voilà ce que ça donne !

quel talent!!

Signaler Répondre
avatar
sophisme le 31/01/2026 à 18:10
SuperTonton a écrit le 31/01/2026 à 17h53

Une manif sans CRS qui provoquent la violence, voilà ce que ça donne !

votre specialite

Signaler Répondre
avatar
lxhu le 31/01/2026 à 18:10

cela fait six ans que les policiers nationaux attendent du soutien de l’exécutif écologiste (partenariat avec la police municipale, partage d’information). visiblement ils attendront encore…

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 31/01/2026 à 18:10

Je reviens de Lyon, j'ai suivi le cortège.
Pas de panne de tram ni de métro, ça allait, merci Bernard d'aider par ce biais à montrer ta contribution à ce que tu n'as pas su gérer.
Quelques élus pas tant que ça, dont 0 de gauche évidemment ou alors ils étaient bien cachés...

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 31/01/2026 à 18:09

On sait de quel coté sont les traitres de la république !

Signaler Répondre
avatar
moi le 31/01/2026 à 18:09

"environ" 1500 personnes, selon la police

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 31/01/2026 à 18:07
SuperTonton a écrit le 31/01/2026 à 17h53

Une manif sans CRS qui provoquent la violence, voilà ce que ça donne !

Les CRS étaient présents. Ils défillaient tranquillement.

Signaler Répondre
avatar
SuperTonton le 31/01/2026 à 17:53
Civilisée a écrit le 31/01/2026 à 17h41

Une manifestation de droite: calme, civilisée et sans violence.

Une manif sans CRS qui provoquent la violence, voilà ce que ça donne !

Signaler Répondre
avatar
Civilisée le 31/01/2026 à 17:41

Une manifestation de droite: calme, civilisée et sans violence.

Signaler Répondre

