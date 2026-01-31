Lyon : environ 1500 personnes défilent avec la police à l'appel d'Alliance, plusieurs élus et candidats présents dans le cortège

Sous un ciel d’hiver, le centre de Lyon a été le théâtre, samedi, d’une mobilisation d’ampleur en faveur des forces de l’ordre. Environ 1500 personnes ont répondu à l’appel du syndicat Alliance Police Nationale, en soutien à leurs demandes de moyens pour faire face à la montée de l'insécurité.
Organisée simultanément dans une vingtaine de villes en France, cette mobilisation lyonnaise s’inscrivait dans une démarche nationale visant à dénoncer le manque de moyens dont souffrent les forces de sécurité : effectifs insuffisants, équipements jugés inadaptés et cadre juridique considéré comme trop contraignant face à la délinquance.
En pleine campagne des élections municipales et métropolitaines, de nombreux élus et candidats étaient dans le cortège. A commencer par Jean-Michel Aulas, candidat Coeur lyonnais à la mairie de Lyon, entouré de membres de son équipe, et de Véronique Sarselli, sa pendante à la Métropole. Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, était également présent.
À l’inverse, aucun représentant de la majorité écologiste lyonnaise, ni des formations de gauche ou d’extrême gauche, n’a été aperçu dans le cortège. Ce qui a été plutôt mal pris par les forces de l'ordre qui défilaient.
Du côté syndical, le message s’est voulu sans détour. Alain Barberis, secrétaire départemental d’Alliance Police Nationale, a dressé un état des lieux sévère de la situation lyonnaise, évoquant un déficit important de gardiens de la paix, notamment parmi les officiers de police judiciaire. Selon lui, la capitale des Gaules ferait désormais face à une dégradation inédite du climat sécuritaire, avec des niveaux de violences qu’il estime comparables, voire supérieurs, à ceux d’autres grandes métropoles françaises.
C’est marrant parce que quand ça manifeste à gauche tu n'as pas le même raisonnement. Étonnant, non ?Signaler Répondre
Y a pas doudou ni bb sur la photoSignaler Répondre
Je suis très déçu de la façon dont les candidats des listes Jm Aulas se sont jetés dans les bras de ce syndicat alliance proche des idées du rn….par pur opportunisme ….merci de mieux choisir vos copains…sinon je ne pourrais pas voter pour vous….Signaler Répondre
Je confirme j'en étais...la France qui la fait encore tenir deboutSignaler Répondre
Pas d'odeur d'urine ni de 8.6, pas d'éborgné, 0 euros de casse, 0 interpellation, des riverains joviaux. BravoSignaler Répondre
il y avait une manifestation pour Gaza aujourd’hui à 15h il y avait plus de 3200 personnes dans le calme pour dénoncer le génocide avec 80 000morts chiffres communiquer par Israël Bien qu'une bonne partie de la presse n'en parle plusSignaler Répondre
le génocide des Palestiniennes et des palestiniens continue
Vous avez déjà vu une manif avec 100 % des habitants ? Les prochaines élections seront un indicateur.Signaler Répondre
Comment Mohamed Chihi a pu rester 6 ans au sein de la sécurité d’une ville comme lyon ?Signaler Répondre
avec zéro résultat et une médiocrité d’action, Doucet ne voyait pas son incompétence?
Le camp aulasien à récupérer cette manifestation !!!Signaler Répondre
Ils sont restés quelques minutes, pour faire des photos derrière la banderole, pour faire croire...
Pitoyables manipulateurs.
Leur chef en juin 2023, a déclaré " c'est inexcusable, inexplicable" à propos de l'acte de légitime défense, d'un policier causant la mort d'un individu.
Probablement pour ne pas s'exposer à une plainte du camp aulasien...mdr
Lyonmag, ne cite que ces derniers...
Mais dans le monde réel, tous les élus RN et dirigeants UDR étaient présents à cette manifestation et partout en France !!
Il faut dire que le RN, n'a jamais joué un double jeu envers les FDO, contrairement aux maconistes et lr !!
Les pastèques islamogauchistes, sont honnêtes intellectuellement, contrairement aux aulasiens et lr !
Ouvrez les yeux, avant de voter pour n'importe qui !!!!
Des le mois d avril et l ouverture "des affaires" certains risquent voir débouler la police de bien plus près .Signaler Répondre
Alors ils ne sont pas presser.
Le comptage a ete fait avec les compteurs a vélos.Signaler Répondre
et l'extrème gauche n'était pas là pour casserSignaler Répondre
Il n’y a pas de guerre civile aux états unis. Il y a quelques excités dans les rues parce qu’ils ont neutralisé un Nahël…Signaler Répondre
Vu la photo il doivent bien être 1500 . Ce n'est qu'un carré d'environ 39 !Signaler Répondre
oui, on sait … C’est la faute aux médias, c’est un sentiment, bla-bla-bla. Discours gauchiste, qui ne pèse plus. Rdv aux prochains scrutins.Signaler Répondre
La mobilisation est restée limitée : 1 500 personnes seulement se sont déplacées dans une ville de 527 794 habitants, un chiffre qui illustre l’échec des Poulagas à attirer le public. »Signaler Répondre
Doucet, Bernard......? Ces militants écolos ne se sentent pas concerné en tant qu'élus ? c'est vrai qu'ils sont avant tout militant écolo avant d'être des responsables publics : c'est leur fonctionnement et le triste constat de leur mandat...Signaler Répondre
Le Medef propose un CDI spécial jeunes qui peut être rompu sans motif et payé moins que le Smic je propose ce salaire chez les policiers le MEDEF doit gérer la policeSignaler Répondre
Super le candidat de la macronie : qui est au pouvoir et gère la police nationale ?Signaler Répondre
L'auteur de cet article est de parti pris.Signaler Répondre
Il cite, ses patrons du camp aulasien, mais ne cite pas tous les élus et dirigeants du RN et de l'UDR !!!
Ces derniers sont restés de bout en bout de cette manifestation de soutien !!!
Le camp aulasien, est resté quelques minutes pour prendre des photos derrière la banderole !!
Voilà la réalité des faits !!!!!
Les macronistes, lr et une partie des islamogauchistes, qui composent le camp aulasien, n'ont vraiment pas de figure !!
Pour rappel leur chef, monsieur macron a déclaré ceci, envers le policier mis en cause dans l'affaire nael :
" ...c'est inexcusable, inexplicable..."
Et maintenant, ils viennent se la jouer du côté des FDO ??
D'ailleurs, comment se fait-il, que le syndicat organisateur, les ait laissé récupérer leur manifestation ?????
J'imagine bien l'inverse avec le GUD venu comme d'habitude provoquer les manifestants de gauche ...Signaler Répondre
Contrairement aux fachos décerebrés qui adorent venir provoquer les manifestations de gauche. Qui sont les plus civilisés selon vous ?Signaler Répondre
A bon entendeur ...
Le comptage est effectué par qui ? On parle de 1 500. La police doit être alignée sur le modèle de l’armée, avec une interdiction de manifester. En pleine année électorale, tout est fait pour influencer les résultats. Et pendant que l’extrême droite réclame un « ICE à la française », on se dirige tout droit vers une situation de guerre civile en France, comme se passe maintenant aux États-UnisSignaler Répondre
quel talent!!Signaler Répondre
votre specialiteSignaler Répondre
cela fait six ans que les policiers nationaux attendent du soutien de l’exécutif écologiste (partenariat avec la police municipale, partage d’information). visiblement ils attendront encore…Signaler Répondre
Je reviens de Lyon, j'ai suivi le cortège.Signaler Répondre
Pas de panne de tram ni de métro, ça allait, merci Bernard d'aider par ce biais à montrer ta contribution à ce que tu n'as pas su gérer.
Quelques élus pas tant que ça, dont 0 de gauche évidemment ou alors ils étaient bien cachés...
On sait de quel coté sont les traitres de la république !Signaler Répondre
"environ" 1500 personnes, selon la policeSignaler Répondre
Les CRS étaient présents. Ils défillaient tranquillement.Signaler Répondre
Une manif sans CRS qui provoquent la violence, voilà ce que ça donne !Signaler Répondre
Une manifestation de droite: calme, civilisée et sans violence.Signaler Répondre