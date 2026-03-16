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Municipales à Lyon : Grégory Doucet officialise son alliance avec LFI et Anaïs Belouassa-Cherifi

Municipales à Lyon : Grégory Doucet officialise son alliance avec LFI et Anaïs Belouassa-Cherifi

Arrivées en tête au premier tour des municipales à Lyon, les listes d’union de la gauche et des écologistes autour de Grégory Doucet cherchent à élargir leur rassemblement avant le second tour. Anaïs Belouassa-Cherifi et la France insoumise annoncent faire alliance avec le maire sortant.

La gauche lyonnaise tente de resserrer les rangs à une semaine du second tour des élections municipales. Dans un communiqué publié ce lundi 16 mars, Grégory Doucet annonce l’élargissement du rassemblement autour du maire sortant, arrivé en tête du premier tour dimanche.

L'édile écologiste a décidé d'officialiser l'alliance avec  la France insoumise d'Anaïs Belouassa-Cherifi, qualifiée dès dimanche soir d'alliance "de la honte" par Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli.

Pour les responsables de cette nouvelle coalition, cette alliance s’inscrit dans une volonté de dépasser les clivages internes à la gauche afin de préparer le second tour.

"Au-delà des appartenances, ce qui unit la gauche lyonnaise est plus fort que ce qui la sépare", affirment-ils.  

Un appel à la mobilisation contre la droite

Les soutiens de Grégory Doucet appellent désormais à une mobilisation maximale pour le second tour face à Jean-Michel Aulas. Ils mettent également en garde contre un projet politique qu’ils qualifient de "réactionnaire", qu’ils associent à la droite régionale.

"La mobilisation doit donc être totale dimanche prochain pour mettre en œuvre ce programme et barrer la route à un projet réactionnaire soutenu par la droite de Laurent Wauquiez", écrivent-ils.

Dans la foulée de cette annonce, les organisateurs appellent à une mobilisation publique ce mardi 17 mars à 19 heures place Louis Pradel, dans le 1er arrondissement.

L’événement est présenté comme un moment de rassemblement ouvert aux habitants, associations et acteurs du territoire. Reste à savoir si les candidats et colistiers PS et Place Publique y participeront, et avec le sourire en prime, puisqu'ils rejetaient à l'avance l'idée de cette alliance avec LFI.

"Le dimanche 22 mars, Lyon choisira son visage pour les six prochaines années. Non pas entre deux candidats, mais entre deux visions de la ville", concluent les nouveaux alliés dans leur communiqué.

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Grégory Doucet

Anaïs Belouassa-Cherifi

15 commentaires
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Le vaniteux le 16/03/2026 à 17:30

Bravo, il ne faut pas que ce vaniteux qui toute sa vie n'a pensé qu'à s'enrichir, soit maire d'une ville comme Lyon, il a suffisamment profité de l'argent public.
Les sans cervelles vont dire " Il a créé son stade, c'est un bon gestionnaire, puisqu'il s'est enrichi " Le stade devait être remboursé en 5 ans, aujourd'hui c'est 2045. Gestionnaire hors paire devant les pertes abyssales de son joujou, il a été contraint de vendre...à des américains, par contre il a placé son fiston à l'Arena, esprit de famille. Incohérent dans son programme avec des chiffres au hasard, mégatunnel ,et surtout un métro pour desservir non pas les habitants de l'est, mais desservir avant tout olvallée, conflit d'intérêt ? On y veillera. Il n'a aucune expérience de la gestion d'une ville comme Lyon, ce qui le meut, c'est son ego,sa vanité. Devant des sondages très avantageux pour lui, tous les politicards qui ne vivent que de politique se sont ralliés, donc il n'a plus de réserve. Lyon mérite mieux qu'un megalo.

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Joubs le 16/03/2026 à 17:30

Alliance avec LFI et la jeune garde qui TUE
Ce mec est prêt à tout.

A vomir !

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Bob le 16/03/2026 à 17:29
Ex Précisions a écrit le 16/03/2026 à 16h52

Quelle honte, ça ne m'étonne pas de ce type...

Un sans couille Doucet

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MadGerrard le 16/03/2026 à 17:29

Les accords à la mord moi le noeud ayant pour seul but de se faire élire sont honteux, et participe au rejet de la politique en France.
La NUPES était une fausse illusion mais on pouvait y croire, le NFP était une vulgaire blague au vu de ce qu'il s'était passé, refaire cette alliance est un doigt d'honneur à destination des lyonnais.

Que dirait la gauche et même le monde politique si Aulas s'alliait avec le RN pour être élu ?

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A vomir le 16/03/2026 à 17:28

Hier en plateau tv, Runel affirmait haut et fort qu'en cas d'alliance, le programme ne changerait pas..
Ce mensonge aura duré qq heures.
Qu'en sera t-il*il du désarmement des policiers municipaux tant voulu par la Cherifi ????
J'attends de voir qui des 2 a imposé ses conditions et quelles conditions

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mdr le 16/03/2026 à 17:27
Vendredi a écrit le 16/03/2026 à 17h24

C'est la honte de la politique ce maire

que de mensonges sur cette plate-forme !! Tout le monde crachent sur Doucet , pourtant il va être réélu !! posez vous les bonnes questions .

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Bon courage les gones le 16/03/2026 à 17:25

Mettez de l'argent de côté chers Lyonnais car avec LFI et Doucet, c'est le mandat précédent en pire...taxes foncières, prix d'entrée des piscines, tarifs des parkings.....lisez bien le programme de la LFI, ça fait peur....
Moi je vote contre ce pacte toxique. Donc Aulas

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Lisak le 16/03/2026 à 17:25

Le parti écolo et LFI sont deux partis biens distincts pas sur que ce choix aide Doucet.... LFI c'est quand même un parti d'extrême gauche, assez virulent et contre productif.

Les urnes le diront, mais combien de votant Doucet au 1er tour vont se détourner pour voter Aulas au second? Il faut rappeler que les bobos écolos sont bien différents des partisans LFI.

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Bob le 16/03/2026 à 17:24
Saviem69 a écrit le 16/03/2026 à 17h06

Lyon est perdu avec ces 2 phenomenes

N'oubliez pas

LFI TUE

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Vendredi le 16/03/2026 à 17:24

C'est la honte de la politique ce maire

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L union de la Carpe et du Lapin le 16/03/2026 à 17:22

L union de la Carpe et du Lapin,

Combien de conseillers LFI stes dans la prochaine municipalité . Et pour combien de temps avant que les portes ne claquent ? 24 ou 48 heures.
Gregory tu es perdu.

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sandraa le 16/03/2026 à 17:22

Pastèques un jour, Pastèques toujours...

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Mac4fo le 16/03/2026 à 17:21

Des collaborateurs d'un élu LFI tuent à Lyon il y a peu et le maire de cette même ville va faire alliance avec ce parti ????

Vous la voyez la dinguerie ?


Imaginez juste si la situation était inversée et que c'était des collaborateurs RN coupables d'un crime. Imaginez juste comment tous ces partis de gauche seraient révulsés et feraient scandale!!!!

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7 pour cent... le seum le 16/03/2026 à 17:21
Chris6969699 a écrit le 16/03/2026 à 16h52

L'alliance de la honte, n'a pas été longue à se concrétiser...

je t'avais pourtant prévenu qu'un programme (non financé en plus) sur une compétence qui n'est pas une compétence municipale c'était léger. tu m'as pas cru.

le racisme ne fait pas un programme

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le gone de Lyon le 16/03/2026 à 17:20

Tout ça pour rester dans la Game .. Honte à Doucet! je vais voter contre le LFI

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Lyonintramuros le 16/03/2026 à 17:18
hésitation dites vous ? a écrit le 16/03/2026 à 16h56

J'avais voté au 1er tour pour un autre candidat que ces deux ci et hésitais à voter blanc au second tour mais là je crois que Grégory Doucet m'a convaincu de voter contre lui ...

Je crois que nous serons nombreux a changer notre vote.
Il perdra et son honneur et les élections....
Je crois qu il vise un poste a Paris au siège de EELV.....Il donne des gages...en insultant la memoire de Lyon.
Que ceux qui voteront pour lui sachent que pour toujours ils seront percus comme antisémites, fanatiques islamistes, complices des meurtriers de Quentin et du peuple iranien.
Le Ps de Paris et Marseille a plus le sens de l'histoire...
Ni oubli, ni pardon

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hollande et glucksmann? le 16/03/2026 à 17:18
Catalan a écrit le 16/03/2026 à 16h53

pas certain que les socialistes apprécient tous cette alliance .

le pere de macron et l'héritier de macron?
les socialistes? ceux qui vote pour un gouvernement qui a plus de ministre LR qu'un punk n'a de chiens?

tu crois vraiment qu'a gauche on leur donne le moindre crédit?

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Oh le repoussoir... le 16/03/2026 à 17:17

S'il reste des gens raisonnables parmi les électeurs de Grégory Doucet, je pense qu'ils opteront pour JM Aulas finalement, qui a toujours refusé de s'allier avec les extrêmes.

Après tout Aulas fera un très bon maire de Lyon, avec des décisions peut-être tirant sur la Droite parfois, mais au moins il n'y aura pas de décisions pour les Lyonnais qui seront influencées par l'extrémisme de LFI...

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Loiui le 16/03/2026 à 17:17

Ils défendent une religion réactionnaire, un faux pays homophobe/antisémite pour dire qu'un candidat plutôt centriste est reac ????

Mais putain comment est-ce possible d'être aussi limité ???

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tu suis? le 16/03/2026 à 17:13
le gone de Lyon a écrit le 16/03/2026 à 16h54

C’est honteux ! La Mairie de lyon intègrera des lfistes! On passe d’un projet écologiste municipal à une coalition avec une ligne politique beaucoup plus radicale. j’espère que les lyonnais sont bien conscients de ce qu’ils feront en votant Doucet… Allez voter dimanche ! Aulas fera de son mandat une progression Avec son équipe il va prouvé sa capacité à mener de grands projets concrets et faire rayonner notre ville !

ils y sont déjà depuis 6 ans

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Laurent 43 le 16/03/2026 à 17:13

Doucet a un véritable problème avec Wauquiez . Super mytho de Doucet va payer très cher l’alliance avec LFI il vient de signer sa défaite .

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Tambouille ! le 16/03/2026 à 17:13
jetro a écrit le 16/03/2026 à 16h51

deux belles figures de l’islamo gauchiste !

marions les !

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Katya le 16/03/2026 à 17:13

Si les lyonnais veulent continuer à vivre dans une ville saccagée, détruite, hideuse (place Bellecour), woke, sale, où règne l'islamisation et l'insécurité, qu'ils continuent à voter pour les écolos radicaux et l'extrême gauche.
Ils n'auront que ce qu'ils méritent.

Regardez ce qu'ils ont fait de la place Bellecour !!
N'oubliez le spectacle ignoble des hommes qui se roulent nus devant des enfants !
N'ayez pas la mémoire courte !

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La Rance Pue !!!!!!!!!!! le 16/03/2026 à 17:12
David Cro a écrit le 16/03/2026 à 16h50

Comme prévu, Doucet s'allie avec l'extrême gauche.

A Paris, M Pierre-Yves Bournazel, ancien député français, a oublié une condition incontourbable pour voter sur la liste où il serait présent, celle de ne pas s'associer à l'extrème gauche LFI et ses nervis de Jeune Garde, mis en examen pour lynchage. INCONTOURNABLE à Paris et ailleurs ! A Marseille, au moins B. Payan est clair sur ce plan, pas comme le khmer de Lyon, une vraie compromission...

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LyonDansMonCoeur le 16/03/2026 à 17:12

Je vois que Mr DOUCET n'a plus aucune honte , il ne veut pas rentrer à Paris à priori, il ne veut pas s'allier avec le RN aussi au pasage comme ça il est certain d'être réélu....
Merci les politiques de nous proposer toujours plus de déception…

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Alcofribas Nasier le 16/03/2026 à 17:10

Jaurès réveille-toi, ils sont devenus fous !

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GAD le 16/03/2026 à 17:09

C'était couru d'avance

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Sauvons Lyon ! le 16/03/2026 à 17:08

Cette liste khmer verte devient une liste d'extrême gauche antisémite.

Pas une voix pour ces ignobles individus !

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Rob le 16/03/2026 à 17:08

L'alliance de la honte, un vrai sous homme c'est écolo ta croix est faite.

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La victoire est à portée de main ! le 16/03/2026 à 17:08
David Cro a écrit le 16/03/2026 à 16h50

Comme prévu, Doucet s'allie avec l'extrême gauche.

Tous et toutes ensemble

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Claude maurice le 16/03/2026 à 17:08

honteux , j espère que les lyonnais vont comprendre : tout pour la bonne soupe.

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Claude maurice le 16/03/2026 à 17:08

honteux , j espère que les lyonnais vont comprendre : tout pour la bonne soupe.

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Tabareau69004 le 16/03/2026 à 17:07

Il n'aura pas fallu 24 heures pour que Grégory Doucet franchise le Rubicon et fasse cause commune avec le parti le moins recommandable de la France, celui de Jean-Luc Mélenchon, ouvertement allié à la tristement célèbre Jeune garde. Cet acte démontre bien que pour garder son siège, un élu est prêt à toutes les vilénies, toutes les compromissions, prêt à vendre son honneur pour un plat de lentilles, fut-celui de la mairie de Lyon. Reste à savoir si les électeurs de gauche, dimanche 22 mars, vont adouber cet homme bien peu scrupuleux ou bien hésiter et au mieux, glisser un bulletin blanc ou nul pour montrer leur désapprobation. Les Lyonnais avaient pour habitude d'envoyer à la mairie un élu ayant un minimum de morale; cette époque est-elle révolue? Réponse dimanche prochain. Mais il est à craindre que toute considération morale ait disparue avec cet individu. Michel Rocard, tu es parti bien trop tôt. Ne regarde plus ce monde glauque.

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Ah bon le 16/03/2026 à 17:07
Catalan a écrit le 16/03/2026 à 16h53

pas certain que les socialistes apprécient tous cette alliance .

Tu penses qu’ils ne sont pas dans les discussions , en sachant que c’est une liste gauche + ecolo ?

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on prend les mêmes et on recommence le 16/03/2026 à 17:07

yes papa!

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Saviem69 le 16/03/2026 à 17:06

Lyon est perdu avec ces 2 phenomenes

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Super le 16/03/2026 à 17:06
hésitation dites vous ? a écrit le 16/03/2026 à 16h56

J'avais voté au 1er tour pour un autre candidat que ces deux ci et hésitais à voter blanc au second tour mais là je crois que Grégory Doucet m'a convaincu de voter contre lui ...

C 'est déjà comme cela que nous avons gagné en 2020 !

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Lyonnais sans étiquette le 16/03/2026 à 17:06

Pff vu le choix, autant rester couché. Il n'y a rien à tirer de cette élection, décidément.

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Roger Super le 16/03/2026 à 17:06
attention a écrit le 16/03/2026 à 16h51

ne pas circuler à vélo avenue des Frères Lumière,
commerçants et riverains en colère

Poil au derrière

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effaré le 16/03/2026 à 17:04

ça sent le retour de bâton! j espere vraiment qu il va se mettre à dos les socialistes Lyonnais! ça peut être le coup de trop qui le fera basculer. je croise les doigts! c est honteux!!!!!!!

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Raoul le 16/03/2026 à 17:02

Le traître!!!

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Gloubi le 16/03/2026 à 17:02

Donc Place Publique sort de la liste de Doucet

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MadGerrard le 16/03/2026 à 17:01

L'amour du pouvoir fait perdre l'honneur. Si les lyonnais sont assez idiots pour voter pour lui, c'est qu'ils ne méritent pas mieux.

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Chris69696999 le 16/03/2026 à 17:00

De toutes façons EELV et LFI sont 2 formations d'extrême gauche. Rien d'étonnant dans le fond.

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Bob le 16/03/2026 à 16:59

Il baise avec LFI
Merveilleux !!!

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Noveo le 16/03/2026 à 16:57

Une honte. On espère que les candidats du PS et de L'axe Publique vont quitter immédiatement cette liste pour être en ligne avec leurs discours respectifs

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hésitation dites vous ? le 16/03/2026 à 16:56

J'avais voté au 1er tour pour un autre candidat que ces deux ci et hésitais à voter blanc au second tour mais là je crois que Grégory Doucet m'a convaincu de voter contre lui ...

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le gone de Lyon le 16/03/2026 à 16:56

Lenpacte des loups … Doucet ne fait pas comme Payan à Marseille qui lui courageux a refusé de s’allier avec le diable.. Dimanche votons contre le LFI !

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Fazioli le 16/03/2026 à 16:55

Honte au lyonnais !

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Apaisement par la foutaise le 16/03/2026 à 16:55

Vendu

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