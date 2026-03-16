Municipales à Lyon : Grégory Doucet officialise son alliance avec LFI et Anaïs Belouassa-Cherifi

La gauche lyonnaise tente de resserrer les rangs à une semaine du second tour des élections municipales. Dans un communiqué publié ce lundi 16 mars, Grégory Doucet annonce l’élargissement du rassemblement autour du maire sortant, arrivé en tête du premier tour dimanche.
L'édile écologiste a décidé d'officialiser l'alliance avec la France insoumise d'Anaïs Belouassa-Cherifi, qualifiée dès dimanche soir d'alliance "de la honte" par Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli.
Pour les responsables de cette nouvelle coalition, cette alliance s’inscrit dans une volonté de dépasser les clivages internes à la gauche afin de préparer le second tour.
"Au-delà des appartenances, ce qui unit la gauche lyonnaise est plus fort que ce qui la sépare", affirment-ils.
Un appel à la mobilisation contre la droite
Les soutiens de Grégory Doucet appellent désormais à une mobilisation maximale pour le second tour face à Jean-Michel Aulas. Ils mettent également en garde contre un projet politique qu’ils qualifient de "réactionnaire", qu’ils associent à la droite régionale.
"La mobilisation doit donc être totale dimanche prochain pour mettre en œuvre ce programme et barrer la route à un projet réactionnaire soutenu par la droite de Laurent Wauquiez", écrivent-ils.
Dans la foulée de cette annonce, les organisateurs appellent à une mobilisation publique ce mardi 17 mars à 19 heures place Louis Pradel, dans le 1er arrondissement.
L’événement est présenté comme un moment de rassemblement ouvert aux habitants, associations et acteurs du territoire. Reste à savoir si les candidats et colistiers PS et Place Publique y participeront, et avec le sourire en prime, puisqu'ils rejetaient à l'avance l'idée de cette alliance avec LFI.
"Le dimanche 22 mars, Lyon choisira son visage pour les six prochaines années. Non pas entre deux candidats, mais entre deux visions de la ville", concluent les nouveaux alliés dans leur communiqué.
Bravo, il ne faut pas que ce vaniteux qui toute sa vie n'a pensé qu'à s'enrichir, soit maire d'une ville comme Lyon, il a suffisamment profité de l'argent public.Signaler Répondre
Les sans cervelles vont dire " Il a créé son stade, c'est un bon gestionnaire, puisqu'il s'est enrichi " Le stade devait être remboursé en 5 ans, aujourd'hui c'est 2045. Gestionnaire hors paire devant les pertes abyssales de son joujou, il a été contraint de vendre...à des américains, par contre il a placé son fiston à l'Arena, esprit de famille. Incohérent dans son programme avec des chiffres au hasard, mégatunnel ,et surtout un métro pour desservir non pas les habitants de l'est, mais desservir avant tout olvallée, conflit d'intérêt ? On y veillera. Il n'a aucune expérience de la gestion d'une ville comme Lyon, ce qui le meut, c'est son ego,sa vanité. Devant des sondages très avantageux pour lui, tous les politicards qui ne vivent que de politique se sont ralliés, donc il n'a plus de réserve. Lyon mérite mieux qu'un megalo.
Alliance avec LFI et la jeune garde qui TUESignaler Répondre
Ce mec est prêt à tout.
A vomir !
Un sans couille DoucetSignaler Répondre
Les accords à la mord moi le noeud ayant pour seul but de se faire élire sont honteux, et participe au rejet de la politique en France.Signaler Répondre
La NUPES était une fausse illusion mais on pouvait y croire, le NFP était une vulgaire blague au vu de ce qu'il s'était passé, refaire cette alliance est un doigt d'honneur à destination des lyonnais.
Que dirait la gauche et même le monde politique si Aulas s'alliait avec le RN pour être élu ?
Hier en plateau tv, Runel affirmait haut et fort qu'en cas d'alliance, le programme ne changerait pas..Signaler Répondre
Ce mensonge aura duré qq heures.
Qu'en sera t-il*il du désarmement des policiers municipaux tant voulu par la Cherifi ????
J'attends de voir qui des 2 a imposé ses conditions et quelles conditions
que de mensonges sur cette plate-forme !! Tout le monde crachent sur Doucet , pourtant il va être réélu !! posez vous les bonnes questions .Signaler Répondre
Mettez de l'argent de côté chers Lyonnais car avec LFI et Doucet, c'est le mandat précédent en pire...taxes foncières, prix d'entrée des piscines, tarifs des parkings.....lisez bien le programme de la LFI, ça fait peur....Signaler Répondre
Moi je vote contre ce pacte toxique. Donc Aulas
Le parti écolo et LFI sont deux partis biens distincts pas sur que ce choix aide Doucet.... LFI c'est quand même un parti d'extrême gauche, assez virulent et contre productif.Signaler Répondre
Les urnes le diront, mais combien de votant Doucet au 1er tour vont se détourner pour voter Aulas au second? Il faut rappeler que les bobos écolos sont bien différents des partisans LFI.
N'oubliez pasSignaler Répondre
LFI TUE
C'est la honte de la politique ce maireSignaler Répondre
L union de la Carpe et du Lapin,Signaler Répondre
Combien de conseillers LFI stes dans la prochaine municipalité . Et pour combien de temps avant que les portes ne claquent ? 24 ou 48 heures.
Gregory tu es perdu.
Pastèques un jour, Pastèques toujours...Signaler Répondre
Des collaborateurs d'un élu LFI tuent à Lyon il y a peu et le maire de cette même ville va faire alliance avec ce parti ????Signaler Répondre
Vous la voyez la dinguerie ?
Imaginez juste si la situation était inversée et que c'était des collaborateurs RN coupables d'un crime. Imaginez juste comment tous ces partis de gauche seraient révulsés et feraient scandale!!!!
je t'avais pourtant prévenu qu'un programme (non financé en plus) sur une compétence qui n'est pas une compétence municipale c'était léger. tu m'as pas cru.Signaler Répondre
le racisme ne fait pas un programme
Tout ça pour rester dans la Game .. Honte à Doucet! je vais voter contre le LFISignaler Répondre
Je crois que nous serons nombreux a changer notre vote.Signaler Répondre
Il perdra et son honneur et les élections....
Je crois qu il vise un poste a Paris au siège de EELV.....Il donne des gages...en insultant la memoire de Lyon.
Que ceux qui voteront pour lui sachent que pour toujours ils seront percus comme antisémites, fanatiques islamistes, complices des meurtriers de Quentin et du peuple iranien.
Le Ps de Paris et Marseille a plus le sens de l'histoire...
Ni oubli, ni pardon
le pere de macron et l'héritier de macron?Signaler Répondre
les socialistes? ceux qui vote pour un gouvernement qui a plus de ministre LR qu'un punk n'a de chiens?
tu crois vraiment qu'a gauche on leur donne le moindre crédit?
S'il reste des gens raisonnables parmi les électeurs de Grégory Doucet, je pense qu'ils opteront pour JM Aulas finalement, qui a toujours refusé de s'allier avec les extrêmes.Signaler Répondre
Après tout Aulas fera un très bon maire de Lyon, avec des décisions peut-être tirant sur la Droite parfois, mais au moins il n'y aura pas de décisions pour les Lyonnais qui seront influencées par l'extrémisme de LFI...
Ils défendent une religion réactionnaire, un faux pays homophobe/antisémite pour dire qu'un candidat plutôt centriste est reac ????Signaler Répondre
Mais putain comment est-ce possible d'être aussi limité ???
ils y sont déjà depuis 6 ansSignaler Répondre
Doucet a un véritable problème avec Wauquiez . Super mytho de Doucet va payer très cher l’alliance avec LFI il vient de signer sa défaite .Signaler Répondre
marions les !Signaler Répondre
Si les lyonnais veulent continuer à vivre dans une ville saccagée, détruite, hideuse (place Bellecour), woke, sale, où règne l'islamisation et l'insécurité, qu'ils continuent à voter pour les écolos radicaux et l'extrême gauche.Signaler Répondre
Ils n'auront que ce qu'ils méritent.
Regardez ce qu'ils ont fait de la place Bellecour !!
N'oubliez le spectacle ignoble des hommes qui se roulent nus devant des enfants !
N'ayez pas la mémoire courte !
A Paris, M Pierre-Yves Bournazel, ancien député français, a oublié une condition incontourbable pour voter sur la liste où il serait présent, celle de ne pas s'associer à l'extrème gauche LFI et ses nervis de Jeune Garde, mis en examen pour lynchage. INCONTOURNABLE à Paris et ailleurs ! A Marseille, au moins B. Payan est clair sur ce plan, pas comme le khmer de Lyon, une vraie compromission...Signaler Répondre
Je vois que Mr DOUCET n'a plus aucune honte , il ne veut pas rentrer à Paris à priori, il ne veut pas s'allier avec le RN aussi au pasage comme ça il est certain d'être réélu....Signaler Répondre
Merci les politiques de nous proposer toujours plus de déception…
Jaurès réveille-toi, ils sont devenus fous !Signaler Répondre
C'était couru d'avanceSignaler Répondre
Cette liste khmer verte devient une liste d'extrême gauche antisémite.Signaler Répondre
Pas une voix pour ces ignobles individus !
L'alliance de la honte, un vrai sous homme c'est écolo ta croix est faite.Signaler Répondre
Tous et toutes ensembleSignaler Répondre
honteux , j espère que les lyonnais vont comprendre : tout pour la bonne soupe.Signaler Répondre
honteux , j espère que les lyonnais vont comprendre : tout pour la bonne soupe.Signaler Répondre
Il n'aura pas fallu 24 heures pour que Grégory Doucet franchise le Rubicon et fasse cause commune avec le parti le moins recommandable de la France, celui de Jean-Luc Mélenchon, ouvertement allié à la tristement célèbre Jeune garde. Cet acte démontre bien que pour garder son siège, un élu est prêt à toutes les vilénies, toutes les compromissions, prêt à vendre son honneur pour un plat de lentilles, fut-celui de la mairie de Lyon. Reste à savoir si les électeurs de gauche, dimanche 22 mars, vont adouber cet homme bien peu scrupuleux ou bien hésiter et au mieux, glisser un bulletin blanc ou nul pour montrer leur désapprobation. Les Lyonnais avaient pour habitude d'envoyer à la mairie un élu ayant un minimum de morale; cette époque est-elle révolue? Réponse dimanche prochain. Mais il est à craindre que toute considération morale ait disparue avec cet individu. Michel Rocard, tu es parti bien trop tôt. Ne regarde plus ce monde glauque.Signaler Répondre
Tu penses qu’ils ne sont pas dans les discussions , en sachant que c’est une liste gauche + ecolo ?Signaler Répondre
yes papa!Signaler Répondre
Lyon est perdu avec ces 2 phenomenesSignaler Répondre
C 'est déjà comme cela que nous avons gagné en 2020 !Signaler Répondre
Pff vu le choix, autant rester couché. Il n'y a rien à tirer de cette élection, décidément.Signaler Répondre
Poil au derrièreSignaler Répondre
ça sent le retour de bâton! j espere vraiment qu il va se mettre à dos les socialistes Lyonnais! ça peut être le coup de trop qui le fera basculer. je croise les doigts! c est honteux!!!!!!!Signaler Répondre
Le traître!!!Signaler Répondre
Donc Place Publique sort de la liste de DoucetSignaler Répondre
L'amour du pouvoir fait perdre l'honneur. Si les lyonnais sont assez idiots pour voter pour lui, c'est qu'ils ne méritent pas mieux.Signaler Répondre
De toutes façons EELV et LFI sont 2 formations d'extrême gauche. Rien d'étonnant dans le fond.Signaler Répondre
Il baise avec LFISignaler Répondre
Merveilleux !!!
Une honte. On espère que les candidats du PS et de L'axe Publique vont quitter immédiatement cette liste pour être en ligne avec leurs discours respectifsSignaler Répondre
J'avais voté au 1er tour pour un autre candidat que ces deux ci et hésitais à voter blanc au second tour mais là je crois que Grégory Doucet m'a convaincu de voter contre lui ...Signaler Répondre
Lenpacte des loups … Doucet ne fait pas comme Payan à Marseille qui lui courageux a refusé de s’allier avec le diable.. Dimanche votons contre le LFI !Signaler Répondre
Honte au lyonnais !Signaler Répondre
VenduSignaler Répondre