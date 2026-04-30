Week-end sous tension autour de Lyon : la préfecture interdit free-parties et runs sauvages

Deux arrêtés distincts interdisent, d’une part, les rassemblements musicaux de type free-party non déclarés, et d’autre part, les rassemblements automobiles illégaux sur l’ensemble du département.

Dans un premier texte, les autorités indiquent avoir été informées de “la tenue d'un rassemblement musical non déclaré de type 'free-party' à partir du jeudi 30 avril 2026 dans un lieu inconnu dans le Rhône”. Face à ce risque, la préfète rappelle que ces événements sont soumis à déclaration préalable et souligne que “ce rassemblement musical n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable auprès des services compétents ni d'aucune mesure pour garantir la sécurité”.

L’arrêté insiste sur les précédents locaux et régionaux, évoquant notamment des événements ayant “entraîné le rassemblement de plusieurs centaines de personnes dans le plus grand désordre, générant des troubles graves à l'ordre public”. Il cite aussi des situations marquées par des infractions, des nuisances sonores ou encore des interventions des forces de l’ordre dans des conditions difficiles.

Plus récemment encore, “une rave-party sauvage a réuni [...] plus de 300 personnes” en avril 2026, avec des participants “hostiles aux forces de l'ordre, faisant usage de tirs de mortiers d'artifice”.

Dans ce contexte, la préfecture estime qu’“il existe un risque élevé [...] de nature à troubler gravement l'ordre public” et décide que "le rassemblement musical non déclaré de type 'free-party' est interdit sur l'ensemble du département du Rhône à compter du jeudi 30 avril 2026 18 heures et jusqu'au lundi 4 mai 2026 12h00."

Le texte va plus loin en interdisant également “le transport de tout matériel de sonorisation ou d'amplification susceptible d'être utilisé” pour ce type d’événement. Toute infraction pourra entraîner des sanctions et “la saisie du matériel en vue de sa confiscation”.

Lieu et heure exacte tenus secrets

Dans un second arrêté, la préfecture s’attaque aux rassemblements automobiles illégaux, notamment ceux annoncés sur les réseaux sociaux sous le nom de "Takeover Drift/Run." Les autorités précisent que “le lieu et l'heure exacte sont volontairement tenus secrets", laissant craindre des déplacements de convois dans tout le département.

Ces événements, souvent liés à des groupes organisés, sont pointés du doigt pour les risques qu’ils engendrent. L’arrêté évoque des pratiques dangereuses comme les "drifts" ou "burnout", ainsi que "des courses de vitesse sur les axes routiers avec de grands excès de vitesse constatés."

La préfecture s’appuie sur de nombreux précédents : rassemblements ayant réuni “cinq cents voitures”, affrontements avec les forces de l’ordre, jets de projectiles, ou encore "plus de 800 infractions [...] mettant en danger les participants ainsi que les autres usagers de la route."

Les autorités soulignent également le rôle de certains collectifs, décrits comme "à l'origine de plusieurs rassemblements illégaux [...] au cours desquels des troubles à l'ordre public [...] ont été constatés."

Face à ces éléments, la décision est sans appel : “la tenue de tout rassemblement automobile [...] est interdit sur l'ensemble du territoire du département du Rhône, à compter du jeudi 30 avril 2026 à 19h00 au lundi 4 mai 2026 à 8h00”.

Les forces de l’ordre pourront intervenir pour disperser tout rassemblement et les contrevenants s’exposent à des sanctions pénales. La préfecture rappelle que ce week-end est marqué par plusieurs événements liés à la fête du Travail, mobilisant déjà les forces de sécurité. Dans ce contexte, "les effectifs de sécurité ne permettent pas de garantir le maintien de l'ordre et la sécurité d'éventuels rassemblements non déclarés."