Week-end sous tension autour de Lyon : la préfecture interdit free-parties et runs sauvages

Deux arrêtés distincts interdisent, d’une part, les rassemblements musicaux de type free-party non déclarés, et d’autre part, les rassemblements automobiles illégaux sur l’ensemble du département.
Dans un premier texte, les autorités indiquent avoir été informées de “la tenue d'un rassemblement musical non déclaré de type 'free-party' à partir du jeudi 30 avril 2026 dans un lieu inconnu dans le Rhône”. Face à ce risque, la préfète rappelle que ces événements sont soumis à déclaration préalable et souligne que “ce rassemblement musical n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable auprès des services compétents ni d'aucune mesure pour garantir la sécurité”.
L’arrêté insiste sur les précédents locaux et régionaux, évoquant notamment des événements ayant “entraîné le rassemblement de plusieurs centaines de personnes dans le plus grand désordre, générant des troubles graves à l'ordre public”. Il cite aussi des situations marquées par des infractions, des nuisances sonores ou encore des interventions des forces de l’ordre dans des conditions difficiles.
Plus récemment encore, “une rave-party sauvage a réuni [...] plus de 300 personnes” en avril 2026, avec des participants “hostiles aux forces de l'ordre, faisant usage de tirs de mortiers d'artifice”.
Dans ce contexte, la préfecture estime qu’“il existe un risque élevé [...] de nature à troubler gravement l'ordre public” et décide que "le rassemblement musical non déclaré de type 'free-party' est interdit sur l'ensemble du département du Rhône à compter du jeudi 30 avril 2026 18 heures et jusqu'au lundi 4 mai 2026 12h00."
Le texte va plus loin en interdisant également “le transport de tout matériel de sonorisation ou d'amplification susceptible d'être utilisé” pour ce type d’événement. Toute infraction pourra entraîner des sanctions et “la saisie du matériel en vue de sa confiscation”.
Lieu et heure exacte tenus secrets
Dans un second arrêté, la préfecture s’attaque aux rassemblements automobiles illégaux, notamment ceux annoncés sur les réseaux sociaux sous le nom de "Takeover Drift/Run." Les autorités précisent que “le lieu et l'heure exacte sont volontairement tenus secrets", laissant craindre des déplacements de convois dans tout le département.
Ces événements, souvent liés à des groupes organisés, sont pointés du doigt pour les risques qu’ils engendrent. L’arrêté évoque des pratiques dangereuses comme les "drifts" ou "burnout", ainsi que "des courses de vitesse sur les axes routiers avec de grands excès de vitesse constatés."
La préfecture s’appuie sur de nombreux précédents : rassemblements ayant réuni “cinq cents voitures”, affrontements avec les forces de l’ordre, jets de projectiles, ou encore "plus de 800 infractions [...] mettant en danger les participants ainsi que les autres usagers de la route."
Les autorités soulignent également le rôle de certains collectifs, décrits comme "à l'origine de plusieurs rassemblements illégaux [...] au cours desquels des troubles à l'ordre public [...] ont été constatés."
Face à ces éléments, la décision est sans appel : “la tenue de tout rassemblement automobile [...] est interdit sur l'ensemble du territoire du département du Rhône, à compter du jeudi 30 avril 2026 à 19h00 au lundi 4 mai 2026 à 8h00”.
Les forces de l’ordre pourront intervenir pour disperser tout rassemblement et les contrevenants s’exposent à des sanctions pénales. La préfecture rappelle que ce week-end est marqué par plusieurs événements liés à la fête du Travail, mobilisant déjà les forces de sécurité. Dans ce contexte, "les effectifs de sécurité ne permettent pas de garantir le maintien de l'ordre et la sécurité d'éventuels rassemblements non déclarés."
Tout automobiliste est un délinquant en puissance.Signaler Répondre
(tout danseurs aussi)
Ecrivez et parlez Français correctement !Signaler Répondre
Il suffit d'aller sur un circuit pour ne pas emm.... les autres. Le problème, c'est l'anarchie, pas la passion de la voiture.Signaler Répondre
La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres.
Pour honorer l'égalité hommes femmes ils ont donc choisi une boxeuse qui gagne car elle a un profil biologique masculin. C'est cocasse comme notion de l'égalité...Signaler Répondre
Faut dire aussi que la mairie valide des open air et autres nuisances sonores.Signaler Répondre
Et le moindre bar, magasin-concept, friperie etc fait des DJ sets. C'est une couilonnade bobo parisienne à laquelle on a droit aussi maintenant... Là encore ça ne dérange pas la mairie visiblement, alors que normalement si tu diffuses de la musique fort tu dois le faire dans un lieu clos insonorisé.
Pipeau arrêtez votre cinema d'interdiction, sans suite.Signaler Répondre
INUTILES dans votre préfecture
Les beaux jours arrivent, les décérébrés au proto sont de plus en plus nombreux, donc c'est le foutoir.Signaler Répondre
Oui, c’est parce qu’ils sont rabat joie que les riverains veulent vous empêcher à tout prix de décompresser. C’est super bien vu !Signaler Répondre
Bon, c’est vrai que vous décompressez à leur détriment, en pensant juste à vos petites gueules. Et tant pis si eux aussi ils ont ont besoin de décompresser (sans emm… personne). Parce que vouloir décompresser autrement qu’en écoutant ta musique à donf ou en fonçant en bagnole, bah c’est clairement un truc de pisse froid !
Merci pour ta contribution qui montre que toi, t’es un gars qui a l’esprit ouvert et qui est hyper sympatoche, contrairement aux pisse-froids-rabat-joie. Limite un libertaire !
Oui les gens ont envie de décompresser et s'amuser quoi...Signaler Répondre
Et bien-sur, les rabat-joies et tous les pisses vinaigres feront tout pour les en empêcher !
Chaque année, il y a de plus en plus de cons. Mais j'ai l'impression que ceux de l'année prochaine sont déjà là.Signaler Répondre