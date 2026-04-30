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Fuite stoppée à Lyon Saint-Exupéry pour le suspect du meurtre quai Pierre-Scize

Fuite stoppée à Lyon Saint-Exupéry pour le suspect du meurtre quai Pierre-Scize
Fuite stoppée à Lyon Saint-Exupéry pour le suspect du meurtre quai Pierre-Scize

Un homme suspecté d’avoir tué un trentenaire quai Pierre-Scize à Lyon a été arrêté à l’aéroport Saint-Exupéry alors qu’il tentait de fuir la France.
 

14 commentaires
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Clyde le 03/05/2026 à 02:36

belle façon de dire merci pour les hébergements passés ...

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Mea culpa le 01/05/2026 à 09:43
La verité blesse a écrit le 30/04/2026 à 19h43

T'es indices sont nuls comme ton raisonnement
-1erement lorsque l'on va a l'aéroport, on peut partir PARTOUT DANS LE MONDE, cest vaste quand meme pour déduire qu'il va en Afrique

-2emement A la guillotiere il n'y a pas que des maghrébins, il y a également des français, des espagnols, des noirs africains et des chinois.... dsl pour les minorités que j'ai oublié.
Donc a moins que tu soit raciste ou jaloux des maghrébins, ton commentaire est TOTALEMENT déplacé.

Continu a jouer a ou est Charlie, t'a plus de talent

Sûrement un inuit voulant retourner au pôle nord , on aurait été le 26 décembre j’aurai pu soupçonner le père Noël regagnant sa maison au milieu de la forêt , comme tu as l’air d’y croire ( au père Noël )

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La Meute le 01/05/2026 à 07:38

Certainement un membre de l'ex jeune garde

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bon le 30/04/2026 à 20:18
La verité blesse a écrit le 30/04/2026 à 19h43

T'es indices sont nuls comme ton raisonnement
-1erement lorsque l'on va a l'aéroport, on peut partir PARTOUT DANS LE MONDE, cest vaste quand meme pour déduire qu'il va en Afrique

-2emement A la guillotiere il n'y a pas que des maghrébins, il y a également des français, des espagnols, des noirs africains et des chinois.... dsl pour les minorités que j'ai oublié.
Donc a moins que tu soit raciste ou jaloux des maghrébins, ton commentaire est TOTALEMENT déplacé.

Continu a jouer a ou est Charlie, t'a plus de talent

ben sans doute un viking qui voulait regagner ses fjords ...

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Ex Précisions le 30/04/2026 à 20:09
La verité blesse a écrit le 30/04/2026 à 19h43

T'es indices sont nuls comme ton raisonnement
-1erement lorsque l'on va a l'aéroport, on peut partir PARTOUT DANS LE MONDE, cest vaste quand meme pour déduire qu'il va en Afrique

-2emement A la guillotiere il n'y a pas que des maghrébins, il y a également des français, des espagnols, des noirs africains et des chinois.... dsl pour les minorités que j'ai oublié.
Donc a moins que tu soit raciste ou jaloux des maghrébins, ton commentaire est TOTALEMENT déplacé.

Continu a jouer a ou est Charlie, t'a plus de talent

La Guill c'était aussi le point de chute des immigrés italiens de 1860 à 1960, je suppose que l'on trouvait plutôt des pizzérias que des kebabs...

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La verité blesse le 30/04/2026 à 19:43
Trop facile a écrit le 30/04/2026 à 17h33

Merci LM d'avoir révélé sa nationalité , quitter le pays pour l'étranger ( Premier indice )

le suspect faisait l’objet de recherches actives, notamment dans le secteur de la Guillotière, ( Deuxième indice )

Je parierai bien sur un africain du nord .

T'es indices sont nuls comme ton raisonnement
-1erement lorsque l'on va a l'aéroport, on peut partir PARTOUT DANS LE MONDE, cest vaste quand meme pour déduire qu'il va en Afrique

-2emement A la guillotiere il n'y a pas que des maghrébins, il y a également des français, des espagnols, des noirs africains et des chinois.... dsl pour les minorités que j'ai oublié.
Donc a moins que tu soit raciste ou jaloux des maghrébins, ton commentaire est TOTALEMENT déplacé.

Continu a jouer a ou est Charlie, t'a plus de talent

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Trop facile le 30/04/2026 à 17:33

Merci LM d'avoir révélé sa nationalité , quitter le pays pour l'étranger ( Premier indice )

le suspect faisait l’objet de recherches actives, notamment dans le secteur de la Guillotière, ( Deuxième indice )

Je parierai bien sur un africain du nord .

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NETX le 30/04/2026 à 14:30

Mais où donc il aurait bien aimé partir.......... la question reste en suspend !!

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le genre de mec le 30/04/2026 à 14:11
J6 a écrit le 30/04/2026 à 13h37

On aimerait connaître son point de chute

à 2 nationalites

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ma le 30/04/2026 à 14:09

Il voulait partir dans quelle ville? Merci pour votre réponse

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J6 le 30/04/2026 à 13:37

On aimerait connaître son point de chute

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Vousatte le 30/04/2026 à 13:20
maxPTT a écrit le 30/04/2026 à 12h56

Où est le sempiternel commentaire de "Solidarité 69" qui dit "La nouvelle France by LFI" ? Je ne le vois pas ?

Mec t'es où ? Tout va bien ?? On s'inquiète !

Pas clair , incompréhensible.

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Solidarité 69 le 30/04/2026 à 13:12

La nouvelle France by LFI.

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maxPTT le 30/04/2026 à 12:56

Où est le sempiternel commentaire de "Solidarité 69" qui dit "La nouvelle France by LFI" ? Je ne le vois pas ?

Mec t'es où ? Tout va bien ?? On s'inquiète !

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