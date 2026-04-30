Fuite stoppée à Lyon Saint-Exupéry pour le suspect du meurtre quai Pierre-Scize

L’enquête sur le meurtre commis quai Pierre-Scize à Lyon a connu une avancée majeure. Selon le Progrès, un suspect a été arrêté à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry alors qu’il s’apprêtait à quitter la France, aux alentours de la mi-avril.

Cet homme a depuis été mis en examen pour homicide volontaire. Son interpellation, menée discrètement, intervient près de trois semaines après les faits.

Le drame remonte au samedi 28 mars. Ce jour-là, un homme de 30 ans a été mortellement poignardé dans son appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble du quai Pierre-Scize. D’après les premiers éléments de l’enquête, la victime hébergeait régulièrement le suspect.

Quelques heures avant les faits, elle lui aurait indiqué ne pas pouvoir l’accueillir ce jour-là, en raison de la présence d’autres invités. L’individu serait alors revenu plus tard, armé d’un couteau. Il aurait frappé à la porte avant de porter plusieurs coups mortels à la victime, sans prononcer un mot, avant de prendre la fuite.

Malgré l’intervention rapide des secours, le trentenaire n’a pas pu être réanimé. Les enquêteurs ont procédé à de longues constatations sur place afin de comprendre les circonstances précises du drame.

Identifié rapidement, le suspect faisait l’objet de recherches actives, notamment dans le secteur de la Guillotière, avant son arrestation à l’aéroport.