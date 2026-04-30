Fuite stoppée à Lyon Saint-Exupéry pour le suspect du meurtre quai Pierre-Scize

L’enquête sur le meurtre commis quai Pierre-Scize à Lyon a connu une avancée majeure. Selon le Progrès, un suspect a été arrêté à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry alors qu’il s’apprêtait à quitter la France, aux alentours de la mi-avril.
Cet homme a depuis été mis en examen pour homicide volontaire. Son interpellation, menée discrètement, intervient près de trois semaines après les faits.
Le drame remonte au samedi 28 mars. Ce jour-là, un homme de 30 ans a été mortellement poignardé dans son appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble du quai Pierre-Scize. D’après les premiers éléments de l’enquête, la victime hébergeait régulièrement le suspect.
Quelques heures avant les faits, elle lui aurait indiqué ne pas pouvoir l’accueillir ce jour-là, en raison de la présence d’autres invités. L’individu serait alors revenu plus tard, armé d’un couteau. Il aurait frappé à la porte avant de porter plusieurs coups mortels à la victime, sans prononcer un mot, avant de prendre la fuite.
Malgré l’intervention rapide des secours, le trentenaire n’a pas pu être réanimé. Les enquêteurs ont procédé à de longues constatations sur place afin de comprendre les circonstances précises du drame.
Identifié rapidement, le suspect faisait l’objet de recherches actives, notamment dans le secteur de la Guillotière, avant son arrestation à l’aéroport.
belle façon de dire merci pour les hébergements passés ...Signaler Répondre
Sûrement un inuit voulant retourner au pôle nord , on aurait été le 26 décembre j’aurai pu soupçonner le père Noël regagnant sa maison au milieu de la forêt , comme tu as l’air d’y croire ( au père Noël )Signaler Répondre
Certainement un membre de l'ex jeune gardeSignaler Répondre
ben sans doute un viking qui voulait regagner ses fjords ...Signaler Répondre
La Guill c'était aussi le point de chute des immigrés italiens de 1860 à 1960, je suppose que l'on trouvait plutôt des pizzérias que des kebabs...Signaler Répondre
T'es indices sont nuls comme ton raisonnementSignaler Répondre
-1erement lorsque l'on va a l'aéroport, on peut partir PARTOUT DANS LE MONDE, cest vaste quand meme pour déduire qu'il va en Afrique
-2emement A la guillotiere il n'y a pas que des maghrébins, il y a également des français, des espagnols, des noirs africains et des chinois.... dsl pour les minorités que j'ai oublié.
Donc a moins que tu soit raciste ou jaloux des maghrébins, ton commentaire est TOTALEMENT déplacé.
Continu a jouer a ou est Charlie, t'a plus de talent
Merci LM d'avoir révélé sa nationalité , quitter le pays pour l'étranger ( Premier indice )Signaler Répondre
le suspect faisait l’objet de recherches actives, notamment dans le secteur de la Guillotière, ( Deuxième indice )
Je parierai bien sur un africain du nord .
Mais où donc il aurait bien aimé partir.......... la question reste en suspend !!Signaler Répondre
à 2 nationalitesSignaler Répondre
Il voulait partir dans quelle ville? Merci pour votre réponseSignaler Répondre
On aimerait connaître son point de chuteSignaler Répondre
Pas clair , incompréhensible.Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Où est le sempiternel commentaire de "Solidarité 69" qui dit "La nouvelle France by LFI" ? Je ne le vois pas ?Signaler Répondre
Mec t'es où ? Tout va bien ?? On s'inquiète !