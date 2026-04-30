Logement social : l’État reprend la main… et revendique des résultats encourageants

Mesure exceptionnelle, résultats revendiqués. Dans le Rhône, l’État affirme avoir fortement accéléré la construction de logements sociaux après avoir repris, en 2024, la délivrance des permis de construire dans plusieurs communes en difficulté.
Cette décision, prise par la préfète Fabienne Buccio et qui avait occasionné des frictions avec les édiles concernés, visait sept communes affichant les plus faibles résultats en matière de logement social sur la période 2020-2022.
Deux ans plus tard, le bilan est jugé positif par la préfecture avec 931 logements sociaux agréés en 2024 et 2025, soit 6,7 fois plus qu’en 2023 sur ces territoires en carence vis-à-vis de la loi SRU.
Dans le détail, certaines communes enregistrent des hausses spectaculaires, comme Mions, où la production a été multipliée par 48, ou Chazay-d’Azergues par près de 8.
Face à ces résultats, l’État a décidé de rendre la compétence urbanisme à six communes, dont Caluire-et-Cuire, Tassin-la-Demi-Lune ou encore Saint-Genis-Laval.
Seule Chaponnay restera encore sous contrôle de l’État, en raison d’une dynamique jugée insuffisante.
Au total, sur l’ensemble des communes déficitaires du département, 7 704 logements sociaux ont été produits entre 2023 et 2025, dépassant l’objectif fixé.
Cette intervention directe de l’État illustre la pression croissante autour du logement social dans l’agglomération lyonnaise, où seule une demande sur dix aboutit, selon la préfecture.
Alors que les prix de l'immobilier ont été multipliés par 4 ou 5 en 30 ans ?Signaler Répondre
Ben non, leurs grands parents ont pu, leurs parents ont pu, eux ne peuvent pas, parce que leurs revenus n'ont pas suivi.
Il y a aussi de très nombreux boomers qui vivent modestement, dans un T1 ou un T2, ou un T3 et pas du tout dans un T5 ou une maison.Signaler Répondre
Quant aux boomers vivant dans un T5, ils contribuent souvent à plus de 50 ou 60 ou même 70% de leurs revenus aux charges sociales, taxes, impôts et assimilés... Enfin, ils aident leurs enfants ET leurs parents. En bref, ils sont triplement solidaires, avec un sens aiguë des responsabilités collectives ET individuelles.
France fière de ses logements sociaux et des restos du cœur...ce pays est vraiment foutuSignaler Répondre
Les couples d'actifs ne travaillent pas?Signaler Répondre
Pourquoi ne peuvent il pas accéder aux mêmes propriétés ?
Les déficits de la retraite et de la sécu sont dus aux étrangers à qui on donne tout, pas aux boomers.Signaler Répondre
Ils ont travaillé pour avoir un T5 ou un pavillon de 200 m2, arrêté d' être jaloux.Signaler Répondre
Acheter ses électeurs avec des logements sociaux et des allocations, maintenir les gens dans la pauvreté...Voila le programme de notre gouvernement et de la gauche...Signaler Répondre
Les boomers qui vivent à 2 dans un T5 ou un pavillon de 200m2 ne veulent pas vendre leurs biens.Signaler Répondre
Les actifs n'ont pas le choix.
Personne n'en veut à côté de chez soit, mais c'est censé être une volonté collective.Signaler Répondre
on se felicite de produire des logements sociaux alors que l'on devrait s'inquiéter car cela démontre un problème economique si les gens ne peuvent d'acheter ou louer par eux même un bien.Signaler Répondre