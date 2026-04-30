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Logement social : l’État reprend la main… et revendique des résultats encourageants

Logement social : l’État reprend la main… et revendique des résultats encourageants

Après avoir retiré aux maires la délivrance des permis de construire dans plusieurs communes, la préfecture du Rhône revendique une forte hausse de la production de logements sociaux. Après ce bilan, l'heure est au retour à la normale pour la plupart des édiles.

Mesure exceptionnelle, résultats revendiqués. Dans le Rhône, l’État affirme avoir fortement accéléré la construction de logements sociaux après avoir repris, en 2024, la délivrance des permis de construire dans plusieurs communes en difficulté.

Cette décision, prise par la préfète Fabienne Buccio et qui avait occasionné des frictions avec les édiles concernés, visait sept communes affichant les plus faibles résultats en matière de logement social sur la période 2020-2022.

Deux ans plus tard, le bilan est jugé positif par la préfecture avec 931 logements sociaux agréés en 2024 et 2025, soit 6,7 fois plus qu’en 2023 sur ces territoires en carence vis-à-vis de la loi SRU.

Dans le détail, certaines communes enregistrent des hausses spectaculaires, comme Mions, où la production a été multipliée par 48, ou Chazay-d’Azergues par près de 8.

Face à ces résultats, l’État a décidé de rendre la compétence urbanisme à six communes, dont Caluire-et-Cuire, Tassin-la-Demi-Lune ou encore Saint-Genis-Laval.

Seule Chaponnay restera encore sous contrôle de l’État, en raison d’une dynamique jugée insuffisante.

Au total, sur l’ensemble des communes déficitaires du département, 7 704 logements sociaux ont été produits entre 2023 et 2025, dépassant l’objectif fixé.

Cette intervention directe de l’État illustre la pression croissante autour du logement social dans l’agglomération lyonnaise, où seule une demande sur dix aboutit, selon la préfecture.

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10 commentaires
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roulette russe le 30/04/2026 à 10:56
Watt a écrit le 30/04/2026 à 10h04

Les couples d'actifs ne travaillent pas?

Pourquoi ne peuvent il pas accéder aux mêmes propriétés ?

Alors que les prix de l'immobilier ont été multipliés par 4 ou 5 en 30 ans ?
Ben non, leurs grands parents ont pu, leurs parents ont pu, eux ne peuvent pas, parce que leurs revenus n'ont pas suivi.

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Carlito le 30/04/2026 à 10:56
Watt a écrit le 30/04/2026 à 09h20

Les boomers qui vivent à 2 dans un T5 ou un pavillon de 200m2 ne veulent pas vendre leurs biens.
Les actifs n'ont pas le choix.

Il y a aussi de très nombreux boomers qui vivent modestement, dans un T1 ou un T2, ou un T3 et pas du tout dans un T5 ou une maison.
Quant aux boomers vivant dans un T5, ils contribuent souvent à plus de 50 ou 60 ou même 70% de leurs revenus aux charges sociales, taxes, impôts et assimilés... Enfin, ils aident leurs enfants ET leurs parents. En bref, ils sont triplement solidaires, avec un sens aiguë des responsabilités collectives ET individuelles.

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Corsica3333 le 30/04/2026 à 10:46

France fière de ses logements sociaux et des restos du cœur...ce pays est vraiment foutu

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Watt le 30/04/2026 à 10:04
Flex a écrit le 30/04/2026 à 10h00

Ils ont travaillé pour avoir un T5 ou un pavillon de 200 m2, arrêté d' être jaloux.

Les couples d'actifs ne travaillent pas?

Pourquoi ne peuvent il pas accéder aux mêmes propriétés ?

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Une chance pour la France le 30/04/2026 à 10:01

Les déficits de la retraite et de la sécu sont dus aux étrangers à qui on donne tout, pas aux boomers.

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Flex le 30/04/2026 à 10:00
Watt a écrit le 30/04/2026 à 09h20

Les boomers qui vivent à 2 dans un T5 ou un pavillon de 200m2 ne veulent pas vendre leurs biens.
Les actifs n'ont pas le choix.

Ils ont travaillé pour avoir un T5 ou un pavillon de 200 m2, arrêté d' être jaloux.

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Ça fait pas rever le 30/04/2026 à 09:44

Acheter ses électeurs avec des logements sociaux et des allocations, maintenir les gens dans la pauvreté...Voila le programme de notre gouvernement et de la gauche...

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Watt le 30/04/2026 à 09:20
on se felicite d'être nul a écrit le 30/04/2026 à 08h56

on se felicite de produire des logements sociaux alors que l'on devrait s'inquiéter car cela démontre un problème economique si les gens ne peuvent d'acheter ou louer par eux même un bien.

Les boomers qui vivent à 2 dans un T5 ou un pavillon de 200m2 ne veulent pas vendre leurs biens.
Les actifs n'ont pas le choix.

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Encourageant pour qui? le 30/04/2026 à 09:11

Personne n'en veut à côté de chez soit, mais c'est censé être une volonté collective.

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on se felicite d'être nul le 30/04/2026 à 08:56

on se felicite de produire des logements sociaux alors que l'on devrait s'inquiéter car cela démontre un problème economique si les gens ne peuvent d'acheter ou louer par eux même un bien.

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