Logement social : l’État reprend la main… et revendique des résultats encourageants

Mesure exceptionnelle, résultats revendiqués. Dans le Rhône, l’État affirme avoir fortement accéléré la construction de logements sociaux après avoir repris, en 2024, la délivrance des permis de construire dans plusieurs communes en difficulté.

Cette décision, prise par la préfète Fabienne Buccio et qui avait occasionné des frictions avec les édiles concernés, visait sept communes affichant les plus faibles résultats en matière de logement social sur la période 2020-2022.

Deux ans plus tard, le bilan est jugé positif par la préfecture avec 931 logements sociaux agréés en 2024 et 2025, soit 6,7 fois plus qu’en 2023 sur ces territoires en carence vis-à-vis de la loi SRU.

Dans le détail, certaines communes enregistrent des hausses spectaculaires, comme Mions, où la production a été multipliée par 48, ou Chazay-d’Azergues par près de 8.

Face à ces résultats, l’État a décidé de rendre la compétence urbanisme à six communes, dont Caluire-et-Cuire, Tassin-la-Demi-Lune ou encore Saint-Genis-Laval.

Seule Chaponnay restera encore sous contrôle de l’État, en raison d’une dynamique jugée insuffisante.

Au total, sur l’ensemble des communes déficitaires du département, 7 704 logements sociaux ont été produits entre 2023 et 2025, dépassant l’objectif fixé.

Cette intervention directe de l’État illustre la pression croissante autour du logement social dans l’agglomération lyonnaise, où seule une demande sur dix aboutit, selon la préfecture.