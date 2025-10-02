Déficit de logements sociaux : le tribunal administratif valide les sanctions contre Caluire et Tassin

Toutes deux contestaient les arrêtés préfectoraux prononçant leur carence en logements sociaux et transférant à l’État la délivrance de leurs permis de construire.

Vingt-trois ans après leur intégration au dispositif et malgré sept cycles triennaux conclus avec l’État pour tenter de combler leur retard, Caluire-et-Cuire et Tassin-la-Demi-Lune n’affichaient en 2022 que 19,45 % et 15,59 % de logements sociaux

Les juges ont estimé qu’ "il ne résulte pas de l’instruction que ces contraintes soient telles qu’elles freineraient significativement la production de logements sociaux", rappelant que "la zone urbanisée de la commune reste mobilisable pour des opérations immobilières et que d’autres communes rhodaniennes parviennent à produire davantage de logements sociaux dans un contexte similaire."

Concernant Caluire, le jugement relève également que la municipalité "a refusé à plusieurs reprises de s’engager en faveur de la production de logements sociaux", notamment en ne signant pas le contrat de relance proposé par l’État en 2022 ni les protocoles de mixité sociale portés par la Métropole de Lyon.

Les demandes des deux communes d’annuler ou de réduire la majoration financière infligée par la préfecture ont également été écartées. Dans sa décision, le tribunal souligne que la préfète du Rhône a appliqué les barèmes légaux.

En conséquence, la requête de Caluire-et-Cuire est "rejetée", tout comme celle de Tassin-la-Demi-Lune. Le juge administratif rappelle enfin que ces deux communes affichent respectivement le deuxième et le troisième déficits en logements sociaux les plus importants parmi les 43 territoires assujettis à l’obligation de 25 %.