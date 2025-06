"Voyou", "raclure" : la cour d’appel de Lyon confirme la condamnation d’Yvan Benedetti pour ses propos envers David Metaxas

Mise à jour : La décision est tombée ce mardi 17 juin à 13h30. La cour d’appel de Lyon a confirmé la condamnation d’Yvan Benedetti pour injures publiques à l’encontre de Me David Metaxas.

L’ancien dirigeant du groupuscule pétainiste dissous écope d’une amende de 10 000 euros et devra verser 16 000 euros de dommages et intérêts à l’avocat lyonnais, soit 1000 euros de plus qu'en première instance.

Article initial, mercredi 9 avril 2025 : Le procès en appel d’Yvan Benedetti s’est tenu le mardi 8 avril à Lyon. L’ex-dirigeant du groupuscule pétainiste : L’Œuvre française, dissous en 2013 est poursuivi pour avoir qualifié l’avocat lyonnais David Metaxas de "voyou" et de "raclure", dans un tweet publié après le verdict du procès Dorier, en janvier 2023. Le message avait été publié dans la foulée d’une intervention de me Metaxas sur CNews, où il revenait sur ce procès.

Yvan Benedetti avait été condamné en première instance à 10 000 euros d’amende et 15 000 euros de dommages et intérêts. Une peine identique à celle infligée au sénateur Stéphane Ravier, également poursuivi pour ces propos. Devant la cour d’appel, l'avocat d'Yvan Benedetti a tenté de requalifier les faits en diffamation plutôt qu'en injures. Une stratégie balayée par Alain Jakubowicz conseil de David Metaxas : "C’est absurde !"

Pour Alain Jakubowicz, cette défense ne trompe personne : "C’était une défense politique dans la ligne de ce personnage, Benedetti, aux multiples condamnations pour racisme, provocation, même pour agression de force de l’ordre. Ils ont voulu politiser le verdict de cette terrible affaire, c’est leur façon de faire."

De lourdes conséquences

L’affaire ne se limite pas à une simple joute judiciaire. Les propos d’Yvan Benedetti ont eu de lourdes conséquences pour l’avocat lyonnais. "Je me suis retrouvé dans l'œil du cyclone de l'extrême droite et dans un tourbillon médiatico-judiciaire qui n'était pas simple," confiait David Metaxas avant l’audience d’appel. L'avocat était en effet devenu la cible de menaces répétées. "Je suis représenté avec un viseur sur la tête, on m'envoie des lettres dans lesquelles il y a des cordes de pendu."

Des menaces qui visent jusqu’à ses proches : "Des personnes me disaient : 'On va faire pareil à ta fille, on va la traîner sur 800 mètres, et puis tu verras ce que ça te fait.'"

Maître Jakubowicz précise : "son cabinet avait été tagué, sa fille et sa femme menacées, il y a eu des tracts sur les juges absolument terribles. Malheureusement, ça se produit régulièrement, et les avocats ne sont pas à l’abri."

Ce mardi le parquet s’est rapporté à la décision de la première instance, validant de fait la condamnation. "Je vous avoue que je ne suis pas très inquiet quant à la condamnation de ce personnage sur les propos qu’il a tenus à l’égard d’un avocat – d'ailleurs que ce soit un avocat ou pas, peu importe – mais là particulièrement d’un avocat dans l’exercice de sa profession et surtout avec les répercussions terribles qu’il y a eu pour David Metaxas," nous précise Alain Jakubowicz.

La cour rendra sa décision le 17 juin.