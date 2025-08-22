Nouvelle scission au sein de Lyon en Commun : Nathalie Perrin-Gilbert et les autres élus obligés de siéger en tant que non-inscrits

Dans un communiqué, l'ancienne adjointe à la Culture de Grégory Doucet explique que le 4 août dernier, lors d'une réunion de l'ensemble des élus métropolitains, municipaux et d'arrondissement de Lyon en Commun, sa candidature pour 2026 avait été réaffirmée à l'unanimité.
Sauf que cette promesse d'une Nathalie Perrin-Gilbert affrontant les écologistes au 1er tour a provoqué deux départs. L'adjoint Alexandre Chevalier et le conseiller municipal délégué Tristan Debray ont décidé de ne plus siéger dans Lyon en Commun et d'être désormais des non-inscrits.
Et puisqu'il ne restait alors plus que deux élus - Nathalie Perrin-Gilbert et David Souvestre -, il a fallu se résoudre à dissoudre le groupe. Les deux survivants de Lyon en Commun siègeront également en non-inscrits jusqu'à la fin du mandat.
Si la décision de quitter le groupe d'Alexandre Chevalier et Tristan Debray n'est pas expliquée, ses raisons sont un secret de Polichinelle à Lyon. Comme pour NPG, écartée par l'exécutif écologiste, Grégory Doucet exigeait de leur part de rester loyal durant le mandat, sous peine de leur retirer leurs délégations et leurs titres d'adjoint et de conseiller municipal délégué. Et donc leurs indemnités.
"Le groupe Lyon en Commun regrette cette décision mais remercie ces deux élus pour avoir porté et défendu durant durant cinq ans les valeurs de Lyon en commun au sein de la majorité municipale. Il leur souhaite bonne continuation dans le parcours politique, personnel et professionnel qu’ils ont décidé de tracer en dehors de notre collectif", communique simplement Nathalie Perrin-Gilbert, qui promet, en parallèle de sa campagne qui débutera officiellement en septembre, de continuer à "porter la parole et les votes de l'association politique Lyon en Commun" au conseil municipal.
Cet épisode interne n'a pas d'incidence sur le groupe Métropole en Commun au conseil métropolitain, où ses deux membres, Nathalie Perrin-Gilbert et Mathieu Azcué, sont toujours présents.
Une femme de conviction , probablement de valeur, qui a du mal avec les autres et peut-être un peu aussi avec elle même.Signaler Répondre
Pourquoi vous balancez la responsabilité à droite?Signaler Répondre
Non je dis juste que c'est les "sous sous dans les popoches" il n'y a pas de droite ou de gauche c'est la nature humaine. Ici en politique la plupart de ses gens sont un peu insignifiants sans réelles compétences personnelles donc le seul moyen pour eux d'avoir des "sous sous" c'est de faire de la politique et pour certains d'aller dans les franges "ultra" de la politique mais bon les centristes sont très bons aussi pour les "sous sous".
Juste la nature humaine, l'Homme ne né pas naturellement "Bon" il a une nature mauvaise (animale) qui est atténuée par l'Education. Dans son besoin de "posséder" et de "s'enrichir" il n'y a pas de connotation politique
Toujours les mêmes donneurs de leçon qui font semblant d'avoir le coeur à gauche mais qui ont surtout le portefeuille à droite !Signaler Répondre
on connaît la suite. ,,,,,,,union de circonstance au 2 ème tour. on se déteste mais on tentera de conserver nos postes et la rémunération qui va avec.Signaler Répondre
Il doit bien se marrer en voyant cet étalage de faiblesses voir de honte de la par de nos élus Lyonnais!!!Signaler Répondre
Il a raison notre futur maire, il y a les vrais Lyonnais… et les autres !!!
Merci pour votre aide et soutiens aux habitants du quartier Mme Perrin Gilbert.Signaler Répondre
Ça vaut peut être pas grand chose mais y’a un quartier complet qui va votez pour vous aux municipales. Je suis sûre que de nouveau élues vont vous rejoindre et vous aidez
Je vous souhaite beaucoup de courage Madame ❤️ soyez Forte ont vous oublies pas 🍀💯
Ou comme Piolle, la rumeur veut qu'il ait une Porsche ;-)Signaler Répondre
Notre doudou applique les méthodes de Poutine !!
On connaissait le "je ne suis pas d'accord avec vous mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire".Signaler Répondre
Voici maintenant le "je suis d'accord avec vous mais je me battrai jusqu'à la mort pour que les écolos me versent mes indemnités".
Tiens les donneurs de leçons gauchistes pensent à l’argent avant leurs idées !Signaler Répondre
Paradoxal non ? Ils sont sûrement en vacances en ayant pris l’avion mais imposent aux gueux le vélo, les embouteillages et des réseaux tcl et sncf défaillants
Tout ce que l'on aime dans la politique...Signaler Répondre