Nouvelle scission au sein de Lyon en Commun : Nathalie Perrin-Gilbert et les autres élus obligés de siéger en tant que non-inscrits - LyonMag

Pour former un groupe au conseil municipal de Lyon, il faut au moins trois élus. A sept mois des élections municipales, le groupe Lyon en Commun de Nathalie Perrin-Gilbert disparaît.

Dans un communiqué, l'ancienne adjointe à la Culture de Grégory Doucet explique que le 4 août dernier, lors d'une réunion de l'ensemble des élus métropolitains, municipaux et d'arrondissement de Lyon en Commun, sa candidature pour 2026 avait été réaffirmée à l'unanimité.

Sauf que cette promesse d'une Nathalie Perrin-Gilbert affrontant les écologistes au 1er tour a provoqué deux départs. L'adjoint Alexandre Chevalier et le conseiller municipal délégué Tristan Debray ont décidé de ne plus siéger dans Lyon en Commun et d'être désormais des non-inscrits.

Et puisqu'il ne restait alors plus que deux élus - Nathalie Perrin-Gilbert et David Souvestre -, il a fallu se résoudre à dissoudre le groupe. Les deux survivants de Lyon en Commun siègeront également en non-inscrits jusqu'à la fin du mandat.

Si la décision de quitter le groupe d'Alexandre Chevalier et Tristan Debray n'est pas expliquée, ses raisons sont un secret de Polichinelle à Lyon. Comme pour NPG, écartée par l'exécutif écologiste, Grégory Doucet exigeait de leur part de rester loyal durant le mandat, sous peine de leur retirer leurs délégations et leurs titres d'adjoint et de conseiller municipal délégué. Et donc leurs indemnités.

"Le groupe Lyon en Commun regrette cette décision mais remercie ces deux élus pour avoir porté et défendu durant durant cinq ans les valeurs de Lyon en commun au sein de la majorité municipale. Il leur souhaite bonne continuation dans le parcours politique, personnel et professionnel qu’ils ont décidé de tracer en dehors de notre collectif", communique simplement Nathalie Perrin-Gilbert, qui promet, en parallèle de sa campagne qui débutera officiellement en septembre, de continuer à "porter la parole et les votes de l'association politique Lyon en Commun" au conseil municipal.

Cet épisode interne n'a pas d'incidence sur le groupe Métropole en Commun au conseil métropolitain, où ses deux membres, Nathalie Perrin-Gilbert et Mathieu Azcué, sont toujours présents.

Nathalie..... le 22/08/2025 à 11:27

Une femme de conviction , probablement de valeur, qui a du mal avec les autres et peut-être un peu aussi avec elle même.

Revenez à l'air de la liberté . le 22/08/2025 à 11:24

Politiciens corrompus jusqu'à l'os .Magouilleurs,escrocs,bandits ....

Socrate69 le 22/08/2025 à 11:11
charcuterie - traiteur a écrit le 22/08/2025 à 10h02

Toujours les mêmes donneurs de leçon qui font semblant d'avoir le coeur à gauche mais qui ont surtout le portefeuille à droite !

Pourquoi vous balancez la responsabilité à droite?

Non je dis juste que c'est les "sous sous dans les popoches" il n'y a pas de droite ou de gauche c'est la nature humaine. Ici en politique la plupart de ses gens sont un peu insignifiants sans réelles compétences personnelles donc le seul moyen pour eux d'avoir des "sous sous" c'est de faire de la politique et pour certains d'aller dans les franges "ultra" de la politique mais bon les centristes sont très bons aussi pour les "sous sous".

Juste la nature humaine, l'Homme ne né pas naturellement "Bon" il a une nature mauvaise (animale) qui est atténuée par l'Education. Dans son besoin de "posséder" et de "s'enrichir" il n'y a pas de connotation politique

charcuterie - traiteur le 22/08/2025 à 10:02
Socrate69 a écrit le 22/08/2025 à 08h15

Une histoire de "sous sous dans les popoches" .... dans la plupart des cas parfois il n'est pas utile de se fouler un neurone dans une théorie complexe et hasardeuse.
Il suffit de se reposer sur la nature profonde de l'Etre Humain ... cela explique beaucoup de chose sur de nombreux sujets d'actualité locaux, nationaux ou internationaux... et le "sous sous dans la popoche" est un fondement majeur de la nature humaine.

Toujours les mêmes donneurs de leçon qui font semblant d'avoir le coeur à gauche mais qui ont surtout le portefeuille à droite !

Catalan le 22/08/2025 à 09:44

on connaît la suite. ,,,,,,,union de circonstance au 2 ème tour. on se déteste mais on tentera de conserver nos postes et la rémunération qui va avec.

C'est volontaire... le 22/08/2025 à 09:40
Aline 6900 a écrit le 22/08/2025 à 09h22

Merci pour votre aide et soutiens aux habitants du quartier Mme Perrin Gilbert.
Ça vaut peut être pas grand chose mais y’a un quartier complet qui va votez pour vous aux municipales. Je suis sûre que de nouveau élues vont vous rejoindre et vous aidez
Je vous souhaite beaucoup de courage Madame ❤️ soyez Forte ont vous oublies pas 🍀💯

... toutes ces fautes d'orthographe, juste pour montrer que le bas-peuple soutient cette dame ? Sinon, je rappelle qu'il existe un outil baptisé correcteur d'orthographe. Votre prose pique les yeux.

Les heritiers de Jean Moulin le 22/08/2025 à 09:35

Il doit bien se marrer en voyant cet étalage de faiblesses voir de honte de la par de nos élus Lyonnais!!!
Il a raison notre futur maire, il y a les vrais Lyonnais… et les autres !!!

narolic le 22/08/2025 à 09:33
Aline 6900 a écrit le 22/08/2025 à 09h22

Merci pour votre aide et soutiens aux habitants du quartier Mme Perrin Gilbert.
Ça vaut peut être pas grand chose mais y’a un quartier complet qui va votez pour vous aux municipales. Je suis sûre que de nouveau élues vont vous rejoindre et vous aidez
Je vous souhaite beaucoup de courage Madame ❤️ soyez Forte ont vous oublies pas 🍀💯

mouhahahahaha

Aline 6900 le 22/08/2025 à 09:22

Merci pour votre aide et soutiens aux habitants du quartier Mme Perrin Gilbert.
Ça vaut peut être pas grand chose mais y’a un quartier complet qui va votez pour vous aux municipales. Je suis sûre que de nouveau élues vont vous rejoindre et vous aidez
Je vous souhaite beaucoup de courage Madame ❤️ soyez Forte ont vous oublies pas 🍀💯

Ex Précisions le 22/08/2025 à 09:22
Morientes69 a écrit le 22/08/2025 à 08h57

Tiens les donneurs de leçons gauchistes pensent à l’argent avant leurs idées !
Paradoxal non ? Ils sont sûrement en vacances en ayant pris l’avion mais imposent aux gueux le vélo, les embouteillages et des réseaux tcl et sncf défaillants

Ou comme Piolle, la rumeur veut qu'il ait une Porsche ;-)

Goulag de Lyon le 22/08/2025 à 09:08

On se croirait chez les Kmers !
Rien ne doit dépasser !
Notre doudou applique les méthodes de Poutine !!

Indemnités apaisées le 22/08/2025 à 09:07

On connaissait le "je ne suis pas d'accord avec vous mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire".

Voici maintenant le "je suis d'accord avec vous mais je me battrai jusqu'à la mort pour que les écolos me versent mes indemnités".

Morientes69 le 22/08/2025 à 08:57

Tiens les donneurs de leçons gauchistes pensent à l’argent avant leurs idées !
Paradoxal non ? Ils sont sûrement en vacances en ayant pris l’avion mais imposent aux gueux le vélo, les embouteillages et des réseaux tcl et sncf défaillants

Socrate69 le 22/08/2025 à 08:15

Une histoire de "sous sous dans les popoches" .... dans la plupart des cas parfois il n'est pas utile de se fouler un neurone dans une théorie complexe et hasardeuse.
Il suffit de se reposer sur la nature profonde de l'Etre Humain ... cela explique beaucoup de chose sur de nombreux sujets d'actualité locaux, nationaux ou internationaux... et le "sous sous dans la popoche" est un fondement majeur de la nature humaine.

Jesaistout le 22/08/2025 à 08:00

Et oui....
Indemnité
Pour beaucoup cela représente plus que le salaire professionnel sans les emmerdes.
De plus, les droits à la retraite sont confortables.
Convictions vous dites de la part des élus, cela me fait bien rire.

Ex Précisions le 22/08/2025 à 07:14

Tout ce que l'on aime dans la politique...

