Nouvelle scission au sein de Lyon en Commun : Nathalie Perrin-Gilbert et les autres élus obligés de siéger en tant que non-inscrits

Dans un communiqué, l'ancienne adjointe à la Culture de Grégory Doucet explique que le 4 août dernier, lors d'une réunion de l'ensemble des élus métropolitains, municipaux et d'arrondissement de Lyon en Commun, sa candidature pour 2026 avait été réaffirmée à l'unanimité.

Sauf que cette promesse d'une Nathalie Perrin-Gilbert affrontant les écologistes au 1er tour a provoqué deux départs. L'adjoint Alexandre Chevalier et le conseiller municipal délégué Tristan Debray ont décidé de ne plus siéger dans Lyon en Commun et d'être désormais des non-inscrits.

Et puisqu'il ne restait alors plus que deux élus - Nathalie Perrin-Gilbert et David Souvestre -, il a fallu se résoudre à dissoudre le groupe. Les deux survivants de Lyon en Commun siègeront également en non-inscrits jusqu'à la fin du mandat.

Si la décision de quitter le groupe d'Alexandre Chevalier et Tristan Debray n'est pas expliquée, ses raisons sont un secret de Polichinelle à Lyon. Comme pour NPG, écartée par l'exécutif écologiste, Grégory Doucet exigeait de leur part de rester loyal durant le mandat, sous peine de leur retirer leurs délégations et leurs titres d'adjoint et de conseiller municipal délégué. Et donc leurs indemnités.

"Le groupe Lyon en Commun regrette cette décision mais remercie ces deux élus pour avoir porté et défendu durant durant cinq ans les valeurs de Lyon en commun au sein de la majorité municipale. Il leur souhaite bonne continuation dans le parcours politique, personnel et professionnel qu’ils ont décidé de tracer en dehors de notre collectif", communique simplement Nathalie Perrin-Gilbert, qui promet, en parallèle de sa campagne qui débutera officiellement en septembre, de continuer à "porter la parole et les votes de l'association politique Lyon en Commun" au conseil municipal.

Cet épisode interne n'a pas d'incidence sur le groupe Métropole en Commun au conseil métropolitain, où ses deux membres, Nathalie Perrin-Gilbert et Mathieu Azcué, sont toujours présents.