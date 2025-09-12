Lyon Politiques : NPG et Képénékian, droite et métropolitaines, réseaux sociaux - 12/09/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, l'élu de Vénissieux Farid Ben Moussa et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Possible union Perrin-Gilbert/Képénékian : quelle place en 2026 pour la gauche qui gagnait il y a 20 ans à Lyon ?

- Rumeur François-Noël Buffet pour la Métropole de Lyon : à quoi joue la droite ?

- Commentaires coupés sur les réseaux sociaux de la Ville de Lyon : une aubaine pour les Verts ?

00:00 Introduction/Sommaire

00:40 NPG/Képénékian

10:40 Buffet ou Sarselli ?

19:47 Réseaux sociaux pendant la campagne