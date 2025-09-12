Lyon Politiques

Lyon Politiques : NPG et Képénékian, droite et métropolitaines, réseaux sociaux - 12/09/25

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, l'élu de Vénissieux Farid Ben Moussa et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Possible union Perrin-Gilbert/Képénékian : quelle place en 2026 pour la gauche qui gagnait il y a 20 ans à Lyon ?
- Rumeur François-Noël Buffet pour la Métropole de Lyon : à quoi joue la droite ?
- Commentaires coupés sur les réseaux sociaux de la Ville de Lyon : une aubaine pour les Verts ?

00:00 Introduction/Sommaire
00:40 NPG/Képénékian
10:40 Buffet ou Sarselli ?
19:47 Réseaux sociaux pendant la campagne

