Métropolitaines : La France Insoumise investit ses têtes de liste dans les 14 circonscriptions

La France Insoumise poursuit son aventure solitaire pour les élections locales de 2026.

Outre les municipales, le parti mélenchoniste a renoncé à l'union de la gauche au premier tour des élections métropolitaines.

Ce mardi après-midi, LFI dévoile ses têtes de liste dans les 14 circonscriptions de la Métropole de Lyon, mais n'a toujours pas de leader revendiqué pour batailler avec Bruno Bernard, Véronique Sarselli ou Tiffany Joncour.

On retrouve trois députés du Rhône, avec Gabriel Amard, en binôme avec Josée Moudilou à Villeurbanne. Mais aussi Abdelkader Lahmar et Fatiha Didaoui dans Rhône Amont et Idir Boumertit avec Gisèle Putoud dans la circo Portes du Sud.

"La France insoumise portera un programme de rupture, et présente une liste pour faire mieux à la métropole, avec des mesures concrètes pour changer la vie des gens", précise le parti.

Les binômes de têtes de liste LFI pour les métropolitaines :

Lyon Ouest : Malika Benarab et Franck Assedou
Lyon Centre : Florestan Groult et Pauline Fivel
Lyon Sud : Léa Tauran et Cyriack Arrambourg
Lyon Sud-Est : Laurent Legendre et Maud Dordain
Lyon Est : Albert Lévy et Annie Celdran
Lyon Nord : Lise Paillette et Guillaume Pelloquin
Villeurbanne : Gabriel Amard et Josée Moudilou
Rhône Amont : Fatiha Didaoui et Abdelkader Lahmar
Porte des Alpes : Wafia Zak et Sinbad Hammouche
Porte du Sud : Idir Boumertit et Gisèle Putoud
Lônes et Coteaux : Lucas Miguel et Wassila Lahmar
Ouest : Claire Grunenwald et Guillaume Pluvy
Val de Saône : Hélios Lopez et Ferielle Helassa
Plateau Nord : Raoudha Djaballah et Julien Gamaz

métropolitaines 2026

LFI

Ben voyons le 09/12/2025 à 21:07
LFI 69 a écrit le 09/12/2025 à 20h29

Enfin une liste représentative des français.
Félicitations à tous ces candidats pour sauver l'avenir de la France.

Représentative de vous.

Au menu de demain et après-demain le 09/12/2025 à 21:02
tout a fait a écrit le 09/12/2025 à 18h25

Nono et Doudou dans les oubliettes dès le premier , et après on passe aux choses sérieuses

1- Aulas à la mairie
2- la droite à la metropole
Ensuite, en 2027, on se débarasse de Melenchon

Tartufferie le 09/12/2025 à 20:36

La photo de l'article inspire la confiance

LFI 69 le 09/12/2025 à 20:29

Enfin une liste représentative des français.
Félicitations à tous ces candidats pour sauver l'avenir de la France.

Captain le 09/12/2025 à 19:55

des cauchemars qui émergent pour détruire notre pays !

AntiLFI le 09/12/2025 à 18:59

Une liste qui file la gerbe. Un front anti LFI doit être mis en place pour sauver ce qui peut l'être.

alors là vraiment le 09/12/2025 à 18:33

On s'en tamponne le coquillard ! ! ! ! ! ! ! !

tout a fait le 09/12/2025 à 18:25
Quelle liste a écrit le 09/12/2025 à 17h43

J espère le maximum de voix pour cette liste. De la rupture enfin , de l échelon local a l échelon national. Nous vivons dans une métropole où richesses et talents sont là , indéniablement.

Nono et Doudou dans les oubliettes dès le premier , et après on passe aux choses sérieuses

Schuss69 le 09/12/2025 à 18:21

Bonnes têtes de vainqueurs !

Lyon2026revient le 09/12/2025 à 18:17
Quelle liste a écrit le 09/12/2025 à 17h43

J espère le maximum de voix pour cette liste. De la rupture enfin , de l échelon local a l échelon national. Nous vivons dans une métropole où richesses et talents sont là , indéniablement.

Je suis déçu, Raphael ARNAULT, le condamne pour violence ne revient pas sur ces terres!!
Qui dit rupture dit fracture......moyennement tentant, votre désir d'expérience douloureuse fait peine..... J aime la vie et ma bonne ville de LYON et ses traditions. Quant au niveau national, je ne comprends pas le concept, militer pour la retraite a 60 ans et vouloir être président a 71 ans........cette incohérence m echappe.....

Ex Précisions le 09/12/2025 à 18:02

La belle photo ;-)
Il est toujours là le gendre au tyran ?
Wassila -Lahmar-, on soigne sa famille en priorité ?

Quelle liste le 09/12/2025 à 17:43

J espère le maximum de voix pour cette liste. De la rupture enfin , de l échelon local a l échelon national. Nous vivons dans une métropole où richesses et talents sont là , indéniablement.

