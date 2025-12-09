Métropolitaines : La France Insoumise investit ses têtes de liste dans les 14 circonscriptions

Outre les municipales, le parti mélenchoniste a renoncé à l'union de la gauche au premier tour des élections métropolitaines.

Ce mardi après-midi, LFI dévoile ses têtes de liste dans les 14 circonscriptions de la Métropole de Lyon, mais n'a toujours pas de leader revendiqué pour batailler avec Bruno Bernard, Véronique Sarselli ou Tiffany Joncour.

On retrouve trois députés du Rhône, avec Gabriel Amard, en binôme avec Josée Moudilou à Villeurbanne. Mais aussi Abdelkader Lahmar et Fatiha Didaoui dans Rhône Amont et Idir Boumertit avec Gisèle Putoud dans la circo Portes du Sud.

"La France insoumise portera un programme de rupture, et présente une liste pour faire mieux à la métropole, avec des mesures concrètes pour changer la vie des gens", précise le parti.

Les binômes de têtes de liste LFI pour les métropolitaines :

Lyon Ouest : Malika Benarab et Franck Assedou

Lyon Centre : Florestan Groult et Pauline Fivel

Lyon Sud : Léa Tauran et Cyriack Arrambourg

Lyon Sud-Est : Laurent Legendre et Maud Dordain

Lyon Est : Albert Lévy et Annie Celdran

Lyon Nord : Lise Paillette et Guillaume Pelloquin

Villeurbanne : Gabriel Amard et Josée Moudilou

Rhône Amont : Fatiha Didaoui et Abdelkader Lahmar

Porte des Alpes : Wafia Zak et Sinbad Hammouche

Porte du Sud : Idir Boumertit et Gisèle Putoud

Lônes et Coteaux : Lucas Miguel et Wassila Lahmar

Ouest : Claire Grunenwald et Guillaume Pluvy

Val de Saône : Hélios Lopez et Ferielle Helassa

Plateau Nord : Raoudha Djaballah et Julien Gamaz