Métropolitaines : La France Insoumise investit ses têtes de liste dans les 14 circonscriptions

Outre les municipales, le parti mélenchoniste a renoncé à l'union de la gauche au premier tour des élections métropolitaines.
Ce mardi après-midi, LFI dévoile ses têtes de liste dans les 14 circonscriptions de la Métropole de Lyon, mais n'a toujours pas de leader revendiqué pour batailler avec Bruno Bernard, Véronique Sarselli ou Tiffany Joncour.
On retrouve trois députés du Rhône, avec Gabriel Amard, en binôme avec Josée Moudilou à Villeurbanne. Mais aussi Abdelkader Lahmar et Fatiha Didaoui dans Rhône Amont et Idir Boumertit avec Gisèle Putoud dans la circo Portes du Sud.
"La France insoumise portera un programme de rupture, et présente une liste pour faire mieux à la métropole, avec des mesures concrètes pour changer la vie des gens", précise le parti.
Les binômes de têtes de liste LFI pour les métropolitaines :
Lyon Ouest : Malika Benarab et Franck Assedou
Lyon Centre : Florestan Groult et Pauline Fivel
Lyon Sud : Léa Tauran et Cyriack Arrambourg
Lyon Sud-Est : Laurent Legendre et Maud Dordain
Lyon Est : Albert Lévy et Annie Celdran
Lyon Nord : Lise Paillette et Guillaume Pelloquin
Villeurbanne : Gabriel Amard et Josée Moudilou
Rhône Amont : Fatiha Didaoui et Abdelkader Lahmar
Porte des Alpes : Wafia Zak et Sinbad Hammouche
Porte du Sud : Idir Boumertit et Gisèle Putoud
Lônes et Coteaux : Lucas Miguel et Wassila Lahmar
Ouest : Claire Grunenwald et Guillaume Pluvy
Val de Saône : Hélios Lopez et Ferielle Helassa
Plateau Nord : Raoudha Djaballah et Julien Gamaz
Représentative de vous.Signaler Répondre
1- Aulas à la mairieSignaler Répondre
2- la droite à la metropole
Ensuite, en 2027, on se débarasse de Melenchon
La photo de l'article inspire la confianceSignaler Répondre
Enfin une liste représentative des français.Signaler Répondre
Félicitations à tous ces candidats pour sauver l'avenir de la France.
des cauchemars qui émergent pour détruire notre pays !Signaler Répondre
Une liste qui file la gerbe. Un front anti LFI doit être mis en place pour sauver ce qui peut l'être.Signaler Répondre
On s'en tamponne le coquillard ! ! ! ! ! ! ! !Signaler Répondre
Nono et Doudou dans les oubliettes dès le premier , et après on passe aux choses sérieusesSignaler Répondre
Bonnes têtes de vainqueurs !Signaler Répondre
Je suis déçu, Raphael ARNAULT, le condamne pour violence ne revient pas sur ces terres!!Signaler Répondre
Qui dit rupture dit fracture......moyennement tentant, votre désir d'expérience douloureuse fait peine..... J aime la vie et ma bonne ville de LYON et ses traditions. Quant au niveau national, je ne comprends pas le concept, militer pour la retraite a 60 ans et vouloir être président a 71 ans........cette incohérence m echappe.....
La belle photo ;-)Signaler Répondre
Il est toujours là le gendre au tyran ?
Wassila -Lahmar-, on soigne sa famille en priorité ?
J espère le maximum de voix pour cette liste. De la rupture enfin , de l échelon local a l échelon national. Nous vivons dans une métropole où richesses et talents sont là , indéniablement.Signaler Répondre