"Si les femmes s’arrêtent, tout s’arrête" : un nouveau rassemblement féministe annoncé près de Lyon

Dans la foulée de la Journée internationale des droits des femmes et de la manifestation qui a mobilisé 10 000 personnes à Lyon, le collectif Nous Toutes Rhône appelle à une grève féministe symbolique ce lundi à Bron, près de Lyon. L’initiative s’inscrit dans un mouvement international baptisé "Global women’s strike", destiné à dénoncer les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes.

Le slogan choisi par les organisatrices résume l’esprit de l’action : "Si les femmes s’arrêtent, tout s’arrête".

L’appel émane d’un mouvement international qui propose de prolonger les mobilisations du 8 mars par une journée supplémentaire de grève et d’actions.

Selon les initiatrices de cet appel mondial, les femmes sont invitées à interrompre symboliquement leur travail, qu’il soit rémunéré ou domestique, afin de mettre en lumière leur contribution à l’économie et à la société.

L’objectif est double : réclamer l’égalité salariale et faire reconnaître le travail domestique et de prendre soin, souvent invisibilisé.

Dans la métropole lyonnaise, un rassemblement est annoncé ce lundi à 17h30 à Bron.

Les participantes sont invitées à se retrouver devant la poste principale, au 16 rue de Verdun, avant une déambulation jusqu’au Bistrot des Iris.

Plusieurs animations sont prévues tout au long de la mobilisation : chants, quiz, témoignages et moments d’échange, dans une ambiance que les organisatrices souhaitent "chaleureuse".

Une mobilisation inscrite dans un mouvement international

La mobilisation lyonnaise s’inscrit dans un appel global relayé dans plusieurs pays. Les collectifs féministes à l’origine du mouvement dénoncent les reculs ou menaces qui pèsent sur les droits des femmes dans différentes régions du monde.

Pour les initiatrices de l’appel, la grève reste un outil historique de mobilisation féministe, permettant de visibiliser les inégalités qui traversent l’ensemble des sphères de la société.

Le mot d’ordre est clair : rappeler que les injustices touchant les femmes concernent aussi bien le travail, la sphère domestique que les droits fondamentaux.