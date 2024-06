Ce dimanche, une manifestation féministe contre l’extrême-droite à Lyon

Ce dimanche 23 juin, plus de 120 associations ont appelé à lancer une alerte féministe "pour dénoncer le péril que représente l’arrivée potentielle de l’extrême droite au pouvoir, notamment pour les droits des femmes et de toutes les minorités".

A Lyon, le rassemblement prendra place à 15h sur la place des Terreaux, et est en autre signé Collectif Metoo, Filactions, Planning Familial 69, #NousToutes Rhône, VIFFIL… et 12 autres associations réunies pour appeler au vote contre l’extrême-droite et "préserver la démocratie, et protéger nos droits et nos acquis sociaux chèrement conquis".

Prenant exemple sur les autres pays européens qui ont vu l’extrême-droite monter au pouvoir, les collectifs dénoncent la suppression "des droits fondamentaux […] au profit de projets mortifères".Un évènement qui prend place pour éviter "la fin d'une certaine conception de la démocratie, de l’État de droit, et de nombreuses libertés" : en Italie, "Meloni s'est attaquée au RSA", en Espagne elle "nie des violences à l'encontre des femmes", en Pologne "l'avortement est interdit", et, finalement en France, "le Rassemblement national a déjà prévu de supprimer les financements du Planning familial".