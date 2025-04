"Ils les ont piétinés" : la sortie fast-food vire au cauchemar pour deux adolescents près de Lyon

Un diner entre deux adolescents, une mauvaise rencontre et une violence fulgurante. Mardi 2 avril, aux alentours de 19h15, un adolescent de 17 ans et sa copine de 15 ans ont été violemment agressés devant le magasin Action, sur le boulevard de l’Europe à Pierre-Bénite.

Après avoir dîné au Burger King, le jeune couple circule à trottinette quand deux individus surgissent. "Ils les ont piétinés, c’était d’une violence inouïe", explique la mère du jeune homme, encore sous le choc.

La jeune fille est la première cible : projetée au sol sur la chaussée, manquant de justesse de se faire percuter par un véhicule, elle reçoit ensuite plusieurs coups de pied à la tête. Son copain, lui, est jeté à terre à son tour avant d’être frappé à coups de pied sur le crâne, les jambes et le dos. "Il tremble, il est traumatisé, il n’ose plus sortir", confie sa mère. "Il faut que les gens ouvrent les yeux sur ce qu’il se passe autour de Lyon. On ne peut plus sortir en fait, sinon on se fait agresser".

Quelques instants plus tôt, les deux victimes avaient aperçu —sans le savoir— leurs futurs agresseurs près de l’Intermarché, en compagnie d’un troisième individu à vélo. Un témoin les aurait également vus entrer dans un magasin GIFI aux alentours de 18h50, avant d’être refoulés par la sécurité.

Lors de l’agression, les assaillants tentent d’abord d’arracher la sacoche du jeune homme. Face à sa résistance, l’un d’eux aurait lancé : "Puisqu’on ne peut pas lui prendre la sacoche, on va lui prendre la trottinette." Le deux roues électrique est alors emporté, avec le sac à main de la jeune fille et un casque de moto accroché au guidon.

Pendant ce véritable calvaire, des automobilistes, témoins de la scène, s'arrêtent et klaxonnent pour tenter de faire fuir les assaillants. Le jeune homme tente de récupérer son bien, mais l’un des agresseurs s’interpose et lui ordonne de reculer. Il obéit, effrayé. Les deux individus prennent ensuite la fuite sur la trottinette, en direction du centre de Pierre-Bénite.

Sous le choc, les adolescents sont aidés par des passants, dont une femme qui s’était arrêtée en voiture avec sa fille et qui a assisté à l’agression. Deux ambulanciers, présents à la station-service Esso voisine, leur apportent les premiers soins et désinfectent leurs blessures avant l’arrivée des policiers, alertés par un des soigneurs. Les deux adolescents se sont finalement vu prescrire 5 et 7 jours d’ITT.

D’après les signalements recueillis par les enquêteurs, les agresseurs seraient deux jeunes hommes d’environ 15 à 16 ans. L’un, décrit comme "de type africain", l’autre de "type nord-africain".

La direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) confirme auprès de LyonMag l'ouverture d'une "enquête pour vol aggravé par trois circonstances (avec violences, sur mineur et en réunion)", afin retrouver les auteurs.