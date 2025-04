Un convoi de fret au départ de Lyon pillé comme au Far West, les voleurs en fuite

Un vol spectaculaire a eu lieu dans la nuit du 22 au 23 mars sur les rails ardéchois, entre Lyon et Sorgues. Un train de marchandises a été contraint de s’arrêter à hauteur de Saint-Montan (Ardèche), après la pose de blocs de pierre sur les rails. Les faits, confirmés jeudi à l'AFP par Céline Nainani, procureure de de la République de Privas, ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête pour vol aggravé.

"Le convoi transportait des cosmétiques, des téléviseurs et de l’électroménager", précise Céline Nainani dans un communiqué. Le conducteur, resté dans sa cabine, "confirme avoir stoppé son train sur directives de sa hiérarchie, suite à une suspicion d’accident". Six conteneurs ont été "forcés" et les gendarmes ont retrouvé des "cartons abandonnés sur le sol".

Le préjudice exact reste à déterminer. Le ou les auteurs de ce vol, organisé dans un secteur ferroviaire très peu fréquenté – l’Ardèche étant le seul département de France sans train de voyageurs – sont toujours recherchés. "Aucune piste n’est privilégiée pour l’instant", indique la procureure.