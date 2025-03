Un box "sécurisé" pour vélos de la Métropole de Lyon fracturé et pillé

Un box sécurisé du service "Park Vélo", installé pour lutter contre les vols de bicyclettes, a été forcé en début de semaine dans le 3e arrondissement de Lyon, rue du Lac.

Un habitant précise à nos confrères du Progrès que le dispositif aurait même été déplacé de plusieurs mètres au moment de l’effraction. Selon ce dernier, une fois les portes forcées, les vélos de valeur auraient été emportés, ne laissant derrière que des modèles anciens ou abîmés.

Ce vendredi 7 mars, le box n’avait toujours pas été réparé.Pour rappel, ces "Park Vélo" sécurisés sont déployés par la Métropole de Lyon depuis l'été 2024, avec pour objectif de réduire les vols, qui sont selon eux un frein majeur à la pratique du vélo.

"En France, il y a 400 000 vols de vélos par an, cela représente 1 grand Lyonnais sur 2. Ce n’est pas une fatalité, on peut réduire ce vol", indiquait alors Fabien Bagnon, vice-président en charge de la voirie et des mobilités actives à la Métropole. Fabriqués par l’entreprise Altinnova dans la Loire et gérés par la SPL Mobilités, ces box permettent aux abonnés (90€ par an) d’y stationner leur vélo en utilisant une carte TCL, un pass Oùra ou un badge personnel.

Malgré leur conception robuste, cet incident soulève ainsi des questions sur leur résistance face aux tentatives de vol et la sécurité offerte aux usagers.