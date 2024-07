"C’était une vraie attente" : des box à vélos bientôt installés dans la Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon en partenariat avec la ville de Villeurbanne inaugurait ce vendredi les Park Vélo, un nouveau service de stationnement de vélos sous le format d’un box grillagé, qu’il est aussi possible de décrire comme une cage à vélos. Ce projet s’inscrit parmi les nombreuses actions que mène la Métropole dans le cadre des mobilités, à savoir l’amélioration des mobilités sur le territoire.

"En France, il y a 400 000 vols de vélos par an, cela représente 1 grand Lyonnais sur 2. Ce n’est pas une fatalité, on peut réduire ce vol", indique Fabien Bagnon, vice-président en charge de la voirie et des mobilités actives à la Métropole de Lyon. D’après le vice-président aux mobilités, le vol de vélo peut être un frein à sa mise en pratique quotidienne, c’est avec cette volonté de contrer "ce fléau" que les box ont été imaginés. "C’était une vraie attente", complète-t-il.

Un abonnement annuel par emplacement

Environ 900 kilos et 8 places de stationnement disponibles, ainsi se présentent ces nouveaux dispositifs fabriqués par l’entreprise Altinnova dans la Loire et gérés par l’entreprise publique locale LPA-SPL Mobilités. D’ici à la fin de l’année 2024, la Métropole prévoit l’installation de 60 box à vélos sécurisés dans les rues de Villeurbanne et de Lyon.

Pour y accéder, chaque cycliste devra débourser 90€ par an, ensuite il pourra garer son vélo sous présentation de sa carte TCL, Oùra ou d’un badge personnel remis par courrier.

Sur la dizaine de box installés cet été, trois feront office de parking à vélo et de station de réparation où il sera possible de trouver tous les outils nécessaires à l’entretien de son deux-roues. Deux seront disponibles dès le 15 juillet rue Richelieu et rue Charlie Chaplin tandis que le dernier, aussi à Villeurbanne, est attendu dans la rue du 4 août 1789.

Un projet collaboratif entre Villeurbanne et la Métropole de Lyon

Le projet a été possible grâce à Kyllian Lallet, un habitant de Villeurbanne qui, agacé de n’avoir nulle part où garer son vélo s’est inspiré d’autres villes françaises.

"Quand je suis allé à Grenoble, j’ai pu voir ces dispositifs de parking à vélo et j’étais étonné que cela n’existe pas à Lyon. L’idée est venue de là et j’ai proposé ce projet au budget participatif", explique-t-il. "Nous étions vraiment en retard sur cette question", complète Jonathan Bocquet, adjoint à la mairie de Villeurbanne chargé de la transition démocratique.

Ces nouveaux dispositifs ont été possibles grâce au budget participatif de Lyon lancée en 2022. "Sur 1427 idées déposées sur la plateforme Oyé, 110 projets ont été retenus eux-mêmes soumis au vote des habitants. Les box à vélos en font partie", explique Chloé Vidal, adjointe au maire de Lyon déléguée à la Démocratie locale et redevabilité.

Dans le cadre du budget participatif, la Ville de Lyon finance à hauteur de 25% l’installation de ces boxes ce qui représente 20 000€ pour un box, pose comprise. Quant à Villeurbanne, la ville participe à leurs financements à hauteur de 90 000€.

De nouveaux emplacements devraient voir le jour en fonction du nombre de demandes sur le site internet de la société LPA-SPL. "En général, nous allons installer un box dès que nous atteignons entre 5 et 6 demandes pour le même secteur", précise Jean-Pierre Forest, chargé de missions politiques de stationnements à la Métropole.

Des box pas pour tout le monde

Attention, tous les arrondissements ne peuvent prétendre à l’installation d’un box. "Il n’y aura pas de box dans les secteurs de Lyon protégés par le patrimoine de l’UNESCO", affirme Chloë Vidal, adjointe au maire de Lyon déléguée à la Démocratie locale et redevabilité. "En tout cas, pas pour l’instant !", souffle au micro Fabien Bagnon.

Il en est de même pour les pentes de la Croix-Rousse où la pose d’un box pourrait être dangereuse. "On ne peut pas installer de box sur des pentes étant donné qu’ils ne sont pas ancrés dans le sol. Pour la Croix-Rousse et le secteur de l’UNESCO, on essaie de racheter des rez-de-chaussée afin que les stationnements soient harmonieux avec le patrimoine", indique Jean-Pierre Forest.