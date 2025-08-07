"Les animaux ne sont pas des marchandises" : l’association PAZ indignée par la tenue d’un salon du chiot à Villeurbanne

Les 6 et 7 septembre prochain, l’Espace Double Mixte, située à Villeurbanne, accueillera le salon du chiot. S’il attire les familles en quête d’un nouveau chien à adopter, il rend furieux les défenseurs de la cause animale. En effet, ce mercredi 6 août, un mois avant le début de l’évènement, l’association PAZ, déjà réputée pour sa lutte contre les animaux dans les cirques ou pour réclamer la fermeture du zoo du parc de la Tête d'Or de Lyon, a publié un communiqué cinglant à l’encontre des organisateurs.

"Ce salon fait du business sur l’élevage de chiens ! La tenue de salons où l’on expose les animaux comme des jouets que l’on achète est une honte alors que les abandons sont massifs. Chaque année, environ 200 000 chats et chiens sont abandonnés en France (…) Les animaux ne sont pas des marchandises ni des attractions à exhiber dans un salon. Provoquer des envies d’acheter des animaux de compagnie alors que la France est le premier pays en termes d’abandon est choquant", peut-on lire dans un communiqué.

"Tout ce qui n’est pas interdit par la préfecture est autorisé"

Pour appuyer sa volonté d’annuler l’évènement, PAZ a écrit une missive à Jacques Chalvin, propriétaire de l’Espace Double Mixte de Villeurbanne. "Notre position, en tant que lieu événementiel privé est très claire : Tout ce qui n’est pas interdit par la Préfecture est autorisé. Sinon, nous nous rendons complices de l’arbitraire, en fonction de telle ou telle conviction. (…) Nous sommes en revanche et effectivement très sensibles à la manière dont les animaux sont traités lors de ces événements", lui a répondu le principal concerné.

À noter que Projet Animaux Zoopolis n’est pas seul dans son combat. L’association ARGOS42, aussi engagée pour la protection animale, a lancé une pétition en ligne pour interdire la teneur de ce salon du chiot. Elle a déjà recueilli plus de 16 800 signatures. Tous rappellent que les refuges animaliers sont débordés.