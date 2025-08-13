Près de Lyon : à peine sorti de prison, il met un coup de tesson de bouteille à un homme qui parlait à son amie

Il était pourtant sorti de prison il y a deux semaines. Mais le trentenaire aux 34 mentions sur le casier judiciaire et aux 4 tentatives d'évasion a vu rouge lorsqu'il a aperçu un homme parler à son amie. Persuadé qu'un an plus tôt, ce même individu agressait sexuellement la femme, il a souhaité donner une leçon au "pointeur" qui avait le toupet de revenir à la charge.
S'emparant d'un tesson de bouteille, il avait frappé sa cible au visage (10 jours d'ITT).
Jugé en comparution immédiate, le prévenu a dû s'expliquer sur plusieurs points. Et notamment le fait qu'il se trouvait à Villefranche-sur-Saône, ville où il avait interdiction de paraître.
Ses arguments, basés sur une enfance difficile et une réinsertion compliquée, n'ont pas convaincu le parquet qui a requis 3 ans de prison ferme.
Les juges caladois ont revu légèrement leur peine à la baisse, prononçant 2 ans et demi de prison ferme, avec mandat de dépôt.
Magnifique cette justice, 30 ans deja 34 mentions 4 tentatives d'évasion, sors de prison et agresse quelqu'un. Le juge lui trouve quoi comme circonstances atténuantes pour pas suivre le parquet ?Signaler Répondre
Des ordures ces juges.
Nous n'en avons pas encore assez puisque l'on continue à en faire rentrer ?Signaler Répondre
Encore un irrécupérable et on sait pas si le remède c'est la prison ou l'asile psychiatrique !Signaler Répondre
Fallait pas lui donner du beaujolpif comme boisson à sa sortie ;-)Signaler Répondre
On a beaucoup trop de chances en France.Signaler Répondre
34 mentions au casier judiciaire, ultra violent, se balade là où ça lui est interdit... pourquoi seulement 3 ans requis? C'est au moins 10 que le procureur devait demander. La prison n'a pas que la réinsertion comme but, mais surtout mettre la société à l'abri des parasites dangereux. Ça, ce crétin de Badinter et ses suiveurs font exprès de l'ignorer.Signaler Répondre
Et pourquoi ne pas le mettre en cellule jusqu'à la convocation du juge en octobre? On écarte un danger public, et on est sûr qu'il sera présent à l'audience. Assez de ces racailles ou malfrats qui restent dehors jusqu'à un hypothétique procès 2, 3 ou 4 ans après, avec tous les risques qu'ils font courir aux autres.