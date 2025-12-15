Casse à la voiture-bélier près de Lyon : l'entrepôt d'une grande marque de vêtements ciblé

Un cambriolage d’ampleur s’est produit dimanche 14 décembre 2025 à Décines-Charpieu, près de Lyon. En fin de soirée, un entrepôt situé avenue des Bruyères, dans une zone d’activités regroupant plusieurs bâtiments logistiques, a été pris pour cible par un ou plusieurs individus.

Selon les premiers éléments, les auteurs ont projeté un véhicule contre la façade du site afin de pénétrer à l’intérieur. Une méthode caractéristique des vols dits "à la voiture-bélier", régulièrement utilisée pour des casses rapides.

L’entrepôt visé servait de stockage de vêtements haut de gamme. D’après Actu.fr, des articles de marque, notamment Lacoste, ont ainsi été dérobés. Plusieurs milliers d’euros de marchandises auraient alors disparu, même si le préjudice exact restait encore à évaluer dans la journée de lundi.

Alertées peu après les faits, les forces de l’ordre sont intervenues vers 23h30. À leur arrivée, le ou les suspects avaient déjà quitté les lieux. Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs et de déterminer les circonstances précises de ce cambriolage.