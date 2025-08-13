Faits Divers

"Barre-toi sale raciste de merde" : un ancien candidat RN frappé dans le métro à Lyon

"Barre-toi sale raciste de merde" : un ancien candidat RN frappé dans le métro à Lyon
"Barre-toi sale raciste de merde" : un ancien candidat RN frappé dans le métro à Lyon - DR

La vidéo d'une altercation à Lyon a été publiée sur les réseaux sociaux ce mardi. 

On y voit un homme à la station de métro Guillotière à Lyon, filmé par une femme qui l'accuse de lui avoir dit "retourne dans ton pays".

Alors que le ton monte et que l'homme cherche à fuir, il est rattrapé par la femme qui l'inonde d'insultes ("Barre-toi sale raciste de merde") avant de lui asséner un coup au visage, faisant tomber ses lunettes, tandis que le personnel TCL tente de s'interposer.

@larouble692 #fyp #pov #pourtoi #lyon #francais #noracism ♬ son original - MA_692

Sous la vidéo, les commentaires sont partagés, même si beaucoup valident le recours à l'agression physique en cas de propos racistes avérés.

L'homme accusé d'avoir tenu ces propos n'est autre que Gérard Vollory, ancien candidat RN aux élections législatives 2022 dans la 3e circonscription du Rhône.

Lors de cette campagne électorale, il avait été l'auteur d'une séquence lunaire mais devenu culte. Puisque lors du débat de France 3 Rhône-Alpes, Gérard Vollory, agacé d'être qualifié d'extrême-droite, avait dégainé la photo de sa femme noire, comme pour montrer qu'il ne pouvait pas être raciste.

La date précise de l'altercation n'est pas connue. On ne sait pas encore quelles suites Gérard Vollory compte lui donner.

Tags :

Gérard Vollory

32 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Classique le 13/08/2025 à 15:42

Un divers agresse un Français en prétendant avoir été "victime de".

Tout le monde sait.

Signaler Répondre
avatar
Okkk le 13/08/2025 à 15:36
Tatin a écrit le 13/08/2025 à 14h59

En écrivant cela vous vous rendez coupable d'un acte idiot de violence. Imaginez si demain les opposants à la gauche, qui sont plus nombreux que les extrêmes gauchistes (LFI, NPA, EELV...) se mettaient eux aussi, à commettre des actes répréhensibles, dans quel état de souffrance serait notre pays.

Pourquoi vous me parlez de la gauche et l’extrême gauche ? Vous êtes tous traumatisés par sa ici vous en parlez tout les jours c’est incroyable. Que les gauchos se fassent piétiner c’est pas mon problème, mon problème c’est les mecs du rn qui devraient ts se faire piétiner

Signaler Répondre
avatar
Silence on tourne ! le 13/08/2025 à 15:29

A guillotiere, biensur comme par hasard ! les electeurs sont des fruits sans cervelle et en plus sa belle est noire ? chapeau l'artiste !

Signaler Répondre
avatar
Ah bon le 13/08/2025 à 15:15

Ville apaisée
Dixit doucet le rigolo

Signaler Répondre
avatar
Tatin le 13/08/2025 à 14:59
Looool a écrit le 13/08/2025 à 14h33

Enfin une bonne nouvelle ! Y méritent tous sa !

En écrivant cela vous vous rendez coupable d'un acte idiot de violence. Imaginez si demain les opposants à la gauche, qui sont plus nombreux que les extrêmes gauchistes (LFI, NPA, EELV...) se mettaient eux aussi, à commettre des actes répréhensibles, dans quel état de souffrance serait notre pays.

Signaler Répondre
avatar
Microlax le 13/08/2025 à 14:55

Dépôt de plainte en bonne et due forme, il y a des témoins

AULAS a raison, LYON est devenu un SAC A MER.***********........

LOOOL !!!!

comme dit l'autre Loool plus bas

Signaler Répondre
avatar
on peut le dire le 13/08/2025 à 14:55

Beaucoup de classe et de vocabulaire cette dame !

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 13/08/2025 à 14:50

Merci à lui d'avoir posté cette vidéo.

Il suffira que la police regarde ses autres vidéos, et l'enquête ne sera pas longue pour retirer son téléphone à un prisonnier qui ne devrait pas en détenir.

Signaler Répondre
avatar
Looool le 13/08/2025 à 14:33

Enfin une bonne nouvelle ! Y méritent tous sa !

Signaler Répondre
avatar
Inversion des valeurs le 13/08/2025 à 14:28

La violence comme expression chez ces gens qui participent à l'ensauvagement et à la décivilisation, le constater c'est raciste ?

Signaler Répondre
avatar
ideali69 le 13/08/2025 à 14:20

C'est marrant, chaque fois qu'il y a une altercation de ce genre, les gens ont leur téléphone en route en mode vidéo...
Hasard ou préméditation ? (j'ai la réponse...)

Et sinon la page du fameux larouble692 fait peur non ?

Signaler Répondre
avatar
Jean Valjean le 13/08/2025 à 14:17

Pas de polémique s'il vous plaît. Souffrons en silence.

Signaler Répondre
avatar
darons! le 13/08/2025 à 14:03
la haine a écrit le 13/08/2025 à 12h19

On récolte ce que l'on sème

La haine est actellement portée par des mouvements populistes d'ultra gauche !

Signaler Répondre
avatar
Une dispute qui devient un feuilleton le 13/08/2025 à 14:03

Le monde va mal, et les réseaux sociaux n’ont rien arrangé. Ils ont même amplifié la surenchère autour de chaque événement, attisant les excès et les jugements hâtifs. Heureusement, née en 1975, j’ai eu une enfance préservée de cette m*** de réseaux sociaux et de portables.

Signaler Répondre
avatar
extrème facsiste de gauche !!!!!! le 13/08/2025 à 14:02
mdr 69 a écrit le 13/08/2025 à 13h17

Effectivement, les commentaires sous la vidéo laissent perplexe... certains flirtant même avec l'illégalité. Mais je ne vous invite pas à aller voir la vidéo, ça fait des vues à cette personne.

A noter que 90% des Lyonnais ne connaissent pas le visage ni même le nom de leur député élu, mais cette dame reconnaît le visage d'un candidat qui n'a pas été élu et qu'elle est donc censée avoir vu en photo sur un tract pendant 1 minute il y a 2 ans.... C'est surprenant.

Le racsime n'est pas là où on le dit. Comme l'antisémitisme qui a migré vers l'ultra gauche extrémiste, sous couvert d'antisionisme !

Signaler Répondre
avatar
PAS CLAIRE le 13/08/2025 à 13:34

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la vidéo n’est pas claire !

Signaler Répondre
avatar
Tfou a likooum le 13/08/2025 à 13:29

Ya pire que le raciste

Méchanceté jalousie vengeance

Les joueurs finiront de tomber

Signaler Répondre
avatar
Coltsee le 13/08/2025 à 13:26

Les réseaux sociaux avec des live vidéos permanents font monter les enchères et sont très dangereux! ça devient un réflexe facile et humiliant

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 13/08/2025 à 13:17

Effectivement, les commentaires sous la vidéo laissent perplexe... certains flirtant même avec l'illégalité. Mais je ne vous invite pas à aller voir la vidéo, ça fait des vues à cette personne.

A noter que 90% des Lyonnais ne connaissent pas le visage ni même le nom de leur député élu, mais cette dame reconnaît le visage d'un candidat qui n'a pas été élu et qu'elle est donc censée avoir vu en photo sur un tract pendant 1 minute il y a 2 ans.... C'est surprenant.

Signaler Répondre
avatar
Faut faire le buzz, y a que ça qui compte! le 13/08/2025 à 13:07

L’art de se victimiser … et bien sûr le mettre sur les réseaux pour entretenir la haine , surtout quand on tombe sur un vieux pas très malin pour rester poli

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 13/08/2025 à 13:06
Ex Précisions a écrit le 13/08/2025 à 12h44

Mais on ne voit pas ce qu'il s'est passé avant, ce qui l'a poussé à lui dire de rentrer chez elle...

S'il l'a dit !

Signaler Répondre
avatar
Jay le 13/08/2025 à 13:04

Ouf heureusement que ce n’est pas un escrolo qui s’est fait insulter, sinon on avait droit au tweet d’indignation de la mairie et de la métropole.

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 13/08/2025 à 12:56

Lol le compte qui partage : "la rouble.."
Le titre : "une soeur.."

Il faudrait comprendre que personne ne va choisir son camp, ils ont déjà fait les équipes.
Les étrangers qui vivent chez nous sont hostiles.

Signaler Répondre
avatar
Bl le 13/08/2025 à 12:47

Le seul racisme systémique en France est contre les blancs...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 13/08/2025 à 12:44

Mais on ne voit pas ce qu'il s'est passé avant, ce qui l'a poussé à lui dire de rentrer chez elle...

Signaler Répondre
avatar
ehuiiiii le 13/08/2025 à 12:43

no pasaran

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 13/08/2025 à 12:43

Tout d'abord déposer plainte pour coups et dommages matériels si les lunettes sont abimées , puis pour insulte . Cette femme doit être sanctionnée par la justice , il y a des témoins . Quant à ce Monsieur , pourquoi mentionner sa qualité d'ancien candidat si ce n'est pour attaquer sournoisement un parti politique et discriminer ...

Signaler Répondre
avatar
le shérif le 13/08/2025 à 12:41

Beau langage…. c’est compliqué le respect !

Signaler Répondre
avatar
oui mais là le 13/08/2025 à 12:40
22pooidspetits a écrit le 13/08/2025 à 12h05

Elle a du vocabulaire la dame!
Il y a quelques mois sur LM, on voyais un magrébin traité un Français de sale race!
Et bizarrement pas de suite 🤔

Attention pas de vagues , surtout pas de vagues avec un racisme que l'on veut à sens unique !

Signaler Répondre
avatar
Bianca le 13/08/2025 à 12:39

La plus raciste c'est certainement elle puisqu'elle insulte immédiatement....pour ces gens là, le racisme n'est que dans un sens.....

Signaler Répondre
avatar
Républix le 13/08/2025 à 12:36

définition du racisme : « idéologie postulant à une hiérarchie des races »….donc , retourne dans ton pays ne qualifie pas une hiérarchie des races… oui c’est quand même discutable…

Signaler Répondre
avatar
Jeanlaville le 13/08/2025 à 12:33

Bravo madame lyon super ville apaisé & ecolo ou il fait bon de vivre , one twoooooo trhreeeeeee

Signaler Répondre
avatar
Effet boule de neige le 13/08/2025 à 12:28

Un geste qui va finalement servir le discours de Vollory, le conforter dans ses opinions et même aider son parti à recruter davantage, puisque factuellement une étrangère a bien agressé un homme en lui courant après.

Si un jour on arrive à comprendre ça, peut être que ce cercle vicieux trouvera une issue...

Signaler Répondre
avatar
Loool le 13/08/2025 à 12:22

Il n y a pas plus fasciste que les anti racistes.

Signaler Répondre
avatar
la haine le 13/08/2025 à 12:19

On récolte ce que l'on sème

Signaler Répondre
avatar
22pooidspetits le 13/08/2025 à 12:05

Elle a du vocabulaire la dame!
Il y a quelques mois sur LM, on voyais un magrébin traité un Français de sale race!
Et bizarrement pas de suite 🤔

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.