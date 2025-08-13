"Barre-toi sale raciste de merde" : un ancien candidat RN frappé dans le métro à Lyon

On y voit un homme à la station de métro Guillotière à Lyon, filmé par une femme qui l'accuse de lui avoir dit "retourne dans ton pays".

Alors que le ton monte et que l'homme cherche à fuir, il est rattrapé par la femme qui l'inonde d'insultes ("Barre-toi sale raciste de merde") avant de lui asséner un coup au visage, faisant tomber ses lunettes, tandis que le personnel TCL tente de s'interposer.

Sous la vidéo, les commentaires sont partagés, même si beaucoup valident le recours à l'agression physique en cas de propos racistes avérés.

L'homme accusé d'avoir tenu ces propos n'est autre que Gérard Vollory, ancien candidat RN aux élections législatives 2022 dans la 3e circonscription du Rhône.

Lors de cette campagne électorale, il avait été l'auteur d'une séquence lunaire mais devenu culte. Puisque lors du débat de France 3 Rhône-Alpes, Gérard Vollory, agacé d'être qualifié d'extrême-droite, avait dégainé la photo de sa femme noire, comme pour montrer qu'il ne pouvait pas être raciste.

La date précise de l'altercation n'est pas connue. On ne sait pas encore quelles suites Gérard Vollory compte lui donner.