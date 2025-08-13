"Barre-toi sale raciste de merde" : un ancien candidat RN frappé dans le métro à Lyon

On y voit un homme à la station de métro Guillotière à Lyon, filmé par une femme qui l'accuse de lui avoir dit "retourne dans ton pays".
Alors que le ton monte et que l'homme cherche à fuir, il est rattrapé par la femme qui l'inonde d'insultes ("Barre-toi sale raciste de merde") avant de lui asséner un coup au visage, faisant tomber ses lunettes, tandis que le personnel TCL tente de s'interposer.
@larouble692 #fyp #pov #pourtoi #lyon #francais #noracism ♬ son original - MA_692
Sous la vidéo, les commentaires sont partagés, même si beaucoup valident le recours à l'agression physique en cas de propos racistes avérés.
L'homme accusé d'avoir tenu ces propos n'est autre que Gérard Vollory, ancien candidat RN aux élections législatives 2022 dans la 3e circonscription du Rhône.
Lors de cette campagne électorale, il avait été l'auteur d'une séquence lunaire mais devenu culte. Puisque lors du débat de France 3 Rhône-Alpes, Gérard Vollory, agacé d'être qualifié d'extrême-droite, avait dégainé la photo de sa femme noire, comme pour montrer qu'il ne pouvait pas être raciste.
La date précise de l'altercation n'est pas connue. On ne sait pas encore quelles suites Gérard Vollory compte lui donner.
Un divers agresse un Français en prétendant avoir été "victime de".Signaler Répondre
Tout le monde sait.
Pourquoi vous me parlez de la gauche et l’extrême gauche ? Vous êtes tous traumatisés par sa ici vous en parlez tout les jours c’est incroyable. Que les gauchos se fassent piétiner c’est pas mon problème, mon problème c’est les mecs du rn qui devraient ts se faire piétinerSignaler Répondre
A guillotiere, biensur comme par hasard ! les electeurs sont des fruits sans cervelle et en plus sa belle est noire ? chapeau l'artiste !Signaler Répondre
Ville apaiséeSignaler Répondre
Dixit doucet le rigolo
En écrivant cela vous vous rendez coupable d'un acte idiot de violence. Imaginez si demain les opposants à la gauche, qui sont plus nombreux que les extrêmes gauchistes (LFI, NPA, EELV...) se mettaient eux aussi, à commettre des actes répréhensibles, dans quel état de souffrance serait notre pays.Signaler Répondre
Dépôt de plainte en bonne et due forme, il y a des témoinsSignaler Répondre
AULAS a raison, LYON est devenu un SAC A MER.***********........
LOOOL !!!!
comme dit l'autre Loool plus bas
Beaucoup de classe et de vocabulaire cette dame !Signaler Répondre
Merci à lui d'avoir posté cette vidéo.Signaler Répondre
Il suffira que la police regarde ses autres vidéos, et l'enquête ne sera pas longue pour retirer son téléphone à un prisonnier qui ne devrait pas en détenir.
Enfin une bonne nouvelle ! Y méritent tous sa !Signaler Répondre
La violence comme expression chez ces gens qui participent à l'ensauvagement et à la décivilisation, le constater c'est raciste ?Signaler Répondre
C'est marrant, chaque fois qu'il y a une altercation de ce genre, les gens ont leur téléphone en route en mode vidéo...Signaler Répondre
Hasard ou préméditation ? (j'ai la réponse...)
Et sinon la page du fameux larouble692 fait peur non ?
Pas de polémique s'il vous plaît. Souffrons en silence.Signaler Répondre
La haine est actellement portée par des mouvements populistes d'ultra gauche !Signaler Répondre
Le monde va mal, et les réseaux sociaux n’ont rien arrangé. Ils ont même amplifié la surenchère autour de chaque événement, attisant les excès et les jugements hâtifs. Heureusement, née en 1975, j’ai eu une enfance préservée de cette m*** de réseaux sociaux et de portables.Signaler Répondre
Le racsime n'est pas là où on le dit. Comme l'antisémitisme qui a migré vers l'ultra gauche extrémiste, sous couvert d'antisionisme !Signaler Répondre
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la vidéo n’est pas claire !Signaler Répondre
Ya pire que le racisteSignaler Répondre
Méchanceté jalousie vengeance
Les joueurs finiront de tomber
Les réseaux sociaux avec des live vidéos permanents font monter les enchères et sont très dangereux! ça devient un réflexe facile et humiliantSignaler Répondre
Effectivement, les commentaires sous la vidéo laissent perplexe... certains flirtant même avec l'illégalité. Mais je ne vous invite pas à aller voir la vidéo, ça fait des vues à cette personne.Signaler Répondre
A noter que 90% des Lyonnais ne connaissent pas le visage ni même le nom de leur député élu, mais cette dame reconnaît le visage d'un candidat qui n'a pas été élu et qu'elle est donc censée avoir vu en photo sur un tract pendant 1 minute il y a 2 ans.... C'est surprenant.
L’art de se victimiser … et bien sûr le mettre sur les réseaux pour entretenir la haine , surtout quand on tombe sur un vieux pas très malin pour rester poliSignaler Répondre
S'il l'a dit !Signaler Répondre
Ouf heureusement que ce n’est pas un escrolo qui s’est fait insulter, sinon on avait droit au tweet d’indignation de la mairie et de la métropole.Signaler Répondre
Lol le compte qui partage : "la rouble.."Signaler Répondre
Le titre : "une soeur.."
Il faudrait comprendre que personne ne va choisir son camp, ils ont déjà fait les équipes.
Les étrangers qui vivent chez nous sont hostiles.
Le seul racisme systémique en France est contre les blancs...Signaler Répondre
Mais on ne voit pas ce qu'il s'est passé avant, ce qui l'a poussé à lui dire de rentrer chez elle...Signaler Répondre
no pasaranSignaler Répondre
Tout d'abord déposer plainte pour coups et dommages matériels si les lunettes sont abimées , puis pour insulte . Cette femme doit être sanctionnée par la justice , il y a des témoins . Quant à ce Monsieur , pourquoi mentionner sa qualité d'ancien candidat si ce n'est pour attaquer sournoisement un parti politique et discriminer ...Signaler Répondre
Beau langage…. c’est compliqué le respect !Signaler Répondre
Attention pas de vagues , surtout pas de vagues avec un racisme que l'on veut à sens unique !Signaler Répondre
La plus raciste c'est certainement elle puisqu'elle insulte immédiatement....pour ces gens là, le racisme n'est que dans un sens.....Signaler Répondre
définition du racisme : « idéologie postulant à une hiérarchie des races »….donc , retourne dans ton pays ne qualifie pas une hiérarchie des races… oui c’est quand même discutable…Signaler Répondre
Bravo madame lyon super ville apaisé & ecolo ou il fait bon de vivre , one twoooooo trhreeeeeeeSignaler Répondre
Un geste qui va finalement servir le discours de Vollory, le conforter dans ses opinions et même aider son parti à recruter davantage, puisque factuellement une étrangère a bien agressé un homme en lui courant après.Signaler Répondre
Si un jour on arrive à comprendre ça, peut être que ce cercle vicieux trouvera une issue...
Il n y a pas plus fasciste que les anti racistes.Signaler Répondre
On récolte ce que l'on sèmeSignaler Répondre
Elle a du vocabulaire la dame!Signaler Répondre
Il y a quelques mois sur LM, on voyais un magrébin traité un Français de sale race!
Et bizarrement pas de suite 🤔